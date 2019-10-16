Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.10.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.550,00
|-0,90
|440,81
|İş Bankası (C)
|5,70
|0,00
|25,83
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,14
|-0,93
|-53,78
|İş Girişim
|2,33
|-1,69
|14,22
|İş GMYO
|0,89
|-1,11
|-17,59
|İş Y. Men. Değ.
|3,74
|-0,53
|102,51
|İş Yat. Ort.
|1,27
|1,60
|72,06
|İşbir Holding
|336,00
|-1,47
|144,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,89
|-0,26
|88,23
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|1,14
|-19,42
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|4,39
|43,37
|İzmir Fırça
|1,84
|2,79
|-11,11
|Jantsa Jant Sanayi
|45,60
|-1,68
|76,66
|Kafein Yazılım
|6,40
|-0,93
|-7,08
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|3,63
|-10,45
|Kaplamin
|4,00
|-3,61
|11,11
|Kardemir (A)
|2,02
|0,50
|18,02
|Kardemir (B)
|2,02
|0,00
|17,37
|Kardemir (D)
|2,06
|1,48
|0,20
|Karel Elektronik
|9,66
|-0,21
|131,65
|Karsan Otomotiv
|1,10
|-1,79
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,67
|-2,91
|33,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,18
|15,95
|67,03
|Kartonsan
|300,10
|-1,90
|-5,92
|Katmerciler Ekipman
|2,74
|1,48
|-8,93
|Kent Gıda
|111,70
|-0,45
|-6,13
|Kerevitaş Gıda
|2,56
|1,19
|42,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-2,94
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,81
|-0,55
|3,43
|Klimasan Klima
|9,21
|-4,86
|137,38
|Koç Holding
|17,60
|-0,28
|27,09
|Konfrut Gıda
|39,36
|-0,05
|64,82
|Konya Çimento
|189,00
|-2,02
|6,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,91
|-2,15
|15,32
|Koza Altın
|64,90
|-3,42
|26,51
|Koza Madencilik
|8,38
|-6,99
|16,07
|Körfez GMYO
|1,37
|2,24
|12,30
|Kristal Kola
|1,08
|-1,82
|2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,48
|-0,47
|-2,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,72
|-1,67
|3,74
|Lider Faktoring
|2,71
|-1,45
|20,44
|Link Bilgisayar
|9,68
|-0,51
|16,35
|Logo Yazılım
|36,78
|-1,39
|35,52
|Lokman Hekim Sağlık
|3,53
|-1,40
|-21,56
|Lüks Kadife
|5,64
|-1,91
|16,29
|Makina Takım
|1,29
|-2,27
|-16,23
|Mardin Çimento
|5,05
|-2,32
|81,85
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|23,28
|-1,61
|32,57
|Marshall
|27,36
|-1,44
|8,49
|Martı GMYO
|0,67
|-1,47
|3,08
|Martı Otel
|0,68
|-1,45
|17,24
|Mavi Giyim
|41,18
|1,68
|27,81
|Mazhar Zorlu Holding
|5,38
|-1,82
|41,21
|Mega Polietilen
|1,75
|-3,85
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,72
|-2,70
|0,00
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,40
|0,81
|107,01
|Merko Gıda
|0,73
|1,39
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-1,37
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|2,13
|37,14
|Metro Holding
|2,33
|-2,10
|206,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|-1,54
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,15
|-1,71
|-2,54
|Migros Ticaret
|19,00
|-0,52
|27,52
|Milpa
|1,95
|0,52
|36,43
|Mistral GMYO
|1,27
|-2,31
|-16,99
|MLP Sağlık
|13,02
|1,88
|21,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-3,06
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|-1,34
|-20,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.068,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,48
|0,62
|Net Holding
|1,63
|-0,61
|-16,84
|Netaş Telekom.
|8,60
|2,99
|33,13
|Niğbaş Niğde Beton
|7,17
|3,17
|79,25
|Nuh Çimento
|8,03
|-2,67
|15,87
|Nurol GMYO
|2,81
|6,84
|33,81
|Odaş Elektrik
|1,50
|-0,66
|6,53
|Olmuksan-IP
|3,84
|-1,29
|13,95
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-0,89
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|2,90
|-3,33
|141,67
|Osmanlı Menkul
|1,51
|-6,21
|-12,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|1,87
|0,93
|Otokar
|124,00
|-0,80
|44,37
|Oyak Yat. Ort.
|2,12
|11,58
|33,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,37
|-1,25
|132,35
|Özak GMYO
|1,61
|5,23
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|-0,83
|-13,77
|Özderici GMYO
|1,05
|1,94
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,16
|0,00
|7,56
|Panora GMYO
|4,57
|0,22
|24,29
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|-2,11
|15,35
|Parsan
|12,30
|0,41
|40,41
|Pegasus
|58,65
|-0,68
|155,89
|Peker GMYO
|2,89
|-1,70
|-64,86
|Penguen Gıda
|1,42
|0,00
|31,48
|Pera GMYO
|0,68
|-1,45
|-11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|6,15
|0,82
|0,70
|Petkim
|3,37
|-0,59
|-14,41
|Petrokent Turizm
|93,30
|-1,32
|35,81
|Pınar Et ve Un
|6,31
|-2,47
|42,22
|Pınar Su
|1,45
|-2,03
|16,00
|Pınar Süt
|7,90
|-3,19
|27,07
|Plastikkart
|3,93
|-0,51
|45,56
|Polisan Holding
|2,58
|-1,15
|-14,42
|Politeknik Metal
|63,50
|-2,31
|81,08
|Prizma Press Matbaacılık
|5,53
|11,49
|256,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,70
|-0,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|28,00
|-1,75
|311,76
|QNB Finansbank
|18,46
|2,61
|104,88
|Ral Yatırım Holding
|6,30
|-16,00
|242,39
|Ray Sigorta
|2,22
|-1,33
|59,71
|Reysaş GMYO
|1,32
|-2,22
|91,30
|Reysaş Lojistik
|0,95
|-3,06
|28,38
|Rhea Girişim
|0,72
|1,41
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,36
|-2,88
|24,21
|Royal Halı
|1,00
|0,00
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|0,78
|-20,54
|Sabancı Holding
|8,49
|-1,28
|17,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|-1,86
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|5,32
|0,38
|38,18
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-4,05
|62,84
|Sanifoam Sünger
|1,96
|-1,01
|56,80
|Sanko Pazarlama
|3,31
|-0,90
|66,83
|Saray Matbaacılık
|1,03
|0,00
|3,00
|Sarkuysan
|3,50
|-0,57
|11,37
|Sasa Polyester
|5,92
|0,51
|3,03
|Say Reklamcılık
|1,13
|-0,88
|20,21
|Sekuro Plastik
|2,94
|-0,34
|-0,68
|Selçuk Ecza Deposu
|5,18
|4,86
|90,55
|Selçuk Gıda
|1,58
|-1,25
|18,80
|Senkron Güvenlik
|2,87
|-3,04
|187,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|2,89
|-8,72
|Servet GMYO
|4,96
|-3,69
|5,53
|Seyitler Kimya
|4,94
|-0,20
|28,31
|Silverline Endüstri
|1,32
|-1,49
|-1,49
|Sinpaş GMYO
|0,82
|2,50
|121,62
|Smartiks Yazılım
|2,32
|-1,69
|Soda Sanayii
|5,74
|-2,21
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,32
|-0,81
|31,93
|Söktaş
|1,46
|-2,67
|14,96
|Sönmez Filament
|3,74
|-3,36
|19,87
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|2,30
|14,10
|Sumaş Suni Tahta
|7,14
|-0,14
|6,64
|Şeker Fin. Kir.
|3,89
|-0,26
|37,94
|Şekerbank
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Şişe Cam
|4,14
|-1,43
|-24,48
|Şok Marketler
|9,41
|-0,74
|-12,47
|T. Halk Bankası
|5,18
|-4,07
|-26,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,20
|-1,87
|54,12
|T.S.K.B.
|0,84
|-2,33
|3,70
|T.Tuborg
|7,89
|0,00
|-0,56
|Taç Tarım Ürünleri
|3,53
|0,57
|-30,24
|Tat Gıda
|4,61
|1,99
|20,68
|TAV Havalimanları
|23,48
|-1,01
|6,77
|Taze Kuru Gıda
|7,96
|19,88
|17,06
|Tek-Art Turizm
|0,72
|4,35
|-15,29
|Tekfen Holding
|16,74
|-3,18
|-14,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,56
|-1,92
|-13,80
|Temapol Polimer Plastik
|3,53
|-1,94
|15,36
|TGS Dış Ticaret
|2,87
|-3,37
|22,13
|Tofaş Oto. Fab.
|21,12
|0,38
|36,16
|Torunlar GMYO
|1,53
|-1,92
|1,32
|Trabzon Liman
|7,73
|-0,51
|12,38
|Trabzonspor Sportif
|1,28
|3,23
|-6,98
|Trakya Cam
|2,90
|-2,03
|0,39
|Trend GMYO
|1,47
|0,00
|15,75
|TSKB GMYO
|0,88
|-7,37
|7,32
|Tuğçelik
|2,77
|-1,07
|30,05
|Tukaş
|4,02
|1,26
|142,17
|Turcas Petrol
|1,71
|-2,84
|21,28
|Turkcell
|12,03
|-1,64
|-1,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|1,40
|-3,11
|Tüpraş
|118,60
|-2,15
|13,67
|Türk Hava Yolları
|10,74
|-2,89
|-33,33
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|-0,52
|10,75
|Türk Telekom
|5,24
|0,96
|34,36
|Türk Traktör
|38,50
|-0,21
|10,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,16
|0,62
|-18,61
|Ufuk Yatırım
|1,76
|0,00
|54,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,66
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|24,00
|-0,74
|50,38
|Ulusoy Un Sanayi
|2,72
|-0,73
|30,77
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,25
|-1,57
|12,61
|Utopya Turizm
|3,35
|3,40
|-18,29
|Uzertaş Boya
|1,05
|-4,55
|75,00
|Ülker Bisküvi
|18,34
|1,95
|25,02
|Ünye Çimento
|2,94
|-1,34
|-12,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,24
|-1,59
|-12,92
|Vakıf GMYO
|1,67
|-0,60
|-14,22
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|-1,60
|21,71
|Vakıflar Bankası
|4,11
|-3,07
|5,38
|Vakko Tekstil
|3,54
|0,00
|35,72
|Vanet Gıda
|1,50
|-0,66
|15,38
|Verusa Holding
|14,11
|-0,42
|-14,82
|Verusaturk Girisim
|3,07
|-1,29
|-0,41
|Vestel
|9,14
|-2,66
|64,68
|Vestel Beyaz Eşya
|13,88
|-2,18
|42,10
|Viking Kağıt
|1,15
|-0,86
|4,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|0,53
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|0,92
|37,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,58
|-4,02
|28,32
|Yataş
|5,54
|-3,99
|23,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|1,15
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|10,10
|0,00
|40,66
|Yeşil GMYO
|0,50
|-1,96
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,40
|-2,44
|53,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,64
|0,31
|0,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.505,50
|-2,89
|13,94
|Yonga Mobilya
|6,70
|1,21
|3,23
|Yünsa
|4,61
|-1,07
|10,42
|Zorlu Enerji
|1,12
|-0,88
|-8,94
(Son)
Kaynak: AA