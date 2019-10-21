Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.10.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.819,00
|-3,89
|449,60
|İş Bankası (C)
|6,01
|-1,48
|32,67
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,26
|3,67
|-51,19
|İş Girişim
|2,51
|0,80
|23,04
|İş GMYO
|0,93
|-1,06
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|0,26
|107,92
|İş Yat. Ort.
|1,31
|0,77
|77,48
|İşbir Holding
|340,00
|-1,33
|147,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,00
|-46,43
|İttifak Holding
|4,00
|-2,20
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|5,69
|1,43
|-13,66
|İzmir Demir Çelik
|2,53
|1,61
|52,41
|İzmir Fırça
|1,81
|-1,09
|-12,56
|Jantsa Jant Sanayi
|48,98
|-0,49
|89,76
|Kafein Yazılım
|6,81
|2,41
|-1,13
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|-2,99
|-9,41
|Kaplamin
|4,09
|-0,97
|13,61
|Kardemir (A)
|2,09
|-0,48
|22,11
|Kardemir (B)
|2,10
|0,48
|22,02
|Kardemir (D)
|2,13
|0,00
|3,61
|Karel Elektronik
|9,94
|-0,60
|138,37
|Karsan Otomotiv
|1,12
|-0,88
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,89
|-5,03
|51,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,31
|0,14
|97,57
|Kartonsan
|310,80
|-0,54
|-2,56
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|0,35
|-3,61
|Kent Gıda
|113,80
|-0,09
|-4,37
|Kerevitaş Gıda
|2,65
|-0,38
|47,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|2,50
|17,14
|Kiler GMYO
|1,91
|2,14
|9,14
|Klimasan Klima
|9,66
|-1,43
|148,97
|Koç Holding
|17,85
|-2,72
|28,89
|Konfrut Gıda
|40,00
|-0,25
|67,50
|Konya Çimento
|205,10
|1,53
|15,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,17
|0,09
|18,06
|Koza Altın
|66,10
|-0,75
|28,85
|Koza Madencilik
|8,24
|-0,36
|14,13
|Körfez GMYO
|1,40
|0,00
|14,75
|Kristal Kola
|1,11
|-1,77
|5,71
|Kron Telekomünikasyon
|8,75
|-1,13
|0,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,70
|-0,51
|43,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|4,42
|Kütahya Porselen
|5,12
|1,79
|12,53
|Lider Faktoring
|2,79
|0,00
|24,00
|Link Bilgisayar
|10,05
|-0,40
|20,79
|Logo Yazılım
|38,50
|2,67
|41,86
|Lokman Hekim Sağlık
|3,58
|-0,56
|-20,44
|Lüks Kadife
|6,72
|0,00
|38,56
|Makina Takım
|1,43
|5,15
|-7,14
|Mardin Çimento
|5,99
|15,19
|115,70
|Marka Yatırım Holding
|0,77
|1,32
|24,19
|Marmaris Altınyunus
|23,08
|-1,79
|31,44
|Marshall
|30,18
|4,57
|19,67
|Martı GMYO
|0,70
|-1,41
|7,69
|Martı Otel
|0,72
|0,00
|24,14
|Mavi Giyim
|42,72
|0,80
|32,59
|Mazhar Zorlu Holding
|5,42
|0,93
|42,26
|Mega Polietilen
|1,79
|-1,65
|-12,25
|Menderes Tekstil
|0,77
|2,67
|6,94
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,45
|-0,32
|107,85
|Merko Gıda
|0,78
|0,00
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|2,78
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|-2,65
|40,00
|Metro Holding
|2,50
|4,60
|228,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|0,00
|21,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|1,69
|1,69
|Migros Ticaret
|19,89
|-1,83
|33,49
|Milpa
|2,07
|0,98
|44,82
|Mistral GMYO
|1,33
|-0,75
|-13,07
|MLP Sağlık
|13,45
|-3,03
|25,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|2,13
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|-0,64
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,72
|0,90
|Net Holding
|1,69
|0,60
|-13,78
|Netaş Telekom.
|8,88
|-0,22
|37,46
|Niğbaş Niğde Beton
|6,85
|-2,00
|71,25
|Nuh Çimento
|8,71
|5,32
|25,68
|Nurol GMYO
|2,63
|-1,13
|25,24
|Odaş Elektrik
|1,57
|-1,88
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,99
|-0,50
|18,40
|Orge Enerji Elektrik
|3,52
|2,92
|12,82
|Orma Orman Mahsulleri
|3,69
|17,52
|207,50
|Osmanlı Menkul
|1,65
|2,48
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-2,63
|2,78
|Otokar
|132,20
|0,92
|53,92
|Oyak Yat. Ort.
|1,92
|-4,48
|21,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,47
|0,82
|142,16
|Özak GMYO
|1,77
|-0,56
|22,14
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|-0,80
|-10,14
|Özderici GMYO
|1,04
|-0,95
|-55,74
|Özerden Plastik
|2,22
|1,83
|10,55
|Panora GMYO
|4,57
|-0,65
|24,29
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|0,00
|20,75
|Parsan
|12,60
|-0,47
|43,84
|Pegasus
|65,25
|3,65
|184,69
|Peker GMYO
|2,96
|-0,34
|-64,01
|Penguen Gıda
|1,47
|-0,68
|36,11
|Pera GMYO
|0,71
|2,90
|-7,79
|Pergamon Dış Ticaret
|6,30
|-0,32
|3,15
|Petkim
|3,50
|-0,57
|-11,11
|Petrokent Turizm
|98,05
|0,05
|42,72
|Pınar Et ve Un
|6,69
|1,67
|50,78
|Pınar Su
|1,61
|7,33
|28,80
|Pınar Süt
|8,49
|0,47
|36,56
|Plastikkart
|4,09
|0,25
|51,48
|Polisan Holding
|2,69
|0,75
|-10,77
|Politeknik Metal
|64,45
|0,62
|83,79
|Prizma Press Matbaacılık
|4,19
|-12,34
|170,32
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,40
|-0,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|23,00
|-8,00
|238,24
|QNB Finansbank
|18,10
|-2,11
|100,89
|Ral Yatırım Holding
|6,13
|-13,42
|233,15
|Ray Sigorta
|2,27
|0,00
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,40
|0,72
|102,90
|Reysaş Lojistik
|1,04
|1,96
|40,54
|Rhea Girişim
|0,78
|4,00
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|0,00
|23,68
|Royal Halı
|1,03
|-0,96
|4,04
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|-0,72
|-15,61
|Sabancı Holding
|8,43
|-2,20
|16,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|0,60
|7,73
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|0,00
|45,45
|Sanel Mühendislik
|4,22
|2,68
|93,58
|Sanifoam Sünger
|2,11
|4,98
|68,80
|Sanko Pazarlama
|3,47
|3,27
|74,89
|Saray Matbaacılık
|1,08
|0,00
|8,00
|Sarkuysan
|3,66
|0,83
|16,46
|Sasa Polyester
|6,26
|0,97
|8,95
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,00
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,06
|0,66
|3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,37
|-1,29
|97,54
|Selçuk Gıda
|1,68
|-1,18
|26,32
|Senkron Güvenlik
|2,97
|0,34
|197,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-3,89
|-11,28
|Servet GMYO
|5,20
|1,96
|10,64
|Seyitler Kimya
|4,79
|-0,21
|24,42
|Silverline Endüstri
|1,45
|2,84
|8,21
|Sinpaş GMYO
|0,85
|0,00
|129,73
|Smartiks Yazılım
|2,44
|0,00
|Soda Sanayii
|5,87
|0,69
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|0,00
|35,17
|Söktaş
|1,52
|1,33
|19,69
|Sönmez Filament
|3,81
|0,00
|22,12
|Sönmez Pamuklu
|3,65
|2,53
|16,99
|Sumaş Suni Tahta
|8,05
|11,81
|20,23
|Şeker Fin. Kir.
|3,92
|-1,26
|39,01
|Şekerbank
|0,96
|0,00
|-12,73
|Şişe Cam
|4,51
|1,81
|-17,74
|Şok Marketler
|9,40
|-4,28
|-12,56
|T. Halk Bankası
|5,44
|-3,55
|-22,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,30
|1,61
|107,65
|T.S.K.B.
|0,87
|0,00
|7,41
|T.Tuborg
|8,12
|0,37
|2,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,67
|0,27
|-27,47
|Tat Gıda
|4,73
|0,00
|23,82
|TAV Havalimanları
|24,26
|-0,33
|10,32
|Taze Kuru Gıda
|11,40
|5,07
|67,65
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-1,35
|-14,12
|Tekfen Holding
|16,90
|-0,06
|-13,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,81
|6,44
|-5,39
|Temapol Polimer Plastik
|3,69
|-0,81
|20,59
|TGS Dış Ticaret
|3,13
|1,62
|33,19
|Tofaş Oto. Fab.
|21,28
|-1,21
|37,19
|Torunlar GMYO
|1,62
|0,00
|7,28
|Trabzon Liman
|8,14
|2,39
|18,34
|Trabzonspor Sportif
|1,31
|-0,76
|-4,80
|Trakya Cam
|3,04
|3,05
|5,23
|Trend GMYO
|1,53
|0,66
|20,47
|TSKB GMYO
|0,87
|-4,40
|6,10
|Tuğçelik
|3,01
|2,03
|41,31
|Tukaş
|5,08
|8,55
|206,02
|Turcas Petrol
|1,80
|1,12
|27,66
|Turkcell
|12,34
|-0,40
|1,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,58
|2,23
|1,78
|Tüpraş
|120,40
|-3,06
|15,40
|Türk Hava Yolları
|11,47
|-0,61
|-28,80
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|-1,02
|13,07
|Türk Telekom
|5,56
|0,72
|42,56
|Türk Traktör
|40,80
|0,10
|16,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,94
|14,07
|18,05
|Ufuk Yatırım
|1,81
|0,56
|58,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|1,89
|42,11
|Ulusoy Elektrik
|24,76
|1,06
|55,14
|Ulusoy Un Sanayi
|3,05
|3,39
|46,63
|Umpaş Holding
|0,41
|-4,65
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,32
|0,76
|18,92
|Utopya Turizm
|3,45
|1,17
|-15,85
|Uzertaş Boya
|1,10
|1,85
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,93
|0,11
|29,04
|Ünye Çimento
|3,23
|8,03
|-3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,32
|0,76
|-7,30
|Vakıf GMYO
|1,74
|0,00
|-10,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|0,53
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-1,55
|14,36
|Vakko Tekstil
|3,68
|-1,34
|41,08
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|21,54
|Verusa Holding
|15,72
|1,03
|-5,11
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,00
|3,49
|Vestel
|9,74
|1,46
|75,50
|Vestel Beyaz Eşya
|14,27
|1,57
|46,10
|Viking Kağıt
|1,24
|2,48
|12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|-0,53
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|-0,43
|43,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,96
|4,76
|41,94
|Yataş
|5,86
|-0,68
|31,10
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-1,08
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,15
|-0,10
|41,36
|Yeşil GMYO
|0,51
|2,00
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,44
|0,00
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,01
|0,10
|3,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.598,90
|1,63
|18,19
|Yonga Mobilya
|6,85
|0,59
|5,54
|Yünsa
|4,82
|1,69
|15,45
|Zorlu Enerji
|1,16
|-0,85
|-5,69
(Son)
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