Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

12.09.2019 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.399,50 -0,54 501,25
İş Bankası (C) 6,22 3,15 37,31
İş Bankası (Kur.) 151.000,00 210,69
İş Fin.Kir. 2,15 0,00 -53,56
İş Girişim 2,69 1,13 31,86
İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04
İş Y. Men. Değ. 3,91 -1,26 111,71
İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35
İşbir Holding 355,00 -1,39 158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95
İttifak Holding 6,58 2,81 112,26
İz Hayvancılık Tarım 5,27 7,55 -20,03
İzmir Demir Çelik 1,72 -1,71 3,61
İzmir Fırça 1,80 -1,64 -13,04
İzocam 20,14 -0,10 -5,98
Jantsa Jant Sanayi 42,30 7,36 63,88
Kafein Yazılım 7,20 0,84 4,53
Kapital Yat. Holding 1,78 -2,20 -37,98
Kaplamin 5,84 -2,18 62,22
Kardemir (A) 2,17 -0,91 26,78
Kardemir (B) 2,16 -0,92 25,51
Kardemir (D) 2,25 -0,88 9,45
Karel Elektronik 8,89 0,45 113,19
Karsan Otomotiv 1,17 -0,85 -8,59
Karsu Tekstil 2,04 0,00 63,20
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 3,14 41,89
Kartonsan 312,10 0,19 -2,16
Katmerciler Ekipman 2,88 2,49 -4,28
Kent Gıda 115,00 -0,09 -3,36
Kerevitaş Gıda 2,35 -1,67 30,56
Kervansaray Yat. Holding 0,41 7,89 17,14
Kiler GMYO 2,01 -0,50 14,86
Klimasan Klima 11,11 0,18 186,35
Koç Holding 18,45 -0,59 33,23
Konfrut Gıda 35,64 1,37 49,25
Konya Çimento 184,60 -1,02 3,71
Kordsa Teknik Tekstil 12,30 2,67 30,01
Koza Altın 62,50 -2,34 21,83
Koza Madencilik 7,77 -2,14 7,62
Körfez GMYO 1,60 -3,03 31,15
Kristal Kola 1,07 -0,93 1,90
Kron Telekomünikasyon 8,98 0,90 3,22
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 -1,69 53,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -2,44 6,19
Kütahya Porselen 5,24 -0,57 15,16
Lider Faktoring 2,40 0,42 6,67
Link Bilgisayar 10,46 -3,06 25,72
Logo Yazılım 39,40 0,20 45,17
Lokman Hekim Sağlık 3,94 -0,76 -12,44
Lüks Kadife 5,40 -0,55 11,34
Makina Takım 1,56 0,65 1,30
Mardin Çimento 2,95 1,03 6,23
Marka Yatırım Holding 0,78 0,00 25,81
Marmaris Altınyunus 21,18 -1,12 20,62
Marshall 33,88 2,05 34,34
Martı GMYO 0,74 0,00 13,85
Martı Otel 0,75 1,35 29,31
Mavi Giyim 38,26 -1,24 18,75
Mazhar Zorlu Holding 5,73 7,10 50,39
Mega Polietilen 1,94 -1,52 -4,90
Menderes Tekstil 0,75 0,00 4,17
Mensa 0,20 5,26 42,86
Merit Turizm 11,50 0,00 91,99
Merko Gıda 0,80 -1,23 -20,79
Metal Gayrimenkul 0,75 2,74 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,46 -2,01 39,05
Metro Holding 1,52 0,00 100,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 1,52 21,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,48 -1,33 25,42
Migros Ticaret 20,22 -0,39 35,70
Milpa 1,50 -1,32 4,94
Mistral GMYO 1,45 -3,97 -5,23
MLP Sağlık 14,01 5,42 30,93
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -1,01 -10,91
Mondi Tire Kutsan 1,66 -5,14 -10,75
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,43 0,00
Net Holding 1,79 4,68 -8,67
Netaş Telekom. 8,68 19,89 34,37
Niğbaş Niğde Beton 16,64 3,87 316,00
Nuh Çimento 6,69 0,45 -3,47
Nurol GMYO 2,66 7,69 26,67
Odaş Elektrik 1,84 0,55 30,68
Olmuksan-IP 3,61 -0,28 7,12
Orge Enerji Elektrik 3,54 1,14 13,46
Orma Orman Mahsulleri 1,22 0,00 1,67
Osmanlı Menkul 1,45 2,84 -15,70
Ostim Endüstriyel Yat 1,17 5,41 8,33
Otokar 129,80 -0,92 51,13
Oyak Yat. Ort. 1,66 -1,19 4,84
Oylum Sınai Yatırımlar 1,99 -2,45 95,10
Özak GMYO 1,65 -0,60 13,86
Özbal Çelik Boru 1,23 -6,11 -10,87
Özderici GMYO 1,14 6,54 -51,49
Özerden Plastik 2,83 2,91 16,10
Panora GMYO 4,56 2,70 24,02
Park Elek.Madencilik 3,61 1,69 49,79
Parsan 14,13 0,64 61,30
Pegasus 62,85 -3,75 174,21
Peker GMYO 3,32 1,84 -59,63
Penguen Gıda 1,55 0,00 43,52
Pera GMYO 0,65 0,00 -15,58
Pergamon Dış Ticaret 6,30 0,00 3,15
Petkim 3,63 0,00 -7,81
Petrokent Turizm 77,50 -1,27 12,81
Pınar Et ve Un 6,67 0,00 50,33
Pınar Su 1,46 -1,35 16,80
Pınar Süt 8,02 2,17 29,00
Plastikkart 3,39 -1,74 25,56
Polisan Holding 2,43 -5,08 -19,40
Politeknik Metal 79,75 -0,19 127,42
Prizma Press Matbaacılık 3,95 2,60 154,84
QNB Finans Fin. Kir. 4,54 -1,09 -33,24
QNB Finansbank 11,09 0,36 23,09
Ral Yatırım Holding 6,89 1,92 274,46
Ray Sigorta 2,32 -0,43 66,91
Reysaş GMYO 1,28 -3,03 85,51
Reysaş Lojistik 1,08 0,93 45,95
Rhea Girişim 0,76 4,11 15,15
Rodrigo Tekstil 6,15 -1,13 223,68
Royal Halı 0,86 0,00 -13,13
RTA Laboratuvarları 1,31 -0,76 -19,30
Sabancı Holding 9,37 1,96 29,55
Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -0,58 9,66
Salix Yatırım Holding 3,67 -0,81 -4,68
Sanel Mühendislik 5,25 -0,76 140,83
Sanifoam Sünger 2,02 -1,94 61,60
Sanko Pazarlama 2,62 -1,50 32,05
Saray Matbaacılık 1,23 0,00 23,00
Sarkuysan 3,54 0,57 12,64
Sasa Polyester 6,20 -1,90 7,90
Say Reklamcılık 1,20 -1,64 27,66
Sekuro Plastik 3,07 -0,65 3,72
Selçuk Ecza Deposu 5,23 1,55 92,39
Selçuk Gıda 1,60 0,00 20,30
Senkron Güvenlik 2,13 0,00 113,00
Serve Film Prodüksiyon 1,83 -1,08 -6,15
Servet GMYO 4,33 4,09 -7,87
Seyitler Kimya 4,60 3,37 19,48
Silverline Endüstri 1,41 -0,70 5,22
Sinpaş GMYO 0,78 0,00 110,81
Smartiks Yazılım 2,61 0,00
Soda Sanayii 5,76 -1,20 -14,86
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 -4,11 26,16
Söktaş 1,65 0,00 29,92
Sönmez Filament 4,39 0,46 40,71
Sönmez Pamuklu 3,64 -0,55 16,67
Sumaş Suni Tahta 6,18 -0,32 -7,70
Şeker Fin. Kir. 3,69 0,27 30,85
Şekerbank 0,99 0,00 -10,00
Şişe Cam 4,56 -0,44 -16,82
Şok Marketler 10,50 -0,66 -2,33
T. Halk Bankası 6,57 1,39 -6,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,54 -4,07 -8,59
T.S.K.B. 0,92 0,00 13,58
T.Tuborg 8,16 0,00 2,85
Taç Tarım Ürünleri 3,90 6,85 -22,92
Tat Gıda 4,93 0,41 29,06
TAV Havalimanları 23,44 -0,93 6,59
Taze Kuru Gıda 5,53 0,00 -18,68
Tek-Art Turizm 0,77 -2,53 -9,41
Tekfen Holding 20,64 1,28 5,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,66 -1,48 -10,44
Temapol Polimer Plastik 3,27 -1,80 6,86
TGS Dış Ticaret 3,51 -0,85 49,36
Tofaş Oto. Fab. 19,47 0,05 25,52
Torunlar GMYO 1,87 0,54 23,84
Trabzon Liman 7,46 -0,93 8,45
Trabzonspor Sportif 1,52 0,00 10,46
Trakya Cam 2,70 -0,74 -6,54
Trend GMYO 1,57 -4,27 23,62
TSKB GMYO 0,89 -3,26 8,54
Tuğçelik 2,45 0,82 15,02
Tukaş 4,61 8,47 177,71
Turcas Petrol 2,19 19,67 55,32
Turkcell 13,27 -0,67 9,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,32 -0,92 -4,00
Tüpraş 137,70 3,22 31,98
Türk Hava Yolları 11,99 -1,56 -25,57
Türk Prysmian Kablo 2,14 -0,47 24,08
Türk Telekom 5,52 0,55 41,54
Türk Traktör 38,40 -1,59 10,03
Türker Proje Gayrimenkul 27,90 0,72 -13,19
Ufuk Yatırım 2,21 2,79 93,86
Ulaşlar Turizm Yat. 1,65 -1,79 44,74
Ulusoy Elektrik 26,28 -0,83 64,66
Ulusoy Un Sanayi 2,56 1,19 23,08
Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64
Uşak Seramik 1,42 0,71 27,93
Utopya Turizm 3,36 -1,18 -18,05
Uzertaş Boya 1,08 0,93 80,00
Ülker Bisküvi 19,75 0,77 34,63
Ünye Çimento 2,86 2,14 -14,51
Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -2,39
Vakıf GMYO 1,99 0,51 2,22
Vakıf Yat. Ort. 2,05 9,04 34,87
Vakıflar Bankası 5,27 4,77 35,13
Vakko Tekstil 3,83 -1,79 46,83
Vanet Gıda 1,79 -1,65 37,69
Verusa Holding 14,92 0,13 -10,12
Verusaturk Girisim 3,39 0,30 2,42
Vestel 10,93 -1,97 96,94
Vestel Beyaz Eşya 15,57 -1,08 59,41
Viking Kağıt 0,98 -2,00 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,99 -1,49 15,70
Yapı ve Kredi Bank. 2,58 1,57 61,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 3,70 0,36
Yataş 6,27 5,03 40,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -1,06 -1,06
Yeni Gimat GMYO 9,95 3,97 38,57
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 7,41
Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54
Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,10 1,45
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.225,00 -1,10 1,18
Yonga Mobilya 6,56 0,31 1,07
Yünsa 5,10 -3,04 22,16
Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et