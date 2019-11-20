Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|22.000,00
|-10,53
|618,91
|İş Bankası (C)
|6,28
|-2,03
|38,63
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|-11,11
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,70
|0,00
|-41,68
|İş Girişim
|2,81
|0,00
|37,75
|İş GMYO
|1,06
|-1,85
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|4,24
|0,00
|129,58
|İş Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|93,74
|İşbir Holding
|386,00
|4,32
|180,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,80
|0,00
|83,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,26
|-0,57
|-20,18
|İzmir Demir Çelik
|3,85
|-1,28
|131,93
|İzmir Fırça
|1,70
|-0,58
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|49,20
|-1,40
|90,61
|Kafein Yazılım
|9,16
|0,11
|32,99
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|2,82
|-11,15
|Kaplamin
|4,22
|-9,25
|17,22
|Kardemir (A)
|2,34
|0,00
|36,71
|Kardemir (B)
|2,32
|-0,85
|34,80
|Kardemir (D)
|2,36
|-0,84
|14,80
|Karel Elektronik
|14,30
|-1,79
|242,93
|Karsan Otomotiv
|1,43
|3,62
|20,24
|Karsu Tekstil
|1,96
|-0,51
|56,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,60
|-2,94
|78,38
|Kartonsan
|324,00
|-0,67
|1,57
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-1,61
|1,71
|Kent Gıda
|122,20
|-1,05
|2,69
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|-1,77
|54,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,83
|-2,08
|61,71
|Klimasan Klima
|17,47
|-4,80
|350,27
|Koç Holding
|20,60
|-1,15
|48,75
|Konfrut Gıda
|7,15
|-1,11
|49,71
|Konya Çimento
|231,10
|-0,13
|29,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,51
|-1,62
|21,66
|Koza Altın
|76,55
|0,66
|49,22
|Koza Madencilik
|9,83
|2,82
|36,15
|Körfez GMYO
|1,60
|0,00
|31,15
|Kristal Kola
|1,35
|0,00
|28,57
|Kron Telekomünikasyon
|9,75
|2,96
|12,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,97
|-0,05
|45,66
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,42
|2,16
|25,66
|Kütahya Porselen
|5,50
|-0,54
|20,88
|Lider Faktoring
|2,94
|0,68
|30,67
|Link Bilgisayar
|11,25
|-0,97
|35,22
|Logo Yazılım
|47,32
|1,33
|74,36
|Lokman Hekim Sağlık
|4,25
|-1,16
|-5,56
|Lüks Kadife
|7,24
|-0,96
|49,28
|Makina Takım
|1,62
|3,18
|5,19
|Mardin Çimento
|5,41
|-1,10
|94,81
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|14,13
|69,35
|Marmaris Altınyunus
|23,98
|-2,36
|36,56
|Marshall
|32,50
|-0,31
|28,87
|Martı GMYO
|0,92
|1,10
|41,54
|Martı Otel
|0,84
|1,20
|44,83
|Mavi Giyim
|43,82
|-1,08
|36,00
|Mazhar Zorlu Holding
|5,68
|-0,35
|49,08
|Mega Polietilen
|1,78
|0,56
|-12,75
|Menderes Tekstil
|0,93
|2,20
|29,17
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|14,90
|-1,91
|148,75
|Merko Gıda
|0,92
|-3,16
|-8,91
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|0,66
|45,71
|Metro Holding
|1,30
|-10,96
|71,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|0,00
|61,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,08
|14,92
|76,27
|Migros Ticaret
|24,24
|-1,86
|62,68
|Milpa
|2,05
|-3,30
|43,42
|Mistral GMYO
|1,60
|1,27
|4,58
|MLP Sağlık
|14,84
|0,27
|38,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|2,16
|0,00
|16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,17
|1,31
|Net Holding
|2,00
|0,00
|2,04
|Netaş Telekom.
|10,18
|-3,05
|57,59
|Niğbaş Niğde Beton
|6,65
|-3,06
|66,25
|Nuh Çimento
|11,16
|-1,15
|61,04
|Nurol GMYO
|3,12
|-1,27
|48,57
|Odaş Elektrik
|1,54
|0,65
|9,37
|Olmuksan-IP
|5,60
|10,89
|66,17
|Orge Enerji Elektrik
|3,86
|-2,03
|23,72
|Orma Orman Mahsulleri
|2,90
|-1,36
|141,67
|Osmanlı Menkul
|2,33
|2,64
|35,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,22
|0,83
|12,96
|Otokar
|148,50
|-3,63
|72,90
|Oyak Yat. Ort.
|2,27
|14,65
|43,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,61
|11,08
|351,96
|Özak GMYO
|2,09
|-0,95
|44,22
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|2,11
|5,07
|Özderici GMYO
|1,35
|3,85
|-42,55
|Özerden Plastik
|2,12
|1,44
|5,57
|Panora GMYO
|5,10
|-0,97
|38,71
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|-1,68
|21,16
|Parsan
|14,11
|1,29
|61,07
|Pegasus
|76,15
|0,26
|232,24
|Peker GMYO
|3,28
|0,00
|-60,12
|Penguen Gıda
|1,74
|1,75
|61,11
|Pera GMYO
|0,95
|13,10
|23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|6,58
|-0,30
|7,74
|Petkim
|3,76
|0,53
|-4,51
|Petrokent Turizm
|123,00
|-3,76
|79,04
|Pınar Et ve Un
|7,98
|0,13
|79,86
|Pınar Su
|2,20
|-19,71
|76,00
|Pınar Süt
|9,60
|3,11
|54,42
|Plastikkart
|5,60
|0,18
|107,41
|Polisan Holding
|2,76
|-0,72
|-8,45
|Politeknik Metal
|77,00
|0,06
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|2,76
|164,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,70
|-0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|40,24
|14,97
|491,76
|QNB Finansbank
|19,67
|14,96
|118,31
|Ral Yatırım Holding
|7,20
|-3,36
|291,30
|Ray Sigorta
|2,65
|-3,28
|90,65
|Reysaş GMYO
|2,69
|4,67
|289,86
|Reysaş Lojistik
|1,60
|1,91
|116,22
|Rhea Girişim
|0,89
|-3,26
|34,85
|Rodrigo Tekstil
|1,92
|-1,54
|1,05
|Royal Halı
|1,05
|-0,94
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|2,17
|1,88
|33,67
|Sabancı Holding
|9,14
|-0,65
|26,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|2,42
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,50
|-1,43
|42,86
|Sanel Mühendislik
|3,67
|-0,81
|68,35
|Sanifoam Sünger
|2,20
|0,00
|76,00
|Sanko Pazarlama
|5,00
|-1,19
|152,01
|Saray Matbaacılık
|1,22
|0,83
|22,00
|Sarkuysan
|3,91
|3,71
|24,41
|Sasa Polyester
|6,32
|-2,32
|9,99
|Say Reklamcılık
|1,64
|-2,96
|74,47
|Sekuro Plastik
|4,11
|0,98
|38,85
|Selçuk Ecza Deposu
|5,40
|0,00
|98,64
|Selçuk Gıda
|1,84
|-0,54
|38,35
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-0,36
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|-1,72
|-12,31
|Servet GMYO
|7,05
|1,00
|50,00
|Seyitler Kimya
|5,45
|0,93
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,88
|9,30
|40,30
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|3,83
|6,39
|Soda Sanayii
|5,76
|-0,86
|-14,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,51
|0,00
|53,37
|Söktaş
|1,84
|5,75
|44,88
|Sönmez Filament
|4,36
|-0,23
|39,74
|Sönmez Pamuklu
|4,22
|-0,47
|35,26
|Sumaş Suni Tahta
|8,13
|0,87
|21,42
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|-0,71
|49,29
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-2,73
|Şişe Cam
|4,65
|-1,90
|-15,18
|Şok Marketler
|9,78
|-0,31
|-9,02
|T. Halk Bankası
|5,78
|-1,37
|-17,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,98
|-4,91
|152,83
|T.S.K.B.
|1,02
|0,99
|25,93
|T.Tuborg
|10,52
|-1,59
|32,59
|Taç Tarım Ürünleri
|3,59
|-1,37
|-29,05
|Tat Gıda
|5,06
|1,20
|32,46
|TAV Havalimanları
|28,00
|-1,69
|27,32
|Taze Kuru Gıda
|7,67
|-1,79
|12,79
|Tek-Art Turizm
|0,95
|3,26
|11,76
|Tekfen Holding
|19,07
|0,05
|-2,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,80
|-0,36
|-5,72
|Temapol Polimer Plastik
|4,51
|-1,74
|47,39
|TGS Dış Ticaret
|3,87
|0,78
|69,98
|Tofaş Oto. Fab.
|24,20
|-1,79
|56,01
|Torunlar GMYO
|2,34
|-0,85
|54,97
|Trabzon Liman
|9,00
|1,69
|30,84
|Trabzonspor Sportif
|1,54
|-0,65
|11,91
|Trakya Cam
|3,14
|-0,95
|8,69
|Trend GMYO
|1,93
|4,32
|51,97
|TSKB GMYO
|1,03
|1,98
|25,61
|Tuğçelik
|3,10
|-3,13
|45,54
|Tukaş
|7,29
|0,00
|339,16
|Turcas Petrol
|2,24
|-1,75
|58,87
|Turkcell
|13,43
|-0,22
|14,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,27
|-2,23
|17,11
|Tüpraş
|126,00
|-1,18
|20,76
|Türk Hava Yolları
|13,95
|-1,20
|-13,41
|Türk Prysmian Kablo
|2,29
|-2,55
|32,78
|Türk Telekom
|7,07
|-0,70
|81,28
|Türk Traktör
|47,22
|0,13
|35,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,64
|-0,54
|14,00
|Ufuk Yatırım
|1,76
|1,15
|54,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,80
|-3,74
|57,89
|Ulusoy Elektrik
|25,20
|1,20
|57,89
|Ulusoy Un Sanayi
|3,20
|2,89
|53,85
|Umpaş Holding
|0,50
|-3,85
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,69
|-2,87
|52,25
|Utopya Turizm
|3,94
|-0,76
|-3,90
|Uzertaş Boya
|1,57
|9,79
|161,67
|Ülker Bisküvi
|21,52
|2,28
|46,69
|Ünye Çimento
|3,32
|-2,35
|-0,77
|Vakıf Fin. Kir.
|1,90
|10,47
|33,43
|Vakıf GMYO
|2,14
|0,94
|9,93
|Vakıf Yat. Ort.
|2,22
|6,22
|46,05
|Vakıflar Bankası
|4,98
|0,20
|27,69
|Vakko Tekstil
|4,14
|-1,19
|58,72
|Vanet Gıda
|1,45
|-0,68
|11,54
|Verusa Holding
|16,33
|0,68
|-1,42
|Verusaturk Girisim
|3,83
|0,52
|24,25
|Vestel
|10,95
|-0,45
|97,30
|Vestel Beyaz Eşya
|16,85
|-1,69
|72,51
|Viking Kağıt
|1,38
|1,47
|25,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,15
|-1,83
|25,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|-0,40
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,58
|-0,53
|100,00
|Yataş
|5,96
|0,00
|33,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,34
|14,53
|42,55
|Yeni Gimat GMYO
|11,55
|-0,60
|60,85
|Yeşil GMYO
|0,51
|6,25
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,48
|6,67
|84,62
|Yeşil Yatırım Holding
|11,97
|2,75
|24,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.577,90
|1,09
|17,23
|Yonga Mobilya
|6,82
|0,00
|5,07
|Yükselen Çelik
|5,46
|0,18
|Yünsa
|7,30
|-0,14
|74,86
|Zorlu Enerji
|1,32
|-0,75
|7,32
(Son)
Kaynak: AA