Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|22.450,00
|-5,47
|633,61
|İş Bankası (C)
|6,07
|-2,57
|34,00
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,62
|-1,87
|-43,41
|İş Girişim
|2,94
|0,34
|44,12
|İş GMYO
|1,14
|1,79
|5,56
|İş Y. Men. Değ.
|4,07
|-0,49
|120,38
|İş Yat. Ort.
|1,46
|0,00
|97,80
|İşbir Holding
|420,00
|5,53
|205,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|-2,38
|-51,19
|İttifak Holding
|3,73
|0,81
|80,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,94
|-1,40
|-25,04
|İzmir Demir Çelik
|3,93
|1,03
|136,75
|İzmir Fırça
|1,67
|-2,34
|-19,32
|Jantsa Jant Sanayi
|48,96
|-0,24
|89,68
|Kafein Yazılım
|8,87
|-1,77
|28,78
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|-2,00
|-14,63
|Kaplamin
|4,60
|2,00
|27,78
|Kardemir (A)
|2,39
|2,14
|39,63
|Kardemir (B)
|2,38
|1,71
|38,29
|Kardemir (D)
|2,40
|1,27
|16,74
|Karel Elektronik
|13,92
|-3,33
|233,81
|Karsan Otomotiv
|1,37
|-1,44
|15,19
|Karsu Tekstil
|1,97
|-1,99
|57,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,61
|1,69
|78,65
|Kartonsan
|323,10
|-0,89
|1,29
|Katmerciler Ekipman
|3,27
|4,47
|8,69
|Kent Gıda
|122,70
|-0,32
|3,11
|Kerevitaş Gıda
|2,85
|2,52
|58,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|2,89
|-2,69
|65,14
|Klimasan Klima
|16,39
|-3,64
|322,43
|Koç Holding
|20,02
|-2,25
|44,56
|Konfrut Gıda
|7,15
|1,27
|49,71
|Konya Çimento
|224,00
|-1,45
|25,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,23
|-1,23
|18,70
|Koza Altın
|74,55
|0,27
|45,32
|Koza Madencilik
|9,34
|-1,79
|29,36
|Körfez GMYO
|1,66
|3,11
|36,07
|Kristal Kola
|1,42
|2,16
|35,24
|Kron Telekomünikasyon
|10,43
|3,57
|19,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,90
|2,05
|45,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|-4,11
|23,89
|Kütahya Porselen
|5,95
|1,71
|30,77
|Lider Faktoring
|3,25
|2,85
|44,44
|Link Bilgisayar
|14,48
|19,97
|74,04
|Logo Yazılım
|50,35
|-0,79
|85,52
|Lokman Hekim Sağlık
|4,59
|2,68
|2,00
|Lüks Kadife
|7,08
|-0,56
|45,98
|Makina Takım
|1,71
|2,40
|11,04
|Mardin Çimento
|5,18
|-2,26
|86,53
|Marka Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|66,13
|Marmaris Altınyunus
|24,80
|-0,16
|41,23
|Marshall
|42,30
|6,50
|67,72
|Martı GMYO
|0,92
|-2,13
|41,54
|Martı Otel
|0,82
|-4,65
|41,38
|Mavi Giyim
|44,94
|1,31
|39,48
|Mazhar Zorlu Holding
|5,87
|4,82
|54,07
|Mega Polietilen
|1,78
|-1,66
|-12,75
|Menderes Tekstil
|0,92
|-2,13
|27,78
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|15,50
|-3,06
|158,76
|Merko Gıda
|0,95
|-1,04
|-5,94
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|1,10
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|-3,07
|50,48
|Metro Holding
|1,34
|-1,47
|76,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|-1,66
|61,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|14,71
|98,31
|Migros Ticaret
|22,14
|-2,89
|48,59
|Milpa
|1,98
|-1,98
|38,53
|Mistral GMYO
|1,59
|-1,24
|3,92
|MLP Sağlık
|14,98
|-0,79
|40,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,07
|-0,96
|11,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,60
|-2,33
|Net Holding
|2,04
|-0,49
|4,08
|Netaş Telekom.
|10,02
|-1,76
|55,11
|Niğbaş Niğde Beton
|6,47
|-0,46
|61,75
|Nuh Çimento
|11,55
|4,24
|66,66
|Nurol GMYO
|3,23
|-0,62
|53,81
|Odaş Elektrik
|1,57
|-2,48
|11,50
|Olmuksan-IP
|6,75
|-0,59
|100,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,91
|-2,01
|25,32
|Orma Orman Mahsulleri
|2,96
|-1,00
|146,67
|Osmanlı Menkul
|2,41
|0,42
|40,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|-1,57
|15,74
|Otokar
|143,00
|1,06
|66,50
|Oyak Yat. Ort.
|2,21
|2,79
|39,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,35
|-4,81
|326,47
|Özak GMYO
|2,15
|-2,71
|48,36
|Özbal Çelik Boru
|1,72
|14,67
|24,64
|Özderici GMYO
|1,39
|1,46
|-40,85
|Özerden Plastik
|2,09
|-0,48
|4,08
|Panora GMYO
|5,40
|0,00
|46,87
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|-1,33
|23,24
|Parsan
|13,83
|0,00
|57,88
|Pegasus
|74,00
|-2,05
|222,86
|Peker GMYO
|3,15
|-1,87
|-61,70
|Penguen Gıda
|1,70
|-2,86
|57,41
|Pera GMYO
|0,88
|-5,38
|14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|6,76
|1,35
|10,68
|Petkim
|3,66
|-1,35
|-7,05
|Petrokent Turizm
|123,90
|-0,88
|80,35
|Pınar Et ve Un
|8,52
|0,00
|92,03
|Pınar Su
|2,09
|-1,88
|67,20
|Pınar Süt
|10,78
|-2,18
|73,40
|Plastikkart
|6,26
|2,79
|131,85
|Polisan Holding
|2,68
|-2,19
|-11,11
|Politeknik Metal
|75,10
|-2,47
|114,16
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-2,70
|155,48
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,60
|0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|46,64
|-1,60
|585,88
|QNB Finansbank
|23,50
|3,16
|160,82
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|0,00
|283,15
|Ray Sigorta
|2,74
|3,01
|97,12
|Reysaş GMYO
|2,35
|-6,37
|240,58
|Reysaş Lojistik
|1,59
|-1,24
|114,86
|Rhea Girişim
|0,91
|-2,15
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|1,86
|0,54
|-2,11
|Royal Halı
|1,11
|1,83
|12,12
|RTA Laboratuvarları
|2,54
|7,63
|56,46
|Sabancı Holding
|9,00
|-2,70
|24,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|-1,20
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|5,50
|-4,51
|42,86
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-2,51
|60,55
|Sanifoam Sünger
|2,33
|2,19
|86,40
|Sanko Pazarlama
|6,02
|7,12
|203,42
|Saray Matbaacılık
|1,27
|0,00
|27,00
|Sarkuysan
|3,81
|-2,06
|21,23
|Sasa Polyester
|6,21
|-0,80
|8,08
|Say Reklamcılık
|1,80
|0,00
|91,49
|Sekuro Plastik
|3,95
|-4,36
|33,45
|Selçuk Ecza Deposu
|5,30
|-1,12
|94,96
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,00
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,69
|-1,17
|-13,33
|Servet GMYO
|7,06
|1,15
|51,36
|Seyitler Kimya
|5,45
|0,00
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,93
|-0,52
|44,03
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-1,19
|124,32
|Smartiks Yazılım
|4,12
|-2,14
|Soda Sanayii
|5,69
|-1,04
|-15,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,38
|-0,71
|51,03
|Söktaş
|1,86
|-0,53
|46,46
|Sönmez Filament
|4,60
|-1,92
|47,44
|Sönmez Pamuklu
|4,40
|2,33
|41,03
|Sumaş Suni Tahta
|8,05
|-0,62
|20,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|0,23
|51,77
|Şekerbank
|1,11
|2,78
|0,91
|Şişe Cam
|4,72
|0,00
|-13,90
|Şok Marketler
|10,10
|-0,20
|-6,05
|T. Halk Bankası
|5,68
|-1,90
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,14
|1,40
|189,07
|T.S.K.B.
|1,00
|-0,99
|23,46
|T.Tuborg
|10,25
|-0,58
|29,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,48
|-1,42
|-31,23
|Tat Gıda
|5,38
|4,87
|40,84
|TAV Havalimanları
|27,88
|0,80
|26,78
|Taze Kuru Gıda
|8,70
|9,16
|27,94
|Tek-Art Turizm
|0,92
|-3,16
|8,24
|Tekfen Holding
|18,55
|-2,57
|-5,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,89
|-2,36
|-2,69
|Temapol Polimer Plastik
|4,65
|-1,06
|51,96
|TGS Dış Ticaret
|3,80
|-3,55
|66,90
|Tofaş Oto. Fab.
|24,50
|0,25
|57,95
|Torunlar GMYO
|2,33
|-0,85
|54,30
|Trabzon Liman
|8,93
|-0,33
|29,82
|Trabzonspor Sportif
|1,84
|14,29
|33,71
|Trakya Cam
|3,07
|-1,29
|6,27
|Trend GMYO
|1,89
|1,61
|48,82
|TSKB GMYO
|1,11
|6,73
|35,37
|Tuğçelik
|3,31
|3,76
|55,40
|Tukaş
|7,78
|2,10
|368,67
|Turcas Petrol
|2,17
|-2,69
|53,90
|Turkcell
|13,13
|0,38
|11,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,29
|-2,94
|17,56
|Tüpraş
|122,60
|-2,47
|17,50
|Türk Hava Yolları
|13,44
|-1,47
|-16,57
|Türk Prysmian Kablo
|2,31
|0,43
|33,94
|Türk Telekom
|6,93
|-2,53
|77,69
|Türk Traktör
|46,62
|-0,60
|33,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,26
|2,57
|19,04
|Ufuk Yatırım
|2,33
|9,91
|104,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,82
|-0,55
|59,65
|Ulusoy Elektrik
|25,70
|1,18
|61,03
|Ulusoy Un Sanayi
|3,37
|-2,88
|62,02
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,70
|1,80
|53,15
|Utopya Turizm
|3,93
|-1,01
|-4,15
|Uzertaş Boya
|1,66
|3,75
|176,67
|Ülker Bisküvi
|21,50
|-0,46
|46,56
|Ünye Çimento
|3,32
|-2,35
|-0,77
|Vakıf Fin. Kir.
|2,67
|19,73
|87,50
|Vakıf GMYO
|2,17
|-7,26
|11,47
|Vakıf Yat. Ort.
|2,50
|2,46
|64,47
|Vakıflar Bankası
|5,04
|-0,59
|29,23
|Vakko Tekstil
|4,11
|-1,67
|57,57
|Vanet Gıda
|1,46
|-1,35
|12,31
|Verusa Holding
|16,83
|0,90
|1,60
|Verusaturk Girisim
|3,86
|1,58
|25,22
|Vestel
|10,43
|-2,89
|87,93
|Vestel Beyaz Eşya
|16,82
|-0,94
|72,20
|Viking Kağıt
|1,43
|0,70
|30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,16
|-1,82
|25,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-2,79
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,40
|4,45
|93,55
|Yataş
|5,90
|-1,67
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|8,33
|52,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,31
|-0,81
|71,44
|Yeşil GMYO
|0,56
|3,70
|107,41
|Yeşil Yapı
|0,54
|5,88
|107,69
|Yeşil Yatırım Holding
|11,96
|-0,91
|24,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.619,90
|-0,76
|19,14
|Yonga Mobilya
|6,74
|-0,59
|3,84
|Yükselen Çelik
|5,41
|-0,55
|Yünsa
|7,50
|-0,53
|79,65
|Zorlu Enerji
|1,37
|-1,44
|11,38
(Son)
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