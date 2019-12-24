Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|214,16
|İş Bankası (B)
|25.300,00
|15,00
|726,74
|İş Bankası (C)
|6,26
|1,13
|38,19
|İş Bankası (Kur.)
|160.701,00
|0,44
|230,65
|İş Fin.Kir.
|3,41
|5,90
|-26,35
|İş Girişim
|3,71
|0,82
|81,86
|İş GMYO
|1,34
|0,00
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,46
|2,29
|141,49
|İş Yat. Ort.
|1,69
|1,20
|128,96
|İşbir Holding
|445,00
|0,00
|223,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|6,78
|-25,00
|İttifak Holding
|4,00
|-11,11
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|4,42
|-0,45
|-32,93
|İzmir Demir Çelik
|7,13
|-5,06
|329,52
|İzmir Fırça
|1,73
|-0,57
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|57,00
|0,26
|120,83
|Kafein Yazılım
|11,12
|1,83
|61,44
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|0,45
|-22,30
|Kaplamin
|5,19
|-2,08
|44,17
|Kardemir (A)
|2,57
|0,78
|58,63
|Kardemir (B)
|2,57
|1,18
|57,80
|Kardemir (D)
|2,57
|0,78
|32,07
|Karel Elektronik
|14,25
|0,42
|241,73
|Karsan Otomotiv
|1,62
|-1,22
|36,22
|Karsu Tekstil
|3,07
|3,37
|145,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,56
|0,74
|158,38
|Kartonsan
|380,00
|0,98
|19,13
|Katmerciler Ekipman
|3,80
|1,33
|26,30
|Kent Gıda
|138,30
|-0,79
|16,22
|Kerevitaş Gıda
|3,21
|1,58
|78,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|1,92
|51,43
|Kiler GMYO
|3,65
|-1,35
|108,57
|Klimasan Klima
|18,07
|0,11
|365,73
|Koç Holding
|20,04
|-0,30
|44,71
|Konfrut Gıda
|7,66
|1,86
|60,39
|Konya Çimento
|263,00
|0,31
|47,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,63
|1,85
|33,50
|Koza Altın
|75,50
|0,80
|47,17
|Koza Madencilik
|10,42
|4,41
|44,32
|Körfez GMYO
|2,09
|1,95
|71,31
|Kristal Kola
|1,56
|-0,64
|48,57
|Kron Telekomünikasyon
|12,32
|-0,08
|41,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,00
|5,69
|89,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|0,62
|43,36
|Kütahya Porselen
|6,47
|0,78
|42,20
|Lider Faktoring
|3,65
|3,99
|62,22
|Link Bilgisayar
|17,88
|1,02
|114,90
|Logo Yazılım
|53,25
|0,47
|96,20
|Lokman Hekim Sağlık
|5,58
|0,18
|25,37
|Lüks Kadife
|8,80
|-0,68
|81,44
|Makina Takım
|1,93
|0,52
|25,32
|Mardin Çimento
|5,37
|0,56
|93,37
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|1,71
|91,94
|Marmaris Altınyunus
|63,50
|8,64
|261,62
|Marshall
|47,32
|0,85
|87,63
|Martı GMYO
|1,00
|0,00
|53,85
|Martı Otel
|0,88
|0,00
|51,72
|Mavi Giyim
|54,90
|1,29
|70,39
|Mazhar Zorlu Holding
|10,16
|9,84
|166,67
|Mega Polietilen
|1,94
|2,11
|-4,90
|Menderes Tekstil
|1,48
|19,35
|105,56
|Mensa
|0,34
|9,68
|142,86
|Merit Turizm
|18,38
|0,05
|206,84
|Merko Gıda
|1,01
|1,00
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|0,58
|65,71
|Metro Holding
|1,36
|0,00
|78,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,92
|1,59
|74,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,50
|1,35
|535,59
|Migros Ticaret
|24,36
|1,50
|63,49
|Milpa
|2,22
|0,45
|55,32
|Mistral GMYO
|1,87
|0,54
|22,22
|MLP Sağlık
|16,34
|-0,06
|52,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|3,37
|2,74
|81,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,15
|5,47
|Net Holding
|2,43
|4,29
|23,98
|Netaş Telekom.
|13,21
|-0,45
|104,49
|Niğbaş Niğde Beton
|5,58
|-0,18
|39,50
|Nuh Çimento
|12,12
|-0,08
|74,89
|Nurol GMYO
|3,60
|1,12
|71,43
|Odaş Elektrik
|2,09
|0,48
|48,43
|Olmuksan-IP
|6,18
|0,82
|83,38
|Orge Enerji Elektrik
|5,00
|-1,57
|60,26
|Orma Orman Mahsulleri
|2,81
|-1,40
|134,17
|Osmanlı Menkul
|3,95
|6,18
|129,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|0,00
|62,04
|Otokar
|154,00
|0,59
|79,30
|Oyak Yat. Ort.
|2,33
|0,43
|47,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,10
|3,66
|400,00
|Özak GMYO
|2,46
|0,82
|69,75
|Özbal Çelik Boru
|1,62
|1,89
|17,39
|Özderici GMYO
|1,49
|0,68
|-36,60
|Özerden Plastik
|2,12
|0,95
|5,57
|Panora GMYO
|5,72
|-0,17
|55,57
|Papilon Savunma
|7,72
|0,92
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|1,66
|27,39
|Parsan
|15,67
|1,49
|78,88
|Pegasus
|84,85
|0,06
|270,20
|Peker GMYO
|3,01
|-2,27
|-63,40
|Penguen Gıda
|1,98
|1,54
|83,33
|Pera GMYO
|0,94
|1,08
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,09
|1,12
|32,46
|Petkim
|3,76
|1,08
|-4,51
|Petrokent Turizm
|131,00
|-0,53
|90,68
|Pınar Et ve Un
|8,67
|2,00
|95,41
|Pınar Su
|2,31
|1,32
|84,80
|Pınar Süt
|13,21
|5,60
|112,48
|Plastikkart
|9,55
|1,38
|253,70
|Polisan Holding
|3,08
|-2,84
|2,16
|Politeknik Metal
|72,65
|2,32
|107,18
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|0,51
|156,13
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.106,20
|0,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,05
|14,99
|1327,21
|QNB Finansbank
|32,70
|12,29
|262,93
|Ral Yatırım Holding
|6,78
|-4,51
|268,48
|Ray Sigorta
|3,38
|2,11
|143,17
|Reysaş GMYO
|4,02
|5,24
|482,61
|Reysaş Lojistik
|3,48
|8,07
|370,27
|Rhea Girişim
|1,18
|3,51
|78,79
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|2,75
|-1,58
|Royal Halı
|1,20
|2,56
|21,21
|RTA Laboratuvarları
|2,21
|3,27
|36,14
|Sabancı Holding
|9,46
|1,07
|30,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,07
|1,97
|33,53
|Salix Yatırım Holding
|6,39
|-0,16
|65,97
|Sanel Mühendislik
|4,05
|0,00
|85,78
|Sanifoam Sünger
|4,78
|0,63
|282,40
|Sanko Pazarlama
|7,48
|0,00
|277,00
|Saray Matbaacılık
|1,51
|2,03
|51,00
|Sarkuysan
|4,75
|0,00
|51,14
|Sasa Polyester
|7,75
|-0,64
|34,88
|Say Reklamcılık
|2,08
|2,46
|121,28
|Sekuro Plastik
|5,79
|8,43
|95,61
|Selçuk Ecza Deposu
|6,09
|1,67
|124,02
|Selçuk Gıda
|2,02
|-1,94
|51,88
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,61
|1,90
|-17,44
|Servet GMYO
|6,87
|3,00
|47,28
|Seyitler Kimya
|6,47
|0,31
|68,05
|Silverline Endüstri
|2,08
|0,48
|55,22
|Sinpaş GMYO
|0,93
|5,68
|151,35
|Smartiks Yazılım
|8,80
|6,02
|Soda Sanayii
|6,19
|-0,48
|-8,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,70
|3,74
|74,82
|Söktaş
|2,35
|3,07
|85,04
|Sönmez Filament
|4,79
|0,00
|53,53
|Sönmez Pamuklu
|4,80
|0,21
|53,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,80
|-0,31
|46,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,79
|5,04
|69,86
|Şekerbank
|1,25
|-0,79
|13,64
|Şişe Cam
|5,31
|0,95
|-3,14
|Şok Marketler
|10,27
|0,49
|-4,47
|T. Halk Bankası
|5,95
|4,39
|-15,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,42
|-0,88
|178,95
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|38,27
|T.Tuborg
|12,30
|2,07
|55,03
|Taç Tarım Ürünleri
|3,17
|-1,55
|-37,35
|Tat Gıda
|6,32
|2,10
|65,45
|TAV Havalimanları
|29,46
|0,82
|33,96
|Taze Kuru Gıda
|7,14
|-2,86
|5,00
|Tek-Art Turizm
|1,18
|-0,84
|38,82
|Tekfen Holding
|19,02
|2,04
|-3,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,86
|0,26
|29,97
|Temapol Polimer Plastik
|5,08
|2,83
|66,01
|TGS Dış Ticaret
|4,69
|-0,64
|105,99
|Tofaş Oto. Fab.
|26,60
|-0,08
|71,49
|Torunlar GMYO
|2,70
|2,27
|78,81
|Trabzon Liman
|10,69
|1,62
|55,41
|Trabzonspor Sportif
|2,52
|0,80
|83,13
|Trakya Cam
|3,52
|2,03
|21,85
|Trend GMYO
|2,23
|-0,89
|75,59
|TSKB GMYO
|1,34
|0,75
|63,41
|Tuğçelik
|4,10
|3,27
|92,49
|Tukaş
|11,49
|1,68
|592,17
|Turcas Petrol
|2,62
|-0,38
|85,82
|Turkcell
|13,81
|0,88
|17,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,64
|0,91
|47,56
|Tüpraş
|126,50
|0,40
|21,24
|Türk Hava Yolları
|13,99
|1,52
|-13,16
|Türk Prysmian Kablo
|2,50
|1,21
|83,81
|Türk Telekom
|7,36
|2,65
|88,72
|Türk Traktör
|53,75
|1,42
|54,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,90
|-1,12
|21,03
|Ufuk Yatırım
|2,71
|4,23
|137,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,13
|-0,47
|86,84
|Ulusoy Elektrik
|25,26
|0,72
|58,27
|Ulusoy Un Sanayi
|3,80
|1,60
|82,69
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,65
|-1,20
|48,65
|Utopya Turizm
|4,65
|-0,43
|13,41
|Uzertaş Boya
|2,45
|-9,93
|308,33
|Ülker Bisküvi
|22,90
|0,62
|56,10
|Ünye Çimento
|4,91
|0,82
|46,76
|Vakıf Fin. Kir.
|2,72
|7,09
|91,01
|Vakıf GMYO
|2,40
|1,27
|23,28
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|3,86
|59,21
|Vakıflar Bankası
|5,16
|1,78
|32,31
|Vakko Tekstil
|4,59
|1,10
|75,97
|Vanet Gıda
|1,42
|0,00
|9,23
|Verusa Holding
|17,90
|2,70
|8,05
|Verusaturk Girisim
|5,05
|4,12
|63,82
|Vestel
|14,06
|-1,06
|153,33
|Vestel Beyaz Eşya
|21,60
|0,00
|121,14
|Viking Kağıt
|1,82
|4,00
|65,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,41
|2,12
|40,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|1,66
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,78
|1,40
|107,17
|Yataş
|6,82
|1,49
|52,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,65
|4,43
|75,53
|Yeni Gimat GMYO
|13,28
|-1,99
|84,95
|Yeşil GMYO
|0,57
|5,56
|111,11
|Yeşil Yapı
|0,57
|3,64
|119,23
|Yeşil Yatırım Holding
|11,35
|2,07
|17,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.869,50
|30,49
|Yonga Mobilya
|7,50
|0,13
|15,55
|Yükselen Çelik
|6,37
|3,58
|Yünsa
|10,16
|2,32
|143,36
|Zorlu Enerji
|1,74
|-0,57
|41,46
(Son)
Kaynak: AA