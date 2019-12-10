Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.249,10
|0,01
|594,37
|İş Bankası (C)
|6,09
|-0,65
|34,44
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,13
|0,97
|-32,40
|İş Girişim
|3,75
|1,63
|83,82
|İş GMYO
|1,37
|3,79
|26,85
|İş Y. Men. Değ.
|4,31
|-1,15
|133,37
|İş Yat. Ort.
|1,59
|0,00
|115,41
|İşbir Holding
|420,00
|1,20
|205,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|-2,13
|-45,24
|İttifak Holding
|3,74
|-6,50
|80,97
|İz Hayvancılık Tarım
|4,44
|-2,20
|-32,63
|İzmir Demir Çelik
|4,59
|2,68
|176,51
|İzmir Fırça
|1,79
|1,13
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|56,30
|-0,09
|118,12
|Kafein Yazılım
|11,40
|5,17
|65,51
|Kapital Yat. Holding
|2,33
|-6,80
|-18,82
|Kaplamin
|5,50
|-4,35
|52,78
|Kardemir (A)
|2,38
|-1,24
|46,91
|Kardemir (B)
|2,37
|-1,25
|45,52
|Kardemir (D)
|2,38
|-1,24
|22,31
|Karel Elektronik
|14,58
|-1,42
|249,64
|Karsan Otomotiv
|1,49
|0,68
|25,28
|Karsu Tekstil
|2,65
|3,92
|112,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,60
|0,00
|132,43
|Kartonsan
|358,00
|-2,45
|12,23
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|-3,98
|20,32
|Kent Gıda
|130,10
|-1,66
|9,33
|Kerevitaş Gıda
|2,94
|0,68
|63,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|7,27
|68,57
|Kiler GMYO
|2,92
|-2,67
|66,86
|Klimasan Klima
|17,14
|-4,30
|341,76
|Koç Holding
|19,63
|-1,65
|41,75
|Konfrut Gıda
|7,70
|-0,65
|61,22
|Konya Çimento
|261,00
|-5,26
|46,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,58
|-1,95
|32,97
|Koza Altın
|73,75
|-0,74
|43,76
|Koza Madencilik
|9,59
|-0,21
|32,83
|Körfez GMYO
|1,97
|-2,96
|61,48
|Kristal Kola
|1,52
|0,00
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,93
|3,11
|48,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,50
|3,02
|49,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|3,31
|38,05
|Kütahya Porselen
|6,37
|-0,78
|40,00
|Lider Faktoring
|3,59
|-1,91
|59,56
|Link Bilgisayar
|19,74
|3,08
|137,26
|Logo Yazılım
|54,00
|-0,64
|98,97
|Lokman Hekim Sağlık
|4,91
|-3,16
|10,31
|Lüks Kadife
|9,32
|2,53
|92,16
|Makina Takım
|1,84
|-2,13
|19,48
|Mardin Çimento
|5,51
|-2,48
|98,41
|Marka Yatırım Holding
|1,23
|-3,91
|98,39
|Marmaris Altınyunus
|53,50
|2,69
|204,67
|Marshall
|45,78
|-1,04
|81,52
|Martı GMYO
|1,03
|-2,83
|58,46
|Martı Otel
|0,99
|-3,88
|70,69
|Mavi Giyim
|49,90
|3,87
|54,87
|Mazhar Zorlu Holding
|7,96
|9,04
|108,92
|Mega Polietilen
|1,93
|-1,53
|-5,39
|Menderes Tekstil
|1,00
|-2,91
|38,89
|Mensa
|0,24
|-7,69
|71,43
|Merit Turizm
|18,03
|0,17
|201,00
|Merko Gıda
|1,00
|-0,99
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|3,49
|2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|0,00
|63,81
|Metro Holding
|1,29
|-7,86
|69,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,98
|0,00
|80,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,22
|0,63
|172,88
|Migros Ticaret
|22,74
|-2,40
|52,62
|Milpa
|2,17
|-5,65
|51,82
|Mistral GMYO
|1,86
|-5,10
|21,57
|MLP Sağlık
|14,01
|-3,25
|30,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,31
|1,32
|24,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,88
|0,00
|Net Holding
|2,30
|-1,71
|17,35
|Netaş Telekom.
|12,58
|-3,23
|94,74
|Niğbaş Niğde Beton
|5,47
|9,40
|36,75
|Nuh Çimento
|12,38
|-2,60
|78,64
|Nurol GMYO
|3,46
|-1,42
|64,76
|Odaş Elektrik
|2,07
|0,98
|47,01
|Olmuksan-IP
|7,69
|5,34
|128,19
|Orge Enerji Elektrik
|4,78
|-3,04
|53,21
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|-1,72
|138,33
|Osmanlı Menkul
|3,34
|0,30
|94,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,88
|8,67
|74,07
|Otokar
|144,40
|-2,43
|68,13
|Oyak Yat. Ort.
|2,26
|-0,88
|42,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,99
|-3,29
|389,22
|Özak GMYO
|2,42
|-1,63
|66,99
|Özbal Çelik Boru
|1,72
|-3,37
|24,64
|Özderici GMYO
|1,48
|-0,67
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,09
|-0,95
|4,08
|Panora GMYO
|5,97
|1,70
|62,37
|Papilon Savunma
|7,59
|19,91
|Park Elek.Madencilik
|3,10
|-0,32
|28,63
|Parsan
|15,13
|-1,30
|72,72
|Pegasus
|78,30
|4,47
|241,62
|Peker GMYO
|3,60
|-0,55
|-56,23
|Penguen Gıda
|1,86
|-2,62
|72,22
|Pera GMYO
|0,94
|-2,08
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|7,37
|2,93
|20,67
|Petkim
|3,56
|-0,56
|-9,59
|Petrokent Turizm
|132,60
|-2,86
|93,01
|Pınar Et ve Un
|9,03
|-0,22
|103,52
|Pınar Su
|2,26
|-0,88
|80,80
|Pınar Süt
|13,36
|-3,12
|114,90
|Plastikkart
|8,49
|-0,70
|214,44
|Polisan Holding
|2,76
|-1,78
|-8,45
|Politeknik Metal
|75,00
|0,94
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,86
|-0,52
|149,03
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,50
|0,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|56,15
|-1,66
|725,74
|QNB Finansbank
|25,06
|-0,16
|178,14
|Ral Yatırım Holding
|7,24
|-0,69
|293,48
|Ray Sigorta
|3,17
|-5,37
|128,06
|Reysaş GMYO
|4,20
|20,00
|508,70
|Reysaş Lojistik
|3,19
|19,92
|331,08
|Rhea Girişim
|1,12
|-3,45
|69,70
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-2,08
|-1,05
|Royal Halı
|1,16
|0,00
|17,17
|RTA Laboratuvarları
|2,63
|-4,36
|62,01
|Sabancı Holding
|9,28
|-1,49
|28,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|1,74
|12,89
|Salix Yatırım Holding
|6,00
|0,00
|55,84
|Sanel Mühendislik
|3,97
|1,79
|82,11
|Sanifoam Sünger
|3,88
|6,01
|210,40
|Sanko Pazarlama
|8,37
|-1,18
|321,86
|Saray Matbaacılık
|1,50
|1,35
|50,00
|Sarkuysan
|4,65
|-1,27
|47,96
|Sasa Polyester
|7,26
|-1,36
|26,35
|Say Reklamcılık
|2,17
|5,85
|130,85
|Sekuro Plastik
|4,53
|-1,52
|53,04
|Selçuk Ecza Deposu
|5,92
|-3,27
|117,77
|Selçuk Gıda
|1,95
|2,63
|46,62
|Senkron Güvenlik
|3,00
|-3,23
|200,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,68
|0,00
|-13,85
|Servet GMYO
|6,77
|-0,29
|45,14
|Seyitler Kimya
|5,95
|0,00
|54,55
|Silverline Endüstri
|2,09
|0,97
|55,97
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|8,55
|11,62
|Soda Sanayii
|5,88
|-0,51
|-13,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,01
|-1,53
|62,39
|Söktaş
|2,11
|0,96
|66,14
|Sönmez Filament
|4,68
|-1,27
|50,00
|Sönmez Pamuklu
|4,73
|-0,84
|51,60
|Sumaş Suni Tahta
|10,10
|9,90
|50,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,51
|-2,38
|59,93
|Şekerbank
|1,20
|0,00
|9,09
|Şişe Cam
|5,01
|-1,76
|-8,61
|Şok Marketler
|9,36
|-1,89
|-12,93
|T. Halk Bankası
|5,71
|-1,55
|-18,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,06
|-3,14
|188,60
|T.S.K.B.
|1,14
|0,00
|40,74
|T.Tuborg
|10,50
|0,19
|32,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,32
|-2,64
|-34,39
|Tat Gıda
|6,11
|-2,40
|59,95
|TAV Havalimanları
|27,20
|-0,58
|23,69
|Taze Kuru Gıda
|7,46
|-4,24
|9,71
|Tek-Art Turizm
|1,11
|3,74
|30,59
|Tekfen Holding
|18,06
|-1,10
|-8,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,03
|0,66
|2,02
|Temapol Polimer Plastik
|5,29
|-0,94
|72,88
|TGS Dış Ticaret
|4,79
|0,63
|110,38
|Tofaş Oto. Fab.
|25,08
|0,72
|61,69
|Torunlar GMYO
|2,61
|-2,25
|72,85
|Trabzon Liman
|10,12
|-2,03
|47,12
|Trabzonspor Sportif
|2,32
|6,42
|68,60
|Trakya Cam
|3,34
|-1,18
|15,62
|Trend GMYO
|2,16
|-1,37
|70,08
|TSKB GMYO
|1,21
|0,00
|47,56
|Tuğçelik
|3,78
|-2,58
|77,46
|Tukaş
|10,07
|2,76
|506,63
|Turcas Petrol
|2,56
|0,39
|81,56
|Turkcell
|13,36
|-1,33
|13,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,72
|-2,56
|27,11
|Tüpraş
|122,10
|-0,41
|17,03
|Türk Hava Yolları
|13,71
|-0,65
|-14,90
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|-3,42
|66,17
|Türk Telekom
|7,18
|0,42
|84,10
|Türk Traktör
|52,00
|0,00
|49,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,08
|-4,11
|27,82
|Ufuk Yatırım
|2,64
|1,15
|131,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,03
|-2,40
|78,07
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|-0,08
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,81
|-2,31
|83,17
|Umpaş Holding
|0,48
|2,13
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,89
|-1,05
|70,27
|Utopya Turizm
|4,64
|-3,93
|13,17
|Uzertaş Boya
|2,95
|9,67
|391,67
|Ülker Bisküvi
|21,48
|0,56
|46,42
|Ünye Çimento
|4,08
|-3,55
|21,95
|Vakıf Fin. Kir.
|2,10
|-0,47
|47,47
|Vakıf GMYO
|2,40
|-4,00
|23,28
|Vakıf Yat. Ort.
|2,18
|-1,36
|43,42
|Vakıflar Bankası
|5,08
|-0,78
|30,26
|Vakko Tekstil
|4,43
|-3,06
|69,84
|Vanet Gıda
|1,47
|0,00
|13,08
|Verusa Holding
|18,27
|0,61
|10,29
|Verusaturk Girisim
|4,51
|-1,53
|46,31
|Vestel
|12,15
|-0,90
|118,92
|Vestel Beyaz Eşya
|19,90
|1,02
|103,74
|Viking Kağıt
|1,60
|-2,44
|45,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,55
|3,24
|48,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-1,63
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,61
|0,72
|101,08
|Yataş
|6,34
|-2,76
|41,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,73
|-3,89
|84,04
|Yeni Gimat GMYO
|13,23
|0,99
|84,25
|Yeşil GMYO
|0,55
|-1,79
|103,70
|Yeşil Yapı
|0,53
|1,92
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,86
|-1,58
|23,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.621,00
|0,61
|19,19
|Yonga Mobilya
|6,90
|1,32
|6,31
|Yükselen Çelik
|6,40
|2,07
|Yünsa
|10,93
|1,11
|161,81
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,92
|29,27
(Son)
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