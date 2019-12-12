Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
12.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.989,80
|1,10
|618,57
|İş Bankası (C)
|6,20
|2,48
|36,87
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,12
|-1,27
|-32,61
|İş Girişim
|3,62
|1,69
|77,45
|İş GMYO
|1,34
|-2,90
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|0,00
|136,08
|İş Yat. Ort.
|1,61
|1,90
|118,12
|İşbir Holding
|454,00
|-1,24
|230,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|4,44
|-44,05
|İttifak Holding
|3,90
|0,00
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,39
|-0,23
|-33,38
|İzmir Demir Çelik
|4,30
|-0,92
|159,04
|İzmir Fırça
|1,95
|4,28
|-5,80
|Jantsa Jant Sanayi
|57,45
|1,86
|122,57
|Kafein Yazılım
|10,75
|-1,10
|56,07
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|-1,61
|-14,63
|Kaplamin
|5,49
|1,67
|52,50
|Kardemir (A)
|2,43
|2,97
|49,99
|Kardemir (B)
|2,43
|3,40
|49,21
|Kardemir (D)
|2,45
|3,81
|25,91
|Karel Elektronik
|15,10
|1,34
|262,11
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-1,30
|27,81
|Karsu Tekstil
|2,56
|0,00
|104,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,17
|-1,33
|120,81
|Kartonsan
|369,00
|2,81
|15,68
|Katmerciler Ekipman
|3,70
|4,52
|22,98
|Kent Gıda
|131,10
|0,77
|10,17
|Kerevitaş Gıda
|3,08
|-0,65
|71,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|8,06
|91,43
|Kiler GMYO
|3,13
|0,64
|78,86
|Klimasan Klima
|17,19
|0,35
|343,05
|Koç Holding
|20,26
|2,07
|46,29
|Konfrut Gıda
|7,76
|-0,39
|62,48
|Konya Çimento
|265,00
|3,84
|48,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,57
|0,08
|32,86
|Koza Altın
|75,65
|-0,46
|47,47
|Koza Madencilik
|9,67
|0,73
|33,93
|Körfez GMYO
|2,02
|2,54
|65,57
|Kristal Kola
|1,52
|0,66
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|13,12
|4,79
|50,80
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,20
|9,95
|69,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|3,73
|47,79
|Kütahya Porselen
|6,58
|-0,30
|44,62
|Lider Faktoring
|3,50
|0,00
|55,56
|Link Bilgisayar
|17,96
|-4,47
|115,87
|Logo Yazılım
|52,50
|-0,66
|93,44
|Lokman Hekim Sağlık
|5,13
|3,01
|15,26
|Lüks Kadife
|9,21
|0,33
|89,90
|Makina Takım
|1,88
|0,53
|22,08
|Mardin Çimento
|5,48
|1,11
|97,33
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|2,56
|93,55
|Marmaris Altınyunus
|52,75
|-13,03
|200,40
|Marshall
|48,52
|5,94
|92,39
|Martı GMYO
|1,08
|2,86
|66,15
|Martı Otel
|1,00
|1,01
|72,41
|Mavi Giyim
|49,00
|-1,61
|52,08
|Mazhar Zorlu Holding
|8,05
|7,33
|111,29
|Mega Polietilen
|1,92
|-1,03
|-5,88
|Menderes Tekstil
|1,02
|0,99
|41,67
|Mensa
|0,26
|8,33
|85,71
|Merit Turizm
|18,20
|1,11
|203,84
|Merko Gıda
|0,99
|0,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|4,44
|8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|5,42
|66,67
|Metro Holding
|1,32
|-0,75
|73,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,87
|-4,10
|70,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,68
|15,00
|211,86
|Migros Ticaret
|23,34
|2,28
|56,64
|Milpa
|2,24
|0,45
|56,72
|Mistral GMYO
|1,85
|1,09
|20,92
|MLP Sağlık
|14,70
|2,94
|37,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,96
|19,84
|59,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,81
|-0,47
|Net Holding
|2,30
|0,88
|17,35
|Netaş Telekom.
|14,28
|13,78
|121,05
|Niğbaş Niğde Beton
|6,00
|4,35
|50,00
|Nuh Çimento
|12,13
|0,75
|75,03
|Nurol GMYO
|3,51
|0,86
|67,14
|Odaş Elektrik
|2,08
|-2,35
|47,72
|Olmuksan-IP
|7,10
|-10,35
|110,68
|Orge Enerji Elektrik
|4,92
|-1,60
|57,69
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|2,14
|138,33
|Osmanlı Menkul
|3,74
|6,86
|117,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-0,56
|62,96
|Otokar
|146,10
|0,00
|70,10
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|0,00
|44,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|0,97
|412,75
|Özak GMYO
|2,54
|4,10
|75,27
|Özbal Çelik Boru
|1,77
|4,12
|28,26
|Özderici GMYO
|1,48
|2,07
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,11
|0,96
|5,07
|Panora GMYO
|5,81
|-0,17
|58,02
|Papilon Savunma
|7,69
|-4,71
|Park Elek.Madencilik
|3,08
|0,65
|27,80
|Parsan
|15,15
|0,60
|72,95
|Pegasus
|81,05
|-0,80
|253,62
|Peker GMYO
|3,63
|0,28
|-55,86
|Penguen Gıda
|1,95
|2,63
|80,56
|Pera GMYO
|0,97
|4,30
|25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|7,98
|-4,09
|30,66
|Petkim
|3,63
|1,11
|-7,81
|Petrokent Turizm
|132,00
|-0,75
|92,14
|Pınar Et ve Un
|8,92
|-0,22
|101,04
|Pınar Su
|2,24
|-2,18
|79,20
|Pınar Süt
|13,84
|1,99
|122,62
|Plastikkart
|9,12
|7,04
|237,78
|Polisan Holding
|2,83
|4,04
|-6,13
|Politeknik Metal
|74,90
|1,28
|113,59
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|4,01
|150,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,10
|0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|55,00
|-0,81
|708,82
|QNB Finansbank
|24,80
|-1,27
|175,25
|Ral Yatırım Holding
|6,85
|-2,14
|272,28
|Ray Sigorta
|3,46
|7,45
|148,92
|Reysaş GMYO
|4,39
|-2,44
|536,23
|Reysaş Lojistik
|3,47
|-2,53
|368,92
|Rhea Girişim
|1,14
|2,70
|72,73
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|1,06
|0,00
|Royal Halı
|1,17
|-0,85
|18,18
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|-7,17
|35,52
|Sabancı Holding
|9,54
|2,58
|31,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|6,56
|25,79
|Salix Yatırım Holding
|5,94
|-0,17
|54,29
|Sanel Mühendislik
|4,10
|1,49
|88,07
|Sanifoam Sünger
|3,75
|0,81
|200,00
|Sanko Pazarlama
|7,96
|-1,00
|301,20
|Saray Matbaacılık
|1,51
|1,34
|51,00
|Sarkuysan
|4,64
|1,31
|47,64
|Sasa Polyester
|7,50
|1,90
|30,53
|Say Reklamcılık
|2,10
|-0,47
|123,40
|Sekuro Plastik
|4,60
|1,10
|55,41
|Selçuk Ecza Deposu
|5,99
|0,17
|120,35
|Selçuk Gıda
|2,23
|9,85
|67,67
|Senkron Güvenlik
|3,04
|-1,30
|204,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,68
|3,07
|-13,85
|Servet GMYO
|6,66
|-1,48
|42,78
|Seyitler Kimya
|6,05
|1,51
|57,14
|Silverline Endüstri
|2,06
|0,49
|53,73
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|6,41
|-8,30
|Soda Sanayii
|5,92
|1,72
|-12,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,20
|-0,33
|65,81
|Söktaş
|2,19
|0,92
|72,44
|Sönmez Filament
|4,75
|0,64
|52,24
|Sönmez Pamuklu
|4,76
|-0,21
|52,56
|Sumaş Suni Tahta
|10,39
|-3,80
|55,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|-0,44
|58,87
|Şekerbank
|1,22
|3,39
|10,91
|Şişe Cam
|5,15
|3,00
|-6,06
|Şok Marketler
|9,59
|3,68
|-10,79
|T. Halk Bankası
|5,80
|1,93
|-17,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,60
|-2,86
|180,01
|T.S.K.B.
|1,17
|2,63
|44,44
|T.Tuborg
|10,61
|0,09
|33,73
|Taç Tarım Ürünleri
|3,17
|-2,76
|-37,35
|Tat Gıda
|6,19
|0,65
|62,04
|TAV Havalimanları
|27,72
|1,76
|26,05
|Taze Kuru Gıda
|7,45
|2,62
|9,56
|Tek-Art Turizm
|1,15
|3,60
|35,29
|Tekfen Holding
|18,30
|2,12
|-6,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,27
|0,31
|10,10
|Temapol Polimer Plastik
|5,00
|-7,58
|63,40
|TGS Dış Ticaret
|4,88
|2,31
|114,34
|Tofaş Oto. Fab.
|25,12
|1,62
|61,95
|Torunlar GMYO
|2,64
|1,15
|74,83
|Trabzon Liman
|10,50
|0,10
|52,64
|Trabzonspor Sportif
|2,42
|5,22
|75,86
|Trakya Cam
|3,43
|2,39
|18,73
|Trend GMYO
|2,18
|4,31
|71,65
|TSKB GMYO
|1,30
|1,56
|58,54
|Tuğçelik
|3,81
|1,87
|78,87
|Tukaş
|10,30
|1,58
|520,48
|Turcas Petrol
|2,57
|-0,39
|82,27
|Turkcell
|13,56
|0,59
|15,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,85
|0,69
|30,00
|Tüpraş
|121,50
|0,66
|16,45
|Türk Hava Yolları
|14,06
|3,46
|-12,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,56
|-5,54
|88,23
|Türk Telekom
|7,15
|1,85
|83,33
|Türk Traktör
|51,90
|0,97
|48,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,74
|-0,40
|23,65
|Ufuk Yatırım
|2,79
|-1,06
|144,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,12
|2,91
|85,96
|Ulusoy Elektrik
|25,20
|-0,71
|57,89
|Ulusoy Un Sanayi
|3,79
|2,16
|82,21
|Umpaş Holding
|0,49
|0,00
|-10,91
|Uşak Seramik
|2,09
|9,42
|88,29
|Utopya Turizm
|4,58
|0,00
|11,71
|Uzertaş Boya
|2,92
|9,77
|386,67
|Ülker Bisküvi
|21,72
|2,45
|48,06
|Ünye Çimento
|4,09
|2,00
|22,25
|Vakıf Fin. Kir.
|2,21
|5,24
|55,20
|Vakıf GMYO
|2,48
|3,77
|27,39
|Vakıf Yat. Ort.
|2,20
|2,80
|44,74
|Vakıflar Bankası
|5,15
|2,18
|32,05
|Vakko Tekstil
|4,60
|0,88
|76,36
|Vanet Gıda
|1,47
|0,00
|13,08
|Verusa Holding
|16,59
|-9,84
|0,15
|Verusaturk Girisim
|4,48
|-2,61
|45,33
|Vestel
|12,75
|-1,62
|129,73
|Vestel Beyaz Eşya
|19,73
|-1,30
|102,00
|Viking Kağıt
|1,68
|0,60
|52,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,55
|-0,39
|48,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|2,08
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,60
|-1,06
|100,72
|Yataş
|6,45
|3,53
|44,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,64
|0,00
|74,47
|Yeni Gimat GMYO
|13,58
|1,72
|89,12
|Yeşil GMYO
|0,54
|0,00
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,45
|-2,22
|18,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.800,10
|0,00
|27,34
|Yonga Mobilya
|7,00
|0,14
|7,85
|Yükselen Çelik
|6,07
|-3,19
|Yünsa
|11,35
|5,09
|171,87
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,91
|30,08
(Son)
Kaynak: AA