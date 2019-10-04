Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.10.2019 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.350,00
|0,11
|499,63
|İş Bankası (C)
|6,15
|1,32
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,16
|0,00
|-53,35
|İş Girişim
|2,58
|-0,39
|26,47
|İş GMYO
|0,96
|2,13
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,93
|1,29
|112,80
|İş Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|74,77
|İşbir Holding
|350,00
|2,94
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|4,55
|-45,24
|İttifak Holding
|4,80
|5,03
|132,26
|İz Hayvancılık Tarım
|6,02
|0,00
|-8,65
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|0,42
|43,37
|İzmir Fırça
|1,91
|1,06
|-7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|43,70
|0,83
|69,30
|Kafein Yazılım
|6,92
|-0,86
|0,47
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|3,57
|1,05
|Kaplamin
|4,50
|-1,10
|25,00
|Kardemir (A)
|2,13
|-0,47
|24,44
|Kardemir (B)
|2,12
|-0,47
|23,18
|Kardemir (D)
|2,16
|-0,92
|5,07
|Karel Elektronik
|10,20
|1,39
|144,60
|Karsan Otomotiv
|1,17
|0,86
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,95
|-2,01
|56,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,28
|-1,86
|42,70
|Kartonsan
|336,80
|0,57
|5,59
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|0,32
|2,70
|Kent Gıda
|118,20
|-0,42
|-0,67
|Kerevitaş Gıda
|2,58
|3,61
|43,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,96
|1,03
|12,00
|Klimasan Klima
|11,27
|0,63
|190,47
|Koç Holding
|18,78
|-0,11
|35,61
|Konfrut Gıda
|40,72
|2,31
|70,52
|Konya Çimento
|211,70
|2,42
|18,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,82
|1,34
|35,50
|Koza Altın
|68,10
|1,34
|32,75
|Koza Madencilik
|9,58
|2,13
|32,69
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|22,95
|Kristal Kola
|1,17
|-3,31
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|9,52
|-0,73
|9,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,02
|1,62
|46,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|-3,05
|12,39
|Kütahya Porselen
|5,20
|-0,38
|14,29
|Lider Faktoring
|2,50
|4,60
|11,11
|Link Bilgisayar
|10,97
|-1,44
|31,85
|Logo Yazılım
|39,80
|0,00
|46,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,86
|0,52
|-14,22
|Lüks Kadife
|6,16
|-2,38
|27,01
|Makina Takım
|1,46
|1,39
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,84
|-1,29
|38,28
|Marka Yatırım Holding
|0,85
|4,94
|37,10
|Marmaris Altınyunus
|22,88
|3,06
|30,30
|Marshall
|31,96
|0,19
|26,72
|Martı GMYO
|0,79
|0,00
|21,54
|Martı Otel
|0,85
|1,19
|46,55
|Mavi Giyim
|45,82
|-0,39
|42,21
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|2,00
|46,98
|Mega Polietilen
|2,09
|0,97
|2,45
|Menderes Tekstil
|0,81
|0,00
|12,50
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|11,40
|-5,08
|90,32
|Merko Gıda
|0,82
|0,00
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|-0,64
|48,57
|Metro Holding
|1,97
|3,14
|159,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,36
|0,74
|23,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|0,79
|8,47
|Migros Ticaret
|21,40
|2,59
|43,62
|Milpa
|1,94
|3,19
|35,73
|Mistral GMYO
|1,40
|2,94
|-8,50
|MLP Sağlık
|14,17
|-1,46
|32,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|3,11
|-10,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|0,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|0,60
|Net Holding
|1,79
|0,56
|-8,67
|Netaş Telekom.
|10,00
|-6,37
|54,80
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,78
|125,00
|Nuh Çimento
|8,02
|0,12
|15,73
|Nurol GMYO
|2,57
|0,39
|22,38
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,73
|25,00
|Olmuksan-IP
|4,01
|0,00
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,63
|0,28
|16,35
|Orma Orman Mahsulleri
|4,50
|-17,13
|275,00
|Osmanlı Menkul
|1,65
|1,23
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|3,57
|7,41
|Otokar
|138,10
|-1,00
|60,79
|Oyak Yat. Ort.
|1,78
|1,14
|12,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,34
|-1,68
|129,41
|Özak GMYO
|1,68
|0,00
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,00
|-4,35
|Özderici GMYO
|1,11
|-0,89
|-52,77
|Özerden Plastik
|2,23
|-2,62
|11,05
|Panora GMYO
|4,53
|-1,31
|23,20
|Park Elek.Madencilik
|4,21
|1,20
|74,69
|Parsan
|12,61
|-0,24
|43,95
|Pegasus
|61,10
|1,75
|166,58
|Peker GMYO
|3,07
|-0,32
|-62,67
|Penguen Gıda
|1,64
|1,23
|51,85
|Pera GMYO
|0,74
|-2,63
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|0,00
|5,12
|Petkim
|3,53
|0,00
|-10,35
|Petrokent Turizm
|117,00
|16,42
|70,31
|Pınar Et ve Un
|6,67
|-0,30
|50,33
|Pınar Su
|1,52
|0,66
|21,60
|Pınar Süt
|9,20
|0,11
|47,98
|Plastikkart
|3,92
|-2,00
|45,19
|Polisan Holding
|2,86
|-0,35
|-5,14
|Politeknik Metal
|79,80
|-0,31
|127,57
|Prizma Press Matbaacılık
|5,23
|-1,88
|237,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.102,70
|-0,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|20,50
|-8,15
|201,47
|QNB Finansbank
|16,25
|0,25
|80,36
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|-11,36
|323,91
|Ray Sigorta
|2,34
|1,74
|68,35
|Reysaş GMYO
|1,29
|2,38
|86,96
|Reysaş Lojistik
|1,05
|1,94
|41,89
|Rhea Girişim
|0,80
|1,27
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,37
|-0,42
|24,74
|Royal Halı
|1,00
|4,17
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|0,00
|-13,76
|Sabancı Holding
|9,12
|0,44
|26,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|1,14
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|4,54
|11,00
|17,92
|Sanel Mühendislik
|6,11
|3,21
|180,28
|Sanifoam Sünger
|2,19
|0,46
|75,20
|Sanko Pazarlama
|2,71
|1,88
|36,59
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,93
|9,00
|Sarkuysan
|3,57
|0,00
|13,59
|Sasa Polyester
|6,22
|0,16
|8,25
|Say Reklamcılık
|1,17
|-0,85
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,05
|-0,65
|3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|-0,98
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,63
|0,62
|22,56
|Senkron Güvenlik
|3,20
|1,91
|220,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|2,26
|-7,18
|Servet GMYO
|5,38
|-0,37
|14,47
|Seyitler Kimya
|5,15
|4,04
|33,77
|Silverline Endüstri
|1,40
|2,19
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,93
|1,09
|151,35
|Smartiks Yazılım
|2,69
|0,00
|Soda Sanayii
|5,77
|0,70
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,62
|0,00
|37,33
|Söktaş
|1,71
|0,59
|34,65
|Sönmez Filament
|4,12
|0,24
|32,05
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|-0,54
|17,31
|Sumaş Suni Tahta
|7,58
|1,07
|13,21
|Şeker Fin. Kir.
|3,94
|2,07
|39,72
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-6,36
|Şişe Cam
|4,44
|-0,67
|-19,01
|Şok Marketler
|10,80
|-1,55
|0,47
|T. Halk Bankası
|6,26
|-0,16
|-10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,80
|12,17
|51,77
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,30
|1,22
|4,61
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|0,52
|-23,32
|Tat Gıda
|4,91
|-1,21
|28,53
|TAV Havalimanları
|23,80
|-2,86
|8,23
|Taze Kuru Gıda
|8,40
|-1,18
|23,53
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-1,27
|-8,24
|Tekfen Holding
|18,76
|-1,88
|-4,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,74
|-0,36
|-7,74
|Temapol Polimer Plastik
|3,96
|-2,46
|29,41
|TGS Dış Ticaret
|3,39
|-0,29
|44,26
|Tofaş Oto. Fab.
|22,10
|3,08
|42,48
|Torunlar GMYO
|1,85
|1,09
|22,52
|Trabzon Liman
|8,20
|0,61
|19,21
|Trabzonspor Sportif
|1,43
|3,62
|3,92
|Trakya Cam
|2,83
|0,71
|-2,04
|Trend GMYO
|1,57
|0,00
|23,62
|TSKB GMYO
|0,89
|-1,11
|8,54
|Tuğçelik
|2,67
|0,00
|25,35
|Tukaş
|6,22
|0,65
|274,70
|Turcas Petrol
|1,86
|0,00
|31,91
|Turkcell
|13,06
|1,79
|7,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,91
|-2,58
|9,11
|Tüpraş
|139,70
|0,94
|33,89
|Türk Hava Yolları
|11,87
|1,02
|-26,32
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|-3,72
|20,02
|Türk Telekom
|5,47
|-0,91
|40,26
|Türk Traktör
|43,00
|1,70
|23,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,40
|-1,08
|-14,75
|Ufuk Yatırım
|1,90
|-1,04
|66,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|0,60
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|25,42
|-0,08
|59,27
|Ulusoy Un Sanayi
|3,05
|1,67
|46,63
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,32
|-1,49
|18,92
|Utopya Turizm
|3,48
|-0,57
|-15,12
|Uzertaş Boya
|1,24
|0,00
|106,67
|Ülker Bisküvi
|20,86
|2,36
|42,19
|Ünye Çimento
|2,87
|-0,69
|-14,22
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|0,74
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,88
|0,53
|-3,43
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|-2,07
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,87
|0,00
|24,87
|Vakko Tekstil
|4,03
|0,50
|54,50
|Vanet Gıda
|1,62
|1,25
|24,62
|Verusa Holding
|16,58
|0,67
|0,09
|Verusaturk Girisim
|3,32
|0,30
|7,70
|Vestel
|9,78
|1,03
|76,22
|Vestel Beyaz Eşya
|15,00
|-0,53
|53,57
|Viking Kağıt
|1,19
|-4,03
|8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,08
|0,97
|20,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,00
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,35
|2,59
|55,91
|Yataş
|6,54
|2,67
|46,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,95
|2,15
|1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,30
|0,49
|43,44
|Yeşil GMYO
|0,41
|7,89
|51,85
|Yeşil Yapı
|0,40
|11,11
|53,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,61
|2,12
|10,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.446,20
|-0,07
|11,24
|Yonga Mobilya
|7,49
|-4,95
|15,40
|Yünsa
|4,85
|-2,41
|16,17
|Zorlu Enerji
|1,27
|1,60
|3,25
(Son)
Kaynak: AA