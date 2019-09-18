18.09.2019 18:36

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.012,10 -4,93 455,91 İş Bankası (C) 6,00 -1,80 32,45 İş Bankası (Kur.) 145.000,00 198,34 İş Fin.Kir. 2,21 0,91 -52,27 İş Girişim 2,75 4,56 34,80 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,88 0,52 110,09 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 332,00 -1,95 141,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -54,76 İttifak Holding 4,39 -1,35 112,42 İz Hayvancılık Tarım 5,21 2,16 -20,94 İzmir Demir Çelik 2,05 19,88 23,49 İzmir Fırça 1,83 -2,14 -11,59 İzocam 20,08 -0,20 -6,26 Jantsa Jant Sanayi 39,66 -2,94 53,65 Kafein Yazılım 6,88 -1,43 -0,11 Kapital Yat. Holding 1,70 -1,16 -40,77 Kaplamin 4,90 -5,04 36,11 Kardemir (A) 2,18 1,40 27,36 Kardemir (B) 2,17 0,46 26,09 Kardemir (D) 2,21 0,45 7,50 Karel Elektronik 9,01 0,56 116,07 Karsan Otomotiv 1,14 0,00 -10,94 Karsu Tekstil 2,03 -0,49 62,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,01 -2,15 35,41 Kartonsan 322,00 2,58 0,95 Katmerciler Ekipman 2,89 1,40 -3,94 Kent Gıda 122,30 -1,77 2,77 Kerevitaş Gıda 2,27 2,25 26,11 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -13,04 14,29 Kiler GMYO 1,99 -1,49 13,71 Klimasan Klima 10,92 -1,00 181,45 Koç Holding 18,25 -0,38 31,78 Konfrut Gıda 37,38 2,19 56,53 Konya Çimento 222,60 20,00 25,06 Kordsa Teknik Tekstil 12,16 0,16 28,53 Koza Altın 62,90 0,48 22,61 Koza Madencilik 8,34 1,96 15,51 Körfez GMYO 1,50 -0,66 22,95 Kristal Kola 1,06 1,92 0,95 Kron Telekomünikasyon 9,63 3,77 10,69 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 1,94 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 -1,63 7,08 Kütahya Porselen 5,28 2,13 16,04 Lider Faktoring 2,41 -1,63 7,11 Link Bilgisayar 10,62 1,53 27,64 Logo Yazılım 38,40 -0,16 41,49 Lokman Hekim Sağlık 3,97 1,28 -11,78 Lüks Kadife 5,59 2,57 15,26 Makina Takım 1,57 0,64 1,95 Mardin Çimento 3,25 4,17 17,03 Marka Yatırım Holding 0,82 -1,20 32,26 Marmaris Altınyunus 22,80 0,88 29,84 Marshall 31,20 -0,26 23,71 Martı GMYO 0,75 -1,32 15,38 Martı Otel 0,77 0,00 32,76 Mavi Giyim 39,80 1,89 23,53 Mazhar Zorlu Holding 5,35 -0,56 40,42 Mega Polietilen 2,05 -2,84 0,49 Menderes Tekstil 0,79 0,00 9,72 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 11,25 0,00 87,81 Merko Gıda 0,85 -2,30 -15,84 Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,46 1,39 39,05 Metro Holding 1,95 0,00 156,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 -1,41 27,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 -6,04 18,64 Migros Ticaret 20,40 3,03 36,91 Milpa 1,53 1,32 7,04 Mistral GMYO 1,41 -0,70 -7,84 MLP Sağlık 14,33 0,92 33,93 MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 0,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,66 0,00 -10,75 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,60 0,61 Net Holding 1,84 0,00 -6,12 Netaş Telekom. 9,60 8,47 48,61 Niğbaş Niğde Beton 8,75 -19,95 118,75 Nuh Çimento 6,94 0,00 0,14 Nurol GMYO 2,62 -2,96 24,76 Odaş Elektrik 1,80 2,27 27,84 Olmuksan-IP 3,77 0,53 11,87 Orge Enerji Elektrik 3,60 -0,83 15,38 Orma Orman Mahsulleri 1,31 2,34 9,17 Osmanlı Menkul 1,50 3,45 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -2,56 5,56 Otokar 132,50 0,00 54,27 Oyak Yat. Ort. 1,55 -3,13 -2,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,95 -0,51 91,18 Özak GMYO 1,63 1,24 12,48 Özbal Çelik Boru 1,23 -1,60 -10,87 Özderici GMYO 1,16 -2,52 -50,64 Özerden Plastik 2,85 -0,35 16,92 Panora GMYO 4,60 -0,65 25,11 Park Elek.Madencilik 3,82 1,06 58,51 Parsan 12,70 -2,76 44,98 Pegasus 60,10 5,35 162,22 Peker GMYO 3,16 0,00 -61,58 Penguen Gıda 1,58 0,64 46,30 Pera GMYO 0,63 -1,56 -18,18 Pergamon Dış Ticaret 6,21 -0,64 1,68 Petkim 3,48 -1,14 -11,62 Petrokent Turizm 82,95 1,47 20,74 Pınar Et ve Un 6,77 1,50 52,59 Pınar Su 1,50 2,04 20,00 Pınar Süt 8,80 3,65 41,55 Plastikkart 3,77 3,01 39,63 Polisan Holding 2,43 0,41 -19,40 Politeknik Metal 80,30 0,37 128,99 Prizma Press Matbaacılık 4,15 -2,58 167,74 QNB Finans Fin. Kir. 5,99 3,28 -11,91 QNB Finansbank 11,78 3,79 30,74 Ral Yatırım Holding 7,90 2,60 329,35 Ray Sigorta 2,28 0,44 64,03 Reysaş GMYO 1,23 -0,81 78,26 Reysaş Lojistik 1,06 -0,93 43,24 Rhea Girişim 0,78 -1,27 18,18 Rodrigo Tekstil 6,55 3,31 244,74 Royal Halı 0,92 5,75 -7,07 RTA Laboratuvarları 1,39 1,46 -14,38 Sabancı Holding 9,33 2,53 29,00 Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -2,22 13,53 Salix Yatırım Holding 3,56 -1,11 -7,53 Sanel Mühendislik 5,20 1,17 138,53 Sanifoam Sünger 2,16 4,85 72,80 Sanko Pazarlama 2,67 1,91 34,57 Saray Matbaacılık 1,14 0,00 14,00 Sarkuysan 3,52 -0,28 12,00 Sasa Polyester 6,10 0,33 6,16 Say Reklamcılık 1,20 -0,83 27,66 Sekuro Plastik 3,10 -0,32 4,73 Selçuk Ecza Deposu 5,33 -0,19 96,07 Selçuk Gıda 1,61 0,63 21,05 Senkron Güvenlik 3,53 4,44 253,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 -1,10 -7,69 Servet GMYO 4,88 4,05 3,83 Seyitler Kimya 4,49 -2,39 16,62 Silverline Endüstri 1,39 1,46 3,73 Sinpaş GMYO 0,83 0,00 124,32 Smartiks Yazılım 2,69 3,46 Soda Sanayii 5,83 1,39 -13,83 Sodaş Sodyum Sanayii 7,29 0,00 31,39 Söktaş 1,60 0,63 25,98 Sönmez Filament 4,61 -0,22 47,76 Sönmez Pamuklu 3,80 0,00 21,79 Sumaş Suni Tahta 6,03 -0,17 -9,94 Şeker Fin. Kir. 3,72 0,54 31,91 Şekerbank 1,04 1,96 -5,45 Şişe Cam 4,50 0,22 -17,92 Şok Marketler 10,84 1,50 0,84 T. Halk Bankası 6,46 -0,15 -7,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,04 -0,73 -11,53 T.S.K.B. 0,92 1,10 13,58 T.Tuborg 8,25 2,61 3,98 Taç Tarım Ürünleri 3,80 0,26 -24,90 Tat Gıda 4,88 1,67 27,75 TAV Havalimanları 23,88 1,27 8,59 Taze Kuru Gıda 5,57 2,20 -18,09 Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -11,76 Tekfen Holding 19,23 0,37 -2,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,70 0,37 -9,09 Temapol Polimer Plastik 3,56 -4,30 16,34 TGS Dış Ticaret 3,41 -0,29 45,11 Tofaş Oto. Fab. 19,12 -0,47 23,26 Torunlar GMYO 1,88 -1,57 24,50 Trabzon Liman 8,51 -2,30 23,72 Trabzonspor Sportif 1,46 -0,68 6,10 Trakya Cam 2,78 2,58 -3,77 Trend GMYO 1,59 1,92 25,20 TSKB GMYO 0,89 -1,11 8,54 Tuğçelik 2,50 2,88 17,37 Tukaş 5,10 0,20 207,23 Turcas Petrol 1,95 -2,50 38,30 Turkcell 12,80 -1,23 5,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,38 -0,45 -2,67 Tüpraş 137,00 1,86 31,31 Türk Hava Yolları 11,79 -0,25 -26,82 Türk Prysmian Kablo 2,34 3,54 35,68 Türk Telekom 5,43 1,12 39,23 Türk Traktör 40,00 1,63 14,61 Türker Proje Gayrimenkul 26,46 -0,38 -17,67 Ufuk Yatırım 1,99 -5,24 74,56 Ulaşlar Turizm Yat. 1,64 0,00 43,86 Ulusoy Elektrik 26,38 -1,12 65,29 Ulusoy Un Sanayi 2,60 1,17 25,00 Umpaş Holding 0,43 2,38 -21,82 Uşak Seramik 1,40 1,45 26,13 Utopya Turizm 3,53 2,02 -13,90 Uzertaş Boya 1,10 0,00 83,33 Ülker Bisküvi 20,24 1,50 37,97 Ünye Çimento 2,91 0,69 -13,02 Vakıf Fin. Kir. 1,38 3,76 -3,09 Vakıf GMYO 1,93 0,00 -0,86 Vakıf Yat. Ort. 1,87 -2,09 23,03 Vakıflar Bankası 5,22 -0,95 33,85 Vakko Tekstil 3,92 1,29 50,29 Vanet Gıda 1,82 1,11 40,00 Verusa Holding 15,95 1,27 -3,92 Verusaturk Girisim 3,29 1,54 6,73 Vestel 10,52 -0,19 89,55 Vestel Beyaz Eşya 15,17 -0,07 55,31 Viking Kağıt 0,97 0,00 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,88 0,53 9,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 -3,23 50,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,72 0,36 Yataş 6,02 0,84 34,68 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,99 3,13 5,32 Yeni Gimat GMYO 10,04 1,11 39,82 Yeşil GMYO 0,30 -3,23 11,11 Yeşil Yapı 0,30 0,00 15,38 Yeşil Yatırım Holding 9,82 0,41 1,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.320,10 2,93 5,51 Yonga Mobilya 6,57 -0,15 1,22 Yünsa 5,12 0,99 22,64 Zorlu Enerji 1,21 0,00 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA