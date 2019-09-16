Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.09.2019 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.159,90
|-1,30
|493,42
|İş Bankası (C)
|6,28
|0,48
|38,63
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,22
|-2,20
|-52,05
|İş Girişim
|2,67
|-1,48
|30,88
|İş GMYO
|0,95
|-1,04
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,88
|-0,51
|110,09
|İş Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|69,35
|İşbir Holding
|335,70
|1,42
|144,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,80
|2,41
|119,35
|İz Hayvancılık Tarım
|5,15
|-3,01
|-21,85
|İzmir Demir Çelik
|1,73
|0,00
|4,22
|İzmir Fırça
|1,98
|6,45
|-4,35
|İzocam
|20,12
|-0,10
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|41,66
|-2,44
|61,40
|Kafein Yazılım
|7,21
|0,42
|4,68
|Kapital Yat. Holding
|1,75
|-1,69
|-39,02
|Kaplamin
|5,56
|-6,55
|54,44
|Kardemir (A)
|2,16
|-1,37
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|-1,37
|25,51
|Kardemir (D)
|2,22
|-0,89
|7,99
|Karel Elektronik
|9,03
|-3,32
|116,55
|Karsan Otomotiv
|1,15
|-1,71
|-10,16
|Karsu Tekstil
|2,03
|-0,49
|62,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,26
|0,00
|42,16
|Kartonsan
|312,50
|0,19
|-2,03
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|-0,35
|-5,94
|Kent Gıda
|127,60
|10,00
|7,23
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|-2,13
|27,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|6,82
|34,29
|Kiler GMYO
|2,04
|1,49
|16,57
|Klimasan Klima
|11,12
|-2,11
|186,60
|Koç Holding
|18,72
|1,63
|35,17
|Konfrut Gıda
|35,42
|0,34
|48,32
|Konya Çimento
|186,90
|0,43
|5,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,20
|-0,73
|28,95
|Koza Altın
|63,50
|0,95
|23,78
|Koza Madencilik
|8,13
|1,88
|12,60
|Körfez GMYO
|1,54
|0,00
|26,23
|Kristal Kola
|1,09
|-0,91
|3,81
|Kron Telekomünikasyon
|9,17
|1,66
|5,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,24
|3,33
|9,73
|Kütahya Porselen
|5,25
|-0,57
|15,38
|Lider Faktoring
|2,41
|0,42
|7,11
|Link Bilgisayar
|10,70
|-1,38
|28,61
|Logo Yazılım
|39,02
|0,00
|43,77
|Lokman Hekim Sağlık
|3,90
|-0,76
|-13,33
|Lüks Kadife
|5,40
|-1,64
|11,34
|Makina Takım
|1,59
|1,27
|3,25
|Mardin Çimento
|2,91
|-1,02
|4,79
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|21,74
|1,49
|23,80
|Marshall
|32,54
|-3,61
|29,02
|Martı GMYO
|0,75
|0,00
|15,38
|Martı Otel
|0,78
|-1,27
|34,48
|Mavi Giyim
|39,06
|-0,41
|21,23
|Mazhar Zorlu Holding
|5,75
|0,70
|50,92
|Mega Polietilen
|2,09
|1,95
|2,45
|Menderes Tekstil
|0,78
|2,63
|8,33
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|11,28
|-1,05
|88,31
|Merko Gıda
|0,84
|1,20
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|0,00
|-12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|-0,69
|36,19
|Metro Holding
|1,84
|1,10
|142,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|-2,07
|29,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,47
|-1,34
|24,58
|Migros Ticaret
|20,04
|-0,79
|34,50
|Milpa
|1,52
|0,00
|6,34
|Mistral GMYO
|1,43
|0,70
|-6,54
|MLP Sağlık
|14,50
|-1,76
|35,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|2,04
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,68
|0,60
|-9,68
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,52
|0,46
|Net Holding
|1,83
|0,55
|-6,63
|Netaş Telekom.
|8,72
|-3,96
|34,98
|Niğbaş Niğde Beton
|13,66
|-19,98
|241,50
|Nuh Çimento
|6,96
|3,88
|0,43
|Nurol GMYO
|2,59
|0,39
|23,33
|Odaş Elektrik
|1,75
|-1,13
|24,28
|Olmuksan-IP
|3,80
|3,26
|12,76
|Orge Enerji Elektrik
|3,71
|1,37
|18,91
|Orma Orman Mahsulleri
|1,25
|1,63
|4,17
|Osmanlı Menkul
|1,44
|2,13
|-16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,00
|6,48
|Otokar
|132,60
|1,22
|54,39
|Oyak Yat. Ort.
|1,60
|0,63
|1,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,98
|-0,50
|94,12
|Özak GMYO
|1,62
|-1,22
|11,79
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|4,07
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,18
|5,36
|-49,79
|Özerden Plastik
|2,84
|-3,40
|16,51
|Panora GMYO
|4,58
|-1,29
|24,56
|Park Elek.Madencilik
|3,75
|1,08
|55,60
|Parsan
|14,29
|0,49
|63,13
|Pegasus
|58,10
|-5,83
|153,49
|Peker GMYO
|3,28
|-5,48
|-60,12
|Penguen Gıda
|1,56
|1,30
|44,44
|Pera GMYO
|0,65
|3,17
|-15,58
|Pergamon Dış Ticaret
|6,41
|0,94
|4,95
|Petkim
|3,50
|-4,37
|-11,11
|Petrokent Turizm
|84,00
|8,74
|22,27
|Pınar Et ve Un
|6,73
|0,60
|51,68
|Pınar Su
|1,48
|-0,67
|18,40
|Pınar Süt
|8,42
|2,81
|35,44
|Plastikkart
|3,47
|1,17
|28,52
|Polisan Holding
|2,42
|0,41
|-19,73
|Politeknik Metal
|80,00
|0,06
|128,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|2,28
|160,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,85
|7,78
|-28,68
|QNB Finansbank
|11,50
|-1,71
|27,64
|Ral Yatırım Holding
|7,41
|2,35
|302,72
|Ray Sigorta
|2,31
|-0,86
|66,19
|Reysaş GMYO
|1,26
|-1,56
|82,61
|Reysaş Lojistik
|1,08
|0,00
|45,95
|Rhea Girişim
|0,78
|1,30
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|6,16
|-0,65
|224,21
|Royal Halı
|0,88
|0,00
|-11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|2,21
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,33
|-0,64
|29,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,81
|2,26
|16,76
|Salix Yatırım Holding
|3,65
|4,29
|-5,19
|Sanel Mühendislik
|5,13
|-1,91
|135,32
|Sanifoam Sünger
|2,03
|-0,49
|62,40
|Sanko Pazarlama
|2,62
|-0,38
|32,05
|Saray Matbaacılık
|1,17
|-6,40
|17,00
|Sarkuysan
|3,57
|1,42
|13,59
|Sasa Polyester
|6,05
|-2,42
|5,29
|Say Reklamcılık
|1,20
|1,69
|27,66
|Sekuro Plastik
|3,18
|0,32
|7,43
|Selçuk Ecza Deposu
|5,24
|0,38
|92,76
|Selçuk Gıda
|1,63
|0,00
|22,56
|Senkron Güvenlik
|2,85
|19,75
|185,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,82
|0,00
|-6,67
|Servet GMYO
|4,45
|3,49
|-5,32
|Seyitler Kimya
|4,64
|2,43
|20,52
|Silverline Endüstri
|1,41
|0,71
|5,22
|Sinpaş GMYO
|0,78
|1,30
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,59
|-0,38
|Soda Sanayii
|5,77
|-0,35
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|0,00
|29,58
|Söktaş
|1,64
|-0,61
|29,13
|Sönmez Filament
|4,60
|4,31
|47,44
|Sönmez Pamuklu
|3,79
|3,84
|21,47
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|-0,65
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,71
|0,00
|31,56
|Şekerbank
|1,02
|2,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,56
|-0,87
|-16,82
|Şok Marketler
|10,63
|-0,37
|-1,12
|T. Halk Bankası
|6,62
|0,61
|-5,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14,95
|-0,99
|-12,06
|T.S.K.B.
|0,92
|-1,08
|13,58
|T.Tuborg
|8,10
|-0,74
|2,09
|Taç Tarım Ürünleri
|3,85
|-1,79
|-23,91
|Tat Gıda
|4,86
|-1,42
|27,23
|TAV Havalimanları
|23,28
|-1,02
|5,86
|Taze Kuru Gıda
|5,50
|-0,18
|-19,12
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-1,30
|-10,59
|Tekfen Holding
|20,30
|-2,78
|3,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,75
|1,10
|-7,41
|Temapol Polimer Plastik
|3,45
|3,92
|12,75
|TGS Dış Ticaret
|3,42
|-1,44
|45,53
|Tofaş Oto. Fab.
|19,38
|1,31
|24,94
|Torunlar GMYO
|1,90
|1,06
|25,83
|Trabzon Liman
|8,45
|5,89
|22,84
|Trabzonspor Sportif
|1,47
|-1,34
|6,83
|Trakya Cam
|2,70
|-1,10
|-6,54
|Trend GMYO
|1,57
|1,95
|23,62
|TSKB GMYO
|0,87
|0,00
|6,10
|Tuğçelik
|2,48
|0,81
|16,43
|Tukaş
|5,09
|5,60
|206,63
|Turcas Petrol
|1,97
|-1,99
|39,72
|Turkcell
|13,24
|-1,56
|8,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|1,61
|-1,56
|Tüpraş
|136,90
|-0,29
|31,21
|Türk Hava Yolları
|11,86
|-3,89
|-26,38
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|5,12
|31,04
|Türk Telekom
|5,52
|-2,13
|41,54
|Türk Traktör
|39,46
|2,02
|13,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,30
|-1,94
|-15,06
|Ufuk Yatırım
|2,18
|-0,91
|91,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|-0,59
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|26,64
|0,91
|66,92
|Ulusoy Un Sanayi
|2,59
|-1,52
|24,52
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,43
|0,70
|28,83
|Utopya Turizm
|3,48
|2,65
|-15,12
|Uzertaş Boya
|1,03
|-1,90
|71,67
|Ülker Bisküvi
|20,60
|1,68
|40,42
|Ünye Çimento
|2,87
|-1,03
|-14,22
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|-0,73
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,96
|0,00
|0,68
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|-1,05
|24,34
|Vakıflar Bankası
|5,35
|0,38
|37,18
|Vakko Tekstil
|3,91
|-1,76
|49,90
|Vanet Gıda
|1,83
|1,10
|40,77
|Verusa Holding
|15,19
|1,54
|-8,49
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,16
|3,49
|Vestel
|10,79
|-2,79
|94,41
|Vestel Beyaz Eşya
|15,38
|-2,60
|57,46
|Viking Kağıt
|0,99
|2,06
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,88
|-2,59
|9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|-1,17
|58,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|-1,06
|0,36
|Yataş
|6,08
|-0,65
|36,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,98
|2,08
|4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,15
|1,50
|41,36
|Yeşil GMYO
|0,31
|3,33
|14,81
|Yeşil Yapı
|0,30
|3,45
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,78
|0,10
|1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.244,00
|2,00
|2,05
|Yonga Mobilya
|6,59
|0,61
|1,53
|Yünsa
|5,10
|0,20
|22,16
|Zorlu Enerji
|1,20
|-1,64
|-2,44
(Son)
Kaynak: AA