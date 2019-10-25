Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.10.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.990,00
|-1,51
|455,19
|İş Bankası (C)
|6,02
|-0,50
|32,89
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,50
|4,17
|-46,00
|İş Girişim
|2,62
|1,55
|28,43
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|0,26
|109,55
|İş Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|82,90
|İşbir Holding
|355,00
|0,28
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|-2,13
|-45,24
|İttifak Holding
|4,06
|0,50
|96,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,53
|-1,07
|-16,08
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|0,69
|76,51
|İzmir Fırça
|1,85
|0,00
|-10,63
|Jantsa Jant Sanayi
|50,95
|-2,02
|97,39
|Kafein Yazılım
|6,85
|0,74
|-0,55
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|1,12
|-5,92
|Kaplamin
|4,43
|1,61
|23,06
|Kardemir (A)
|2,19
|0,00
|27,95
|Kardemir (B)
|2,20
|0,00
|27,83
|Kardemir (D)
|2,23
|-0,45
|8,47
|Karel Elektronik
|11,29
|3,77
|170,74
|Karsan Otomotiv
|1,18
|1,72
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,93
|3,21
|54,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,62
|0,13
|105,95
|Kartonsan
|323,00
|0,19
|1,26
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|4,62
|5,36
|Kent Gıda
|117,90
|0,68
|-0,92
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|0,73
|52,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|2,44
|20,00
|Kiler GMYO
|1,95
|-0,51
|11,43
|Klimasan Klima
|12,24
|20,00
|215,47
|Koç Holding
|18,74
|0,21
|35,32
|Konfrut Gıda
|43,66
|-0,37
|82,83
|Konya Çimento
|211,00
|-0,14
|18,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|-1,09
|25,15
|Koza Altın
|69,40
|1,31
|35,28
|Koza Madencilik
|8,75
|0,11
|21,19
|Körfez GMYO
|1,44
|-0,69
|18,03
|Kristal Kola
|1,14
|0,00
|8,57
|Kron Telekomünikasyon
|8,70
|-5,13
|0,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,40
|-1,27
|41,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,28
|-0,94
|16,04
|Lider Faktoring
|2,97
|-0,67
|32,00
|Link Bilgisayar
|10,53
|0,00
|26,56
|Logo Yazılım
|39,76
|-1,09
|46,50
|Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|1,60
|-15,56
|Lüks Kadife
|7,62
|7,78
|57,11
|Makina Takım
|1,42
|0,00
|-7,79
|Mardin Çimento
|5,76
|-2,21
|107,42
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,06
|-2,86
|31,32
|Marshall
|30,60
|0,20
|21,33
|Martı GMYO
|0,74
|1,37
|13,85
|Martı Otel
|0,75
|1,35
|29,31
|Mavi Giyim
|45,00
|0,00
|39,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|-2,30
|44,88
|Mega Polietilen
|1,84
|-1,60
|-9,80
|Menderes Tekstil
|0,83
|5,06
|15,28
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|11,21
|-9,52
|87,15
|Merko Gıda
|0,80
|1,27
|-20,79
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-1,99
|40,95
|Metro Holding
|2,85
|7,14
|275,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,44
|3,60
|30,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|0,00
|8,47
|Migros Ticaret
|20,46
|-0,49
|37,32
|Milpa
|2,10
|1,45
|46,92
|Mistral GMYO
|1,35
|0,00
|-11,76
|MLP Sağlık
|15,05
|0,13
|40,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|3,23
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|-0,62
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.071,50
|0,07
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|7,35
|1,66
|Net Holding
|1,73
|0,58
|-11,73
|Netaş Telekom.
|9,16
|-2,35
|41,80
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|-1,16
|70,00
|Nuh Çimento
|9,40
|-3,09
|35,64
|Nurol GMYO
|2,84
|6,37
|35,24
|Odaş Elektrik
|1,65
|0,61
|17,18
|Olmuksan-IP
|4,12
|0,24
|22,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,61
|1,40
|15,71
|Orma Orman Mahsulleri
|3,29
|9,30
|174,17
|Osmanlı Menkul
|1,80
|-0,55
|4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,24
|-4,62
|14,81
|Otokar
|136,70
|-0,22
|59,16
|Oyak Yat. Ort.
|1,99
|0,51
|25,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,55
|-2,30
|150,00
|Özak GMYO
|1,90
|0,53
|31,11
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|0,00
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,07
|-2,73
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,27
|3,18
|13,04
|Panora GMYO
|4,65
|0,65
|26,47
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|0,75
|11,62
|Parsan
|13,02
|3,09
|48,63
|Pegasus
|67,00
|0,45
|192,32
|Peker GMYO
|2,99
|0,00
|-63,64
|Penguen Gıda
|1,52
|0,66
|40,74
|Pera GMYO
|0,76
|1,33
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,41
|-0,62
|4,95
|Petkim
|3,54
|-0,28
|-10,10
|Petrokent Turizm
|109,40
|-0,55
|59,24
|Pınar Et ve Un
|6,89
|-0,86
|55,29
|Pınar Su
|1,63
|3,16
|30,40
|Pınar Süt
|8,92
|1,48
|43,48
|Plastikkart
|4,57
|6,28
|69,26
|Polisan Holding
|2,58
|1,57
|-14,42
|Politeknik Metal
|67,30
|3,54
|91,92
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-0,76
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,30
|-0,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|30,46
|-6,45
|347,94
|QNB Finansbank
|18,74
|-0,58
|107,99
|Ral Yatırım Holding
|6,18
|-1,12
|235,87
|Ray Sigorta
|2,35
|1,73
|69,06
|Reysaş GMYO
|1,56
|4,00
|126,09
|Reysaş Lojistik
|1,22
|4,27
|64,86
|Rhea Girişim
|0,81
|-2,41
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|2,31
|-0,86
|21,58
|Royal Halı
|1,06
|0,95
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,49
|-0,67
|-8,22
|Sabancı Holding
|8,75
|0,23
|20,98
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|1,78
|10,95
|Salix Yatırım Holding
|5,62
|0,54
|45,97
|Sanel Mühendislik
|3,79
|1,07
|73,85
|Sanifoam Sünger
|2,10
|-1,41
|68,00
|Sanko Pazarlama
|4,11
|-1,91
|107,15
|Saray Matbaacılık
|1,13
|0,89
|13,00
|Sarkuysan
|3,67
|1,10
|16,78
|Sasa Polyester
|6,58
|2,33
|14,52
|Say Reklamcılık
|1,19
|0,00
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,23
|4,87
|9,12
|Selçuk Ecza Deposu
|5,66
|0,53
|108,21
|Selçuk Gıda
|1,69
|-0,59
|27,07
|Senkron Güvenlik
|2,87
|0,00
|187,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|-1,63
|-7,18
|Servet GMYO
|5,06
|-0,59
|7,66
|Seyitler Kimya
|4,80
|0,00
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,53
|1,32
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,85
|2,41
|129,73
|Smartiks Yazılım
|2,50
|-0,40
|Soda Sanayii
|5,77
|-1,54
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|0,00
|35,17
|Söktaş
|1,57
|-1,26
|23,62
|Sönmez Filament
|3,96
|0,25
|26,92
|Sönmez Pamuklu
|3,87
|1,31
|24,04
|Sumaş Suni Tahta
|8,08
|0,50
|20,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,02
|0,75
|42,55
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,46
|-0,22
|-18,65
|Şok Marketler
|9,55
|-0,52
|-11,16
|T. Halk Bankası
|5,52
|-0,18
|-21,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,18
|4,73
|165,77
|T.S.K.B.
|0,89
|0,00
|9,88
|T.Tuborg
|8,36
|1,21
|5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|3,62
|-0,55
|-28,46
|Tat Gıda
|4,75
|0,00
|24,35
|TAV Havalimanları
|24,34
|-2,41
|10,68
|Taze Kuru Gıda
|11,45
|0,35
|68,38
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|18,24
|-0,22
|-7,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,79
|0,36
|-6,06
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|0,78
|26,14
|TGS Dış Ticaret
|3,20
|0,00
|36,17
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|0,27
|41,83
|Torunlar GMYO
|1,71
|-1,16
|13,25
|Trabzon Liman
|8,57
|2,15
|24,59
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|-2,22
|-4,08
|Trakya Cam
|3,04
|1,67
|5,23
|Trend GMYO
|1,54
|0,65
|21,26
|TSKB GMYO
|0,91
|0,00
|10,98
|Tuğçelik
|2,86
|0,00
|34,27
|Tukaş
|5,42
|-2,34
|226,51
|Turcas Petrol
|1,83
|0,00
|29,79
|Turkcell
|12,85
|0,00
|5,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,82
|-0,41
|7,11
|Tüpraş
|126,40
|1,12
|21,15
|Türk Hava Yolları
|11,90
|0,76
|-26,13
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|0,48
|20,60
|Türk Telekom
|5,80
|0,69
|48,72
|Türk Traktör
|42,40
|0,81
|21,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,36
|-2,96
|16,24
|Ufuk Yatırım
|1,81
|0,56
|58,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|0,62
|42,98
|Ulusoy Elektrik
|25,30
|1,61
|58,52
|Ulusoy Un Sanayi
|3,23
|0,00
|55,29
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,36
|2,26
|22,52
|Utopya Turizm
|3,50
|-0,85
|-14,63
|Uzertaş Boya
|1,14
|5,56
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,85
|0,59
|28,49
|Ünye Çimento
|3,13
|-0,32
|-6,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|-0,67
|4,63
|Vakıf GMYO
|1,84
|0,00
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|-2,03
|26,97
|Vakıflar Bankası
|4,55
|-0,22
|16,67
|Vakko Tekstil
|3,97
|0,76
|52,20
|Vanet Gıda
|1,62
|0,62
|24,62
|Verusa Holding
|16,86
|0,90
|1,78
|Verusaturk Girisim
|3,25
|0,00
|5,43
|Vestel
|10,34
|-0,48
|86,31
|Vestel Beyaz Eşya
|16,10
|7,69
|64,83
|Viking Kağıt
|1,23
|0,00
|11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,95
|-1,02
|13,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,01
|0,75
|43,73
|Yataş
|6,20
|0,00
|38,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|6,25
|8,51
|Yeni Gimat GMYO
|10,20
|-0,20
|42,05
|Yeşil GMYO
|0,50
|-1,96
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,45
|-4,26
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,43
|-0,67
|8,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.559,70
|-0,83
|16,40
|Yonga Mobilya
|6,82
|-0,15
|5,07
|Yünsa
|5,11
|-1,92
|22,40
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,00
|-2,44
(Son)
Kaynak: AA