Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
26.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:30
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|214,16
|İş Bankası (B)
|23.860,20
|0,46
|679,69
|İş Bankası (C)
|6,30
|-0,32
|39,07
|İş Bankası (Kur.)
|160.701,00
|230,65
|İş Fin.Kir.
|3,95
|12,54
|-14,69
|İş Girişim
|3,77
|0,80
|84,80
|İş GMYO
|1,36
|0,74
|25,93
|İş Y. Men. Değ.
|4,47
|-0,89
|142,04
|İş Yat. Ort.
|1,71
|1,79
|131,67
|İşbir Holding
|444,00
|0,23
|223,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|-1,61
|-27,38
|İttifak Holding
|3,85
|-2,53
|86,29
|İz Hayvancılık Tarım
|4,35
|-1,14
|-33,99
|İzmir Demir Çelik
|7,35
|6,21
|342,77
|İzmir Fırça
|1,73
|0,00
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|57,80
|0,09
|123,93
|Kafein Yazılım
|12,04
|7,60
|74,80
|Kapital Yat. Holding
|2,19
|-0,90
|-23,69
|Kaplamin
|5,45
|2,83
|51,39
|Kardemir (A)
|2,54
|-0,78
|56,78
|Kardemir (B)
|2,53
|-1,17
|55,35
|Kardemir (D)
|2,54
|-0,78
|30,53
|Karel Elektronik
|14,69
|-0,34
|252,28
|Karsan Otomotiv
|1,63
|-1,21
|37,06
|Karsu Tekstil
|3,08
|0,00
|146,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,80
|-2,87
|137,84
|Kartonsan
|384,00
|-0,41
|20,38
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|-1,31
|24,97
|Kent Gıda
|156,80
|12,89
|31,76
|Kerevitaş Gıda
|3,15
|-1,56
|75,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|9,80
|60,00
|Kiler GMYO
|4,38
|20,00
|150,29
|Klimasan Klima
|18,01
|-0,66
|364,18
|Koç Holding
|19,97
|0,30
|44,20
|Konfrut Gıda
|7,64
|0,39
|59,97
|Konya Çimento
|270,00
|1,31
|51,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,69
|-1,01
|34,13
|Koza Altın
|75,45
|-0,07
|47,08
|Koza Madencilik
|10,25
|-2,66
|41,97
|Körfez GMYO
|2,11
|-1,40
|72,95
|Kristal Kola
|1,55
|-1,27
|47,62
|Kron Telekomünikasyon
|13,11
|2,02
|50,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|-1,92
|86,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|1,81
|49,56
|Kütahya Porselen
|6,58
|2,81
|44,62
|Lider Faktoring
|3,74
|-2,86
|66,22
|Link Bilgisayar
|19,11
|5,23
|129,69
|Logo Yazılım
|56,50
|3,67
|108,18
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|-0,36
|24,69
|Lüks Kadife
|8,73
|-1,69
|80,00
|Makina Takım
|1,91
|-1,04
|24,03
|Mardin Çimento
|5,55
|1,46
|99,85
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|1,71
|91,94
|Marmaris Altınyunus
|62,30
|-1,42
|254,78
|Marshall
|47,24
|-0,76
|87,31
|Martı GMYO
|0,99
|-1,00
|52,31
|Martı Otel
|0,88
|-1,12
|51,72
|Mavi Giyim
|56,50
|2,26
|75,36
|Mazhar Zorlu Holding
|11,07
|2,50
|190,55
|Mega Polietilen
|1,97
|1,03
|-3,43
|Menderes Tekstil
|1,39
|-2,11
|93,06
|Mensa
|0,36
|2,86
|157,14
|Merit Turizm
|18,47
|0,38
|208,35
|Merko Gıda
|1,06
|-2,75
|4,95
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|-0,58
|63,81
|Metro Holding
|1,38
|-1,43
|81,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,91
|-1,04
|73,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,00
|-5,41
|493,22
|Migros Ticaret
|24,60
|0,08
|65,10
|Milpa
|2,16
|-1,37
|51,12
|Mistral GMYO
|1,88
|-2,08
|22,88
|MLP Sağlık
|16,05
|-0,93
|50,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|9,09
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|3,71
|8,48
|99,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,95
|-1,65
|Net Holding
|2,64
|1,93
|34,69
|Netaş Telekom.
|13,26
|-0,67
|105,26
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|3,07
|42,50
|Nuh Çimento
|11,90
|-1,49
|71,71
|Nurol GMYO
|3,57
|-1,11
|70,00
|Odaş Elektrik
|2,17
|4,83
|54,11
|Olmuksan-IP
|6,22
|0,48
|84,57
|Orge Enerji Elektrik
|4,85
|-0,61
|55,45
|Orma Orman Mahsulleri
|2,80
|0,00
|133,33
|Osmanlı Menkul
|4,12
|3,26
|139,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|1,14
|63,89
|Otokar
|155,10
|0,39
|80,58
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|-0,85
|46,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|1,57
|405,88
|Özak GMYO
|2,56
|0,79
|76,65
|Özbal Çelik Boru
|1,64
|0,61
|18,84
|Özderici GMYO
|1,55
|1,31
|-34,04
|Özerden Plastik
|2,13
|0,47
|6,07
|Panora GMYO
|5,71
|0,53
|55,30
|Papilon Savunma
|8,02
|-0,99
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|-0,65
|26,56
|Parsan
|16,25
|3,57
|85,50
|Pegasus
|84,70
|0,06
|269,55
|Peker GMYO
|3,00
|0,33
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,96
|0,00
|81,48
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,00
|-1,60
|30,99
|Petkim
|3,73
|-0,27
|-5,27
|Petrokent Turizm
|127,80
|-1,69
|86,03
|Pınar Et ve Un
|8,90
|1,14
|100,59
|Pınar Su
|2,26
|-0,88
|80,80
|Pınar Süt
|12,93
|-1,15
|107,98
|Plastikkart
|9,66
|1,26
|257,78
|Polisan Holding
|3,05
|-1,93
|1,17
|Politeknik Metal
|75,70
|2,44
|115,87
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|-0,75
|154,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.106,80
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,30
|14,96
|1786,76
|QNB Finansbank
|43,24
|15,00
|379,91
|Ral Yatırım Holding
|6,68
|-0,30
|263,04
|Ray Sigorta
|3,40
|0,00
|144,60
|Reysaş GMYO
|4,70
|0,64
|581,16
|Reysaş Lojistik
|4,25
|2,91
|474,32
|Rhea Girişim
|1,21
|0,00
|83,33
|Rodrigo Tekstil
|1,84
|-0,54
|-3,16
|Royal Halı
|1,21
|1,68
|22,22
|RTA Laboratuvarları
|2,31
|-0,86
|42,29
|Sabancı Holding
|9,52
|-0,10
|31,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,01
|0,00
|29,66
|Salix Yatırım Holding
|6,50
|1,72
|68,83
|Sanel Mühendislik
|4,01
|-0,74
|83,94
|Sanifoam Sünger
|4,62
|0,87
|269,60
|Sanko Pazarlama
|7,36
|-1,47
|270,95
|Saray Matbaacılık
|1,48
|0,00
|48,00
|Sarkuysan
|4,95
|3,13
|57,50
|Sasa Polyester
|7,60
|-1,55
|32,27
|Say Reklamcılık
|2,10
|-0,47
|123,40
|Sekuro Plastik
|5,23
|-3,15
|76,69
|Selçuk Ecza Deposu
|6,00
|-0,17
|120,71
|Selçuk Gıda
|2,09
|6,09
|57,14
|Senkron Güvenlik
|2,72
|0,00
|172,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,60
|-1,84
|-17,95
|Servet GMYO
|7,87
|-0,38
|68,72
|Seyitler Kimya
|6,50
|0,00
|68,83
|Silverline Endüstri
|2,23
|-0,45
|66,42
|Sinpaş GMYO
|0,96
|1,05
|159,46
|Smartiks Yazılım
|11,35
|19,98
|Soda Sanayii
|6,17
|0,00
|-8,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,69
|0,10
|74,64
|Söktaş
|2,50
|0,40
|96,85
|Sönmez Filament
|4,80
|-0,62
|53,85
|Sönmez Pamuklu
|4,83
|-1,63
|54,81
|Sumaş Suni Tahta
|9,83
|-1,50
|46,81
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|0,20
|79,43
|Şekerbank
|1,25
|0,00
|13,64
|Şişe Cam
|5,30
|-1,30
|-3,33
|Şok Marketler
|10,22
|-0,10
|-4,93
|T. Halk Bankası
|5,89
|-0,34
|-16,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,50
|-2,15
|167,66
|T.S.K.B.
|1,15
|0,88
|41,98
|T.Tuborg
|12,46
|0,24
|57,04
|Taç Tarım Ürünleri
|3,10
|-0,96
|-38,74
|Tat Gıda
|6,20
|-1,27
|62,30
|TAV Havalimanları
|29,74
|1,64
|35,24
|Taze Kuru Gıda
|7,05
|-0,70
|3,68
|Tek-Art Turizm
|1,26
|3,28
|48,24
|Tekfen Holding
|19,00
|-0,94
|-3,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,77
|-1,82
|26,94
|Temapol Polimer Plastik
|5,10
|-0,78
|66,67
|TGS Dış Ticaret
|4,65
|-1,27
|104,23
|Tofaş Oto. Fab.
|27,02
|1,89
|74,19
|Torunlar GMYO
|2,71
|1,12
|79,47
|Trabzon Liman
|10,75
|-1,10
|56,28
|Trabzonspor Sportif
|2,48
|-1,98
|80,22
|Trakya Cam
|3,53
|-0,84
|22,19
|Trend GMYO
|2,19
|-1,79
|72,44
|TSKB GMYO
|1,34
|0,00
|63,41
|Tuğçelik
|4,06
|-2,17
|90,61
|Tukaş
|11,75
|2,17
|607,83
|Turcas Petrol
|2,63
|0,38
|86,52
|Turkcell
|13,95
|0,87
|18,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,74
|-1,89
|49,78
|Tüpraş
|127,70
|1,19
|22,39
|Türk Hava Yolları
|13,96
|-0,07
|-13,35
|Türk Prysmian Kablo
|2,59
|2,37
|90,43
|Türk Telekom
|7,40
|0,00
|89,74
|Türk Traktör
|54,60
|1,30
|56,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,50
|2,32
|26,01
|Ufuk Yatırım
|2,63
|-1,50
|130,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,19
|2,82
|92,11
|Ulusoy Elektrik
|26,94
|5,73
|68,80
|Ulusoy Un Sanayi
|3,81
|-1,04
|83,17
|Umpaş Holding
|0,52
|4,00
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,70
|0,00
|53,15
|Utopya Turizm
|4,68
|0,21
|14,15
|Uzertaş Boya
|2,44
|-3,56
|306,67
|Ülker Bisküvi
|23,52
|1,03
|60,33
|Ünye Çimento
|4,96
|0,20
|48,25
|Vakıf Fin. Kir.
|2,51
|-1,18
|76,26
|Vakıf GMYO
|2,39
|0,00
|22,77
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|0,00
|56,58
|Vakıflar Bankası
|5,13
|-0,39
|31,54
|Vakko Tekstil
|4,56
|-0,65
|74,82
|Vanet Gıda
|1,42
|0,71
|9,23
|Verusa Holding
|18,02
|0,22
|8,78
|Verusaturk Girisim
|5,21
|0,39
|69,02
|Vestel
|13,86
|-3,21
|149,73
|Vestel Beyaz Eşya
|21,60
|-0,28
|121,14
|Viking Kağıt
|1,85
|2,21
|68,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,47
|3,78
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|0,41
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,81
|1,04
|108,24
|Yataş
|6,88
|-0,15
|53,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,65
|-1,79
|75,53
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|-0,76
|81,05
|Yeşil GMYO
|0,57
|-1,72
|111,11
|Yeşil Yapı
|0,58
|3,57
|123,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,15
|-0,98
|15,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.789,90
|-2,00
|26,87
|Yonga Mobilya
|7,44
|-0,13
|14,63
|Yükselen Çelik
|6,22
|-1,27
|Yünsa
|9,99
|-1,09
|139,29
|Zorlu Enerji
|1,70
|-1,73
|38,21
(Son)
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