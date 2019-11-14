14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 -1,75 266,01 İş Bankası (B) 23.000,00 4,55 651,58 İş Bankası (C) 6,17 -1,75 36,20 İş Bankası (Kur.) 180.000,00 270,36 İş Fin.Kir. 2,72 1,87 -41,25 İş Girişim 2,73 -0,73 33,82 İş GMYO 0,98 0,00 -9,26 İş Y. Men. Değ. 4,06 3,84 119,84 İş Yat. Ort. 1,40 0,00 89,67 İşbir Holding 368,00 -1,84 167,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,00 -51,19 İttifak Holding 3,87 0,00 87,26 İz Hayvancılık Tarım 5,17 -0,96 -21,55 İzmir Demir Çelik 3,81 -3,79 129,52 İzmir Fırça 1,74 0,00 -15,94 Jantsa Jant Sanayi 46,90 -0,85 81,70 Kafein Yazılım 8,15 -2,40 18,32 Kapital Yat. Holding 2,55 -0,39 -11,15 Kaplamin 4,58 -0,22 27,22 Kardemir (A) 2,27 -2,99 32,62 Kardemir (B) 2,28 -2,15 32,48 Kardemir (D) 2,30 -2,95 11,88 Karel Elektronik 12,68 1,68 204,08 Karsan Otomotiv 1,27 7,63 6,79 Karsu Tekstil 1,87 0,00 49,60 Karsusan Su Ürünleri San. 7,00 -2,64 89,19 Kartonsan 318,50 -0,41 -0,15 Katmerciler Ekipman 2,92 0,34 -2,95 Kent Gıda 117,20 -0,34 -1,51 Kerevitaş Gıda 2,72 -0,37 51,11 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57 Kiler GMYO 2,68 19,64 53,14 Klimasan Klima 16,03 -1,05 313,15 Koç Holding 20,16 0,40 45,57 Konfrut Gıda 7,18 -0,14 50,34 Konya Çimento 207,80 -0,62 16,74 Kordsa Teknik Tekstil 11,38 -2,07 20,28 Koza Altın 74,20 -1,53 44,64 Koza Madencilik 9,41 0,86 30,33 Körfez GMYO 1,52 0,00 24,59 Kristal Kola 1,26 -0,79 20,00 Kron Telekomünikasyon 9,30 1,09 6,90 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 3,63 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,26 1,61 11,50 Kütahya Porselen 5,35 -0,56 17,58 Lider Faktoring 2,83 0,00 25,78 Link Bilgisayar 11,13 0,72 33,77 Logo Yazılım 44,30 1,19 63,23 Lokman Hekim Sağlık 4,12 4,04 -8,44 Lüks Kadife 7,25 -1,36 49,48 Makina Takım 1,51 0,67 -1,95 Mardin Çimento 5,61 -1,92 102,02 Marka Yatırım Holding 0,80 1,27 29,03 Marmaris Altınyunus 23,42 1,30 33,37 Marshall 32,52 0,74 28,95 Martı GMYO 0,83 1,22 27,69 Martı Otel 0,77 0,00 32,76 Mavi Giyim 43,86 -2,53 36,13 Mazhar Zorlu Holding 5,64 0,71 48,03 Mega Polietilen 1,79 1,70 -12,25 Menderes Tekstil 0,84 -1,18 16,67 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 15,02 -2,59 150,75 Merko Gıda 0,84 -1,18 -16,83 Metal Gayrimenkul 0,90 -10,00 3,45 Metemtur Otelcilik 1,51 -1,95 43,81 Metro Holding 2,31 -19,79 203,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,76 -6,38 60,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,39 -0,71 17,80 Migros Ticaret 22,28 -0,80 49,53 Milpa 1,89 0,53 32,23 Mistral GMYO 1,55 1,31 1,31 MLP Sağlık 14,81 -0,60 38,41 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -2,13 -16,36 Mondi Tire Kutsan 1,83 -1,61 -1,61 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,00 -1,61 Net Holding 1,85 2,21 -5,61 Netaş Telekom. 9,81 -1,41 51,86 Niğbaş Niğde Beton 7,09 1,29 77,25 Nuh Çimento 11,18 -2,19 61,32 Nurol GMYO 2,99 3,82 42,38 Odaş Elektrik 1,49 0,68 5,82 Olmuksan-IP 4,54 0,22 34,72 Orge Enerji Elektrik 3,71 -2,11 18,91 Orma Orman Mahsulleri 2,73 -0,73 127,50 Osmanlı Menkul 2,05 2,50 19,19 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,00 6,48 Otokar 145,30 0,90 69,17 Oyak Yat. Ort. 1,96 -1,01 23,79 Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 1,97 204,90 Özak GMYO 2,03 1,50 40,08 Özbal Çelik Boru 1,35 -3,57 -2,17 Özderici GMYO 1,32 -1,49 -43,83 Özerden Plastik 2,13 0,47 6,07 Panora GMYO 4,88 0,41 32,72 Park Elek.Madencilik 2,99 3,46 24,07 Parsan 13,42 1,21 53,20 Pegasus 74,70 -1,71 225,92 Peker GMYO 3,13 1,62 -61,94 Penguen Gıda 1,61 -1,23 49,07 Pera GMYO 0,75 0,00 -2,60 Pergamon Dış Ticaret 6,53 0,46 6,92 Petkim 3,64 -1,36 -7,56 Petrokent Turizm 111,80 -3,54 62,74 Pınar Et ve Un 7,95 0,00 79,18 Pınar Su 2,27 11,27 81,60 Pınar Süt 9,03 0,78 45,25 Plastikkart 5,31 -1,30 96,67 Polisan Holding 2,73 2,25 -9,45 Politeknik Metal 76,00 0,00 116,73 Prizma Press Matbaacılık 3,93 -0,51 153,55 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,20 -0,03 QNB Finans Fin. Kir. 35,02 -0,51 415,00 QNB Finansbank 17,15 -0,23 90,34 Ral Yatırım Holding 7,51 4,60 308,15 Ray Sigorta 2,50 1,63 79,86 Reysaş GMYO 2,31 11,59 234,78 Reysaş Lojistik 1,49 2,76 101,35 Rhea Girişim 0,80 -1,23 21,21 Rodrigo Tekstil 1,97 0,00 3,68 Royal Halı 1,07 -0,93 8,08 RTA Laboratuvarları 1,89 0,53 16,42 Sabancı Holding 8,74 0,92 20,84 Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 0,00 1,92 Salix Yatırım Holding 5,80 2,65 50,65 Sanel Mühendislik 3,77 1,07 72,94 Sanifoam Sünger 2,13 -0,47 70,40 Sanko Pazarlama 5,02 -0,20 153,02 Saray Matbaacılık 1,16 -0,85 16,00 Sarkuysan 3,75 1,35 19,32 Sasa Polyester 6,32 0,80 9,99 Say Reklamcılık 1,53 4,79 62,77 Sekuro Plastik 3,97 -5,70 34,12 Selçuk Ecza Deposu 5,24 -2,96 92,76 Selçuk Gıda 1,80 0,00 35,34 Senkron Güvenlik 2,75 -0,36 175,00 Serve Film Prodüksiyon 1,74 0,58 -10,77 Servet GMYO 6,58 3,62 40,00 Seyitler Kimya 5,30 0,19 37,66 Silverline Endüstri 1,56 -1,89 16,42 Sinpaş GMYO 0,81 -3,57 118,92 Smartiks Yazılım 3,29 -4,64 Soda Sanayii 5,69 -0,87 -15,90 Sodaş Sodyum Sanayii 8,49 3,66 53,01 Söktaş 1,62 0,62 27,56 Sönmez Filament 4,01 -1,23 28,53 Sönmez Pamuklu 4,22 -2,76 35,26 Sumaş Suni Tahta 8,10 -0,61 20,97 Şeker Fin. Kir. 4,13 0,00 46,45 Şekerbank 1,01 -2,88 -8,18 Şişe Cam 4,48 -1,75 -18,28 Şok Marketler 9,62 -1,94 -10,51 T. Halk Bankası 5,69 -4,21 -18,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,56 14,97 126,83 T.S.K.B. 0,92 -2,13 13,58 T.Tuborg 10,42 1,07 31,33 Taç Tarım Ürünleri 3,59 0,56 -29,05 Tat Gıda 4,63 -1,91 21,20 TAV Havalimanları 27,22 -1,38 23,78 Taze Kuru Gıda 8,40 -1,75 23,53 Tek-Art Turizm 0,82 -2,38 -3,53 Tekfen Holding 17,97 -2,60 -8,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,69 -1,82 -9,43 Temapol Polimer Plastik 4,21 1,69 37,58 TGS Dış Ticaret 3,64 3,41 59,87 Tofaş Oto. Fab. 23,86 -0,50 53,82 Torunlar GMYO 2,12 2,42 40,40 Trabzon Liman 8,44 0,36 22,70 Trabzonspor Sportif 1,44 2,13 4,65 Trakya Cam 3,07 -0,97 6,27 Trend GMYO 1,67 0,60 31,50 TSKB GMYO 0,95 4,40 15,85 Tuğçelik 2,98 3,47 39,91 Tukaş 6,25 -0,95 276,51 Turcas Petrol 2,12 -0,47 50,35 Turkcell 13,09 -0,08 11,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 1,56 16,00 Tüpraş 123,40 -2,37 18,27 Türk Hava Yolları 13,61 -0,58 -15,52 Türk Prysmian Kablo 2,29 3,62 32,78 Türk Telekom 6,95 0,00 78,21 Türk Traktör 46,20 1,63 32,38 Türker Proje Gayrimenkul 36,86 -0,49 14,69 Ufuk Yatırım 1,71 -1,72 50,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,76 2,92 54,39 Ulusoy Elektrik 24,98 -0,48 56,52 Ulusoy Un Sanayi 3,12 -0,95 50,00 Umpaş Holding 0,54 1,89 -1,82 Uşak Seramik 1,66 0,61 49,55 Utopya Turizm 3,73 0,00 -9,02 Uzertaş Boya 1,16 -3,33 93,33 Ülker Bisküvi 20,84 -0,19 42,06 Ünye Çimento 3,26 -1,21 -2,56 Vakıf Fin. Kir. 1,48 2,07 3,93 Vakıf GMYO 1,97 2,07 1,19 Vakıf Yat. Ort. 1,96 1,03 28,95 Vakıflar Bankası 4,69 -2,70 20,26 Vakko Tekstil 3,98 -1,24 52,59 Vanet Gıda 1,48 -0,67 13,85 Verusa Holding 15,29 -0,78 -7,70 Verusaturk Girisim 3,67 -0,54 19,06 Vestel 10,84 -1,63 95,32 Vestel Beyaz Eşya 16,20 -1,10 65,86 Viking Kağıt 1,32 -0,75 20,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 1,46 21,51 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 0,00 56,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,99 10,64 78,85 Yataş 5,81 0,17 29,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,07 -0,93 13,83 Yeni Gimat GMYO 11,20 0,45 55,98 Yeşil GMYO 0,49 4,26 81,48 Yeşil Yapı 0,45 0,00 73,08 Yeşil Yatırım Holding 11,60 -2,11 20,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.401,00 -0,99 9,19 Yonga Mobilya 6,73 0,00 3,69 Yükselen Çelik 5,57 Yünsa 5,90 -0,67 41,32 Zorlu Enerji 1,24 -0,80 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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Kaynak: AA