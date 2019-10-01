01.10.2019 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.101,30 0,56 491,51 İş Bankası (C) 6,15 -1,91 35,76 İş Bankası (Kur.) 159.998,00 229,20 İş Fin.Kir. 2,20 -0,90 -52,48 İş Girişim 2,58 -1,90 26,47 İş GMYO 0,95 -2,06 -12,04 İş Y. Men. Değ. 3,87 0,52 109,55 İş Yat. Ort. 1,28 0,79 73,42 İşbir Holding 355,00 5,91 158,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 2,44 -50,00 İttifak Holding 5,65 3,86 173,39 İz Hayvancılık Tarım 6,29 -0,79 -4,55 İzmir Demir Çelik 2,40 -1,23 44,58 İzmir Fırça 1,87 -1,58 -9,66 İzocam 20,12 0,00 -6,07 Jantsa Jant Sanayi 43,10 0,23 66,98 Kafein Yazılım 7,10 0,14 3,08 Kapital Yat. Holding 2,90 -3,01 1,05 Kaplamin 4,62 0,43 28,33 Kardemir (A) 2,16 0,00 26,19 Kardemir (B) 2,16 0,00 25,51 Kardemir (D) 2,22 -0,45 7,99 Karel Elektronik 9,73 0,31 133,33 Karsan Otomotiv 1,16 0,00 -9,38 Karsu Tekstil 1,95 -2,01 56,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 1,73 43,24 Kartonsan 337,00 -0,47 5,65 Katmerciler Ekipman 3,00 -4,15 -0,29 Kent Gıda 117,80 -1,26 -1,01 Kerevitaş Gıda 2,44 0,83 35,56 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71 Kiler GMYO 1,95 -2,50 11,43 Klimasan Klima 11,50 5,31 196,40 Koç Holding 18,75 -0,85 35,39 Konfrut Gıda 38,96 -1,37 63,15 Konya Çimento 209,00 -2,34 17,42 Kordsa Teknik Tekstil 12,72 0,24 34,45 Koza Altın 65,75 0,54 28,17 Koza Madencilik 9,41 1,95 30,33 Körfez GMYO 1,51 -1,95 23,77 Kristal Kola 1,24 2,48 18,10 Kron Telekomünikasyon 9,44 -1,36 8,51 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,00 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 0,81 10,62 Kütahya Porselen 5,32 -1,30 16,92 Lider Faktoring 2,40 -1,23 6,67 Link Bilgisayar 11,17 -2,62 34,25 Logo Yazılım 40,00 -0,35 47,38 Lokman Hekim Sağlık 3,88 -2,51 -13,78 Lüks Kadife 6,11 -0,16 25,98 Makina Takım 1,46 -1,35 -5,19 Mardin Çimento 3,90 -2,74 40,44 Marka Yatırım Holding 0,81 1,25 30,65 Marmaris Altınyunus 21,92 -1,70 24,83 Marshall 31,10 -0,64 23,31 Martı GMYO 0,78 -1,27 20,00 Martı Otel 0,83 0,00 43,10 Mavi Giyim 46,50 0,78 44,32 Mazhar Zorlu Holding 5,46 2,44 43,31 Mega Polietilen 2,08 0,48 1,96 Menderes Tekstil 0,82 0,00 13,89 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 12,00 0,00 100,33 Merko Gıda 0,82 -1,20 -18,81 Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,59 0,63 51,43 Metro Holding 2,08 2,97 173,68 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 2,16 29,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -1,53 9,32 Migros Ticaret 20,58 -0,87 38,12 Milpa 1,80 1,69 25,93 Mistral GMYO 1,35 0,00 -11,76 MLP Sağlık 14,64 -0,41 36,82 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -1,01 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,62 -2,41 -12,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.061,50 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,66 0,15 Net Holding 1,78 -1,11 -9,18 Netaş Telekom. 9,23 -1,28 42,88 Niğbaş Niğde Beton 10,00 2,25 150,00 Nuh Çimento 7,67 3,93 10,68 Nurol GMYO 2,60 -0,76 23,81 Odaş Elektrik 1,69 0,00 20,02 Olmuksan-IP 4,06 -0,49 20,47 Orge Enerji Elektrik 3,70 -2,89 18,59 Orma Orman Mahsulleri 4,46 19,89 271,67 Osmanlı Menkul 1,55 1,97 -9,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,88 6,48 Otokar 139,40 3,26 62,30 Oyak Yat. Ort. 1,74 -4,92 9,90 Oylum Sınai Yatırımlar 2,10 -0,94 105,88 Özak GMYO 1,68 -1,18 15,93 Özbal Çelik Boru 1,28 -0,78 -7,25 Özderici GMYO 1,14 -1,72 -51,49 Özerden Plastik 2,37 4,87 18,02 Panora GMYO 4,60 -0,65 25,11 Park Elek.Madencilik 4,12 0,24 70,95 Parsan 13,08 2,67 49,32 Pegasus 60,20 -0,82 162,65 Peker GMYO 3,08 -0,96 -62,55 Penguen Gıda 1,64 -0,61 51,85 Pera GMYO 0,73 -1,35 -5,19 Pergamon Dış Ticaret 6,45 0,47 5,61 Petkim 3,55 -1,66 -9,84 Petrokent Turizm 82,50 0,00 20,09 Pınar Et ve Un 6,71 -0,59 51,23 Pınar Su 1,50 -0,66 20,00 Pınar Süt 9,20 1,32 47,98 Plastikkart 3,99 3,64 47,78 Polisan Holding 2,79 -0,71 -7,46 Politeknik Metal 80,00 0,00 128,14 Prizma Press Matbaacılık 4,47 -3,66 188,39 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.100,30 -0,02 QNB Finans Fin. Kir. 18,54 -7,30 172,65 QNB Finansbank 13,80 -18,58 53,16 Ral Yatırım Holding 8,70 -4,08 372,83 Ray Sigorta 2,36 -2,07 69,78 Reysaş GMYO 1,24 -1,59 79,71 Reysaş Lojistik 1,05 2,94 41,89 Rhea Girişim 0,81 -2,41 22,73 Rodrigo Tekstil 2,42 -1,63 27,37 Royal Halı 0,93 -5,10 -6,06 RTA Laboratuvarları 1,39 0,72 -14,38 Sabancı Holding 9,36 -2,19 29,41 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -2,21 14,18 Salix Yatırım Holding 4,00 0,00 3,90 Sanel Mühendislik 5,74 1,41 163,30 Sanifoam Sünger 2,18 -0,46 74,40 Sanko Pazarlama 2,68 0,37 35,08 Saray Matbaacılık 1,10 -0,90 10,00 Sarkuysan 3,63 0,55 15,50 Sasa Polyester 6,19 -2,98 7,73 Say Reklamcılık 1,20 0,84 27,66 Sekuro Plastik 3,02 -0,66 2,03 Selçuk Ecza Deposu 5,11 0,99 87,97 Selçuk Gıda 1,64 1,23 23,31 Senkron Güvenlik 3,19 -2,74 219,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 0,00 -7,69 Servet GMYO 5,38 1,51 14,47 Seyitler Kimya 5,00 -3,85 29,87 Silverline Endüstri 1,42 2,16 5,97 Sinpaş GMYO 0,87 -1,14 135,14 Smartiks Yazılım 2,63 0,00 Soda Sanayii 5,87 -0,68 -13,23 Sodaş Sodyum Sanayii 7,53 -1,83 35,71 Söktaş 1,70 1,19 33,86 Sönmez Filament 4,06 -2,64 30,13 Sönmez Pamuklu 3,66 -0,81 17,31 Sumaş Suni Tahta 7,00 -3,05 4,55 Şeker Fin. Kir. 4,00 0,25 41,84 Şekerbank 1,04 -1,89 -5,45 Şişe Cam 4,52 -3,21 -17,55 Şok Marketler 10,78 -2,00 0,28 T. Halk Bankası 6,35 -3,20 -9,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,20 4,35 12,94 T.S.K.B. 0,92 -3,16 13,58 T.Tuborg 8,26 -2,36 4,11 Taç Tarım Ürünleri 3,95 -0,75 -21,94 Tat Gıda 5,10 -2,67 33,51 TAV Havalimanları 23,88 1,19 8,59 Taze Kuru Gıda 7,81 19,97 14,85 Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88 Tekfen Holding 19,62 2,51 -0,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,78 -2,11 -6,40 Temapol Polimer Plastik 3,67 0,00 19,93 TGS Dış Ticaret 3,43 0,59 45,96 Tofaş Oto. Fab. 20,60 1,58 32,81 Torunlar GMYO 1,84 -2,65 21,85 Trabzon Liman 8,44 -3,32 22,70 Trabzonspor Sportif 1,38 -2,13 0,28 Trakya Cam 2,90 -2,36 0,39 Trend GMYO 1,61 -1,23 26,77 TSKB GMYO 0,89 -2,20 8,54 Tuğçelik 2,74 -3,18 28,64 Tukaş 6,03 2,90 263,25 Turcas Petrol 1,87 -2,09 32,62 Turkcell 12,69 -2,46 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 4,64 -3,33 3,11 Tüpraş 141,40 -1,46 35,52 Türk Hava Yolları 11,78 -4,85 -26,88 Türk Prysmian Kablo 2,24 -1,75 29,88 Türk Telekom 5,73 -1,38 46,92 Türk Traktör 42,90 -0,79 22,92 Türker Proje Gayrimenkul 27,80 0,00 -13,50 Ufuk Yatırım 1,96 -1,01 71,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 -1,18 46,49 Ulusoy Elektrik 25,74 -0,16 61,28 Ulusoy Un Sanayi 2,95 2,79 41,83 Umpaş Holding 0,47 2,17 -14,55 Uşak Seramik 1,34 -0,74 20,72 Utopya Turizm 3,50 -1,41 -14,63 Uzertaş Boya 1,32 20,00 120,00 Ülker Bisküvi 20,00 1,78 36,33 Ünye Çimento 2,91 -2,02 -13,02 Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -2,39 Vakıf GMYO 1,89 -2,58 -2,91 Vakıf Yat. Ort. 1,89 -1,05 24,34 Vakıflar Bankası 4,93 -4,83 26,41 Vakko Tekstil 4,04 2,80 54,89 Vanet Gıda 1,78 0,00 36,92 Verusa Holding 16,23 1,00 -2,03 Verusaturk Girisim 3,28 -0,61 6,41 Vestel 9,90 -1,20 78,38 Vestel Beyaz Eşya 15,14 -0,13 55,00 Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,90 0,00 10,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -0,83 49,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,80 4,97 36,20 Yataş 6,43 0,94 43,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -1,06 -1,06 Yeni Gimat GMYO 10,25 0,00 42,75 Yeşil GMYO 0,36 12,50 33,33 Yeşil Yapı 0,36 12,50 38,46 Yeşil Yatırım Holding 11,10 6,53 15,26 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,50 -0,02 11,39 Yonga Mobilya 6,80 -1,59 4,77 Yünsa 5,06 -1,36 21,20 Zorlu Enerji 1,24 -1,59 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA