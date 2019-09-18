Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
18.09.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.012,10
|-4,93
|455,91
|İş Bankası (C)
|6,00
|-1,80
|32,45
|İş Bankası (Kur.)
|145.000,00
|198,34
|İş Fin.Kir.
|2,21
|0,91
|-52,27
|İş Girişim
|2,75
|4,56
|34,80
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,88
|0,52
|110,09
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|332,00
|-1,95
|141,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|2,70
|-54,76
|İttifak Holding
|4,39
|-1,35
|112,42
|İz Hayvancılık Tarım
|5,21
|2,16
|-20,94
|İzmir Demir Çelik
|2,05
|19,88
|23,49
|İzmir Fırça
|1,83
|-2,14
|-11,59
|İzocam
|20,08
|-0,20
|-6,26
|Jantsa Jant Sanayi
|39,66
|-2,94
|53,65
|Kafein Yazılım
|6,88
|-1,43
|-0,11
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|-1,16
|-40,77
|Kaplamin
|4,90
|-5,04
|36,11
|Kardemir (A)
|2,18
|1,40
|27,36
|Kardemir (B)
|2,17
|0,46
|26,09
|Kardemir (D)
|2,21
|0,45
|7,50
|Karel Elektronik
|9,01
|0,56
|116,07
|Karsan Otomotiv
|1,14
|0,00
|-10,94
|Karsu Tekstil
|2,03
|-0,49
|62,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,01
|-2,15
|35,41
|Kartonsan
|322,00
|2,58
|0,95
|Katmerciler Ekipman
|2,89
|1,40
|-3,94
|Kent Gıda
|122,30
|-1,77
|2,77
|Kerevitaş Gıda
|2,27
|2,25
|26,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-13,04
|14,29
|Kiler GMYO
|1,99
|-1,49
|13,71
|Klimasan Klima
|10,92
|-1,00
|181,45
|Koç Holding
|18,25
|-0,38
|31,78
|Konfrut Gıda
|37,38
|2,19
|56,53
|Konya Çimento
|222,60
|20,00
|25,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,16
|0,16
|28,53
|Koza Altın
|62,90
|0,48
|22,61
|Koza Madencilik
|8,34
|1,96
|15,51
|Körfez GMYO
|1,50
|-0,66
|22,95
|Kristal Kola
|1,06
|1,92
|0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,63
|3,77
|10,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|1,94
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|-1,63
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,28
|2,13
|16,04
|Lider Faktoring
|2,41
|-1,63
|7,11
|Link Bilgisayar
|10,62
|1,53
|27,64
|Logo Yazılım
|38,40
|-0,16
|41,49
|Lokman Hekim Sağlık
|3,97
|1,28
|-11,78
|Lüks Kadife
|5,59
|2,57
|15,26
|Makina Takım
|1,57
|0,64
|1,95
|Mardin Çimento
|3,25
|4,17
|17,03
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|32,26
|Marmaris Altınyunus
|22,80
|0,88
|29,84
|Marshall
|31,20
|-0,26
|23,71
|Martı GMYO
|0,75
|-1,32
|15,38
|Martı Otel
|0,77
|0,00
|32,76
|Mavi Giyim
|39,80
|1,89
|23,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,35
|-0,56
|40,42
|Mega Polietilen
|2,05
|-2,84
|0,49
|Menderes Tekstil
|0,79
|0,00
|9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,25
|0,00
|87,81
|Merko Gıda
|0,85
|-2,30
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|1,39
|39,05
|Metro Holding
|1,95
|0,00
|156,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,40
|-1,41
|27,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|-6,04
|18,64
|Migros Ticaret
|20,40
|3,03
|36,91
|Milpa
|1,53
|1,32
|7,04
|Mistral GMYO
|1,41
|-0,70
|-7,84
|MLP Sağlık
|14,33
|0,92
|33,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|0,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|0,00
|-10,75
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,60
|0,61
|Net Holding
|1,84
|0,00
|-6,12
|Netaş Telekom.
|9,60
|8,47
|48,61
|Niğbaş Niğde Beton
|8,75
|-19,95
|118,75
|Nuh Çimento
|6,94
|0,00
|0,14
|Nurol GMYO
|2,62
|-2,96
|24,76
|Odaş Elektrik
|1,80
|2,27
|27,84
|Olmuksan-IP
|3,77
|0,53
|11,87
|Orge Enerji Elektrik
|3,60
|-0,83
|15,38
|Orma Orman Mahsulleri
|1,31
|2,34
|9,17
|Osmanlı Menkul
|1,50
|3,45
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-2,56
|5,56
|Otokar
|132,50
|0,00
|54,27
|Oyak Yat. Ort.
|1,55
|-3,13
|-2,10
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,95
|-0,51
|91,18
|Özak GMYO
|1,63
|1,24
|12,48
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-1,60
|-10,87
|Özderici GMYO
|1,16
|-2,52
|-50,64
|Özerden Plastik
|2,85
|-0,35
|16,92
|Panora GMYO
|4,60
|-0,65
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|3,82
|1,06
|58,51
|Parsan
|12,70
|-2,76
|44,98
|Pegasus
|60,10
|5,35
|162,22
|Peker GMYO
|3,16
|0,00
|-61,58
|Penguen Gıda
|1,58
|0,64
|46,30
|Pera GMYO
|0,63
|-1,56
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,21
|-0,64
|1,68
|Petkim
|3,48
|-1,14
|-11,62
|Petrokent Turizm
|82,95
|1,47
|20,74
|Pınar Et ve Un
|6,77
|1,50
|52,59
|Pınar Su
|1,50
|2,04
|20,00
|Pınar Süt
|8,80
|3,65
|41,55
|Plastikkart
|3,77
|3,01
|39,63
|Polisan Holding
|2,43
|0,41
|-19,40
|Politeknik Metal
|80,30
|0,37
|128,99
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|-2,58
|167,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,99
|3,28
|-11,91
|QNB Finansbank
|11,78
|3,79
|30,74
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|2,60
|329,35
|Ray Sigorta
|2,28
|0,44
|64,03
|Reysaş GMYO
|1,23
|-0,81
|78,26
|Reysaş Lojistik
|1,06
|-0,93
|43,24
|Rhea Girişim
|0,78
|-1,27
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|6,55
|3,31
|244,74
|Royal Halı
|0,92
|5,75
|-7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|1,46
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,33
|2,53
|29,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,76
|-2,22
|13,53
|Salix Yatırım Holding
|3,56
|-1,11
|-7,53
|Sanel Mühendislik
|5,20
|1,17
|138,53
|Sanifoam Sünger
|2,16
|4,85
|72,80
|Sanko Pazarlama
|2,67
|1,91
|34,57
|Saray Matbaacılık
|1,14
|0,00
|14,00
|Sarkuysan
|3,52
|-0,28
|12,00
|Sasa Polyester
|6,10
|0,33
|6,16
|Say Reklamcılık
|1,20
|-0,83
|27,66
|Sekuro Plastik
|3,10
|-0,32
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|5,33
|-0,19
|96,07
|Selçuk Gıda
|1,61
|0,63
|21,05
|Senkron Güvenlik
|3,53
|4,44
|253,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|-1,10
|-7,69
|Servet GMYO
|4,88
|4,05
|3,83
|Seyitler Kimya
|4,49
|-2,39
|16,62
|Silverline Endüstri
|1,39
|1,46
|3,73
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,69
|3,46
|Soda Sanayii
|5,83
|1,39
|-13,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,29
|0,00
|31,39
|Söktaş
|1,60
|0,63
|25,98
|Sönmez Filament
|4,61
|-0,22
|47,76
|Sönmez Pamuklu
|3,80
|0,00
|21,79
|Sumaş Suni Tahta
|6,03
|-0,17
|-9,94
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|0,54
|31,91
|Şekerbank
|1,04
|1,96
|-5,45
|Şişe Cam
|4,50
|0,22
|-17,92
|Şok Marketler
|10,84
|1,50
|0,84
|T. Halk Bankası
|6,46
|-0,15
|-7,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,04
|-0,73
|-11,53
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|13,58
|T.Tuborg
|8,25
|2,61
|3,98
|Taç Tarım Ürünleri
|3,80
|0,26
|-24,90
|Tat Gıda
|4,88
|1,67
|27,75
|TAV Havalimanları
|23,88
|1,27
|8,59
|Taze Kuru Gıda
|5,57
|2,20
|-18,09
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-1,32
|-11,76
|Tekfen Holding
|19,23
|0,37
|-2,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,70
|0,37
|-9,09
|Temapol Polimer Plastik
|3,56
|-4,30
|16,34
|TGS Dış Ticaret
|3,41
|-0,29
|45,11
|Tofaş Oto. Fab.
|19,12
|-0,47
|23,26
|Torunlar GMYO
|1,88
|-1,57
|24,50
|Trabzon Liman
|8,51
|-2,30
|23,72
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|-0,68
|6,10
|Trakya Cam
|2,78
|2,58
|-3,77
|Trend GMYO
|1,59
|1,92
|25,20
|TSKB GMYO
|0,89
|-1,11
|8,54
|Tuğçelik
|2,50
|2,88
|17,37
|Tukaş
|5,10
|0,20
|207,23
|Turcas Petrol
|1,95
|-2,50
|38,30
|Turkcell
|12,80
|-1,23
|5,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,38
|-0,45
|-2,67
|Tüpraş
|137,00
|1,86
|31,31
|Türk Hava Yolları
|11,79
|-0,25
|-26,82
|Türk Prysmian Kablo
|2,34
|3,54
|35,68
|Türk Telekom
|5,43
|1,12
|39,23
|Türk Traktör
|40,00
|1,63
|14,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,46
|-0,38
|-17,67
|Ufuk Yatırım
|1,99
|-5,24
|74,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,64
|0,00
|43,86
|Ulusoy Elektrik
|26,38
|-1,12
|65,29
|Ulusoy Un Sanayi
|2,60
|1,17
|25,00
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,40
|1,45
|26,13
|Utopya Turizm
|3,53
|2,02
|-13,90
|Uzertaş Boya
|1,10
|0,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|20,24
|1,50
|37,97
|Ünye Çimento
|2,91
|0,69
|-13,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|3,76
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,93
|0,00
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|-2,09
|23,03
|Vakıflar Bankası
|5,22
|-0,95
|33,85
|Vakko Tekstil
|3,92
|1,29
|50,29
|Vanet Gıda
|1,82
|1,11
|40,00
|Verusa Holding
|15,95
|1,27
|-3,92
|Verusaturk Girisim
|3,29
|1,54
|6,73
|Vestel
|10,52
|-0,19
|89,55
|Vestel Beyaz Eşya
|15,17
|-0,07
|55,31
|Viking Kağıt
|0,97
|0,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,88
|0,53
|9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-3,23
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,72
|0,36
|Yataş
|6,02
|0,84
|34,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,99
|3,13
|5,32
|Yeni Gimat GMYO
|10,04
|1,11
|39,82
|Yeşil GMYO
|0,30
|-3,23
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,30
|0,00
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,82
|0,41
|1,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.320,10
|2,93
|5,51
|Yonga Mobilya
|6,57
|-0,15
|1,22
|Yünsa
|5,12
|0,99
|22,64
|Zorlu Enerji
|1,21
|0,00
|-1,63
(Son)
Kaynak: AA