Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 131.774,60
187,09
İş Bankası (B) 22.
20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:04
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|131.774,60
|187,09
|İş Bankası (B)
|22.485,00
|2,15
|634,76
|İş Bankası (C)
|6,16
|0,49
|35,98
|İş Bankası (Kur.)
|155.010,00
|218,94
|İş Fin.Kir.
|3,28
|-1,20
|-29,16
|İş Girişim
|3,83
|4,93
|87,75
|İş GMYO
|1,34
|3,08
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,27
|0,00
|131,21
|İş Yat. Ort.
|1,64
|1,86
|122,19
|İşbir Holding
|454,50
|5,70
|230,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|-3,39
|-32,14
|İttifak Holding
|4,21
|7,67
|103,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,52
|0,22
|-31,41
|İzmir Demir Çelik
|6,26
|8,87
|277,11
|İzmir Fırça
|1,77
|0,00
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|56,70
|1,43
|119,67
|Kafein Yazılım
|11,10
|-1,33
|61,15
|Kapital Yat. Holding
|2,16
|-1,82
|-24,74
|Kaplamin
|5,35
|-2,01
|48,61
|Kardemir (A)
|2,48
|-3,13
|53,08
|Kardemir (B)
|2,53
|-1,17
|55,35
|Kardemir (D)
|2,55
|-0,39
|31,05
|Karel Elektronik
|14,25
|-0,21
|241,73
|Karsan Otomotiv
|1,60
|5,26
|34,53
|Karsu Tekstil
|3,05
|7,02
|144,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|6,26
|143,24
|Kartonsan
|374,90
|-1,34
|17,53
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|-3,11
|24,31
|Kent Gıda
|137,10
|1,03
|15,21
|Kerevitaş Gıda
|3,19
|0,95
|77,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-9,43
|37,14
|Kiler GMYO
|3,54
|-3,01
|102,29
|Klimasan Klima
|16,50
|-0,96
|325,27
|Koç Holding
|19,70
|-0,35
|42,25
|Konfrut Gıda
|7,48
|1,91
|56,62
|Konya Çimento
|259,50
|-0,92
|45,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,39
|-0,40
|30,96
|Koza Altın
|75,60
|1,20
|47,37
|Koza Madencilik
|10,13
|7,31
|40,30
|Körfez GMYO
|2,01
|0,00
|64,75
|Kristal Kola
|1,68
|-4,00
|60,00
|Kron Telekomünikasyon
|12,12
|0,75
|39,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,06
|-5,28
|75,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|-0,62
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,36
|0,16
|39,78
|Lider Faktoring
|3,50
|2,34
|55,56
|Link Bilgisayar
|17,82
|-0,56
|114,18
|Logo Yazılım
|51,80
|-2,36
|90,86
|Lokman Hekim Sağlık
|5,54
|1,09
|24,47
|Lüks Kadife
|8,75
|1,27
|80,41
|Makina Takım
|1,90
|-3,55
|23,38
|Mardin Çimento
|5,24
|-2,24
|88,69
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|2,61
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|58,10
|1,04
|230,87
|Marshall
|47,00
|-2,00
|86,36
|Martı GMYO
|1,02
|10,87
|56,92
|Martı Otel
|0,90
|2,27
|55,17
|Mavi Giyim
|53,85
|3,46
|67,13
|Mazhar Zorlu Holding
|8,75
|9,92
|129,66
|Mega Polietilen
|1,90
|3,26
|-6,86
|Menderes Tekstil
|1,21
|5,22
|68,06
|Mensa
|0,29
|3,57
|107,14
|Merit Turizm
|18,10
|-2,11
|202,17
|Merko Gıda
|1,00
|-0,99
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|-1,14
|65,71
|Metro Holding
|1,33
|-0,75
|75,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,88
|-0,53
|70,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,01
|14,92
|494,07
|Migros Ticaret
|23,72
|-1,17
|59,19
|Milpa
|2,17
|-0,46
|51,82
|Mistral GMYO
|1,86
|0,00
|21,57
|MLP Sağlık
|15,92
|-0,31
|48,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|2,20
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|3,48
|-2,25
|87,10
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,96
|0,34
|Net Holding
|2,29
|0,88
|16,84
|Netaş Telekom.
|12,91
|-1,38
|99,85
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|-0,86
|43,75
|Nuh Çimento
|11,96
|0,93
|72,58
|Nurol GMYO
|3,55
|0,57
|69,05
|Odaş Elektrik
|2,11
|-3,21
|49,85
|Olmuksan-IP
|6,21
|-0,16
|84,27
|Orge Enerji Elektrik
|5,10
|-2,11
|63,46
|Orma Orman Mahsulleri
|2,83
|-0,70
|135,83
|Osmanlı Menkul
|3,63
|0,83
|111,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,00
|60,19
|Otokar
|153,60
|3,02
|78,84
|Oyak Yat. Ort.
|2,36
|2,16
|49,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,11
|-3,40
|400,98
|Özak GMYO
|2,41
|4,78
|66,30
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|-5,71
|19,57
|Özderici GMYO
|1,47
|-0,68
|-37,45
|Özerden Plastik
|2,14
|0,94
|6,57
|Panora GMYO
|5,70
|0,00
|55,02
|Papilon Savunma
|7,60
|-2,06
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|1,37
|22,82
|Parsan
|15,54
|0,00
|77,40
|Pegasus
|83,10
|0,36
|262,57
|Peker GMYO
|3,02
|0,67
|-63,28
|Penguen Gıda
|1,93
|-1,03
|78,70
|Pera GMYO
|0,94
|1,08
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,12
|-2,99
|32,95
|Petkim
|3,62
|0,56
|-8,06
|Petrokent Turizm
|131,50
|1,23
|91,41
|Pınar Et ve Un
|8,49
|-1,28
|91,35
|Pınar Su
|2,28
|-0,87
|82,40
|Pınar Süt
|12,69
|-0,70
|104,12
|Plastikkart
|9,50
|-2,66
|251,85
|Polisan Holding
|3,02
|0,00
|0,17
|Politeknik Metal
|74,00
|0,00
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|0,26
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,20
|0,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|73,40
|5,99
|979,41
|QNB Finansbank
|26,00
|-1,52
|188,57
|Ral Yatırım Holding
|6,98
|-1,69
|279,35
|Ray Sigorta
|3,37
|-1,17
|142,45
|Reysaş GMYO
|4,01
|-0,99
|481,16
|Reysaş Lojistik
|3,28
|-0,61
|343,24
|Rhea Girişim
|1,16
|-0,85
|75,76
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,00
|-4,74
|Royal Halı
|1,18
|0,00
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,22
|-0,45
|36,75
|Sabancı Holding
|9,29
|-0,54
|28,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|-0,95
|34,82
|Salix Yatırım Holding
|6,42
|0,31
|66,75
|Sanel Mühendislik
|4,10
|-2,38
|88,07
|Sanifoam Sünger
|4,75
|5,56
|280,00
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-0,79
|278,52
|Saray Matbaacılık
|1,52
|2,01
|52,00
|Sarkuysan
|4,68
|1,74
|48,91
|Sasa Polyester
|7,52
|-0,13
|30,87
|Say Reklamcılık
|2,05
|0,49
|118,09
|Sekuro Plastik
|4,73
|7,50
|59,80
|Selçuk Ecza Deposu
|6,00
|0,67
|120,71
|Selçuk Gıda
|2,07
|-0,96
|55,64
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|-2,55
|-21,54
|Servet GMYO
|6,49
|0,00
|39,14
|Seyitler Kimya
|6,44
|0,63
|67,27
|Silverline Endüstri
|2,05
|0,00
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,82
|1,23
|121,62
|Smartiks Yazılım
|8,40
|6,60
|Soda Sanayii
|6,08
|1,00
|-10,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,21
|-1,39
|65,99
|Söktaş
|2,27
|0,89
|78,74
|Sönmez Filament
|4,81
|1,05
|54,17
|Sönmez Pamuklu
|4,79
|-1,24
|53,53
|Sumaş Suni Tahta
|10,07
|0,70
|50,40
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|1,11
|61,35
|Şekerbank
|1,19
|0,00
|8,18
|Şişe Cam
|5,23
|1,16
|-4,60
|Şok Marketler
|10,23
|-1,16
|-4,84
|T. Halk Bankası
|5,69
|0,18
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,30
|9,20
|172,36
|T.S.K.B.
|1,09
|-0,91
|34,57
|T.Tuborg
|11,50
|4,74
|44,94
|Taç Tarım Ürünleri
|3,29
|0,30
|-34,98
|Tat Gıda
|5,94
|-1,82
|55,50
|TAV Havalimanları
|29,16
|2,10
|32,60
|Taze Kuru Gıda
|7,22
|0,42
|6,18
|Tek-Art Turizm
|1,18
|3,51
|38,82
|Tekfen Holding
|18,25
|0,39
|-7,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,85
|0,00
|29,63
|Temapol Polimer Plastik
|4,98
|1,01
|62,75
|TGS Dış Ticaret
|4,59
|-1,71
|101,60
|Tofaş Oto. Fab.
|26,68
|0,15
|72,00
|Torunlar GMYO
|2,57
|0,39
|70,20
|Trabzon Liman
|10,39
|0,10
|51,05
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|-1,90
|87,49
|Trakya Cam
|3,43
|1,78
|18,73
|Trend GMYO
|2,19
|-0,45
|72,44
|TSKB GMYO
|1,34
|-0,74
|63,41
|Tuğçelik
|3,93
|1,03
|84,51
|Tukaş
|10,95
|1,48
|559,64
|Turcas Petrol
|2,50
|-0,79
|77,30
|Turkcell
|13,63
|-1,73
|16,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,26
|2,29
|39,11
|Tüpraş
|124,40
|1,39
|19,23
|Türk Hava Yolları
|13,76
|0,00
|-14,59
|Türk Prysmian Kablo
|2,46
|0,00
|80,87
|Türk Telekom
|7,15
|-0,14
|83,33
|Türk Traktör
|50,60
|-0,10
|44,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,36
|0,97
|22,46
|Ufuk Yatırım
|2,62
|1,55
|129,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,16
|0,93
|89,47
|Ulusoy Elektrik
|25,18
|0,72
|57,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,66
|-0,27
|75,96
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,66
|-1,19
|49,55
|Utopya Turizm
|4,66
|-2,71
|13,66
|Uzertaş Boya
|3,02
|-9,85
|403,33
|Ülker Bisküvi
|21,90
|1,58
|49,28
|Ünye Çimento
|4,89
|-4,86
|46,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,45
|0,82
|72,05
|Vakıf GMYO
|2,36
|-2,07
|21,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|-2,86
|56,58
|Vakıflar Bankası
|5,10
|0,20
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,52
|-0,66
|73,29
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|10,00
|Verusa Holding
|17,08
|-0,06
|3,10
|Verusaturk Girisim
|4,65
|0,87
|50,85
|Vestel
|13,35
|0,00
|140,54
|Vestel Beyaz Eşya
|20,82
|0,58
|113,16
|Viking Kağıt
|1,79
|-3,24
|62,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,40
|-1,23
|39,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,84
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,72
|0,35
|105,02
|Yataş
|6,60
|0,46
|47,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|3,25
|69,15
|Yeni Gimat GMYO
|13,58
|0,07
|89,12
|Yeşil GMYO
|0,53
|-1,85
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,54
|-1,82
|107,69
|Yeşil Yatırım Holding
|11,06
|-1,34
|14,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.880,00
|0,00
|30,97
|Yonga Mobilya
|7,45
|2,62
|14,78
|Yükselen Çelik
|6,10
|-0,33
|Yünsa
|10,09
|1,20
|141,68
|Zorlu Enerji
|1,62
|0,00
|31,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA