Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|23.500,00
|6,82
|667,92
|İş Bankası (C)
|6,28
|0,00
|38,63
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,70
|0,00
|-41,68
|İş Girişim
|2,87
|2,14
|40,69
|İş GMYO
|1,08
|1,89
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,16
|-1,89
|125,25
|İş Yat. Ort.
|1,45
|1,40
|96,45
|İşbir Holding
|380,50
|-1,42
|176,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|2,38
|-48,81
|İttifak Holding
|3,70
|-2,63
|79,03
|İz Hayvancılık Tarım
|5,15
|-2,09
|-21,85
|İzmir Demir Çelik
|3,90
|1,30
|134,94
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|48,80
|-0,81
|89,06
|Kafein Yazılım
|9,23
|0,76
|34,00
|Kapital Yat. Holding
|2,53
|-0,78
|-11,85
|Kaplamin
|4,50
|6,64
|25,00
|Kardemir (A)
|2,32
|-0,85
|35,54
|Kardemir (B)
|2,32
|0,00
|34,80
|Kardemir (D)
|2,34
|-0,85
|13,82
|Karel Elektronik
|14,27
|-0,21
|242,21
|Karsan Otomotiv
|1,41
|-1,40
|18,56
|Karsu Tekstil
|1,94
|-1,02
|55,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,30
|-4,55
|70,27
|Kartonsan
|323,80
|-0,06
|1,51
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|3,92
|5,70
|Kent Gıda
|121,90
|-0,25
|2,44
|Kerevitaş Gıda
|2,77
|-0,36
|53,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|2,78
|5,71
|Kiler GMYO
|3,39
|19,79
|93,71
|Klimasan Klima
|17,11
|-2,06
|340,99
|Koç Holding
|20,56
|-0,19
|48,46
|Konfrut Gıda
|7,10
|-0,70
|48,66
|Konya Çimento
|228,40
|-1,17
|28,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,48
|-0,26
|21,34
|Koza Altın
|75,40
|-1,50
|46,98
|Koza Madencilik
|9,59
|-2,44
|32,83
|Körfez GMYO
|1,61
|0,63
|31,97
|Kristal Kola
|1,37
|1,48
|30,48
|Kron Telekomünikasyon
|10,14
|4,00
|16,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,99
|0,10
|45,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,41
|-0,70
|24,78
|Kütahya Porselen
|5,54
|0,73
|21,76
|Lider Faktoring
|2,98
|1,36
|32,44
|Link Bilgisayar
|11,19
|-0,53
|34,50
|Logo Yazılım
|49,50
|4,61
|82,39
|Lokman Hekim Sağlık
|4,30
|1,18
|-4,44
|Lüks Kadife
|7,17
|-0,97
|47,84
|Makina Takım
|1,69
|4,32
|9,74
|Mardin Çimento
|5,44
|0,55
|95,89
|Marka Yatırım Holding
|1,06
|0,95
|70,97
|Marmaris Altınyunus
|25,52
|6,42
|45,33
|Marshall
|33,10
|1,85
|31,25
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|41,54
|Martı Otel
|0,84
|0,00
|44,83
|Mavi Giyim
|43,24
|-1,32
|34,20
|Mazhar Zorlu Holding
|5,65
|-0,53
|48,29
|Mega Polietilen
|1,84
|3,37
|-9,80
|Menderes Tekstil
|0,94
|1,08
|30,56
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|14,54
|-2,42
|142,74
|Merko Gıda
|0,95
|3,26
|-5,94
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|3,92
|51,43
|Metro Holding
|1,39
|6,92
|82,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,83
|2,81
|66,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,00
|-3,85
|69,49
|Migros Ticaret
|24,74
|2,06
|66,04
|Milpa
|2,07
|0,98
|44,82
|Mistral GMYO
|1,71
|6,87
|11,76
|MLP Sağlık
|15,16
|2,16
|41,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-1,08
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,13
|-1,39
|14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,15
|-0,15
|Net Holding
|2,01
|0,50
|2,55
|Netaş Telekom.
|10,08
|-0,98
|56,04
|Niğbaş Niğde Beton
|6,90
|3,76
|72,50
|Nuh Çimento
|11,04
|-1,08
|59,30
|Nurol GMYO
|3,21
|2,88
|52,86
|Odaş Elektrik
|1,59
|3,25
|12,92
|Olmuksan-IP
|6,44
|15,00
|91,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,99
|3,37
|27,88
|Orma Orman Mahsulleri
|2,90
|0,00
|141,67
|Osmanlı Menkul
|2,35
|0,86
|36,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,23
|0,82
|13,89
|Otokar
|145,00
|-2,36
|68,82
|Oyak Yat. Ort.
|2,25
|-0,88
|42,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,65
|0,87
|355,88
|Özak GMYO
|2,17
|3,83
|49,74
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|0,69
|5,80
|Özderici GMYO
|1,37
|1,48
|-41,70
|Özerden Plastik
|2,11
|-0,47
|5,07
|Panora GMYO
|5,50
|7,84
|49,58
|Park Elek.Madencilik
|2,98
|2,05
|23,65
|Parsan
|14,01
|-0,71
|59,93
|Pegasus
|76,25
|0,13
|232,68
|Peker GMYO
|3,25
|-0,91
|-60,48
|Penguen Gıda
|1,76
|1,15
|62,96
|Pera GMYO
|0,93
|-2,11
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|6,61
|0,46
|8,23
|Petkim
|3,73
|-0,80
|-5,27
|Petrokent Turizm
|122,60
|-0,33
|78,46
|Pınar Et ve Un
|8,20
|2,76
|84,82
|Pınar Su
|2,20
|0,00
|76,00
|Pınar Süt
|10,16
|5,83
|63,42
|Plastikkart
|5,88
|5,00
|117,78
|Polisan Holding
|2,74
|-0,72
|-9,12
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-1,22
|161,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,20
|-0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|46,26
|14,96
|580,29
|QNB Finansbank
|22,62
|15,00
|151,05
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|-2,08
|283,15
|Ray Sigorta
|2,68
|1,13
|92,81
|Reysaş GMYO
|2,63
|-2,23
|281,16
|Reysaş Lojistik
|1,62
|1,25
|118,92
|Rhea Girişim
|0,91
|2,25
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-1,04
|0,00
|Royal Halı
|1,05
|0,00
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|2,33
|7,37
|43,53
|Sabancı Holding
|9,23
|0,98
|27,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|-0,59
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|5,68
|3,27
|47,53
|Sanel Mühendislik
|3,68
|0,27
|68,81
|Sanifoam Sünger
|2,22
|0,91
|77,60
|Sanko Pazarlama
|4,98
|-0,40
|151,00
|Saray Matbaacılık
|1,25
|2,46
|25,00
|Sarkuysan
|3,91
|0,00
|24,41
|Sasa Polyester
|6,30
|-0,32
|9,64
|Say Reklamcılık
|1,72
|4,88
|82,98
|Sekuro Plastik
|4,21
|2,43
|42,23
|Selçuk Ecza Deposu
|5,40
|0,00
|98,64
|Selçuk Gıda
|1,79
|-2,72
|34,59
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-0,36
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,70
|-0,58
|-12,82
|Servet GMYO
|6,93
|-0,95
|48,57
|Seyitler Kimya
|5,46
|0,18
|41,82
|Silverline Endüstri
|1,95
|3,72
|45,52
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|4,18
|9,14
|Soda Sanayii
|5,76
|0,00
|-14,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,29
|-2,59
|49,41
|Söktaş
|1,89
|2,72
|48,82
|Sönmez Filament
|4,49
|2,98
|43,91
|Sönmez Pamuklu
|4,24
|0,47
|35,90
|Sumaş Suni Tahta
|8,13
|0,00
|21,42
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|0,24
|49,65
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-3,64
|Şişe Cam
|4,74
|1,94
|-13,54
|Şok Marketler
|9,83
|0,51
|-8,56
|T. Halk Bankası
|5,78
|0,00
|-17,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,22
|-1,77
|148,36
|T.S.K.B.
|1,01
|-0,98
|24,69
|T.Tuborg
|10,49
|-0,29
|32,21
|Taç Tarım Ürünleri
|3,57
|-0,56
|-29,45
|Tat Gıda
|5,17
|2,17
|35,34
|TAV Havalimanları
|28,22
|0,79
|28,32
|Taze Kuru Gıda
|7,25
|-5,48
|6,62
|Tek-Art Turizm
|0,93
|-2,11
|9,41
|Tekfen Holding
|18,90
|-0,89
|-3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,84
|1,43
|-4,38
|Temapol Polimer Plastik
|4,70
|4,21
|53,59
|TGS Dış Ticaret
|4,01
|3,62
|76,13
|Tofaş Oto. Fab.
|24,20
|0,00
|56,01
|Torunlar GMYO
|2,34
|0,00
|54,97
|Trabzon Liman
|8,96
|-0,44
|30,26
|Trabzonspor Sportif
|1,58
|2,60
|14,82
|Trakya Cam
|3,12
|-0,64
|8,00
|Trend GMYO
|1,91
|-1,04
|50,39
|TSKB GMYO
|1,02
|-0,97
|24,39
|Tuğçelik
|3,17
|2,26
|48,83
|Tukaş
|7,20
|-1,23
|333,73
|Turcas Petrol
|2,25
|0,45
|59,57
|Turkcell
|13,20
|-1,71
|12,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,25
|-0,38
|16,67
|Tüpraş
|125,50
|-0,40
|20,28
|Türk Hava Yolları
|13,75
|-1,43
|-14,65
|Türk Prysmian Kablo
|2,31
|0,87
|33,94
|Türk Telekom
|7,18
|1,56
|84,10
|Türk Traktör
|47,32
|0,21
|35,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,66
|0,05
|14,06
|Ufuk Yatırım
|1,93
|9,66
|69,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,82
|1,11
|59,65
|Ulusoy Elektrik
|25,16
|-0,16
|57,64
|Ulusoy Un Sanayi
|3,42
|6,87
|64,42
|Umpaş Holding
|0,51
|2,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,68
|-0,59
|51,35
|Utopya Turizm
|3,98
|1,02
|-2,93
|Uzertaş Boya
|1,72
|9,55
|186,67
|Ülker Bisküvi
|21,56
|0,19
|46,97
|Ünye Çimento
|3,36
|1,20
|0,43
|Vakıf Fin. Kir.
|1,86
|-2,11
|30,62
|Vakıf GMYO
|2,21
|3,27
|13,52
|Vakıf Yat. Ort.
|2,17
|-2,25
|42,76
|Vakıflar Bankası
|5,07
|1,81
|30,00
|Vakko Tekstil
|4,21
|1,69
|61,40
|Vanet Gıda
|1,48
|2,07
|13,85
|Verusa Holding
|16,48
|0,92
|-0,52
|Verusaturk Girisim
|3,84
|0,26
|24,57
|Vestel
|10,85
|-0,91
|95,50
|Vestel Beyaz Eşya
|17,02
|1,01
|74,25
|Viking Kağıt
|1,43
|3,62
|30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|1,40
|26,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|0,00
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,38
|-3,58
|92,83
|Yataş
|5,95
|-0,17
|33,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,31
|-2,24
|39,36
|Yeni Gimat GMYO
|11,91
|3,12
|65,87
|Yeşil GMYO
|0,52
|1,96
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,48
|0,00
|84,62
|Yeşil Yatırım Holding
|11,92
|-0,42
|23,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.600,00
|0,86
|18,24
|Yonga Mobilya
|6,70
|-1,76
|3,23
|Yükselen Çelik
|5,44
|-0,37
|Yünsa
|7,34
|0,55
|75,81
|Zorlu Enerji
|1,35
|2,27
|9,76
(Son)
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