Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
09.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.248,00
|0,70
|594,33
|İş Bankası (C)
|6,13
|-1,13
|35,32
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,10
|1,64
|-33,05
|İş Girişim
|3,69
|-6,11
|80,88
|İş GMYO
|1,32
|6,45
|22,22
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|-0,68
|136,08
|İş Yat. Ort.
|1,59
|0,63
|115,41
|İşbir Holding
|415,00
|-0,74
|202,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|2,17
|-44,05
|İttifak Holding
|4,00
|0,00
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|4,54
|0,89
|-31,11
|İzmir Demir Çelik
|4,47
|1,59
|169,28
|İzmir Fırça
|1,77
|3,51
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|56,35
|-0,44
|118,31
|Kafein Yazılım
|10,84
|-5,33
|57,38
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-0,79
|-12,89
|Kaplamin
|5,75
|6,68
|59,72
|Kardemir (A)
|2,41
|0,42
|48,76
|Kardemir (B)
|2,40
|0,42
|47,36
|Kardemir (D)
|2,41
|0,00
|23,85
|Karel Elektronik
|14,79
|-2,25
|254,68
|Karsan Otomotiv
|1,48
|0,68
|24,44
|Karsu Tekstil
|2,55
|1,19
|104,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,60
|7,50
|132,43
|Kartonsan
|367,00
|2,20
|15,05
|Katmerciler Ekipman
|3,77
|7,10
|25,31
|Kent Gıda
|132,30
|1,77
|11,18
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|-3,95
|62,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|10,00
|57,14
|Kiler GMYO
|3,00
|0,67
|71,43
|Klimasan Klima
|17,91
|0,45
|361,61
|Koç Holding
|19,96
|-0,89
|44,13
|Konfrut Gıda
|7,75
|-2,64
|62,27
|Konya Çimento
|275,50
|10,95
|54,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,83
|-0,16
|35,61
|Koza Altın
|74,30
|-0,60
|44,83
|Koza Madencilik
|9,61
|-1,64
|33,10
|Körfez GMYO
|2,03
|3,57
|66,39
|Kristal Kola
|1,52
|0,00
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,54
|-8,00
|44,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,90
|0,76
|45,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,51
|2,72
|33,63
|Kütahya Porselen
|6,42
|-0,77
|41,10
|Lider Faktoring
|3,66
|3,10
|62,67
|Link Bilgisayar
|19,15
|-4,82
|130,17
|Logo Yazılım
|54,35
|-2,77
|100,26
|Lokman Hekim Sağlık
|5,07
|-0,20
|13,91
|Lüks Kadife
|9,09
|5,70
|87,42
|Makina Takım
|1,88
|2,17
|22,08
|Mardin Çimento
|5,65
|6,00
|103,46
|Marka Yatırım Holding
|1,28
|0,79
|106,45
|Marmaris Altınyunus
|52,10
|4,91
|196,70
|Marshall
|46,26
|2,80
|83,43
|Martı GMYO
|1,06
|-0,93
|63,08
|Martı Otel
|1,03
|4,04
|77,59
|Mavi Giyim
|48,04
|0,08
|49,10
|Mazhar Zorlu Holding
|7,30
|0,00
|91,60
|Mega Polietilen
|1,96
|1,55
|-3,92
|Menderes Tekstil
|1,03
|4,04
|43,06
|Mensa
|0,26
|8,33
|85,71
|Merit Turizm
|18,00
|5,88
|200,50
|Merko Gıda
|1,01
|-3,81
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|-2,27
|-1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|0,00
|63,81
|Metro Holding
|1,40
|-6,67
|84,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,98
|-0,50
|80,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|-0,93
|171,19
|Migros Ticaret
|23,30
|0,43
|56,38
|Milpa
|2,30
|6,48
|60,92
|Mistral GMYO
|1,96
|11,36
|28,10
|MLP Sağlık
|14,48
|-2,16
|35,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|1,05
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,28
|-1,30
|22,58
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,88
|-2,79
|Net Holding
|2,34
|0,86
|19,39
|Netaş Telekom.
|13,00
|-0,91
|101,24
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|-2,91
|25,00
|Nuh Çimento
|12,71
|5,48
|83,40
|Nurol GMYO
|3,51
|2,33
|67,14
|Odaş Elektrik
|2,05
|10,22
|45,59
|Olmuksan-IP
|7,30
|-2,54
|116,62
|Orge Enerji Elektrik
|4,93
|-0,80
|58,01
|Orma Orman Mahsulleri
|2,91
|2,83
|142,50
|Osmanlı Menkul
|3,33
|0,30
|93,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|4,85
|60,19
|Otokar
|148,00
|0,00
|72,32
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|0,88
|44,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|-9,31
|405,88
|Özak GMYO
|2,46
|2,07
|69,75
|Özbal Çelik Boru
|1,78
|-1,66
|28,99
|Özderici GMYO
|1,49
|5,67
|-36,60
|Özerden Plastik
|2,11
|-0,94
|5,07
|Panora GMYO
|5,87
|-3,14
|59,65
|Papilon Savunma
|6,33
|19,89
|Park Elek.Madencilik
|3,11
|2,64
|29,05
|Parsan
|15,33
|2,20
|75,00
|Pegasus
|74,95
|0,13
|227,01
|Peker GMYO
|3,62
|1,69
|-55,98
|Penguen Gıda
|1,91
|2,69
|76,85
|Pera GMYO
|0,96
|2,13
|24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,16
|-1,38
|17,23
|Petkim
|3,58
|-0,28
|-9,08
|Petrokent Turizm
|136,50
|10,08
|98,69
|Pınar Et ve Un
|9,05
|0,00
|103,97
|Pınar Su
|2,28
|0,88
|82,40
|Pınar Süt
|13,79
|5,67
|121,81
|Plastikkart
|8,55
|-2,29
|216,67
|Polisan Holding
|2,81
|1,44
|-6,79
|Politeknik Metal
|74,30
|-0,87
|111,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,88
|1,31
|150,32
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.096,40
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|57,10
|-4,83
|739,71
|QNB Finansbank
|25,10
|-1,95
|178,58
|Ral Yatırım Holding
|7,29
|4,14
|296,20
|Ray Sigorta
|3,35
|-1,76
|141,01
|Reysaş GMYO
|3,50
|14,38
|407,25
|Reysaş Lojistik
|2,66
|4,72
|259,46
|Rhea Girişim
|1,16
|1,75
|75,76
|Rodrigo Tekstil
|1,92
|2,13
|1,05
|Royal Halı
|1,16
|0,00
|17,17
|RTA Laboratuvarları
|2,75
|-4,84
|69,40
|Sabancı Holding
|9,42
|1,07
|30,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-1,71
|10,95
|Salix Yatırım Holding
|6,00
|3,45
|55,84
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,00
|78,90
|Sanifoam Sünger
|3,66
|3,39
|192,80
|Sanko Pazarlama
|8,47
|-3,20
|326,90
|Saray Matbaacılık
|1,48
|-2,63
|48,00
|Sarkuysan
|4,71
|-1,46
|49,87
|Sasa Polyester
|7,36
|3,37
|28,09
|Say Reklamcılık
|2,05
|-2,38
|118,09
|Sekuro Plastik
|4,60
|-0,43
|55,41
|Selçuk Ecza Deposu
|6,12
|-0,81
|125,13
|Selçuk Gıda
|1,90
|3,83
|42,86
|Senkron Güvenlik
|3,10
|1,97
|210,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,68
|-1,75
|-13,85
|Servet GMYO
|6,79
|-0,15
|45,57
|Seyitler Kimya
|5,95
|0,85
|54,55
|Silverline Endüstri
|2,07
|-1,90
|54,48
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|7,66
|-19,96
|Soda Sanayii
|5,91
|-0,34
|-12,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,15
|1,10
|64,91
|Söktaş
|2,09
|-1,88
|64,57
|Sönmez Filament
|4,74
|-1,86
|51,92
|Sönmez Pamuklu
|4,77
|1,92
|52,88
|Sumaş Suni Tahta
|9,19
|-1,92
|37,25
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|1,32
|63,83
|Şekerbank
|1,20
|0,00
|9,09
|Şişe Cam
|5,10
|-0,58
|-6,97
|Şok Marketler
|9,54
|-3,73
|-11,26
|T. Halk Bankası
|5,80
|-1,19
|-17,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|50,65
|-1,07
|197,95
|T.S.K.B.
|1,14
|-1,72
|40,74
|T.Tuborg
|10,48
|-0,19
|32,09
|Taç Tarım Ürünleri
|3,41
|1,79
|-32,61
|Tat Gıda
|6,26
|-2,80
|63,87
|TAV Havalimanları
|27,36
|-0,36
|24,41
|Taze Kuru Gıda
|7,79
|-0,38
|14,56
|Tek-Art Turizm
|1,07
|0,94
|25,88
|Tekfen Holding
|18,26
|0,22
|-6,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,01
|1,01
|1,35
|Temapol Polimer Plastik
|5,34
|3,69
|74,51
|TGS Dış Ticaret
|4,76
|-2,86
|109,07
|Tofaş Oto. Fab.
|24,90
|0,00
|60,53
|Torunlar GMYO
|2,67
|0,00
|76,82
|Trabzon Liman
|10,33
|0,58
|50,17
|Trabzonspor Sportif
|2,18
|6,34
|58,42
|Trakya Cam
|3,38
|0,00
|17,00
|Trend GMYO
|2,19
|0,00
|72,44
|TSKB GMYO
|1,21
|0,83
|47,56
|Tuğçelik
|3,88
|0,78
|82,16
|Tukaş
|9,80
|2,40
|490,36
|Turcas Petrol
|2,55
|4,51
|80,85
|Turkcell
|13,54
|-2,17
|15,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,87
|4,63
|30,44
|Tüpraş
|122,60
|0,49
|17,50
|Türk Hava Yolları
|13,80
|0,58
|-14,34
|Türk Prysmian Kablo
|2,34
|7,83
|72,05
|Türk Telekom
|7,15
|-1,11
|83,33
|Türk Traktör
|52,00
|0,00
|49,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,84
|-0,83
|33,29
|Ufuk Yatırım
|2,61
|9,66
|128,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,08
|0,48
|82,46
|Ulusoy Elektrik
|25,40
|-0,63
|59,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,90
|2,90
|87,50
|Umpaş Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Uşak Seramik
|1,91
|1,06
|72,07
|Utopya Turizm
|4,83
|2,77
|17,80
|Uzertaş Boya
|2,69
|9,80
|348,33
|Ülker Bisküvi
|21,36
|-1,66
|45,60
|Ünye Çimento
|4,23
|5,49
|26,43
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|0,96
|48,17
|Vakıf GMYO
|2,50
|5,93
|28,42
|Vakıf Yat. Ort.
|2,21
|-0,45
|45,39
|Vakıflar Bankası
|5,12
|0,39
|31,28
|Vakko Tekstil
|4,57
|-1,08
|75,21
|Vanet Gıda
|1,47
|-0,68
|13,08
|Verusa Holding
|18,16
|0,89
|9,62
|Verusaturk Girisim
|4,58
|-1,72
|48,58
|Vestel
|12,26
|0,91
|120,90
|Vestel Beyaz Eşya
|19,70
|3,79
|101,69
|Viking Kağıt
|1,64
|-1,80
|49,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,47
|3,78
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|-0,40
|53,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,57
|-3,30
|99,64
|Yataş
|6,52
|-0,31
|45,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,80
|-1,10
|91,49
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|1,95
|82,44
|Yeşil GMYO
|0,56
|3,70
|107,41
|Yeşil Yapı
|0,52
|0,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,05
|0,00
|25,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.605,10
|0,20
|18,47
|Yonga Mobilya
|6,81
|0,15
|4,92
|Yükselen Çelik
|6,27
|-3,09
|Yünsa
|10,81
|-1,99
|158,93
|Zorlu Enerji
|1,56
|6,12
|26,83
(Son)
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