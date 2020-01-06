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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

06.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.500,10 6,43
İş Bankası (B) 27.412,50 -15,00 -9,17
İş Bankası (C) 6,16 -2,38 -3,90
İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19
İş Fin.Kir. 3,74 -5,56 -1,58
İş Girişim 3,46 -4,42 -8,95
İş GMYO 1,76 0,00 0,00
İş Y. Men. Değ. 4,29 -3,60 -4,67
İş Yat. Ort. 1,74 -0,57 -5,43
İşbir Holding 420,00 -1,18 -2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 -4,69 -1,61
İttifak Holding 3,61 -1,10 -2,96
İz Hayvancılık Tarım 3,80 -7,54 -10,38
İzmir Demir Çelik 9,33 3,09 13,92
İzmir Fırça 1,69 -3,43 -6,11
Jantsa Jant Sanayi 55,60 -4,14 -4,63
Kafein Yazılım 10,40 -5,02 -6,64
Kapital Yat. Holding 2,29 -8,40 -5,37
Kaplamin 5,20 0,97 -6,31
Kardemir (A) 2,58 -4,09 -2,64
Kardemir (B) 2,58 -3,37 -2,27
Kardemir (D) 2,59 -3,72 -2,63
Karel Elektronik 13,69 -4,13 -5,78
Karsan Otomotiv 1,43 -4,67 -9,49
Karsu Tekstil 2,89 -3,02 -10,80
Karsusan Su Ürünleri San. 9,05 -2,69 -3,62
Kartonsan 375,10 -3,00 -3,80
Katmerciler Ekipman 3,45 -7,51 -10,16
Kent Gıda 199,00 7,63 13,20
Kerevitaş Gıda 2,89 -7,96 -11,35
Kervansaray Yat. Holding 0,55 3,77 0,00
Kiler GMYO 3,29 -8,61 -13,19
Klimasan Klima 19,15 -3,67 -13,27
Koç Holding 20,08 -1,08 -1,18
Konfrut Gıda 7,20 -4,00 -7,93
Konya Çimento 245,20 -4,52 -9,62
Kordsa Teknik Tekstil 12,15 -4,41 -7,11
Koza Altın 79,85 4,65 7,83
Koza Madencilik 10,71 1,32 6,78
Körfez GMYO 1,97 -7,08 -17,57
Kristal Kola 1,45 -5,84 -3,97
Kron Telekomünikasyon 11,95 -4,25 -6,05
Kuştur Kuşadası Turizm 22,90 -6,53 -3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,44 -8,28 -12,73
Kütahya Porselen 6,57 -2,81 -0,76
Lider Faktoring 3,34 -6,96 -8,99
Link Bilgisayar 15,89 -6,97 -12,45
Logo Yazılım 56,50 -4,80 -7,07
Lokman Hekim Sağlık 5,35 -4,46 -7,44
Lüks Kadife 7,86 -4,15 -9,03
Makina Takım 1,73 -5,46 -7,98
Mardin Çimento 5,34 -3,96 -9,80
Marka Yatırım Holding 1,05 -7,08 -11,02
Marmaris Altınyunus 74,55 1,43 5,00
Marshall 45,80 -0,22 -3,66
Martı GMYO 1,00 -4,76 -0,99
Martı Otel 0,88 -2,22 -3,30
Mavi Giyim 53,95 -2,79 -6,82
Mazhar Zorlu Holding 12,48 0,00 3,23
Mega Polietilen 2,09 -3,24 -5,00
Menderes Tekstil 1,19 -2,46 -9,16
Mensa 0,33 3,13 3,13
Merit Turizm 20,20 -0,30 3,91
Merko Gıda 0,95 -7,77 -9,52
Metal Gayrimenkul 0,87 -2,25 -4,40
Metemtur Otelcilik 1,66 -2,35 -6,74
Metro Holding 1,27 -5,22 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 1,75 18,37
Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 -2,82 -23,65
Migros Ticaret 23,04 -3,11 -4,87
Milpa 1,95 -6,70 -10,96
Mistral GMYO 1,71 -6,04 -9,52
MLP Sağlık 14,88 -4,43 -7,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 -6,90 -5,26
Mondi Tire Kutsan 4,71 5,84 13,77
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,56 -3,26 -9,12
Net Holding 2,33 -4,90 -10,38
Netaş Telekom. 12,22 -7,91 -6,43
Niğbaş Niğde Beton 5,30 -3,64 -14,52
Nuh Çimento 10,39 -6,90 -12,54
Nurol GMYO 3,24 -6,36 -9,24
Odaş Elektrik 2,01 -2,43 -4,29
Olmuksan-IP 5,87 -4,40 -6,53
Orge Enerji Elektrik 4,70 -4,28 -5,24
Orma Orman Mahsulleri 2,52 -1,18 -8,70
Osmanlı Menkul 3,95 1,28 -5,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,49 -5,70 -11,31
Otokar 161,80 -0,55 1,76
Oyak Yat. Ort. 2,15 -5,29 -7,73
Oylum Sınai Yatırımlar 4,63 -5,70 -9,04
Özak GMYO 2,52 -2,70 -1,95
Özbal Çelik Boru 1,54 -3,14 -7,78
Özderici GMYO 1,37 -8,05 -12,74
Özerden Plastik 2,50 4,17 9,65
Panora GMYO 6,03 -3,83 -2,74
Papilon Savunma 7,40 -3,52 -4,52
Park Elek.Madencilik 2,94 -2,00 -3,61
Parsan 16,43 -3,41 -3,01
Pegasus 80,20 -3,49 -7,18
Peker GMYO 2,90 -3,97 -7,35
Penguen Gıda 1,89 -4,06 -8,70
Pera GMYO 0,89 -2,20 -5,32
Pergamon Dış Ticaret 7,60 -4,16 -5,24
Petkim 3,66 -3,43 -3,94
Petrokent Turizm 120,10 -5,21 -6,25
Pınar Et ve Un 8,94 -1,22 -2,51
Pınar Su 2,12 -3,64 -8,62
Pınar Süt 11,76 -4,85 -7,18
Plastikkart 8,77 -5,09 -5,39
Polisan Holding 2,88 -4,00 -4,95
Politeknik Metal 74,00 -1,99 -3,90
Prizma Press Matbaacılık 4,67 -0,64 8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,00 0,09 5,07
QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -0,72 6,89
QNB Finansbank 35,00 3,00 -6,67
Ral Yatırım Holding 6,60 -2,80 -2,94
Ray Sigorta 3,22 -2,42 -5,85
Reysaş GMYO 4,20 -4,98 -8,50
Reysaş Lojistik 4,34 -4,41 -0,91
Rhea Girişim 1,05 -7,89 -11,76
Rodrigo Tekstil 1,75 -2,78 -3,31
Royal Halı 1,26 -3,82 -8,03
RTA Laboratuvarları 1,99 -7,87 -14,22
Sabancı Holding 9,42 -2,18 -1,26
Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 -6,25 -10,55
Salix Yatırım Holding 8,00 0,00 10,96
Sanel Mühendislik 4,00 1,52 -1,23
Sanifoam Sünger 5,68 2,16 13,60
Sanko Pazarlama 6,50 -9,97 -16,02
Saray Matbaacılık 1,55 -1,27 -13,41
Sarkuysan 4,57 -1,51 -5,38
Sasa Polyester 7,53 -2,71 -2,59
Say Reklamcılık 1,95 -6,70 -12,95
Sekuro Plastik 4,83 -6,03 -9,89
Selçuk Ecza Deposu 5,80 -1,69 -4,92
Selçuk Gıda 1,65 -4,62 -4,07
Senkron Güvenlik 2,49 -5,68 -8,79
Serve Film Prodüksiyon 1,50 -4,46 -5,66
Servet GMYO 9,55 4,26 12,35
Seyitler Kimya 6,72 -1,03 -1,03
Silverline Endüstri 1,84 -8,00 -14,81
Sinpaş GMYO 1,20 6,19 3,45
Smartiks Yazılım 8,30 -7,78 -15,39
Soda Sanayii 6,03 -1,95 -2,43
Sodaş Sodyum Sanayii 9,36 0,00 -4,20
Söktaş 2,71 1,50 2,26
Sönmez Filament 4,95 1,64 1,43
Sönmez Pamuklu 5,52 8,45 12,20
Sumaş Suni Tahta 8,81 -2,11 -11,01
Şeker Fin. Kir. 4,28 -6,35 -10,46
Şekerbank 1,24 -3,88 -5,34
Şişe Cam 5,11 -3,04 -3,04
Şok Marketler 9,88 -3,70 -8,18
T. Halk Bankası 6,02 0,00 1,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,04 -5,88 -8,17
T.S.K.B. 1,12 -3,45 -7,44
T.Tuborg 12,19 0,33 2,44
Taç Tarım Ürünleri 2,90 -3,65 -7,05
Tat Gıda 6,70 1,82 6,52
TAV Havalimanları 28,10 -2,97 -3,70
Taze Kuru Gıda 6,43 0,16 -11,19
Tek-Art Turizm 1,13 -7,38 -10,32
Tekfen Holding 18,20 -3,29 -5,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,75 -3,06 13,10
Temapol Polimer Plastik 4,78 -4,40 -8,43
TGS Dış Ticaret 4,30 -2,05 -7,92
Tofaş Oto. Fab. 26,30 -0,38 -2,08
Torunlar GMYO 2,52 -4,55 -8,36
Trabzon Liman 9,82 -2,77 -7,88
Trabzonspor Sportif 2,11 -3,21 -1,86
Trakya Cam 3,36 -3,17 -4,00
Trend GMYO 2,05 -2,38 -6,82
TSKB GMYO 1,23 -6,11 -8,21
Tuğçelik 3,56 -5,07 -9,87
Tukaş 11,01 -9,53 -10,85
Turcas Petrol 2,75 -0,36 3,00
Turkcell 13,73 -0,94 -0,51
Tümosan Motor ve Traktör 6,53 -0,46 1,87
Tüpraş 123,40 -1,75 -2,68
Türk Hava Yolları 13,53 -5,12 -6,43
Türk Prysmian Kablo 2,35 -5,24 -9,62
Türk Telekom 7,07 -2,75 -4,07
Türk Traktör 52,80 -2,76 -4,69
Türker Proje Gayrimenkul 39,02 -4,03 -7,10
Ufuk Yatırım 2,47 -3,52 -4,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,94 -5,83 -8,49
Ulusoy Elektrik 25,18 -2,85 -5,34
Ulusoy Un Sanayi 3,66 -1,35 -4,19
Umpaş Holding 0,67 -9,46 8,06
Uşak Seramik 1,58 -4,24 -6,51
Utopya Turizm 4,48 -5,68 -8,94
Uzertaş Boya 2,01 -2,90 -9,46
Ülker Bisküvi 22,02 -2,74 -1,52
Ünye Çimento 5,17 -1,15 -3,90
Vakıf Fin. Kir. 2,08 -8,37 -14,05
Vakıf GMYO 2,17 -6,87 -12,15
Vakıf Yat. Ort. 2,11 -5,80 -9,44
Vakıflar Bankası 5,15 -4,10 -6,53
Vakko Tekstil 4,21 -6,24 -7,27
Vanet Gıda 1,35 -3,57 -5,59
Verusa Holding 18,92 0,37 1,94
Verusaturk Girisim 5,30 -2,75 -1,67
Vestel 13,21 -0,45 4,68
Vestel Beyaz Eşya 23,04 0,17 6,67
Viking Kağıt 2,46 4,24 31,55
Yapı Kredi Koray GMYO 2,20 -6,38 -9,09
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -1,65 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,86 -2,01 -6,54
Yataş 7,22 -3,22 -1,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -6,04 -13,04
Yeni Gimat GMYO 12,91 0,31 -0,77
Yeşil GMYO 0,59 -4,84 -7,81
Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -7,58
Yeşil Yatırım Holding 10,38 -5,21 -7,57
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.200,10 0,10 8,66
Yonga Mobilya 8,13 -9,67 -12,01
Yükselen Çelik 5,90 -4,99 -3,75
Yünsa 9,72 -4,42 -3,67
Zorlu Enerji 1,51 -4,43 -7,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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