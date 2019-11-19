Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|24.587,90
|-1,65
|703,47
|İş Bankası (C)
|6,41
|0,47
|41,50
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,70
|-1,10
|-41,68
|İş Girişim
|2,81
|-0,35
|37,75
|İş GMYO
|1,08
|3,85
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,24
|-0,93
|129,58
|İş Yat. Ort.
|1,43
|0,70
|93,74
|İşbir Holding
|370,00
|-1,33
|169,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,80
|-0,52
|83,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,29
|-2,76
|-19,73
|İzmir Demir Çelik
|3,90
|-1,02
|134,94
|İzmir Fırça
|1,71
|-1,72
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|49,90
|3,14
|93,32
|Kafein Yazılım
|9,15
|4,69
|32,84
|Kapital Yat. Holding
|2,48
|-0,80
|-13,59
|Kaplamin
|4,65
|3,56
|29,17
|Kardemir (A)
|2,34
|-0,85
|36,71
|Kardemir (B)
|2,34
|-0,43
|35,96
|Kardemir (D)
|2,38
|0,00
|15,77
|Karel Elektronik
|14,56
|2,18
|249,16
|Karsan Otomotiv
|1,38
|3,76
|16,04
|Karsu Tekstil
|1,97
|3,14
|57,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,80
|0,00
|83,78
|Kartonsan
|326,20
|-0,06
|2,26
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|3,32
|3,37
|Kent Gıda
|123,50
|2,49
|3,78
|Kerevitaş Gıda
|2,83
|4,81
|57,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|2,89
|0,00
|65,14
|Klimasan Klima
|18,35
|9,29
|372,95
|Koç Holding
|20,84
|0,10
|50,48
|Konfrut Gıda
|7,23
|0,14
|51,38
|Konya Çimento
|231,40
|0,09
|30,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|1,30
|23,67
|Koza Altın
|76,05
|-1,23
|48,25
|Koza Madencilik
|9,56
|-1,24
|32,41
|Körfez GMYO
|1,60
|-0,62
|31,15
|Kristal Kola
|1,35
|0,75
|28,57
|Kron Telekomünikasyon
|9,47
|-0,84
|8,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,98
|-0,10
|45,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,39
|2,21
|23,01
|Kütahya Porselen
|5,53
|1,10
|21,54
|Lider Faktoring
|2,92
|0,00
|29,78
|Link Bilgisayar
|11,36
|0,26
|36,54
|Logo Yazılım
|46,70
|0,43
|72,07
|Lokman Hekim Sağlık
|4,30
|3,37
|-4,44
|Lüks Kadife
|7,31
|0,83
|50,72
|Makina Takım
|1,57
|-0,63
|1,95
|Mardin Çimento
|5,47
|-2,67
|96,97
|Marka Yatırım Holding
|0,92
|15,00
|48,39
|Marmaris Altınyunus
|24,56
|-1,13
|39,86
|Marshall
|32,60
|0,37
|29,26
|Martı GMYO
|0,91
|4,60
|40,00
|Martı Otel
|0,83
|3,75
|43,10
|Mavi Giyim
|44,30
|-0,32
|37,49
|Mazhar Zorlu Holding
|5,70
|1,06
|49,61
|Mega Polietilen
|1,77
|0,57
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,91
|2,25
|26,39
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|15,19
|-0,98
|153,59
|Merko Gıda
|0,95
|4,40
|-5,94
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-2,33
|-3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|-1,30
|44,76
|Metro Holding
|1,46
|-4,58
|92,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|1,14
|61,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|14,56
|53,39
|Migros Ticaret
|24,70
|1,48
|65,77
|Milpa
|2,12
|-2,75
|48,32
|Mistral GMYO
|1,58
|1,28
|3,27
|MLP Sağlık
|14,80
|0,27
|38,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|2,17
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,16
|-4,00
|16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,00
|4,84
|Net Holding
|2,00
|3,09
|2,04
|Netaş Telekom.
|10,50
|3,96
|62,54
|Niğbaş Niğde Beton
|6,86
|-0,58
|71,50
|Nuh Çimento
|11,29
|-0,27
|62,91
|Nurol GMYO
|3,16
|-2,47
|50,48
|Odaş Elektrik
|1,53
|-1,29
|8,66
|Olmuksan-IP
|5,05
|2,43
|49,85
|Orge Enerji Elektrik
|3,94
|4,23
|26,28
|Orma Orman Mahsulleri
|2,94
|0,00
|145,00
|Osmanlı Menkul
|2,27
|2,25
|31,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,21
|0,83
|12,04
|Otokar
|154,10
|0,85
|79,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|0,51
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,15
|14,96
|306,86
|Özak GMYO
|2,11
|0,48
|45,60
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|1,43
|2,90
|Özderici GMYO
|1,30
|3,17
|-44,68
|Özerden Plastik
|2,09
|-1,88
|4,08
|Panora GMYO
|5,15
|4,25
|40,07
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|0,00
|23,24
|Parsan
|13,93
|1,38
|59,02
|Pegasus
|75,95
|-1,17
|231,37
|Peker GMYO
|3,28
|1,55
|-60,12
|Penguen Gıda
|1,71
|0,59
|58,33
|Pera GMYO
|0,84
|1,20
|9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|6,60
|0,00
|8,06
|Petkim
|3,74
|0,81
|-5,02
|Petrokent Turizm
|127,80
|-3,18
|86,03
|Pınar Et ve Un
|7,97
|0,50
|79,63
|Pınar Su
|2,74
|4,18
|119,20
|Pınar Süt
|9,31
|-0,21
|49,75
|Plastikkart
|5,59
|1,27
|107,04
|Polisan Holding
|2,78
|3,73
|-7,79
|Politeknik Metal
|76,95
|-0,06
|119,44
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|5,00
|157,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,10
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,00
|0,00
|414,71
|QNB Finansbank
|17,11
|-0,29
|89,90
|Ral Yatırım Holding
|7,45
|2,05
|304,89
|Ray Sigorta
|2,74
|3,40
|97,12
|Reysaş GMYO
|2,57
|2,80
|272,46
|Reysaş Lojistik
|1,57
|0,64
|112,16
|Rhea Girişim
|0,92
|10,84
|39,39
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-2,01
|2,63
|Royal Halı
|1,06
|0,00
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|2,13
|4,93
|31,21
|Sabancı Holding
|9,20
|0,33
|27,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|0,00
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|5,58
|-2,28
|44,94
|Sanel Mühendislik
|3,70
|0,27
|69,72
|Sanifoam Sünger
|2,20
|0,00
|76,00
|Sanko Pazarlama
|5,06
|-0,20
|155,03
|Saray Matbaacılık
|1,21
|0,00
|21,00
|Sarkuysan
|3,77
|0,53
|19,96
|Sasa Polyester
|6,47
|-0,15
|12,60
|Say Reklamcılık
|1,69
|3,05
|79,79
|Sekuro Plastik
|4,07
|3,83
|37,50
|Selçuk Ecza Deposu
|5,40
|0,00
|98,64
|Selçuk Gıda
|1,85
|0,00
|39,10
|Senkron Güvenlik
|2,76
|-0,36
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|6,98
|-0,29
|48,51
|Seyitler Kimya
|5,40
|1,89
|40,26
|Silverline Endüstri
|1,72
|5,52
|28,36
|Sinpaş GMYO
|0,83
|1,22
|124,32
|Smartiks Yazılım
|3,60
|7,14
|Soda Sanayii
|5,81
|-0,17
|-14,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,51
|-3,19
|53,37
|Söktaş
|1,74
|-0,57
|37,01
|Sönmez Filament
|4,37
|-1,58
|40,06
|Sönmez Pamuklu
|4,24
|-1,40
|35,90
|Sumaş Suni Tahta
|8,06
|-1,10
|20,38
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|0,00
|50,35
|Şekerbank
|1,07
|1,90
|-2,73
|Şişe Cam
|4,74
|1,94
|-13,54
|Şok Marketler
|9,81
|0,41
|-8,74
|T. Halk Bankası
|5,86
|0,86
|-16,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,20
|-11,29
|165,89
|T.S.K.B.
|1,01
|2,02
|24,69
|T.Tuborg
|10,69
|-1,29
|34,73
|Taç Tarım Ürünleri
|3,64
|-1,36
|-28,06
|Tat Gıda
|5,00
|3,09
|30,89
|TAV Havalimanları
|28,48
|2,82
|29,51
|Taze Kuru Gıda
|7,81
|-2,74
|14,85
|Tek-Art Turizm
|0,92
|5,75
|8,24
|Tekfen Holding
|19,06
|2,86
|-2,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,81
|1,81
|-5,39
|Temapol Polimer Plastik
|4,59
|-4,37
|50,00
|TGS Dış Ticaret
|3,84
|-1,79
|68,66
|Tofaş Oto. Fab.
|24,64
|-0,96
|58,85
|Torunlar GMYO
|2,36
|2,16
|56,29
|Trabzon Liman
|8,85
|0,80
|28,66
|Trabzonspor Sportif
|1,55
|1,97
|12,64
|Trakya Cam
|3,17
|1,28
|9,73
|Trend GMYO
|1,85
|2,21
|45,67
|TSKB GMYO
|1,01
|1,00
|23,17
|Tuğçelik
|3,20
|3,90
|50,23
|Tukaş
|7,29
|6,73
|339,16
|Turcas Petrol
|2,28
|6,05
|61,70
|Turkcell
|13,46
|0,52
|14,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,39
|-0,19
|19,78
|Tüpraş
|127,50
|2,99
|22,20
|Türk Hava Yolları
|14,12
|-0,70
|-12,35
|Türk Prysmian Kablo
|2,35
|3,52
|36,26
|Türk Telekom
|7,12
|1,14
|82,56
|Türk Traktör
|47,16
|0,08
|35,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,84
|-0,05
|14,62
|Ufuk Yatırım
|1,74
|2,35
|52,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,87
|3,31
|64,04
|Ulusoy Elektrik
|24,90
|1,22
|56,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,11
|-0,96
|49,52
|Umpaş Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,74
|-1,14
|56,76
|Utopya Turizm
|3,97
|1,02
|-3,17
|Uzertaş Boya
|1,43
|10,00
|138,33
|Ülker Bisküvi
|21,04
|-0,28
|43,42
|Ünye Çimento
|3,40
|2,41
|1,63
|Vakıf Fin. Kir.
|1,72
|9,55
|20,79
|Vakıf GMYO
|2,12
|-1,85
|8,90
|Vakıf Yat. Ort.
|2,09
|1,46
|37,50
|Vakıflar Bankası
|4,97
|3,11
|27,44
|Vakko Tekstil
|4,19
|2,70
|60,64
|Vanet Gıda
|1,46
|-0,68
|12,31
|Verusa Holding
|16,22
|0,75
|-2,09
|Verusaturk Girisim
|3,81
|0,26
|23,60
|Vestel
|11,00
|0,18
|98,20
|Vestel Beyaz Eşya
|17,14
|2,27
|75,48
|Viking Kağıt
|1,36
|0,00
|23,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,19
|-4,37
|27,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,00
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,61
|-3,28
|101,08
|Yataş
|5,96
|-0,50
|33,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,17
|2,63
|24,47
|Yeni Gimat GMYO
|11,62
|2,02
|61,83
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,65
|0,00
|20,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.550,20
|3,33
|15,97
|Yonga Mobilya
|6,82
|1,04
|5,07
|Yükselen Çelik
|5,45
|-0,18
|Yünsa
|7,31
|3,69
|75,10
|Zorlu Enerji
|1,33
|0,76
|8,13
(Son)
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