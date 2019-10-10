Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

10.10.2019 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.197,10 -1,67 461,96
İş Bankası (C) 5,94 2,24 31,13
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,19 -2,23 -52,70
İş Girişim 2,43 -0,82 19,12
İş GMYO 0,92 1,10 -14,81
İş Y. Men. Değ. 3,83 0,26 107,38
İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35
İşbir Holding 345,00 -2,82 151,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 -2,38 -51,19
İttifak Holding 4,10 1,99 98,39
İz Hayvancılık Tarım 5,49 2,23 -16,69
İzmir Demir Çelik 2,10 -4,55 26,51
İzmir Fırça 1,77 -3,28 -14,49
Jantsa Jant Sanayi 47,98 1,01 85,89
Kafein Yazılım 6,49 2,20 -5,78
Kapital Yat. Holding 2,58 -7,19 -10,10
Kaplamin 4,16 0,97 15,56
Kardemir (A) 2,04 0,00 19,18
Kardemir (B) 2,05 0,49 19,11
Kardemir (D) 2,08 0,48 1,18
Karel Elektronik 9,71 -1,32 132,85
Karsan Otomotiv 1,10 -0,90 -14,06
Karsu Tekstil 1,76 -4,35 40,80
Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 -4,95 34,86
Kartonsan 311,20 -2,20 -2,44
Katmerciler Ekipman 2,83 -0,35 -5,94
Kent Gıda 113,80 -0,87 -4,37
Kerevitaş Gıda 2,37 3,49 31,67
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -2,86 -2,86
Kiler GMYO 1,87 0,00 6,86
Klimasan Klima 10,72 1,32 176,29
Koç Holding 18,23 -0,98 31,64
Konfrut Gıda 40,16 0,50 68,17
Konya Çimento 202,40 -0,30 13,71
Kordsa Teknik Tekstil 11,75 -2,08 24,19
Koza Altın 68,45 0,22 33,43
Koza Madencilik 9,50 2,37 31,58
Körfez GMYO 1,38 -2,13 13,11
Kristal Kola 1,10 -2,65 4,76
Kron Telekomünikasyon 8,82 -4,34 1,38
Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -2,91 45,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -1,74 0,00
Kütahya Porselen 4,79 -2,04 5,27
Lider Faktoring 3,02 -3,51 34,22
Link Bilgisayar 9,99 -1,67 20,07
Logo Yazılım 38,10 1,06 40,38
Lokman Hekim Sağlık 3,69 0,00 -18,00
Lüks Kadife 6,00 -1,80 23,71
Makina Takım 1,33 -2,21 -13,64
Mardin Çimento 5,35 1,33 92,65
Marka Yatırım Holding 0,75 -3,85 20,97
Marmaris Altınyunus 22,90 -1,46 30,41
Marshall 28,68 -3,43 13,72
Martı GMYO 0,69 -2,82 6,15
Martı Otel 0,71 -5,33 22,41
Mavi Giyim 43,20 -2,88 34,08
Mazhar Zorlu Holding 5,80 -0,34 52,23
Mega Polietilen 1,85 -1,60 -9,31
Menderes Tekstil 0,75 -1,32 4,17
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 11,91 -0,42 98,83
Merko Gıda 0,73 -2,67 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,49 -0,67 41,90
Metro Holding 1,90 -1,55 150,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,27 -3,05 15,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -3,36 -2,54
Migros Ticaret 19,62 -1,85 31,68
Milpa 1,94 1,57 35,73
Mistral GMYO 1,32 -0,75 -13,73
MLP Sağlık 13,62 -4,35 27,29
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 7,61 -10,00
Mondi Tire Kutsan 1,52 -2,56 -18,28
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,58 -1,50
Net Holding 1,70 -1,16 -13,27
Netaş Telekom. 8,40 -2,89 30,03
Niğbaş Niğde Beton 7,50 0,00 87,50
Nuh Çimento 8,22 0,24 18,61
Nurol GMYO 2,44 -3,17 16,19
Odaş Elektrik 1,57 -2,48 11,50
Olmuksan-IP 3,88 -0,51 15,13
Orge Enerji Elektrik 3,41 -1,45 9,29
Orma Orman Mahsulleri 3,06 -12,57 155,00
Osmanlı Menkul 1,45 -3,97 -15,70
Ostim Endüstriyel Yat 1,09 0,00 0,93
Otokar 129,30 -3,00 50,54
Oyak Yat. Ort. 1,74 1,75 9,90
Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 -4,33 138,24
Özak GMYO 1,58 -0,63 9,03
Özbal Çelik Boru 1,23 -1,60 -10,87
Özderici GMYO 1,03 4,04 -56,17
Özerden Plastik 2,09 -1,88 4,08
Panora GMYO 4,51 0,00 22,66
Park Elek.Madencilik 3,10 -6,34 28,63
Parsan 12,30 -0,65 40,41
Pegasus 59,70 -0,42 160,47
Peker GMYO 2,96 1,02 -64,01
Penguen Gıda 1,45 -2,03 34,26
Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69
Pergamon Dış Ticaret 6,15 0,16 0,70
Petkim 3,40 0,29 -13,65
Petrokent Turizm 98,45 -0,46 43,30
Pınar Et ve Un 6,55 -0,46 47,63
Pınar Su 1,49 -3,25 19,20
Pınar Süt 8,59 0,35 38,17
Plastikkart 3,99 -5,90 47,78
Polisan Holding 2,73 -2,85 -9,45
Politeknik Metal 68,50 -4,20 95,34
Prizma Press Matbaacılık 4,88 0,41 214,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.109,30 0,05
QNB Finans Fin. Kir. 25,90 11,25 280,88
QNB Finansbank 15,26 -2,80 69,37
Ral Yatırım Holding 7,96 10,40 332,61
Ray Sigorta 2,25 -0,44 61,87
Reysaş GMYO 1,44 2,86 108,70
Reysaş Lojistik 1,03 1,98 39,19
Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61
Rodrigo Tekstil 2,72 7,94 43,16
Royal Halı 0,99 0,00 0,00
RTA Laboratuvarları 1,35 2,27 -16,84
Sabancı Holding 8,87 -1,33 22,64
Safkar Ege Soğutmacılık 1,69 -1,17 9,02
Salix Yatırım Holding 5,99 10,52 55,58
Sanel Mühendislik 6,52 1,87 199,08
Sanifoam Sünger 1,99 -1,49 59,20
Sanko Pazarlama 3,44 14,67 73,38
Saray Matbaacılık 1,03 -0,96 3,00
Sarkuysan 3,47 -0,57 10,41
Sasa Polyester 5,99 -0,66 4,25
Say Reklamcılık 1,13 -1,74 20,21
Sekuro Plastik 2,84 -3,07 -4,05
Selçuk Ecza Deposu 5,07 -0,20 86,50
Selçuk Gıda 1,61 1,90 21,05
Senkron Güvenlik 2,96 -1,66 196,00
Serve Film Prodüksiyon 1,78 0,00 -8,72
Servet GMYO 5,18 -1,52 10,21
Seyitler Kimya 5,00 0,60 29,87
Silverline Endüstri 1,33 -1,48 -0,75
Sinpaş GMYO 0,83 -2,35 124,32
Smartiks Yazılım 2,51 0,40
Soda Sanayii 5,77 0,87 -14,71
Sodaş Sodyum Sanayii 7,01 -5,01 26,34
Söktaş 1,51 0,00 18,90
Sönmez Filament 3,94 0,25 26,28
Sönmez Pamuklu 3,46 -1,14 10,90
Sumaş Suni Tahta 7,10 0,71 6,04
Şeker Fin. Kir. 3,86 -0,26 36,88
Şekerbank 0,96 -1,03 -12,73
Şişe Cam 4,20 -0,24 -23,39
Şok Marketler 10,13 -2,60 -5,77
T. Halk Bankası 5,68 -1,05 -19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,52 3,02 32,47
T.S.K.B. 0,88 0,00 8,64
T.Tuborg 8,30 1,47 4,61
Taç Tarım Ürünleri 3,66 0,27 -27,67
Tat Gıda 4,70 0,43 23,04
TAV Havalimanları 24,32 1,59 10,59
Taze Kuru Gıda 7,16 -1,78 5,29
Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47
Tekfen Holding 18,38 2,51 -6,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,64 4,35 -11,11
Temapol Polimer Plastik 3,64 -2,67 18,95
TGS Dış Ticaret 3,00 -4,76 27,66
Tofaş Oto. Fab. 21,46 -2,45 38,35
Torunlar GMYO 1,56 -1,27 3,31
Trabzon Liman 7,84 -0,13 13,97
Trabzonspor Sportif 1,22 -0,81 -11,34
Trakya Cam 2,85 1,06 -1,35
Trend GMYO 1,46 -2,67 14,96
TSKB GMYO 0,84 0,00 2,44
Tuğçelik 2,91 -4,28 36,62
Tukaş 4,94 -19,67 197,59
Turcas Petrol 1,75 -0,57 24,11
Turkcell 12,46 -4,01 2,38
Tümosan Motor ve Traktör 4,36 -0,91 -3,11
Tüpraş 128,10 -3,90 22,78
Türk Hava Yolları 11,59 -0,43 -28,06
Türk Prysmian Kablo 1,93 -2,03 11,91
Türk Telekom 5,35 -0,56 37,18
Türk Traktör 40,28 -2,52 15,42
Türker Proje Gayrimenkul 26,04 -0,23 -18,98
Ufuk Yatırım 1,86 0,00 63,16
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -3,80 33,33
Ulusoy Elektrik 24,60 -1,36 54,14
Ulusoy Un Sanayi 2,86 0,35 37,50
Umpaş Holding 0,44 -2,22 -20,00
Uşak Seramik 1,23 -1,60 10,81
Utopya Turizm 3,31 -1,49 -19,27
Uzertaş Boya 1,10 -0,90 83,33
Ülker Bisküvi 18,38 -2,03 25,29
Ünye Çimento 3,18 4,26 -4,95
Vakıf Fin. Kir. 1,26 -2,33 -11,52
Vakıf GMYO 1,75 -0,57 -10,11
Vakıf Yat. Ort. 1,81 -3,72 19,08
Vakıflar Bankası 4,50 1,12 15,38
Vakko Tekstil 3,69 -1,34 41,47
Vanet Gıda 1,51 0,00 16,15
Verusa Holding 14,56 -3,13 -12,11
Verusaturk Girisim 3,19 -0,62 3,49
Vestel 9,86 -0,20 77,66
Vestel Beyaz Eşya 14,47 -0,62 48,14
Viking Kağıt 1,14 0,00 3,64
Yapı Kredi Koray GMYO 1,86 -1,59 8,14
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 1,33 42,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,91 -4,40 40,14
Yataş 6,17 -0,48 38,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 -1,14 -7,45
Yeni Gimat GMYO 10,13 -0,30 41,08
Yeşil GMYO 0,50 -1,96 85,19
Yeşil Yapı 0,42 -2,33 61,54
Yeşil Yatırım Holding 10,00 -3,38 3,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.830,10 6,55 28,70
Yonga Mobilya 7,45 6,43 14,78
Yünsa 4,70 -1,05 12,58
Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA
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