Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
14.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|205.100,10
|2,42
|23,68
|İş Bankası (B)
|44.600,10
|11,81
|47,78
|İş Bankası (C)
|6,89
|2,23
|7,49
|İş Bankası (Kur.)
|243.500,10
|5,41
|15,95
|İş Fin.Kir.
|3,98
|-0,50
|4,74
|İş Girişim
|3,83
|-1,29
|0,79
|İş GMYO
|1,81
|-1,09
|2,84
|İş Y. Men. Değ.
|4,71
|2,39
|4,67
|İş Yat. Ort.
|1,96
|6,52
|6,52
|İşbir Holding
|440,10
|0,11
|2,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|-4,17
|11,29
|İttifak Holding
|3,33
|-2,06
|-10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,10
|-3,30
|-3,30
|İzmir Demir Çelik
|9,08
|-1,84
|10,87
|İzmir Fırça
|1,79
|0,56
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|62,35
|1,14
|6,95
|Kafein Yazılım
|11,89
|4,48
|6,73
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|-1,64
|-0,83
|Kaplamin
|5,33
|-0,74
|-3,96
|Kardemir (A)
|3,07
|4,78
|15,85
|Kardemir (B)
|3,07
|5,14
|16,29
|Kardemir (D)
|3,11
|4,71
|16,92
|Karel Elektronik
|17,01
|7,66
|17,07
|Karsan Otomotiv
|1,54
|-0,65
|-2,53
|Karsu Tekstil
|3,27
|7,92
|0,93
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,56
|-4,15
|Kartonsan
|420,00
|-3,00
|7,72
|Katmerciler Ekipman
|3,92
|1,29
|2,08
|Kent Gıda
|201,90
|-1,51
|14,85
|Kerevitaş Gıda
|3,24
|1,89
|-0,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-1,89
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,75
|-6,95
|-1,06
|Klimasan Klima
|18,06
|-0,66
|-18,21
|Koç Holding
|20,94
|0,67
|3,05
|Konfrut Gıda
|8,15
|3,69
|4,22
|Konya Çimento
|282,40
|-2,89
|4,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,20
|6,61
|8,56
|Koza Altın
|76,75
|-1,35
|3,65
|Koza Madencilik
|10,60
|-0,19
|5,68
|Körfez GMYO
|2,37
|-1,25
|-0,84
|Kristal Kola
|1,63
|1,24
|7,95
|Kron Telekomünikasyon
|13,45
|3,46
|5,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-0,74
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|-2,42
|Kütahya Porselen
|8,02
|-1,11
|21,15
|Lider Faktoring
|3,96
|3,66
|7,90
|Link Bilgisayar
|17,40
|0,17
|-4,13
|Logo Yazılım
|57,05
|0,88
|-6,17
|Lokman Hekim Sağlık
|5,81
|-0,17
|0,52
|Lüks Kadife
|8,75
|-0,46
|1,27
|Makina Takım
|1,90
|0,00
|1,06
|Mardin Çimento
|5,66
|3,85
|-4,39
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,00
|1,69
|Marmaris Altınyunus
|87,70
|-1,07
|23,52
|Marshall
|49,04
|-2,50
|3,16
|Martı GMYO
|1,24
|-3,88
|22,77
|Martı Otel
|1,01
|-2,88
|10,99
|Mavi Giyim
|59,10
|3,41
|2,07
|Mazhar Zorlu Holding
|19,50
|8,64
|61,29
|Mega Polietilen
|2,22
|0,91
|0,91
|Menderes Tekstil
|1,38
|-2,13
|5,34
|Mensa
|0,35
|2,94
|9,37
|Merit Turizm
|23,96
|-0,58
|23,25
|Merko Gıda
|1,07
|-0,93
|1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,77
|1,72
|-0,56
|Metro Holding
|1,36
|0,00
|-1,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|-0,44
|14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,90
|-1,67
|-27,34
|Migros Ticaret
|26,26
|4,79
|8,42
|Milpa
|2,18
|1,40
|-0,46
|Mistral GMYO
|1,84
|0,00
|-2,65
|MLP Sağlık
|15,80
|-1,13
|-1,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,06
|-3,64
|-7,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,79
|-2,72
|64,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,93
|19,95
|25,24
|Net Holding
|2,55
|-1,16
|-1,92
|Netaş Telekom.
|13,72
|2,39
|5,05
|Niğbaş Niğde Beton
|4,50
|-10,00
|-27,42
|Nuh Çimento
|11,67
|-0,85
|-1,77
|Nurol GMYO
|3,95
|0,77
|10,64
|Odaş Elektrik
|2,58
|5,31
|22,86
|Olmuksan-IP
|6,47
|0,15
|3,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,10
|-0,39
|2,82
|Orma Orman Mahsulleri
|3,01
|9,85
|9,06
|Osmanlı Menkul
|4,42
|-0,23
|5,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-0,56
|4,76
|Otokar
|170,30
|5,97
|7,11
|Oyak Yat. Ort.
|2,33
|0,00
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,14
|0,19
|0,98
|Özak GMYO
|2,72
|0,00
|5,84
|Özbal Çelik Boru
|1,84
|5,75
|10,18
|Özderici GMYO
|1,66
|5,73
|5,73
|Özerden Plastik
|2,72
|-0,37
|19,30
|Panora GMYO
|6,00
|-2,91
|-3,23
|Papilon Savunma
|8,17
|0,25
|5,42
|Park Elek.Madencilik
|3,27
|-0,91
|7,21
|Parsan
|17,41
|-1,14
|2,77
|Pegasus
|83,20
|-0,36
|-3,70
|Peker GMYO
|3,23
|1,57
|3,19
|Penguen Gıda
|2,26
|-0,44
|9,18
|Pera GMYO
|0,97
|-1,02
|3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,27
|0,98
|3,12
|Petkim
|4,13
|0,98
|8,40
|Petrokent Turizm
|130,80
|-0,53
|2,11
|Pınar Et ve Un
|9,58
|2,46
|4,47
|Pınar Su
|2,48
|6,90
|6,90
|Pınar Süt
|13,79
|4,00
|8,84
|Plastikkart
|9,54
|0,42
|2,91
|Polisan Holding
|3,14
|-0,95
|3,63
|Politeknik Metal
|73,00
|0,00
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|0,00
|13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,00
|0,01
|4,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|172,50
|15,00
|33,62
|QNB Finansbank
|44,50
|4,76
|18,67
|Ral Yatırım Holding
|6,75
|-2,17
|-0,74
|Ray Sigorta
|3,50
|3,55
|2,34
|Reysaş GMYO
|6,40
|1,43
|39,43
|Reysaş Lojistik
|6,99
|1,60
|59,59
|Rhea Girişim
|1,18
|-1,67
|-0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,79
|-0,56
|-1,10
|Royal Halı
|1,59
|3,25
|16,06
|RTA Laboratuvarları
|2,33
|-1,69
|0,43
|Sabancı Holding
|10,36
|0,10
|8,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|0,00
|-3,21
|Salix Yatırım Holding
|8,65
|0,58
|19,97
|Sanel Mühendislik
|4,05
|1,25
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,70
|-0,35
|14,00
|Sanko Pazarlama
|7,46
|-1,71
|-3,62
|Saray Matbaacılık
|1,66
|-2,35
|-7,26
|Sarkuysan
|4,88
|-0,41
|1,04
|Sasa Polyester
|8,21
|0,37
|6,21
|Say Reklamcılık
|2,20
|-1,35
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,69
|-2,90
|6,16
|Selçuk Ecza Deposu
|6,14
|0,00
|0,66
|Selçuk Gıda
|1,99
|7,57
|15,70
|Senkron Güvenlik
|2,87
|1,06
|5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|-1,29
|-3,77
|Servet GMYO
|13,25
|5,49
|55,88
|Seyitler Kimya
|6,94
|2,51
|2,21
|Silverline Endüstri
|2,26
|0,44
|4,63
|Sinpaş GMYO
|1,48
|0,00
|27,59
|Smartiks Yazılım
|10,19
|5,49
|3,87
|Soda Sanayii
|6,46
|0,78
|4,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,69
|-0,41
|-0,82
|Söktaş
|3,30
|7,14
|24,53
|Sönmez Filament
|5,23
|0,19
|7,17
|Sönmez Pamuklu
|5,70
|1,06
|15,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,50
|-0,94
|-4,04
|Şeker Fin. Kir.
|5,09
|-1,93
|6,49
|Şekerbank
|1,43
|0,00
|9,16
|Şişe Cam
|5,41
|0,37
|2,66
|Şok Marketler
|10,96
|1,95
|1,86
|T. Halk Bankası
|6,74
|2,12
|14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,88
|-1,53
|0,64
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|14,25
|2,52
|19,75
|Taç Tarım Ürünleri
|3,11
|0,65
|-0,32
|Tat Gıda
|7,16
|3,92
|13,83
|TAV Havalimanları
|29,20
|-1,08
|0,07
|Taze Kuru Gıda
|7,28
|5,51
|0,55
|Tek-Art Turizm
|1,39
|-1,42
|10,32
|Tekfen Holding
|20,48
|1,79
|6,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,41
|19,14
|52,62
|Temapol Polimer Plastik
|5,42
|3,63
|3,83
|TGS Dış Ticaret
|4,93
|0,61
|5,57
|Tofaş Oto. Fab.
|27,16
|1,12
|1,12
|Torunlar GMYO
|2,87
|3,24
|4,36
|Trabzon Liman
|12,20
|10,41
|14,45
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|-2,29
|19,07
|Trakya Cam
|3,55
|0,85
|1,43
|Trend GMYO
|2,54
|-1,55
|15,45
|TSKB GMYO
|1,34
|-1,47
|0,00
|Tuğçelik
|3,89
|-0,51
|-1,52
|Tukaş
|12,16
|2,53
|-1,54
|Turcas Petrol
|3,07
|-0,32
|14,98
|Turkcell
|14,71
|1,73
|6,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,94
|-0,72
|8,27
|Tüpraş
|123,80
|-1,35
|-2,37
|Türk Hava Yolları
|14,80
|-0,27
|2,35
|Türk Prysmian Kablo
|2,91
|4,30
|11,92
|Türk Telekom
|8,23
|3,39
|11,67
|Türk Traktör
|59,85
|0,08
|8,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,24
|2,23
|-1,81
|Ufuk Yatırım
|2,71
|7,11
|5,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,36
|1,29
|11,32
|Ulusoy Elektrik
|26,10
|0,00
|-1,88
|Ulusoy Un Sanayi
|4,10
|4,86
|7,33
|Umpaş Holding
|0,67
|3,08
|8,06
|Uşak Seramik
|1,77
|2,31
|4,73
|Utopya Turizm
|4,98
|1,43
|1,22
|Uzertaş Boya
|2,05
|-4,21
|-7,66
|Ülker Bisküvi
|24,92
|1,30
|11,45
|Ünye Çimento
|5,36
|3,28
|-0,37
|Vakıf Fin. Kir.
|2,27
|0,00
|-6,20
|Vakıf GMYO
|2,50
|-3,85
|1,21
|Vakıf Yat. Ort.
|2,32
|-0,85
|-0,43
|Vakıflar Bankası
|6,39
|4,75
|15,97
|Vakko Tekstil
|5,20
|8,11
|14,54
|Vanet Gıda
|1,41
|-0,70
|-1,40
|Verusa Holding
|19,57
|0,46
|5,44
|Verusaturk Girisim
|5,79
|1,58
|7,42
|Vestel
|14,87
|3,55
|17,83
|Vestel Beyaz Eşya
|25,70
|-0,39
|18,98
|Viking Kağıt
|2,98
|-14,86
|59,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,53
|-0,39
|4,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,76
|0,00
|11,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,00
|6,52
|27,59
|Yataş
|8,42
|3,57
|14,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,65
|0,00
|2,48
|Yeni Gimat GMYO
|13,25
|-0,15
|1,84
|Yeşil GMYO
|0,67
|-2,90
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,71
|-2,74
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,94
|-3,70
|-2,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.450,00
|-0,86
|17,15
|Yonga Mobilya
|8,61
|-0,92
|-6,82
|Yükselen Çelik
|6,43
|0,16
|4,89
|Yünsa
|13,58
|2,11
|34,59
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,60
|2,45
(Son)
Kaynak: AA