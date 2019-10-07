Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

07.10.2019 18:44
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.650,00 -3,81 476,76
İş Bankası (C) 6,05 -1,63 33,55
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,17 0,46 -53,13
İş Girişim 2,57 -0,39 25,98
İş GMYO 0,96 0,00 -11,11
İş Y. Men. Değ. 3,94 0,25 113,34
İş Yat. Ort. 1,29 0,00 74,77
İşbir Holding 370,00 5,71 169,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 -2,17 -46,43
İttifak Holding 5,20 8,33 151,61
İz Hayvancılık Tarım 6,04 0,33 -8,35
İzmir Demir Çelik 2,37 -0,42 42,77
İzmir Fırça 1,91 0,00 -7,73
Jantsa Jant Sanayi 43,40 -0,69 68,14
Kafein Yazılım 6,65 -3,90 -3,45
Kapital Yat. Holding 2,95 1,72 2,79
Kaplamin 4,33 -3,78 20,28
Kardemir (A) 2,12 -0,47 23,86
Kardemir (B) 2,13 0,47 23,76
Kardemir (D) 2,16 0,00 5,07
Karel Elektronik 10,18 -0,20 144,12
Karsan Otomotiv 1,18 0,85 -7,81
Karsu Tekstil 1,98 1,54 58,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 -0,57 41,89
Kartonsan 335,00 -0,53 5,02
Katmerciler Ekipman 3,05 -1,29 1,37
Kent Gıda 118,20 0,00 -0,67
Kerevitaş Gıda 2,51 -2,71 39,44
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00
Kiler GMYO 1,94 -1,02 10,86
Klimasan Klima 10,88 -3,46 180,42
Koç Holding 19,10 1,70 37,92
Konfrut Gıda 40,66 -0,15 70,27
Konya Çimento 217,00 2,50 21,91
Kordsa Teknik Tekstil 12,64 -1,40 33,60
Koza Altın 67,55 -0,81 31,68
Koza Madencilik 9,36 -2,30 29,64
Körfez GMYO 1,47 -2,00 20,49
Kristal Kola 1,14 -2,56 8,57
Kron Telekomünikasyon 9,60 0,84 10,34
Kuştur Kuşadası Turizm 20,98 4,80 53,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,28 0,79 13,27
Kütahya Porselen 5,15 -0,96 13,19
Lider Faktoring 2,69 7,60 19,56
Link Bilgisayar 10,88 -0,82 30,77
Logo Yazılım 39,22 -1,46 44,51
Lokman Hekim Sağlık 3,83 -0,78 -14,89
Lüks Kadife 6,25 1,46 28,87
Makina Takım 1,45 -0,68 -5,84
Mardin Çimento 4,60 19,79 65,65
Marka Yatırım Holding 0,83 -2,35 33,87
Marmaris Altınyunus 22,16 -3,15 26,20
Marshall 31,68 -0,88 25,61
Martı GMYO 0,77 -2,53 18,46
Martı Otel 0,83 -2,35 43,10
Mavi Giyim 45,80 -0,04 42,15
Mazhar Zorlu Holding 5,76 2,86 51,18
Mega Polietilen 2,05 -1,91 0,49
Menderes Tekstil 0,80 -1,23 11,11
Mensa 0,18 -5,26 28,57
Merit Turizm 11,91 4,47 98,83
Merko Gıda 0,81 -1,22 -19,80
Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 48,57
Metro Holding 2,00 1,52 163,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,37 0,74 24,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 -5,47 2,54
Migros Ticaret 20,88 -2,43 40,13
Milpa 1,95 0,52 36,43
Mistral GMYO 1,36 -2,86 -11,11
MLP Sağlık 14,56 2,75 36,07
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -10,91
Mondi Tire Kutsan 1,63 -1,81 -12,37
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,74 0,15
Net Holding 1,78 -0,56 -9,18
Netaş Telekom. 9,60 -4,00 48,61
Niğbaş Niğde Beton 7,20 -20,00 80,00
Nuh Çimento 7,96 -0,75 14,86
Nurol GMYO 2,57 0,00 22,38
Odaş Elektrik 1,73 -1,70 22,86
Olmuksan-IP 4,00 -0,25 18,69
Orge Enerji Elektrik 3,57 -1,65 14,42
Orma Orman Mahsulleri 3,76 -16,44 213,33
Osmanlı Menkul 1,63 -1,21 -5,23
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -0,86 6,48
Otokar 137,80 -0,22 60,44
Oyak Yat. Ort. 1,76 -1,12 11,16
Oylum Sınai Yatırımlar 2,33 -0,43 128,43
Özak GMYO 1,66 -1,19 14,55
Özbal Çelik Boru 1,30 -1,52 -5,80
Özderici GMYO 1,09 -1,80 -53,62
Özerden Plastik 2,27 1,79 13,04
Panora GMYO 4,55 0,44 23,75
Park Elek.Madencilik 4,22 0,24 75,10
Parsan 12,85 1,90 46,69
Pegasus 61,60 0,82 168,76
Peker GMYO 3,04 -0,98 -63,04
Penguen Gıda 1,62 -1,22 50,00
Pera GMYO 0,73 -1,35 -5,19
Pergamon Dış Ticaret 6,35 -1,09 3,97
Petkim 3,52 -0,28 -10,60
Petrokent Turizm 106,50 -8,97 55,02
Pınar Et ve Un 6,60 -1,05 48,75
Pınar Su 1,58 3,95 26,40
Pınar Süt 9,13 -0,76 46,86
Plastikkart 4,08 4,08 51,11
Polisan Holding 2,90 1,40 -3,81
Politeknik Metal 79,60 -0,25 126,99
Prizma Press Matbaacılık 5,03 -3,82 224,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.103,20 0,05
QNB Finans Fin. Kir. 20,02 -2,34 194,41
QNB Finansbank 15,82 -2,65 75,58
Ral Yatırım Holding 7,80 0,00 323,91
Ray Sigorta 2,33 -0,43 67,63
Reysaş GMYO 1,32 2,33 91,30
Reysaş Lojistik 1,04 -0,95 40,54
Rhea Girişim 0,79 -1,25 19,70
Rodrigo Tekstil 2,50 5,49 31,58
Royal Halı 1,00 0,00 1,01
RTA Laboratuvarları 1,37 -2,14 -15,61
Sabancı Holding 9,24 1,32 27,75
Safkar Ege Soğutmacılık 1,79 1,13 15,47
Salix Yatırım Holding 4,96 9,25 28,83
Sanel Mühendislik 6,22 1,80 185,32
Sanifoam Sünger 2,14 -2,28 71,20
Sanko Pazarlama 3,04 12,18 53,22
Saray Matbaacılık 1,09 0,00 9,00
Sarkuysan 3,58 0,28 13,91
Sasa Polyester 6,21 -0,16 8,08
Say Reklamcılık 1,16 -0,85 23,40
Sekuro Plastik 3,06 0,33 3,38
Selçuk Ecza Deposu 5,00 -1,19 83,93
Selçuk Gıda 1,62 -0,61 21,80
Senkron Güvenlik 3,19 -0,31 219,00
Serve Film Prodüksiyon 1,81 0,00 -7,18
Servet GMYO 5,44 1,12 15,74
Seyitler Kimya 5,20 0,97 35,06
Silverline Endüstri 1,40 0,00 4,48
Sinpaş GMYO 0,92 -1,08 148,65
Smartiks Yazılım 2,64 -1,86
Soda Sanayii 5,78 0,17 -14,56
Sodaş Sodyum Sanayii 7,49 -1,71 34,99
Söktaş 1,66 -2,92 30,71
Sönmez Filament 4,19 1,70 34,29
Sönmez Pamuklu 3,68 0,55 17,95
Sumaş Suni Tahta 7,57 -0,13 13,06
Şeker Fin. Kir. 3,96 0,51 40,43
Şekerbank 1,03 0,00 -6,36
Şişe Cam 4,42 -0,45 -19,38
Şok Marketler 10,83 0,28 0,74
T. Halk Bankası 6,19 -1,12 -11,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,50 -1,16 50,00
T.S.K.B. 0,91 0,00 12,35
T.Tuborg 8,32 0,24 4,86
Taç Tarım Ürünleri 3,91 0,77 -22,73
Tat Gıda 4,85 -1,22 26,96
TAV Havalimanları 23,76 -0,17 8,04
Taze Kuru Gıda 8,15 -2,98 19,85
Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 -9,41
Tekfen Holding 18,53 -1,23 -5,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,71 -1,09 -8,75
Temapol Polimer Plastik 4,00 1,01 30,72
TGS Dış Ticaret 3,39 0,00 44,26
Tofaş Oto. Fab. 22,54 1,99 45,31
Torunlar GMYO 1,82 -1,62 20,53
Trabzon Liman 8,33 1,59 21,10
Trabzonspor Sportif 1,32 -7,69 -4,08
Trakya Cam 2,86 1,06 -1,00
Trend GMYO 1,58 0,64 24,41
TSKB GMYO 0,88 -1,12 7,32
Tuğçelik 2,84 6,37 33,33
Tukaş 6,33 1,77 281,33
Turcas Petrol 1,89 1,61 34,04
Turkcell 12,98 -0,61 6,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,93 0,41 9,56
Tüpraş 141,40 1,22 35,52
Türk Hava Yolları 11,98 0,93 -25,64
Türk Prysmian Kablo 2,08 0,48 20,60
Türk Telekom 5,45 -0,37 39,74
Türk Traktör 42,50 -1,16 21,78
Türker Proje Gayrimenkul 27,18 -0,80 -15,43
Ufuk Yatırım 1,88 -1,05 64,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 0,00 48,25
Ulusoy Elektrik 25,40 -0,08 59,15
Ulusoy Un Sanayi 3,00 -1,64 44,23
Umpaş Holding 0,50 -1,96 -9,09
Uşak Seramik 1,31 -0,76 18,02
Utopya Turizm 3,46 -0,57 -15,61
Uzertaş Boya 1,16 -6,45 93,33
Ülker Bisküvi 20,32 -2,59 38,51
Ünye Çimento 3,00 4,53 -10,33
Vakıf Fin. Kir. 1,35 -0,74 -5,20
Vakıf GMYO 1,87 -0,53 -3,94
Vakıf Yat. Ort. 1,94 2,65 27,63
Vakıflar Bankası 4,75 -2,46 21,79
Vakko Tekstil 3,98 -1,24 52,59
Vanet Gıda 1,59 -1,85 22,31
Verusa Holding 16,68 0,60 0,69
Verusaturk Girisim 3,33 0,30 8,03
Vestel 9,83 0,51 77,12
Vestel Beyaz Eşya 14,87 -0,87 52,24
Viking Kağıt 1,16 -2,52 5,45
Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 0,00 20,93
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -0,85 45,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,34 -0,23 55,56
Yataş 6,45 -1,38 44,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -2,11 -1,06
Yeni Gimat GMYO 10,19 -1,07 41,91
Yeşil GMYO 0,40 -2,44 48,15
Yeşil Yapı 0,38 -5,00 46,15
Yeşil Yatırım Holding 10,30 -2,92 6,96
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.935,00 19,98 33,47
Yonga Mobilya 7,11 -5,07 9,54
Yünsa 4,95 2,06 18,57
Zorlu Enerji 1,27 0,00 3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et