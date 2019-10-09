Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

09.10.2019 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.489,00 0,00 471,50
İş Bankası (C) 5,81 -2,68 28,26
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,24 6,16 -51,62
İş Girişim 2,45 -1,21 20,10
İş GMYO 0,91 -3,19 -15,74
İş Y. Men. Değ. 3,82 -2,05 106,84
İş Yat. Ort. 1,25 -2,34 69,35
İşbir Holding 355,00 -2,74 158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 -4,55 -50,00
İttifak Holding 4,02 -3,37 94,52
İz Hayvancılık Tarım 5,37 -6,93 -18,51
İzmir Demir Çelik 2,20 -3,51 32,53
İzmir Fırça 1,83 -1,61 -11,59
Jantsa Jant Sanayi 47,50 3,26 84,03
Kafein Yazılım 6,35 -0,47 -7,81
Kapital Yat. Holding 2,78 11,20 -3,14
Kaplamin 4,12 -2,60 14,44
Kardemir (A) 2,04 -2,39 19,18
Kardemir (B) 2,04 -2,39 18,53
Kardemir (D) 2,07 -2,36 0,69
Karel Elektronik 9,84 -1,99 135,97
Karsan Otomotiv 1,11 -3,48 -13,28
Karsu Tekstil 1,84 -2,65 47,20
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89
Kartonsan 318,20 -2,39 -0,24
Katmerciler Ekipman 2,84 -3,73 -5,61
Kent Gıda 114,80 -1,03 -3,53
Kerevitaş Gıda 2,29 -4,98 27,22
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00
Kiler GMYO 1,87 -1,06 6,86
Klimasan Klima 10,58 0,00 172,69
Koç Holding 18,41 -4,26 32,94
Konfrut Gıda 39,96 -0,15 67,34
Konya Çimento 203,00 -4,43 14,04
Kordsa Teknik Tekstil 12,00 -1,56 26,84
Koza Altın 68,30 -0,29 33,14
Koza Madencilik 9,28 -3,03 28,53
Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57
Kristal Kola 1,13 -2,59 7,62
Kron Telekomünikasyon 9,22 -1,71 5,98
Kuştur Kuşadası Turizm 20,60 -1,90 50,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -5,74 1,77
Kütahya Porselen 4,89 -3,17 7,47
Lider Faktoring 3,13 14,65 39,11
Link Bilgisayar 10,16 -3,61 22,12
Logo Yazılım 37,70 -1,57 38,91
Lokman Hekim Sağlık 3,69 -1,07 -18,00
Lüks Kadife 6,11 -0,49 25,98
Makina Takım 1,36 -3,55 -11,69
Mardin Çimento 5,28 -0,19 90,13
Marka Yatırım Holding 0,78 -1,27 25,81
Marmaris Altınyunus 23,24 3,47 32,35
Marshall 29,70 -2,56 17,76
Martı GMYO 0,71 -4,05 9,23
Martı Otel 0,75 -5,06 29,31
Mavi Giyim 44,48 -1,16 38,05
Mazhar Zorlu Holding 5,82 -0,17 52,76
Mega Polietilen 1,88 -5,05 -7,84
Menderes Tekstil 0,76 -2,56 5,56
Mensa 0,18 5,88 28,57
Merit Turizm 11,96 -0,08 99,67
Merko Gıda 0,75 -2,60 -25,74
Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,50 -3,85 42,86
Metro Holding 1,93 -1,53 153,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -2,96 19,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 4,39 0,85
Migros Ticaret 19,99 -2,11 34,16
Milpa 1,91 -4,02 33,63
Mistral GMYO 1,33 -3,62 -13,07
MLP Sağlık 14,24 -4,24 33,08
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 -16,36
Mondi Tire Kutsan 1,56 -3,11 -16,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,68 -0,74
Net Holding 1,72 -2,27 -12,24
Netaş Telekom. 8,65 -6,49 33,90
Niğbaş Niğde Beton 7,50 -1,32 87,50
Nuh Çimento 8,20 -0,73 18,32
Nurol GMYO 2,52 -2,33 20,00
Odaş Elektrik 1,61 -3,59 14,34
Olmuksan-IP 3,90 -0,76 15,73
Orge Enerji Elektrik 3,46 -1,70 10,90
Orma Orman Mahsulleri 3,50 -6,91 191,67
Osmanlı Menkul 1,51 -3,21 -12,21
Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -1,80 0,93
Otokar 133,30 -3,12 55,20
Oyak Yat. Ort. 1,71 -2,29 8,00
Oylum Sınai Yatırımlar 2,54 3,67 149,02
Özak GMYO 1,59 -2,45 9,72
Özbal Çelik Boru 1,25 -0,79 -9,42
Özderici GMYO 0,99 -5,71 -57,87
Özerden Plastik 2,13 -1,84 6,07
Panora GMYO 4,51 0,22 22,66
Park Elek.Madencilik 3,31 -5,43 37,34
Parsan 12,38 -0,88 41,32
Pegasus 59,95 0,67 161,56
Peker GMYO 2,93 -1,35 -64,37
Penguen Gıda 1,48 -5,13 37,04
Pera GMYO 0,69 -2,82 -10,39
Pergamon Dış Ticaret 6,14 -0,97 0,53
Petkim 3,39 -1,74 -13,90
Petrokent Turizm 98,90 0,10 43,96
Pınar Et ve Un 6,58 0,77 48,30
Pınar Su 1,54 0,65 23,20
Pınar Süt 8,56 -5,20 37,69
Plastikkart 4,24 -0,93 57,04
Polisan Holding 2,81 -0,71 -6,79
Politeknik Metal 71,50 -9,44 103,90
Prizma Press Matbaacılık 4,86 0,83 213,55
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.108,70 0,30
QNB Finans Fin. Kir. 23,28 5,15 242,35
QNB Finansbank 15,70 3,63 74,25
Ral Yatırım Holding 7,21 -2,57 291,85
Ray Sigorta 2,26 -2,59 62,59
Reysaş GMYO 1,40 3,70 102,90
Reysaş Lojistik 1,01 -2,88 36,49
Rhea Girişim 0,74 -2,63 12,12
Rodrigo Tekstil 2,52 -8,70 32,63
Royal Halı 0,99 -1,98 0,00
RTA Laboratuvarları 1,32 -2,22 -18,69
Sabancı Holding 8,99 -2,81 24,30
Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -2,84 10,31
Salix Yatırım Holding 5,42 7,11 40,78
Sanel Mühendislik 6,40 0,79 193,58
Sanifoam Sünger 2,02 -2,88 61,60
Sanko Pazarlama 3,00 -2,91 51,20
Saray Matbaacılık 1,04 -1,89 4,00
Sarkuysan 3,49 -1,97 11,05
Sasa Polyester 6,03 -1,15 4,94
Say Reklamcılık 1,15 1,77 22,34
Sekuro Plastik 2,93 -2,98 -1,01
Selçuk Ecza Deposu 5,08 -0,97 86,87
Selçuk Gıda 1,58 -1,25 18,80
Senkron Güvenlik 3,01 -1,31 201,00
Serve Film Prodüksiyon 1,78 -1,11 -8,72
Servet GMYO 5,26 -1,87 11,91
Seyitler Kimya 4,97 -2,55 29,09
Silverline Endüstri 1,35 0,75 0,75
Sinpaş GMYO 0,85 -5,56 129,73
Smartiks Yazılım 2,50 -1,96
Soda Sanayii 5,72 -0,52 -15,45
Sodaş Sodyum Sanayii 7,38 -1,86 33,01
Söktaş 1,51 -4,43 18,90
Sönmez Filament 3,93 -2,72 25,96
Sönmez Pamuklu 3,50 -3,31 12,18
Sumaş Suni Tahta 7,05 -4,73 5,29
Şeker Fin. Kir. 3,87 -0,26 37,23
Şekerbank 0,97 -3,00 -11,82
Şişe Cam 4,21 -2,32 -23,21
Şok Marketler 10,40 -2,99 -3,26
T. Halk Bankası 5,74 -4,49 -18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,86 -8,76 28,59
T.S.K.B. 0,88 -1,12 8,64
T.Tuborg 8,18 -2,27 3,10
Taç Tarım Ürünleri 3,65 -3,18 -27,87
Tat Gıda 4,68 -4,10 22,51
TAV Havalimanları 23,94 0,25 8,86
Taze Kuru Gıda 7,29 -2,80 7,21
Tek-Art Turizm 0,72 -4,00 -15,29
Tekfen Holding 17,93 0,62 -8,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,53 -3,44 -14,81
Temapol Polimer Plastik 3,74 -3,11 22,22
TGS Dış Ticaret 3,15 -3,96 34,04
Tofaş Oto. Fab. 22,00 -1,35 41,83
Torunlar GMYO 1,58 -7,60 4,64
Trabzon Liman 7,85 -2,12 14,12
Trabzonspor Sportif 1,23 -3,15 -10,62
Trakya Cam 2,82 -3,42 -2,38
Trend GMYO 1,50 -1,96 18,11
TSKB GMYO 0,84 -2,33 2,44
Tuğçelik 3,04 0,00 42,72
Tukaş 6,15 -3,45 270,48
Turcas Petrol 1,76 -3,83 24,82
Turkcell 12,98 -0,76 6,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,40 -6,18 -2,22
Tüpraş 133,30 -3,55 27,76
Türk Hava Yolları 11,64 -1,94 -27,75
Türk Prysmian Kablo 1,97 -2,48 14,23
Türk Telekom 5,38 -2,00 37,95
Türk Traktör 41,32 -2,59 18,40
Türker Proje Gayrimenkul 26,10 0,38 -18,79
Ufuk Yatırım 1,86 0,54 63,16
Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 -3,66 38,60
Ulusoy Elektrik 24,94 -1,73 56,27
Ulusoy Un Sanayi 2,85 -3,06 37,02
Umpaş Holding 0,45 -10,00 -18,18
Uşak Seramik 1,25 -3,85 12,61
Utopya Turizm 3,36 -1,47 -18,05
Uzertaş Boya 1,11 -2,63 85,00
Ülker Bisküvi 18,76 -5,11 27,88
Ünye Çimento 3,05 -1,61 -8,84
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -2,27 -9,41
Vakıf GMYO 1,76 -3,30 -9,59
Vakıf Yat. Ort. 1,88 -2,08 23,68
Vakıflar Bankası 4,45 -3,05 14,10
Vakko Tekstil 3,74 -3,61 43,38
Vanet Gıda 1,51 -2,58 16,15
Verusa Holding 15,03 -6,06 -9,27
Verusaturk Girisim 3,21 -1,53 4,13
Vestel 9,88 1,86 78,02
Vestel Beyaz Eşya 14,56 0,76 49,07
Viking Kağıt 1,14 -0,87 3,64
Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -4,55 9,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -2,60 40,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,09 -6,41 46,59
Yataş 6,20 -3,28 38,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -2,22 -6,38
Yeni Gimat GMYO 10,16 0,10 41,50
Yeşil GMYO 0,51 6,25 88,89
Yeşil Yapı 0,43 -4,44 65,38
Yeşil Yatırım Holding 10,35 -9,21 7,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.656,00 -3,42 20,78
Yonga Mobilya 7,00 4,48 7,85
Yünsa 4,75 -1,86 13,78
Zorlu Enerji 1,20 -2,44 -2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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