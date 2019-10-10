Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.10.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.197,10
|-1,67
|461,96
|İş Bankası (C)
|5,94
|2,24
|31,13
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,19
|-2,23
|-52,70
|İş Girişim
|2,43
|-0,82
|19,12
|İş GMYO
|0,92
|1,10
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|3,83
|0,26
|107,38
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|345,00
|-2,82
|151,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|-2,38
|-51,19
|İttifak Holding
|4,10
|1,99
|98,39
|İz Hayvancılık Tarım
|5,49
|2,23
|-16,69
|İzmir Demir Çelik
|2,10
|-4,55
|26,51
|İzmir Fırça
|1,77
|-3,28
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|47,98
|1,01
|85,89
|Kafein Yazılım
|6,49
|2,20
|-5,78
|Kapital Yat. Holding
|2,58
|-7,19
|-10,10
|Kaplamin
|4,16
|0,97
|15,56
|Kardemir (A)
|2,04
|0,00
|19,18
|Kardemir (B)
|2,05
|0,49
|19,11
|Kardemir (D)
|2,08
|0,48
|1,18
|Karel Elektronik
|9,71
|-1,32
|132,85
|Karsan Otomotiv
|1,10
|-0,90
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,76
|-4,35
|40,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,99
|-4,95
|34,86
|Kartonsan
|311,20
|-2,20
|-2,44
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|-0,35
|-5,94
|Kent Gıda
|113,80
|-0,87
|-4,37
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|3,49
|31,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-2,86
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,87
|0,00
|6,86
|Klimasan Klima
|10,72
|1,32
|176,29
|Koç Holding
|18,23
|-0,98
|31,64
|Konfrut Gıda
|40,16
|0,50
|68,17
|Konya Çimento
|202,40
|-0,30
|13,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,75
|-2,08
|24,19
|Koza Altın
|68,45
|0,22
|33,43
|Koza Madencilik
|9,50
|2,37
|31,58
|Körfez GMYO
|1,38
|-2,13
|13,11
|Kristal Kola
|1,10
|-2,65
|4,76
|Kron Telekomünikasyon
|8,82
|-4,34
|1,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|-2,91
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|0,00
|Kütahya Porselen
|4,79
|-2,04
|5,27
|Lider Faktoring
|3,02
|-3,51
|34,22
|Link Bilgisayar
|9,99
|-1,67
|20,07
|Logo Yazılım
|38,10
|1,06
|40,38
|Lokman Hekim Sağlık
|3,69
|0,00
|-18,00
|Lüks Kadife
|6,00
|-1,80
|23,71
|Makina Takım
|1,33
|-2,21
|-13,64
|Mardin Çimento
|5,35
|1,33
|92,65
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-3,85
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|22,90
|-1,46
|30,41
|Marshall
|28,68
|-3,43
|13,72
|Martı GMYO
|0,69
|-2,82
|6,15
|Martı Otel
|0,71
|-5,33
|22,41
|Mavi Giyim
|43,20
|-2,88
|34,08
|Mazhar Zorlu Holding
|5,80
|-0,34
|52,23
|Mega Polietilen
|1,85
|-1,60
|-9,31
|Menderes Tekstil
|0,75
|-1,32
|4,17
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|11,91
|-0,42
|98,83
|Merko Gıda
|0,73
|-2,67
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,49
|-0,67
|41,90
|Metro Holding
|1,90
|-1,55
|150,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|-3,05
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,15
|-3,36
|-2,54
|Migros Ticaret
|19,62
|-1,85
|31,68
|Milpa
|1,94
|1,57
|35,73
|Mistral GMYO
|1,32
|-0,75
|-13,73
|MLP Sağlık
|13,62
|-4,35
|27,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|7,61
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,52
|-2,56
|-18,28
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,58
|-1,50
|Net Holding
|1,70
|-1,16
|-13,27
|Netaş Telekom.
|8,40
|-2,89
|30,03
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|0,00
|87,50
|Nuh Çimento
|8,22
|0,24
|18,61
|Nurol GMYO
|2,44
|-3,17
|16,19
|Odaş Elektrik
|1,57
|-2,48
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,88
|-0,51
|15,13
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|-1,45
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|3,06
|-12,57
|155,00
|Osmanlı Menkul
|1,45
|-3,97
|-15,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|0,00
|0,93
|Otokar
|129,30
|-3,00
|50,54
|Oyak Yat. Ort.
|1,74
|1,75
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,43
|-4,33
|138,24
|Özak GMYO
|1,58
|-0,63
|9,03
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-1,60
|-10,87
|Özderici GMYO
|1,03
|4,04
|-56,17
|Özerden Plastik
|2,09
|-1,88
|4,08
|Panora GMYO
|4,51
|0,00
|22,66
|Park Elek.Madencilik
|3,10
|-6,34
|28,63
|Parsan
|12,30
|-0,65
|40,41
|Pegasus
|59,70
|-0,42
|160,47
|Peker GMYO
|2,96
|1,02
|-64,01
|Penguen Gıda
|1,45
|-2,03
|34,26
|Pera GMYO
|0,68
|-1,45
|-11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|6,15
|0,16
|0,70
|Petkim
|3,40
|0,29
|-13,65
|Petrokent Turizm
|98,45
|-0,46
|43,30
|Pınar Et ve Un
|6,55
|-0,46
|47,63
|Pınar Su
|1,49
|-3,25
|19,20
|Pınar Süt
|8,59
|0,35
|38,17
|Plastikkart
|3,99
|-5,90
|47,78
|Polisan Holding
|2,73
|-2,85
|-9,45
|Politeknik Metal
|68,50
|-4,20
|95,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,88
|0,41
|214,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.109,30
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,90
|11,25
|280,88
|QNB Finansbank
|15,26
|-2,80
|69,37
|Ral Yatırım Holding
|7,96
|10,40
|332,61
|Ray Sigorta
|2,25
|-0,44
|61,87
|Reysaş GMYO
|1,44
|2,86
|108,70
|Reysaş Lojistik
|1,03
|1,98
|39,19
|Rhea Girişim
|0,73
|-1,35
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|7,94
|43,16
|Royal Halı
|0,99
|0,00
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|1,35
|2,27
|-16,84
|Sabancı Holding
|8,87
|-1,33
|22,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|-1,17
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,99
|10,52
|55,58
|Sanel Mühendislik
|6,52
|1,87
|199,08
|Sanifoam Sünger
|1,99
|-1,49
|59,20
|Sanko Pazarlama
|3,44
|14,67
|73,38
|Saray Matbaacılık
|1,03
|-0,96
|3,00
|Sarkuysan
|3,47
|-0,57
|10,41
|Sasa Polyester
|5,99
|-0,66
|4,25
|Say Reklamcılık
|1,13
|-1,74
|20,21
|Sekuro Plastik
|2,84
|-3,07
|-4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|5,07
|-0,20
|86,50
|Selçuk Gıda
|1,61
|1,90
|21,05
|Senkron Güvenlik
|2,96
|-1,66
|196,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|0,00
|-8,72
|Servet GMYO
|5,18
|-1,52
|10,21
|Seyitler Kimya
|5,00
|0,60
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,33
|-1,48
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-2,35
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,51
|0,40
|Soda Sanayii
|5,77
|0,87
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,01
|-5,01
|26,34
|Söktaş
|1,51
|0,00
|18,90
|Sönmez Filament
|3,94
|0,25
|26,28
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|-1,14
|10,90
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|0,71
|6,04
|Şeker Fin. Kir.
|3,86
|-0,26
|36,88
|Şekerbank
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Şişe Cam
|4,20
|-0,24
|-23,39
|Şok Marketler
|10,13
|-2,60
|-5,77
|T. Halk Bankası
|5,68
|-1,05
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,52
|3,02
|32,47
|T.S.K.B.
|0,88
|0,00
|8,64
|T.Tuborg
|8,30
|1,47
|4,61
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|0,27
|-27,67
|Tat Gıda
|4,70
|0,43
|23,04
|TAV Havalimanları
|24,32
|1,59
|10,59
|Taze Kuru Gıda
|7,16
|-1,78
|5,29
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-1,39
|-16,47
|Tekfen Holding
|18,38
|2,51
|-6,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,64
|4,35
|-11,11
|Temapol Polimer Plastik
|3,64
|-2,67
|18,95
|TGS Dış Ticaret
|3,00
|-4,76
|27,66
|Tofaş Oto. Fab.
|21,46
|-2,45
|38,35
|Torunlar GMYO
|1,56
|-1,27
|3,31
|Trabzon Liman
|7,84
|-0,13
|13,97
|Trabzonspor Sportif
|1,22
|-0,81
|-11,34
|Trakya Cam
|2,85
|1,06
|-1,35
|Trend GMYO
|1,46
|-2,67
|14,96
|TSKB GMYO
|0,84
|0,00
|2,44
|Tuğçelik
|2,91
|-4,28
|36,62
|Tukaş
|4,94
|-19,67
|197,59
|Turcas Petrol
|1,75
|-0,57
|24,11
|Turkcell
|12,46
|-4,01
|2,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|-0,91
|-3,11
|Tüpraş
|128,10
|-3,90
|22,78
|Türk Hava Yolları
|11,59
|-0,43
|-28,06
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|-2,03
|11,91
|Türk Telekom
|5,35
|-0,56
|37,18
|Türk Traktör
|40,28
|-2,52
|15,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,04
|-0,23
|-18,98
|Ufuk Yatırım
|1,86
|0,00
|63,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|-3,80
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|24,60
|-1,36
|54,14
|Ulusoy Un Sanayi
|2,86
|0,35
|37,50
|Umpaş Holding
|0,44
|-2,22
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,23
|-1,60
|10,81
|Utopya Turizm
|3,31
|-1,49
|-19,27
|Uzertaş Boya
|1,10
|-0,90
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,38
|-2,03
|25,29
|Ünye Çimento
|3,18
|4,26
|-4,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,26
|-2,33
|-11,52
|Vakıf GMYO
|1,75
|-0,57
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,81
|-3,72
|19,08
|Vakıflar Bankası
|4,50
|1,12
|15,38
|Vakko Tekstil
|3,69
|-1,34
|41,47
|Vanet Gıda
|1,51
|0,00
|16,15
|Verusa Holding
|14,56
|-3,13
|-12,11
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-0,62
|3,49
|Vestel
|9,86
|-0,20
|77,66
|Vestel Beyaz Eşya
|14,47
|-0,62
|48,14
|Viking Kağıt
|1,14
|0,00
|3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,86
|-1,59
|8,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|1,33
|42,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,91
|-4,40
|40,14
|Yataş
|6,17
|-0,48
|38,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|-1,14
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|10,13
|-0,30
|41,08
|Yeşil GMYO
|0,50
|-1,96
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,42
|-2,33
|61,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|-3,38
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.830,10
|6,55
|28,70
|Yonga Mobilya
|7,45
|6,43
|14,78
|Yünsa
|4,70
|-1,05
|12,58
|Zorlu Enerji
|1,19
|-0,83
|-3,25
(Son)
Kaynak: AA