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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 200.250,00 20,76
İş Bankası (B) 35.549,90 4,62 17,79
İş Bankası (C) 6,65 -0,30 3,74
İş Bankası (Kur.) 228.228,00 8,68
İş Fin.Kir. 3,99 -0,99 5,00
İş Girişim 3,69 -0,81 -2,89
İş GMYO 1,82 -2,67 3,41
İş Y. Men. Değ. 4,56 -1,72 1,33
İş Yat. Ort. 1,83 -0,54 -0,54
İşbir Holding 437,50 -0,57 1,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 6,15 11,29
İttifak Holding 3,59 -2,97 -3,49
İz Hayvancılık Tarım 4,15 1,22 -2,12
İzmir Demir Çelik 9,29 0,11 13,43
İzmir Fırça 1,74 0,58 -3,33
Jantsa Jant Sanayi 60,45 1,26 3,69
Kafein Yazılım 11,24 1,44 0,90
Kapital Yat. Holding 2,39 1,27 -1,24
Kaplamin 5,40 0,37 -2,70
Kardemir (A) 2,80 2,94 5,66
Kardemir (B) 2,81 3,31 6,44
Kardemir (D) 2,84 2,90 6,77
Karel Elektronik 14,95 0,34 2,89
Karsan Otomotiv 1,51 -0,66 -4,43
Karsu Tekstil 2,99 -1,64 -7,72
Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 1,24 -4,15
Kartonsan 427,00 -2,02 9,52
Katmerciler Ekipman 3,73 2,75 -2,86
Kent Gıda 208,00 -1,00 18,32
Kerevitaş Gıda 3,14 0,64 -3,68
Kervansaray Yat. Holding 0,55 1,85 0,00
Kiler GMYO 3,66 2,81 -3,43
Klimasan Klima 18,07 -1,09 -18,16
Koç Holding 20,54 0,59 1,08
Konfrut Gıda 7,78 0,91 -0,51
Konya Çimento 281,40 2,33 3,72
Kordsa Teknik Tekstil 13,00 0,70 -0,61
Koza Altın 77,60 -2,08 4,79
Koza Madencilik 10,34 -2,82 3,09
Körfez GMYO 2,34 8,84 -2,09
Kristal Kola 1,56 2,63 3,31
Kron Telekomünikasyon 12,88 -0,54 1,26
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 3,45 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 0,65 -6,67
Kütahya Porselen 7,53 -0,66 13,75
Lider Faktoring 3,56 0,28 -3,00
Link Bilgisayar 17,24 2,31 -5,01
Logo Yazılım 57,30 -1,21 -5,76
Lokman Hekim Sağlık 5,69 0,89 -1,56
Lüks Kadife 8,65 0,12 0,12
Makina Takım 1,86 1,09 -1,06
Mardin Çimento 5,41 -0,73 -8,61
Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85
Marmaris Altınyunus 83,60 2,33 17,75
Marshall 48,80 1,88 2,65
Martı GMYO 1,31 14,91 29,70
Martı Otel 1,02 8,51 12,09
Mavi Giyim 56,45 3,48 -2,50
Mazhar Zorlu Holding 16,44 9,97 35,98
Mega Polietilen 2,19 0,00 -0,45
Menderes Tekstil 1,29 0,00 -1,53
Mensa 0,34 0,00 6,25
Merit Turizm 23,82 -2,78 22,53
Merko Gıda 1,03 0,98 -1,90
Metal Gayrimenkul 0,90 3,45 -1,10
Metemtur Otelcilik 1,74 1,16 -2,25
Metro Holding 1,34 -0,74 -2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 -0,45 12,76
Metro Yatırım Ortaklığı 5,40 -5,26 -33,50
Migros Ticaret 24,46 -0,73 0,99
Milpa 2,09 0,48 -4,57
Mistral GMYO 1,80 1,12 -4,76
MLP Sağlık 15,91 0,51 -0,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,09 7,92 -4,39
Mondi Tire Kutsan 5,96 4,93 43,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,75 4,25 0,24
Net Holding 2,56 2,40 -1,54
Netaş Telekom. 13,16 0,15 0,77
Niğbaş Niğde Beton 5,27 -0,57 -15,00
Nuh Çimento 11,75 -1,51 -1,09
Nurol GMYO 3,66 3,39 2,52
Odaş Elektrik 2,43 -5,81 15,71
Olmuksan-IP 6,37 0,31 1,43
Orge Enerji Elektrik 5,08 1,40 2,42
Orma Orman Mahsulleri 2,71 0,37 -1,81
Osmanlı Menkul 4,35 0,93 3,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,69 3,68 0,60
Otokar 160,30 -0,74 0,82
Oyak Yat. Ort. 2,28 0,00 -2,15
Oylum Sınai Yatırımlar 5,05 3,06 -0,79
Özak GMYO 2,68 -1,11 4,28
Özbal Çelik Boru 1,68 1,20 0,60
Özderici GMYO 1,48 0,00 -5,73
Özerden Plastik 2,76 1,10 21,05
Panora GMYO 6,10 -0,65 -1,61
Papilon Savunma 8,13 2,01 4,90
Park Elek.Madencilik 3,04 1,33 -0,33
Parsan 17,52 0,69 3,42
Pegasus 78,10 -1,26 -9,61
Peker GMYO 3,19 3,57 1,92
Penguen Gıda 2,01 -0,50 -2,90
Pera GMYO 0,95 2,15 1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,06 0,12 0,50
Petkim 3,91 0,00 2,62
Petrokent Turizm 123,90 -1,51 -3,28
Pınar Et ve Un 9,24 0,22 0,76
Pınar Su 2,30 0,00 -0,86
Pınar Süt 12,70 1,76 0,24
Plastikkart 9,41 0,11 1,51
Polisan Holding 3,07 1,32 1,32
Politeknik Metal 72,50 -0,68 -5,84
Prizma Press Matbaacılık 4,96 0,61 15,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 -0,16 4,96
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 1,45 8,44
QNB Finansbank 42,34 2,92 12,91
Ral Yatırım Holding 7,03 1,44 3,38
Ray Sigorta 3,28 -0,91 -4,09
Reysaş GMYO 5,26 7,79 14,60
Reysaş Lojistik 5,74 12,11 31,05
Rhea Girişim 1,18 2,61 -0,84
Rodrigo Tekstil 1,77 -0,56 -2,21
Royal Halı 1,40 4,48 2,19
RTA Laboratuvarları 2,29 0,44 -1,29
Sabancı Holding 10,28 1,48 7,76
Safkar Ege Soğutmacılık 2,11 0,00 -3,21
Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 9,57
Sanel Mühendislik 4,05 2,53 0,00
Sanifoam Sünger 5,85 -2,82 17,00
Sanko Pazarlama 7,53 0,67 -2,71
Saray Matbaacılık 1,72 8,18 -3,91
Sarkuysan 4,76 -0,21 -1,45
Sasa Polyester 7,77 -0,64 0,52
Say Reklamcılık 2,21 4,25 -1,34
Sekuro Plastik 5,29 5,17 -1,31
Selçuk Ecza Deposu 6,14 1,66 0,66
Selçuk Gıda 1,69 3,05 -1,74
Senkron Güvenlik 2,66 -0,37 -2,56
Serve Film Prodüksiyon 1,52 -0,65 -4,40
Servet GMYO 12,70 11,80 49,41
Seyitler Kimya 6,80 -0,58 0,15
Silverline Endüstri 2,21 -0,45 2,31
Sinpaş GMYO 1,46 19,67 25,86
Smartiks Yazılım 9,66 -1,02 -1,53
Soda Sanayii 6,32 0,48 2,27
Sodaş Sodyum Sanayii 9,51 0,11 -2,66
Söktaş 2,89 5,86 9,06
Sönmez Filament 5,18 -1,52 6,15
Sönmez Pamuklu 5,58 -1,24 13,41
Sumaş Suni Tahta 9,11 1,33 -7,98
Şeker Fin. Kir. 4,86 6,11 1,67
Şekerbank 1,36 1,49 3,82
Şişe Cam 5,31 0,76 0,76
Şok Marketler 10,57 0,86 -1,77
T. Halk Bankası 6,47 2,86 9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,64 -1,89 2,39
T.S.K.B. 1,21 0,00 0,00
T.Tuborg 13,48 1,74 13,28
Taç Tarım Ürünleri 3,07 1,32 -1,60
Tat Gıda 6,83 -0,87 8,59
TAV Havalimanları 29,40 0,55 0,75
Taze Kuru Gıda 6,79 2,72 -6,22
Tek-Art Turizm 1,43 13,49 13,49
Tekfen Holding 19,98 2,83 3,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,05 1,41 20,24
Temapol Polimer Plastik 5,13 0,98 -1,72
TGS Dış Ticaret 4,95 0,20 6,00
Tofaş Oto. Fab. 27,02 -2,03 0,60
Torunlar GMYO 2,68 0,37 -2,55
Trabzon Liman 10,46 0,00 -1,88
Trabzonspor Sportif 2,34 4,00 8,84
Trakya Cam 3,47 0,00 -0,86
Trend GMYO 2,36 0,85 7,27
TSKB GMYO 1,33 1,53 -0,75
Tuğçelik 3,84 0,00 -2,78
Tukaş 11,96 0,08 -3,16
Turcas Petrol 2,94 4,26 10,11
Turkcell 14,49 -1,43 5,00
Tümosan Motor ve Traktör 6,95 0,58 8,42
Tüpraş 125,40 0,24 -1,10
Türk Hava Yolları 14,40 1,05 -0,41
Türk Prysmian Kablo 2,63 3,54 1,15
Türk Telekom 7,84 2,08 6,38
Türk Traktör 59,00 5,64 6,50
Türker Proje Gayrimenkul 40,06 1,37 -4,62
Ufuk Yatırım 2,50 -1,19 -3,10
Ulaşlar Turizm Yat. 2,13 -0,47 0,47
Ulusoy Elektrik 25,60 0,00 -3,76
Ulusoy Un Sanayi 3,78 -2,07 -1,05
Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06
Uşak Seramik 1,68 0,60 -0,59
Utopya Turizm 4,91 2,08 -0,20
Uzertaş Boya 2,23 1,36 0,45
Ülker Bisküvi 24,94 3,06 11,54
Ünye Çimento 5,16 -1,53 -4,09
Vakıf Fin. Kir. 2,22 0,91 -8,26
Vakıf GMYO 2,34 1,74 -5,26
Vakıf Yat. Ort. 2,27 0,44 -2,58
Vakıflar Bankası 5,98 5,10 8,53
Vakko Tekstil 4,57 0,22 0,66
Vanet Gıda 1,40 0,72 -2,10
Verusa Holding 19,26 0,47 3,77
Verusaturk Girisim 5,62 1,63 4,27
Vestel 14,15 -1,80 12,12
Vestel Beyaz Eşya 25,56 1,91 18,33
Viking Kağıt 3,68 14,29 96,79
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -2,41 0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,69 6,32 8,47
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,76 6,96 7,81
Yataş 8,04 -0,50 9,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,59 4,61 -1,24
Yeni Gimat GMYO 13,19 -1,64 1,38
Yeşil GMYO 0,64 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,66 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,90 0,65 -2,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.305,00 -4,34 12,22
Yonga Mobilya 8,44 2,80 -8,66
Yükselen Çelik 6,29 1,13 2,61
Yünsa 11,09 8,62 9,91
Zorlu Enerji 1,63 0,00 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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