Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

01.10.2019 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.101,30 0,56 491,51
İş Bankası (C) 6,15 -1,91 35,76
İş Bankası (Kur.) 159.998,00 229,20
İş Fin.Kir. 2,20 -0,90 -52,48
İş Girişim 2,58 -1,90 26,47
İş GMYO 0,95 -2,06 -12,04
İş Y. Men. Değ. 3,87 0,52 109,55
İş Yat. Ort. 1,28 0,79 73,42
İşbir Holding 355,00 5,91 158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 2,44 -50,00
İttifak Holding 5,65 3,86 173,39
İz Hayvancılık Tarım 6,29 -0,79 -4,55
İzmir Demir Çelik 2,40 -1,23 44,58
İzmir Fırça 1,87 -1,58 -9,66
İzocam 20,12 0,00 -6,07
Jantsa Jant Sanayi 43,10 0,23 66,98
Kafein Yazılım 7,10 0,14 3,08
Kapital Yat. Holding 2,90 -3,01 1,05
Kaplamin 4,62 0,43 28,33
Kardemir (A) 2,16 0,00 26,19
Kardemir (B) 2,16 0,00 25,51
Kardemir (D) 2,22 -0,45 7,99
Karel Elektronik 9,73 0,31 133,33
Karsan Otomotiv 1,16 0,00 -9,38
Karsu Tekstil 1,95 -2,01 56,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 1,73 43,24
Kartonsan 337,00 -0,47 5,65
Katmerciler Ekipman 3,00 -4,15 -0,29
Kent Gıda 117,80 -1,26 -1,01
Kerevitaş Gıda 2,44 0,83 35,56
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71
Kiler GMYO 1,95 -2,50 11,43
Klimasan Klima 11,50 5,31 196,40
Koç Holding 18,75 -0,85 35,39
Konfrut Gıda 38,96 -1,37 63,15
Konya Çimento 209,00 -2,34 17,42
Kordsa Teknik Tekstil 12,72 0,24 34,45
Koza Altın 65,75 0,54 28,17
Koza Madencilik 9,41 1,95 30,33
Körfez GMYO 1,51 -1,95 23,77
Kristal Kola 1,24 2,48 18,10
Kron Telekomünikasyon 9,44 -1,36 8,51
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,00 53,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 0,81 10,62
Kütahya Porselen 5,32 -1,30 16,92
Lider Faktoring 2,40 -1,23 6,67
Link Bilgisayar 11,17 -2,62 34,25
Logo Yazılım 40,00 -0,35 47,38
Lokman Hekim Sağlık 3,88 -2,51 -13,78
Lüks Kadife 6,11 -0,16 25,98
Makina Takım 1,46 -1,35 -5,19
Mardin Çimento 3,90 -2,74 40,44
Marka Yatırım Holding 0,81 1,25 30,65
Marmaris Altınyunus 21,92 -1,70 24,83
Marshall 31,10 -0,64 23,31
Martı GMYO 0,78 -1,27 20,00
Martı Otel 0,83 0,00 43,10
Mavi Giyim 46,50 0,78 44,32
Mazhar Zorlu Holding 5,46 2,44 43,31
Mega Polietilen 2,08 0,48 1,96
Menderes Tekstil 0,82 0,00 13,89
Mensa 0,18 -5,26 28,57
Merit Turizm 12,00 0,00 100,33
Merko Gıda 0,82 -1,20 -18,81
Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,59 0,63 51,43
Metro Holding 2,08 2,97 173,68
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 2,16 29,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -1,53 9,32
Migros Ticaret 20,58 -0,87 38,12
Milpa 1,80 1,69 25,93
Mistral GMYO 1,35 0,00 -11,76
MLP Sağlık 14,64 -0,41 36,82
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -1,01 -10,91
Mondi Tire Kutsan 1,62 -2,41 -12,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.061,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,66 0,15
Net Holding 1,78 -1,11 -9,18
Netaş Telekom. 9,23 -1,28 42,88
Niğbaş Niğde Beton 10,00 2,25 150,00
Nuh Çimento 7,67 3,93 10,68
Nurol GMYO 2,60 -0,76 23,81
Odaş Elektrik 1,69 0,00 20,02
Olmuksan-IP 4,06 -0,49 20,47
Orge Enerji Elektrik 3,70 -2,89 18,59
Orma Orman Mahsulleri 4,46 19,89 271,67
Osmanlı Menkul 1,55 1,97 -9,88
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,88 6,48
Otokar 139,40 3,26 62,30
Oyak Yat. Ort. 1,74 -4,92 9,90
Oylum Sınai Yatırımlar 2,10 -0,94 105,88
Özak GMYO 1,68 -1,18 15,93
Özbal Çelik Boru 1,28 -0,78 -7,25
Özderici GMYO 1,14 -1,72 -51,49
Özerden Plastik 2,37 4,87 18,02
Panora GMYO 4,60 -0,65 25,11
Park Elek.Madencilik 4,12 0,24 70,95
Parsan 13,08 2,67 49,32
Pegasus 60,20 -0,82 162,65
Peker GMYO 3,08 -0,96 -62,55
Penguen Gıda 1,64 -0,61 51,85
Pera GMYO 0,73 -1,35 -5,19
Pergamon Dış Ticaret 6,45 0,47 5,61
Petkim 3,55 -1,66 -9,84
Petrokent Turizm 82,50 0,00 20,09
Pınar Et ve Un 6,71 -0,59 51,23
Pınar Su 1,50 -0,66 20,00
Pınar Süt 9,20 1,32 47,98
Plastikkart 3,99 3,64 47,78
Polisan Holding 2,79 -0,71 -7,46
Politeknik Metal 80,00 0,00 128,14
Prizma Press Matbaacılık 4,47 -3,66 188,39
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.100,30 -0,02
QNB Finans Fin. Kir. 18,54 -7,30 172,65
QNB Finansbank 13,80 -18,58 53,16
Ral Yatırım Holding 8,70 -4,08 372,83
Ray Sigorta 2,36 -2,07 69,78
Reysaş GMYO 1,24 -1,59 79,71
Reysaş Lojistik 1,05 2,94 41,89
Rhea Girişim 0,81 -2,41 22,73
Rodrigo Tekstil 2,42 -1,63 27,37
Royal Halı 0,93 -5,10 -6,06
RTA Laboratuvarları 1,39 0,72 -14,38
Sabancı Holding 9,36 -2,19 29,41
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -2,21 14,18
Salix Yatırım Holding 4,00 0,00 3,90
Sanel Mühendislik 5,74 1,41 163,30
Sanifoam Sünger 2,18 -0,46 74,40
Sanko Pazarlama 2,68 0,37 35,08
Saray Matbaacılık 1,10 -0,90 10,00
Sarkuysan 3,63 0,55 15,50
Sasa Polyester 6,19 -2,98 7,73
Say Reklamcılık 1,20 0,84 27,66
Sekuro Plastik 3,02 -0,66 2,03
Selçuk Ecza Deposu 5,11 0,99 87,97
Selçuk Gıda 1,64 1,23 23,31
Senkron Güvenlik 3,19 -2,74 219,00
Serve Film Prodüksiyon 1,80 0,00 -7,69
Servet GMYO 5,38 1,51 14,47
Seyitler Kimya 5,00 -3,85 29,87
Silverline Endüstri 1,42 2,16 5,97
Sinpaş GMYO 0,87 -1,14 135,14
Smartiks Yazılım 2,63 0,00
Soda Sanayii 5,87 -0,68 -13,23
Sodaş Sodyum Sanayii 7,53 -1,83 35,71
Söktaş 1,70 1,19 33,86
Sönmez Filament 4,06 -2,64 30,13
Sönmez Pamuklu 3,66 -0,81 17,31
Sumaş Suni Tahta 7,00 -3,05 4,55
Şeker Fin. Kir. 4,00 0,25 41,84
Şekerbank 1,04 -1,89 -5,45
Şişe Cam 4,52 -3,21 -17,55
Şok Marketler 10,78 -2,00 0,28
T. Halk Bankası 6,35 -3,20 -9,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,20 4,35 12,94
T.S.K.B. 0,92 -3,16 13,58
T.Tuborg 8,26 -2,36 4,11
Taç Tarım Ürünleri 3,95 -0,75 -21,94
Tat Gıda 5,10 -2,67 33,51
TAV Havalimanları 23,88 1,19 8,59
Taze Kuru Gıda 7,81 19,97 14,85
Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88
Tekfen Holding 19,62 2,51 -0,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,78 -2,11 -6,40
Temapol Polimer Plastik 3,67 0,00 19,93
TGS Dış Ticaret 3,43 0,59 45,96
Tofaş Oto. Fab. 20,60 1,58 32,81
Torunlar GMYO 1,84 -2,65 21,85
Trabzon Liman 8,44 -3,32 22,70
Trabzonspor Sportif 1,38 -2,13 0,28
Trakya Cam 2,90 -2,36 0,39
Trend GMYO 1,61 -1,23 26,77
TSKB GMYO 0,89 -2,20 8,54
Tuğçelik 2,74 -3,18 28,64
Tukaş 6,03 2,90 263,25
Turcas Petrol 1,87 -2,09 32,62
Turkcell 12,69 -2,46 4,27
Tümosan Motor ve Traktör 4,64 -3,33 3,11
Tüpraş 141,40 -1,46 35,52
Türk Hava Yolları 11,78 -4,85 -26,88
Türk Prysmian Kablo 2,24 -1,75 29,88
Türk Telekom 5,73 -1,38 46,92
Türk Traktör 42,90 -0,79 22,92
Türker Proje Gayrimenkul 27,80 0,00 -13,50
Ufuk Yatırım 1,96 -1,01 71,93
Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 -1,18 46,49
Ulusoy Elektrik 25,74 -0,16 61,28
Ulusoy Un Sanayi 2,95 2,79 41,83
Umpaş Holding 0,47 2,17 -14,55
Uşak Seramik 1,34 -0,74 20,72
Utopya Turizm 3,50 -1,41 -14,63
Uzertaş Boya 1,32 20,00 120,00
Ülker Bisküvi 20,00 1,78 36,33
Ünye Çimento 2,91 -2,02 -13,02
Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -2,39
Vakıf GMYO 1,89 -2,58 -2,91
Vakıf Yat. Ort. 1,89 -1,05 24,34
Vakıflar Bankası 4,93 -4,83 26,41
Vakko Tekstil 4,04 2,80 54,89
Vanet Gıda 1,78 0,00 36,92
Verusa Holding 16,23 1,00 -2,03
Verusaturk Girisim 3,28 -0,61 6,41
Vestel 9,90 -1,20 78,38
Vestel Beyaz Eşya 15,14 -0,13 55,00
Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,90 0,00 10,47
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -0,83 49,38
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,80 4,97 36,20
Yataş 6,43 0,94 43,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -1,06 -1,06
Yeni Gimat GMYO 10,25 0,00 42,75
Yeşil GMYO 0,36 12,50 33,33
Yeşil Yapı 0,36 12,50 38,46
Yeşil Yatırım Holding 11,10 6,53 15,26
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,50 -0,02 11,39
Yonga Mobilya 6,80 -1,59 4,77
Yünsa 5,06 -1,36 21,20
Zorlu Enerji 1,24 -1,59 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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