Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
07.10.2019 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.650,00
|-3,81
|476,76
|İş Bankası (C)
|6,05
|-1,63
|33,55
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,17
|0,46
|-53,13
|İş Girişim
|2,57
|-0,39
|25,98
|İş GMYO
|0,96
|0,00
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,94
|0,25
|113,34
|İş Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|74,77
|İşbir Holding
|370,00
|5,71
|169,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|-2,17
|-46,43
|İttifak Holding
|5,20
|8,33
|151,61
|İz Hayvancılık Tarım
|6,04
|0,33
|-8,35
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|-0,42
|42,77
|İzmir Fırça
|1,91
|0,00
|-7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|43,40
|-0,69
|68,14
|Kafein Yazılım
|6,65
|-3,90
|-3,45
|Kapital Yat. Holding
|2,95
|1,72
|2,79
|Kaplamin
|4,33
|-3,78
|20,28
|Kardemir (A)
|2,12
|-0,47
|23,86
|Kardemir (B)
|2,13
|0,47
|23,76
|Kardemir (D)
|2,16
|0,00
|5,07
|Karel Elektronik
|10,18
|-0,20
|144,12
|Karsan Otomotiv
|1,18
|0,85
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,98
|1,54
|58,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|-0,57
|41,89
|Kartonsan
|335,00
|-0,53
|5,02
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|-1,29
|1,37
|Kent Gıda
|118,20
|0,00
|-0,67
|Kerevitaş Gıda
|2,51
|-2,71
|39,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|1,94
|-1,02
|10,86
|Klimasan Klima
|10,88
|-3,46
|180,42
|Koç Holding
|19,10
|1,70
|37,92
|Konfrut Gıda
|40,66
|-0,15
|70,27
|Konya Çimento
|217,00
|2,50
|21,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,64
|-1,40
|33,60
|Koza Altın
|67,55
|-0,81
|31,68
|Koza Madencilik
|9,36
|-2,30
|29,64
|Körfez GMYO
|1,47
|-2,00
|20,49
|Kristal Kola
|1,14
|-2,56
|8,57
|Kron Telekomünikasyon
|9,60
|0,84
|10,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,98
|4,80
|53,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|13,27
|Kütahya Porselen
|5,15
|-0,96
|13,19
|Lider Faktoring
|2,69
|7,60
|19,56
|Link Bilgisayar
|10,88
|-0,82
|30,77
|Logo Yazılım
|39,22
|-1,46
|44,51
|Lokman Hekim Sağlık
|3,83
|-0,78
|-14,89
|Lüks Kadife
|6,25
|1,46
|28,87
|Makina Takım
|1,45
|-0,68
|-5,84
|Mardin Çimento
|4,60
|19,79
|65,65
|Marka Yatırım Holding
|0,83
|-2,35
|33,87
|Marmaris Altınyunus
|22,16
|-3,15
|26,20
|Marshall
|31,68
|-0,88
|25,61
|Martı GMYO
|0,77
|-2,53
|18,46
|Martı Otel
|0,83
|-2,35
|43,10
|Mavi Giyim
|45,80
|-0,04
|42,15
|Mazhar Zorlu Holding
|5,76
|2,86
|51,18
|Mega Polietilen
|2,05
|-1,91
|0,49
|Menderes Tekstil
|0,80
|-1,23
|11,11
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|11,91
|4,47
|98,83
|Merko Gıda
|0,81
|-1,22
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|0,00
|48,57
|Metro Holding
|2,00
|1,52
|163,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|0,74
|24,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|-5,47
|2,54
|Migros Ticaret
|20,88
|-2,43
|40,13
|Milpa
|1,95
|0,52
|36,43
|Mistral GMYO
|1,36
|-2,86
|-11,11
|MLP Sağlık
|14,56
|2,75
|36,07
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-2,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,63
|-1,81
|-12,37
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,74
|0,15
|Net Holding
|1,78
|-0,56
|-9,18
|Netaş Telekom.
|9,60
|-4,00
|48,61
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|-20,00
|80,00
|Nuh Çimento
|7,96
|-0,75
|14,86
|Nurol GMYO
|2,57
|0,00
|22,38
|Odaş Elektrik
|1,73
|-1,70
|22,86
|Olmuksan-IP
|4,00
|-0,25
|18,69
|Orge Enerji Elektrik
|3,57
|-1,65
|14,42
|Orma Orman Mahsulleri
|3,76
|-16,44
|213,33
|Osmanlı Menkul
|1,63
|-1,21
|-5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|-0,86
|6,48
|Otokar
|137,80
|-0,22
|60,44
|Oyak Yat. Ort.
|1,76
|-1,12
|11,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,33
|-0,43
|128,43
|Özak GMYO
|1,66
|-1,19
|14,55
|Özbal Çelik Boru
|1,30
|-1,52
|-5,80
|Özderici GMYO
|1,09
|-1,80
|-53,62
|Özerden Plastik
|2,27
|1,79
|13,04
|Panora GMYO
|4,55
|0,44
|23,75
|Park Elek.Madencilik
|4,22
|0,24
|75,10
|Parsan
|12,85
|1,90
|46,69
|Pegasus
|61,60
|0,82
|168,76
|Peker GMYO
|3,04
|-0,98
|-63,04
|Penguen Gıda
|1,62
|-1,22
|50,00
|Pera GMYO
|0,73
|-1,35
|-5,19
|Pergamon Dış Ticaret
|6,35
|-1,09
|3,97
|Petkim
|3,52
|-0,28
|-10,60
|Petrokent Turizm
|106,50
|-8,97
|55,02
|Pınar Et ve Un
|6,60
|-1,05
|48,75
|Pınar Su
|1,58
|3,95
|26,40
|Pınar Süt
|9,13
|-0,76
|46,86
|Plastikkart
|4,08
|4,08
|51,11
|Polisan Holding
|2,90
|1,40
|-3,81
|Politeknik Metal
|79,60
|-0,25
|126,99
|Prizma Press Matbaacılık
|5,03
|-3,82
|224,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.103,20
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|20,02
|-2,34
|194,41
|QNB Finansbank
|15,82
|-2,65
|75,58
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|0,00
|323,91
|Ray Sigorta
|2,33
|-0,43
|67,63
|Reysaş GMYO
|1,32
|2,33
|91,30
|Reysaş Lojistik
|1,04
|-0,95
|40,54
|Rhea Girişim
|0,79
|-1,25
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,50
|5,49
|31,58
|Royal Halı
|1,00
|0,00
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|-2,14
|-15,61
|Sabancı Holding
|9,24
|1,32
|27,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,79
|1,13
|15,47
|Salix Yatırım Holding
|4,96
|9,25
|28,83
|Sanel Mühendislik
|6,22
|1,80
|185,32
|Sanifoam Sünger
|2,14
|-2,28
|71,20
|Sanko Pazarlama
|3,04
|12,18
|53,22
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,00
|9,00
|Sarkuysan
|3,58
|0,28
|13,91
|Sasa Polyester
|6,21
|-0,16
|8,08
|Say Reklamcılık
|1,16
|-0,85
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,06
|0,33
|3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,00
|-1,19
|83,93
|Selçuk Gıda
|1,62
|-0,61
|21,80
|Senkron Güvenlik
|3,19
|-0,31
|219,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|0,00
|-7,18
|Servet GMYO
|5,44
|1,12
|15,74
|Seyitler Kimya
|5,20
|0,97
|35,06
|Silverline Endüstri
|1,40
|0,00
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,92
|-1,08
|148,65
|Smartiks Yazılım
|2,64
|-1,86
|Soda Sanayii
|5,78
|0,17
|-14,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,49
|-1,71
|34,99
|Söktaş
|1,66
|-2,92
|30,71
|Sönmez Filament
|4,19
|1,70
|34,29
|Sönmez Pamuklu
|3,68
|0,55
|17,95
|Sumaş Suni Tahta
|7,57
|-0,13
|13,06
|Şeker Fin. Kir.
|3,96
|0,51
|40,43
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-6,36
|Şişe Cam
|4,42
|-0,45
|-19,38
|Şok Marketler
|10,83
|0,28
|0,74
|T. Halk Bankası
|6,19
|-1,12
|-11,82
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,50
|-1,16
|50,00
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,32
|0,24
|4,86
|Taç Tarım Ürünleri
|3,91
|0,77
|-22,73
|Tat Gıda
|4,85
|-1,22
|26,96
|TAV Havalimanları
|23,76
|-0,17
|8,04
|Taze Kuru Gıda
|8,15
|-2,98
|19,85
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|-9,41
|Tekfen Holding
|18,53
|-1,23
|-5,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,71
|-1,09
|-8,75
|Temapol Polimer Plastik
|4,00
|1,01
|30,72
|TGS Dış Ticaret
|3,39
|0,00
|44,26
|Tofaş Oto. Fab.
|22,54
|1,99
|45,31
|Torunlar GMYO
|1,82
|-1,62
|20,53
|Trabzon Liman
|8,33
|1,59
|21,10
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|-7,69
|-4,08
|Trakya Cam
|2,86
|1,06
|-1,00
|Trend GMYO
|1,58
|0,64
|24,41
|TSKB GMYO
|0,88
|-1,12
|7,32
|Tuğçelik
|2,84
|6,37
|33,33
|Tukaş
|6,33
|1,77
|281,33
|Turcas Petrol
|1,89
|1,61
|34,04
|Turkcell
|12,98
|-0,61
|6,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|0,41
|9,56
|Tüpraş
|141,40
|1,22
|35,52
|Türk Hava Yolları
|11,98
|0,93
|-25,64
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|0,48
|20,60
|Türk Telekom
|5,45
|-0,37
|39,74
|Türk Traktör
|42,50
|-1,16
|21,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,18
|-0,80
|-15,43
|Ufuk Yatırım
|1,88
|-1,05
|64,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|0,00
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|25,40
|-0,08
|59,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,00
|-1,64
|44,23
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,31
|-0,76
|18,02
|Utopya Turizm
|3,46
|-0,57
|-15,61
|Uzertaş Boya
|1,16
|-6,45
|93,33
|Ülker Bisküvi
|20,32
|-2,59
|38,51
|Ünye Çimento
|3,00
|4,53
|-10,33
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|-0,74
|-5,20
|Vakıf GMYO
|1,87
|-0,53
|-3,94
|Vakıf Yat. Ort.
|1,94
|2,65
|27,63
|Vakıflar Bankası
|4,75
|-2,46
|21,79
|Vakko Tekstil
|3,98
|-1,24
|52,59
|Vanet Gıda
|1,59
|-1,85
|22,31
|Verusa Holding
|16,68
|0,60
|0,69
|Verusaturk Girisim
|3,33
|0,30
|8,03
|Vestel
|9,83
|0,51
|77,12
|Vestel Beyaz Eşya
|14,87
|-0,87
|52,24
|Viking Kağıt
|1,16
|-2,52
|5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,08
|0,00
|20,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-0,85
|45,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,34
|-0,23
|55,56
|Yataş
|6,45
|-1,38
|44,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|-2,11
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,19
|-1,07
|41,91
|Yeşil GMYO
|0,40
|-2,44
|48,15
|Yeşil Yapı
|0,38
|-5,00
|46,15
|Yeşil Yatırım Holding
|10,30
|-2,92
|6,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.935,00
|19,98
|33,47
|Yonga Mobilya
|7,11
|-5,07
|9,54
|Yünsa
|4,95
|2,06
|18,57
|Zorlu Enerji
|1,27
|0,00
|3,25
(Son)
Kaynak: AA