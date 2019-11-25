25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 266,01 İş Bankası (B) 22.450,00 -5,47 633,61 İş Bankası (C) 6,07 -2,57 34,00 İş Bankası (Kur.) 160.000,00 229,20 İş Fin.Kir. 2,62 -1,87 -43,41 İş Girişim 2,94 0,34 44,12 İş GMYO 1,14 1,79 5,56 İş Y. Men. Değ. 4,07 -0,49 120,38 İş Yat. Ort. 1,46 0,00 97,80 İşbir Holding 420,00 5,53 205,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 -2,38 -51,19 İttifak Holding 3,73 0,81 80,48 İz Hayvancılık Tarım 4,94 -1,40 -25,04 İzmir Demir Çelik 3,93 1,03 136,75 İzmir Fırça 1,67 -2,34 -19,32 Jantsa Jant Sanayi 48,96 -0,24 89,68 Kafein Yazılım 8,87 -1,77 28,78 Kapital Yat. Holding 2,45 -2,00 -14,63 Kaplamin 4,60 2,00 27,78 Kardemir (A) 2,39 2,14 39,63 Kardemir (B) 2,38 1,71 38,29 Kardemir (D) 2,40 1,27 16,74 Karel Elektronik 13,92 -3,33 233,81 Karsan Otomotiv 1,37 -1,44 15,19 Karsu Tekstil 1,97 -1,99 57,60 Karsusan Su Ürünleri San. 6,61 1,69 78,65 Kartonsan 323,10 -0,89 1,29 Katmerciler Ekipman 3,27 4,47 8,69 Kent Gıda 122,70 -0,32 3,11 Kerevitaş Gıda 2,85 2,52 58,33 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 2,89 -2,69 65,14 Klimasan Klima 16,39 -3,64 322,43 Koç Holding 20,02 -2,25 44,56 Konfrut Gıda 7,15 1,27 49,71 Konya Çimento 224,00 -1,45 25,84 Kordsa Teknik Tekstil 11,23 -1,23 18,70 Koza Altın 74,55 0,27 45,32 Koza Madencilik 9,34 -1,79 29,36 Körfez GMYO 1,66 3,11 36,07 Kristal Kola 1,42 2,16 35,24 Kron Telekomünikasyon 10,43 3,57 19,89 Kuştur Kuşadası Turizm 19,90 2,05 45,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,40 -4,11 23,89 Kütahya Porselen 5,95 1,71 30,77 Lider Faktoring 3,25 2,85 44,44 Link Bilgisayar 14,48 19,97 74,04 Logo Yazılım 50,35 -0,79 85,52 Lokman Hekim Sağlık 4,59 2,68 2,00 Lüks Kadife 7,08 -0,56 45,98 Makina Takım 1,71 2,40 11,04 Mardin Çimento 5,18 -2,26 86,53 Marka Yatırım Holding 1,03 0,00 66,13 Marmaris Altınyunus 24,80 -0,16 41,23 Marshall 42,30 6,50 67,72 Martı GMYO 0,92 -2,13 41,54 Martı Otel 0,82 -4,65 41,38 Mavi Giyim 44,94 1,31 39,48 Mazhar Zorlu Holding 5,87 4,82 54,07 Mega Polietilen 1,78 -1,66 -12,75 Menderes Tekstil 0,92 -2,13 27,78 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 15,50 -3,06 158,76 Merko Gıda 0,95 -1,04 -5,94 Metal Gayrimenkul 0,92 1,10 5,75 Metemtur Otelcilik 1,58 -3,07 50,48 Metro Holding 1,34 -1,47 76,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 -1,66 61,82 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 14,71 98,31 Migros Ticaret 22,14 -2,89 48,59 Milpa 1,98 -1,98 38,53 Mistral GMYO 1,59 -1,24 3,92 MLP Sağlık 14,98 -0,79 40,00 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -1,05 -14,55 Mondi Tire Kutsan 2,07 -0,96 11,29 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,60 -2,33 Net Holding 2,04 -0,49 4,08 Netaş Telekom. 10,02 -1,76 55,11 Niğbaş Niğde Beton 6,47 -0,46 61,75 Nuh Çimento 11,55 4,24 66,66 Nurol GMYO 3,23 -0,62 53,81 Odaş Elektrik 1,57 -2,48 11,50 Olmuksan-IP 6,75 -0,59 100,30 Orge Enerji Elektrik 3,91 -2,01 25,32 Orma Orman Mahsulleri 2,96 -1,00 146,67 Osmanlı Menkul 2,41 0,42 40,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 -1,57 15,74 Otokar 143,00 1,06 66,50 Oyak Yat. Ort. 2,21 2,79 39,58 Oylum Sınai Yatırımlar 4,35 -4,81 326,47 Özak GMYO 2,15 -2,71 48,36 Özbal Çelik Boru 1,72 14,67 24,64 Özderici GMYO 1,39 1,46 -40,85 Özerden Plastik 2,09 -0,48 4,08 Panora GMYO 5,40 0,00 46,87 Park Elek.Madencilik 2,97 -1,33 23,24 Parsan 13,83 0,00 57,88 Pegasus 74,00 -2,05 222,86 Peker GMYO 3,15 -1,87 -61,70 Penguen Gıda 1,70 -2,86 57,41 Pera GMYO 0,88 -5,38 14,29 Pergamon Dış Ticaret 6,76 1,35 10,68 Petkim 3,66 -1,35 -7,05 Petrokent Turizm 123,90 -0,88 80,35 Pınar Et ve Un 8,52 0,00 92,03 Pınar Su 2,09 -1,88 67,20 Pınar Süt 10,78 -2,18 73,40 Plastikkart 6,26 2,79 131,85 Polisan Holding 2,68 -2,19 -11,11 Politeknik Metal 75,10 -2,47 114,16 Prizma Press Matbaacılık 3,96 -2,70 155,48 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.091,60 0,04 QNB Finans Fin. Kir. 46,64 -1,60 585,88 QNB Finansbank 23,50 3,16 160,82 Ral Yatırım Holding 7,05 0,00 283,15 Ray Sigorta 2,74 3,01 97,12 Reysaş GMYO 2,35 -6,37 240,58 Reysaş Lojistik 1,59 -1,24 114,86 Rhea Girişim 0,91 -2,15 37,88 Rodrigo Tekstil 1,86 0,54 -2,11 Royal Halı 1,11 1,83 12,12 RTA Laboratuvarları 2,54 7,63 56,46 Sabancı Holding 9,00 -2,70 24,44 Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -1,20 6,44 Salix Yatırım Holding 5,50 -4,51 42,86 Sanel Mühendislik 3,50 -2,51 60,55 Sanifoam Sünger 2,33 2,19 86,40 Sanko Pazarlama 6,02 7,12 203,42 Saray Matbaacılık 1,27 0,00 27,00 Sarkuysan 3,81 -2,06 21,23 Sasa Polyester 6,21 -0,80 8,08 Say Reklamcılık 1,80 0,00 91,49 Sekuro Plastik 3,95 -4,36 33,45 Selçuk Ecza Deposu 5,30 -1,12 94,96 Selçuk Gıda 1,83 0,00 37,59 Senkron Güvenlik 2,74 0,00 174,00 Serve Film Prodüksiyon 1,69 -1,17 -13,33 Servet GMYO 7,06 1,15 51,36 Seyitler Kimya 5,45 0,00 41,56 Silverline Endüstri 1,93 -0,52 44,03 Sinpaş GMYO 0,83 -1,19 124,32 Smartiks Yazılım 4,12 -2,14 Soda Sanayii 5,69 -1,04 -15,90 Sodaş Sodyum Sanayii 8,38 -0,71 51,03 Söktaş 1,86 -0,53 46,46 Sönmez Filament 4,60 -1,92 47,44 Sönmez Pamuklu 4,40 2,33 41,03 Sumaş Suni Tahta 8,05 -0,62 20,23 Şeker Fin. Kir. 4,28 0,23 51,77 Şekerbank 1,11 2,78 0,91 Şişe Cam 4,72 0,00 -13,90 Şok Marketler 10,10 -0,20 -6,05 T. Halk Bankası 5,68 -1,90 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,14 1,40 189,07 T.S.K.B. 1,00 -0,99 23,46 T.Tuborg 10,25 -0,58 29,19 Taç Tarım Ürünleri 3,48 -1,42 -31,23 Tat Gıda 5,38 4,87 40,84 TAV Havalimanları 27,88 0,80 26,78 Taze Kuru Gıda 8,70 9,16 27,94 Tek-Art Turizm 0,92 -3,16 8,24 Tekfen Holding 18,55 -2,57 -5,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,89 -2,36 -2,69 Temapol Polimer Plastik 4,65 -1,06 51,96 TGS Dış Ticaret 3,80 -3,55 66,90 Tofaş Oto. Fab. 24,50 0,25 57,95 Torunlar GMYO 2,33 -0,85 54,30 Trabzon Liman 8,93 -0,33 29,82 Trabzonspor Sportif 1,84 14,29 33,71 Trakya Cam 3,07 -1,29 6,27 Trend GMYO 1,89 1,61 48,82 TSKB GMYO 1,11 6,73 35,37 Tuğçelik 3,31 3,76 55,40 Tukaş 7,78 2,10 368,67 Turcas Petrol 2,17 -2,69 53,90 Turkcell 13,13 0,38 11,89 Tümosan Motor ve Traktör 5,29 -2,94 17,56 Tüpraş 122,60 -2,47 17,50 Türk Hava Yolları 13,44 -1,47 -16,57 Türk Prysmian Kablo 2,31 0,43 33,94 Türk Telekom 6,93 -2,53 77,69 Türk Traktör 46,62 -0,60 33,58 Türker Proje Gayrimenkul 38,26 2,57 19,04 Ufuk Yatırım 2,33 9,91 104,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,82 -0,55 59,65 Ulusoy Elektrik 25,70 1,18 61,03 Ulusoy Un Sanayi 3,37 -2,88 62,02 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -9,09 Uşak Seramik 1,70 1,80 53,15 Utopya Turizm 3,93 -1,01 -4,15 Uzertaş Boya 1,66 3,75 176,67 Ülker Bisküvi 21,50 -0,46 46,56 Ünye Çimento 3,32 -2,35 -0,77 Vakıf Fin. Kir. 2,67 19,73 87,50 Vakıf GMYO 2,17 -7,26 11,47 Vakıf Yat. Ort. 2,50 2,46 64,47 Vakıflar Bankası 5,04 -0,59 29,23 Vakko Tekstil 4,11 -1,67 57,57 Vanet Gıda 1,46 -1,35 12,31 Verusa Holding 16,83 0,90 1,60 Verusaturk Girisim 3,86 1,58 25,22 Vestel 10,43 -2,89 87,93 Vestel Beyaz Eşya 16,82 -0,94 72,20 Viking Kağıt 1,43 0,70 30,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,16 -1,82 25,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -2,79 52,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,40 4,45 93,55 Yataş 5,90 -1,67 31,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 8,33 52,13 Yeni Gimat GMYO 12,31 -0,81 71,44 Yeşil GMYO 0,56 3,70 107,41 Yeşil Yapı 0,54 5,88 107,69 Yeşil Yatırım Holding 11,96 -0,91 24,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.619,90 -0,76 19,14 Yonga Mobilya 6,74 -0,59 3,84 Yükselen Çelik 5,41 -0,55 Yünsa 7,50 -0,53 79,65 Zorlu Enerji 1,37 -1,44 11,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA