14.10.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 16.700,00 -4,68 445,72 İş Bankası (C) 5,60 -6,20 23,62 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,09 -3,24 -54,86 İş Girişim 2,31 -5,71 13,24 İş GMYO 0,88 -5,38 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,71 -2,37 100,88 İş Yat. Ort. 1,24 -1,59 68,00 İşbir Holding 340,00 -3,46 147,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -4,76 -52,38 İttifak Holding 3,94 -3,90 90,65 İz Hayvancılık Tarım 5,01 -7,22 -23,98 İzmir Demir Çelik 2,30 4,55 38,55 İzmir Fırça 1,73 -2,81 -16,43 Jantsa Jant Sanayi 45,20 -2,33 75,12 Kafein Yazılım 6,28 -4,12 -8,83 Kapital Yat. Holding 2,40 -4,00 -16,38 Kaplamin 4,13 -1,67 14,72 Kardemir (A) 2,00 -3,85 16,85 Kardemir (B) 2,00 -4,31 16,21 Kardemir (D) 2,03 -3,79 -1,26 Karel Elektronik 9,50 -5,19 127,82 Karsan Otomotiv 1,07 -4,46 -16,41 Karsu Tekstil 1,68 -4,55 34,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 5,00 41,89 Kartonsan 303,00 -3,96 -5,01 Katmerciler Ekipman 2,62 -7,42 -12,92 Kent Gıda 110,50 -3,58 -7,14 Kerevitaş Gıda 2,45 -2,39 36,11 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -5,56 -2,86 Kiler GMYO 1,75 -6,91 0,00 Klimasan Klima 9,61 -8,91 147,69 Koç Holding 17,60 -3,51 27,09 Konfrut Gıda 39,02 -3,80 63,40 Konya Çimento 191,00 -5,40 7,30 Kordsa Teknik Tekstil 11,11 -5,61 17,43 Koza Altın 65,40 -0,76 27,49 Koza Madencilik 8,82 -4,65 22,16 Körfez GMYO 1,29 -7,86 5,74 Kristal Kola 1,06 -6,19 0,95 Kron Telekomünikasyon 8,45 -4,20 -2,87 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -4,76 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -4,31 -1,77 Kütahya Porselen 4,71 -4,27 3,52 Lider Faktoring 2,82 -6,31 25,33 Link Bilgisayar 9,55 -4,98 14,78 Logo Yazılım 37,10 -2,78 36,70 Lokman Hekim Sağlık 3,50 -4,89 -22,22 Lüks Kadife 5,58 -4,29 15,05 Makina Takım 1,27 -5,22 -17,53 Mardin Çimento 5,13 1,99 84,73 Marka Yatırım Holding 0,72 -5,26 16,13 Marmaris Altınyunus 21,58 -5,85 22,89 Marshall 27,04 -6,11 7,22 Martı GMYO 0,67 -4,29 3,08 Martı Otel 0,67 -5,63 15,52 Mavi Giyim 40,50 -6,21 25,70 Mazhar Zorlu Holding 5,58 -2,11 46,46 Mega Polietilen 1,79 -6,77 -12,25 Menderes Tekstil 0,70 -6,67 -2,78 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 12,35 1,31 106,18 Merko Gıda 0,69 -6,76 -31,68 Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,36 -8,11 29,52 Metro Holding 2,34 9,35 207,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,27 -3,05 15,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -3,36 -2,54 Migros Ticaret 18,24 -7,22 22,42 Milpa 1,88 -5,53 31,53 Mistral GMYO 1,26 -5,97 -17,65 MLP Sağlık 12,50 -8,36 16,82 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -11,82 Mondi Tire Kutsan 1,43 -7,14 -23,12 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,33 -5,94 Net Holding 1,61 -4,17 -17,86 Netaş Telekom. 8,10 -7,43 25,39 Niğbaş Niğde Beton 7,25 -3,33 81,25 Nuh Çimento 8,13 -5,79 17,31 Nurol GMYO 2,71 7,11 29,05 Odaş Elektrik 1,46 -7,59 3,69 Olmuksan-IP 3,86 -1,53 14,54 Orge Enerji Elektrik 3,40 -0,87 8,97 Orma Orman Mahsulleri 3,00 -0,99 150,00 Osmanlı Menkul 1,47 0,68 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -7,27 -5,56 Otokar 125,60 -3,24 46,24 Oyak Yat. Ort. 1,59 -8,62 0,42 Oylum Sınai Yatırımlar 2,31 -6,10 126,47 Özak GMYO 1,51 -5,63 4,20 Özbal Çelik Boru 1,16 -7,20 -15,94 Özderici GMYO 0,95 -5,94 -59,57 Özerden Plastik 2,07 -1,90 3,08 Panora GMYO 4,58 1,33 24,56 Park Elek.Madencilik 2,82 -7,84 17,01 Parsan 11,99 -4,31 36,87 Pegasus 56,45 -8,43 146,29 Peker GMYO 3,06 2,00 -62,79 Penguen Gıda 1,39 -4,79 28,70 Pera GMYO 0,66 -5,71 -14,29 Pergamon Dış Ticaret 6,00 -3,85 -1,76 Petkim 3,35 -3,18 -14,92 Petrokent Turizm 90,50 -7,08 31,73 Pınar Et ve Un 6,40 -2,14 44,25 Pınar Su 1,44 -4,64 15,20 Pınar Süt 8,03 -7,06 29,16 Plastikkart 3,82 -5,45 41,48 Polisan Holding 2,49 -9,12 -17,41 Politeknik Metal 63,00 -8,10 79,66 Prizma Press Matbaacılık 4,83 -1,02 211,61 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.090,40 -0,06 QNB Finans Fin. Kir. 26,96 3,69 296,47 QNB Finansbank 15,38 -1,09 70,70 Ral Yatırım Holding 7,70 -0,65 318,48 Ray Sigorta 2,20 -3,51 58,27 Reysaş GMYO 1,35 -4,93 95,65 Reysaş Lojistik 0,96 -7,69 29,73 Rhea Girişim 0,70 -6,67 6,06 Rodrigo Tekstil 2,40 -9,09 26,32 Royal Halı 1,00 -2,91 1,01 RTA Laboratuvarları 1,27 -3,79 -21,77 Sabancı Holding 8,46 -6,10 16,97 Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -5,33 3,21 Salix Yatırım Holding 5,35 -2,73 38,96 Sanel Mühendislik 4,18 -19,92 91,74 Sanifoam Sünger 1,95 -3,94 56,00 Sanko Pazarlama 3,15 -5,97 58,76 Saray Matbaacılık 1,01 -4,72 1,00 Sarkuysan 3,49 -0,85 11,05 Sasa Polyester 5,75 -4,49 0,07 Say Reklamcılık 1,13 -3,42 20,21 Sekuro Plastik 2,87 -4,65 -3,04 Selçuk Ecza Deposu 4,84 -4,54 78,04 Selçuk Gıda 1,60 -1,84 20,30 Senkron Güvenlik 2,78 -7,64 178,00 Serve Film Prodüksiyon 1,75 -1,69 -10,26 Servet GMYO 4,87 -5,44 3,62 Seyitler Kimya 4,89 -1,21 27,01 Silverline Endüstri 1,29 -5,15 -3,73 Sinpaş GMYO 0,72 -8,86 94,59 Smartiks Yazılım 2,31 -7,97 Soda Sanayii 5,74 -2,05 -15,16 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 -5,35 24,36 Söktaş 1,47 -2,65 15,75 Sönmez Filament 3,70 -4,88 18,59 Sönmez Pamuklu 3,36 -2,89 7,69 Sumaş Suni Tahta 7,09 -1,53 5,89 Şeker Fin. Kir. 3,83 2,13 35,82 Şekerbank 0,92 -6,12 -16,36 Şişe Cam 4,01 -5,87 -26,86 Şok Marketler 9,46 -5,68 -12,00 T. Halk Bankası 5,29 -6,70 -24,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,32 3,46 54,83 T.S.K.B. 0,84 -5,62 3,70 T.Tuborg 7,87 -2,72 -0,81 Taç Tarım Ürünleri 3,43 -4,99 -32,21 Tat Gıda 4,44 -5,73 16,23 TAV Havalimanları 24,14 -2,82 9,77 Taze Kuru Gıda 6,54 -7,89 -3,82 Tek-Art Turizm 0,68 -4,23 -20,00 Tekfen Holding 17,09 -6,87 -12,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,48 -4,98 -16,50 Temapol Polimer Plastik 3,50 -5,91 14,38 TGS Dış Ticaret 2,88 -6,49 22,55 Tofaş Oto. Fab. 20,70 -3,00 33,45 Torunlar GMYO 1,55 -3,73 2,65 Trabzon Liman 7,61 -4,99 10,63 Trabzonspor Sportif 1,20 -4,76 -12,80 Trakya Cam 2,83 -3,08 -2,04 Trend GMYO 1,41 -4,73 11,02 TSKB GMYO 0,81 -5,81 -1,22 Tuğçelik 2,70 -5,26 26,76 Tukaş 3,92 -10,50 136,14 Turcas Petrol 1,68 -5,08 19,15 Turkcell 12,22 -3,93 0,41 Tümosan Motor ve Traktör 4,19 -5,42 -6,89 Tüpraş 121,70 -4,10 16,64 Türk Hava Yolları 10,86 -6,54 -32,59 Türk Prysmian Kablo 1,90 -3,55 10,17 Türk Telekom 5,04 -7,86 29,23 Türk Traktör 38,70 -5,61 10,89 Türker Proje Gayrimenkul 25,26 -4,68 -21,41 Ufuk Yatırım 1,64 -9,39 43,86 Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 -5,88 26,32 Ulusoy Elektrik 24,50 0,57 53,51 Ulusoy Un Sanayi 2,66 -6,67 27,88 Umpaş Holding 0,44 -20,00 Uşak Seramik 1,22 -3,94 9,91 Utopya Turizm 3,21 -4,18 -21,71 Uzertaş Boya 1,09 -4,39 81,67 Ülker Bisküvi 17,50 -4,79 19,29 Ünye Çimento 2,95 -5,45 -11,82 Vakıf Fin. Kir. 1,21 -5,47 -15,03 Vakıf GMYO 1,64 -6,29 -15,76 Vakıf Yat. Ort. 1,81 -3,72 19,08 Vakıflar Bankası 4,13 -8,02 5,90 Vakko Tekstil 3,38 -8,15 29,58 Vanet Gıda 1,47 -4,55 13,08 Verusa Holding 14,00 -5,28 -15,49 Verusaturk Girisim 3,07 -3,46 -0,41 Vestel 9,39 -4,57 69,19 Vestel Beyaz Eşya 13,94 -4,72 42,72 Viking Kağıt 1,13 -2,59 2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 -4,21 5,81 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -7,08 31,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,88 -3,00 39,07 Yataş 5,81 -7,19 29,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -6,59 -9,57 Yeni Gimat GMYO 10,11 -0,79 40,80 Yeşil GMYO 0,52 0,00 92,59 Yeşil Yapı 0,40 -4,76 53,85 Yeşil Yatırım Holding 9,49 -5,10 -1,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.440,00 -15,46 10,96 Yonga Mobilya 6,47 -6,77 -0,32 Yünsa 4,38 -6,81 4,91 Zorlu Enerji 1,12 -7,44 -8,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA