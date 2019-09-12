Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
12.09.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.399,50
|-0,54
|501,25
|İş Bankası (C)
|6,22
|3,15
|37,31
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,15
|0,00
|-53,56
|İş Girişim
|2,69
|1,13
|31,86
|İş GMYO
|0,95
|-1,04
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,91
|-1,26
|111,71
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|355,00
|-1,39
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,58
|2,81
|112,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,27
|7,55
|-20,03
|İzmir Demir Çelik
|1,72
|-1,71
|3,61
|İzmir Fırça
|1,80
|-1,64
|-13,04
|İzocam
|20,14
|-0,10
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|42,30
|7,36
|63,88
|Kafein Yazılım
|7,20
|0,84
|4,53
|Kapital Yat. Holding
|1,78
|-2,20
|-37,98
|Kaplamin
|5,84
|-2,18
|62,22
|Kardemir (A)
|2,17
|-0,91
|26,78
|Kardemir (B)
|2,16
|-0,92
|25,51
|Kardemir (D)
|2,25
|-0,88
|9,45
|Karel Elektronik
|8,89
|0,45
|113,19
|Karsan Otomotiv
|1,17
|-0,85
|-8,59
|Karsu Tekstil
|2,04
|0,00
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|3,14
|41,89
|Kartonsan
|312,10
|0,19
|-2,16
|Katmerciler Ekipman
|2,88
|2,49
|-4,28
|Kent Gıda
|115,00
|-0,09
|-3,36
|Kerevitaş Gıda
|2,35
|-1,67
|30,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|7,89
|17,14
|Kiler GMYO
|2,01
|-0,50
|14,86
|Klimasan Klima
|11,11
|0,18
|186,35
|Koç Holding
|18,45
|-0,59
|33,23
|Konfrut Gıda
|35,64
|1,37
|49,25
|Konya Çimento
|184,60
|-1,02
|3,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,30
|2,67
|30,01
|Koza Altın
|62,50
|-2,34
|21,83
|Koza Madencilik
|7,77
|-2,14
|7,62
|Körfez GMYO
|1,60
|-3,03
|31,15
|Kristal Kola
|1,07
|-0,93
|1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,98
|0,90
|3,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|-1,69
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-2,44
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,24
|-0,57
|15,16
|Lider Faktoring
|2,40
|0,42
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,46
|-3,06
|25,72
|Logo Yazılım
|39,40
|0,20
|45,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,94
|-0,76
|-12,44
|Lüks Kadife
|5,40
|-0,55
|11,34
|Makina Takım
|1,56
|0,65
|1,30
|Mardin Çimento
|2,95
|1,03
|6,23
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|0,00
|25,81
|Marmaris Altınyunus
|21,18
|-1,12
|20,62
|Marshall
|33,88
|2,05
|34,34
|Martı GMYO
|0,74
|0,00
|13,85
|Martı Otel
|0,75
|1,35
|29,31
|Mavi Giyim
|38,26
|-1,24
|18,75
|Mazhar Zorlu Holding
|5,73
|7,10
|50,39
|Mega Polietilen
|1,94
|-1,52
|-4,90
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,20
|5,26
|42,86
|Merit Turizm
|11,50
|0,00
|91,99
|Merko Gıda
|0,80
|-1,23
|-20,79
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|2,74
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|-2,01
|39,05
|Metro Holding
|1,52
|0,00
|100,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|1,52
|21,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,48
|-1,33
|25,42
|Migros Ticaret
|20,22
|-0,39
|35,70
|Milpa
|1,50
|-1,32
|4,94
|Mistral GMYO
|1,45
|-3,97
|-5,23
|MLP Sağlık
|14,01
|5,42
|30,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|-5,14
|-10,75
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,43
|0,00
|Net Holding
|1,79
|4,68
|-8,67
|Netaş Telekom.
|8,68
|19,89
|34,37
|Niğbaş Niğde Beton
|16,64
|3,87
|316,00
|Nuh Çimento
|6,69
|0,45
|-3,47
|Nurol GMYO
|2,66
|7,69
|26,67
|Odaş Elektrik
|1,84
|0,55
|30,68
|Olmuksan-IP
|3,61
|-0,28
|7,12
|Orge Enerji Elektrik
|3,54
|1,14
|13,46
|Orma Orman Mahsulleri
|1,22
|0,00
|1,67
|Osmanlı Menkul
|1,45
|2,84
|-15,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|5,41
|8,33
|Otokar
|129,80
|-0,92
|51,13
|Oyak Yat. Ort.
|1,66
|-1,19
|4,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,99
|-2,45
|95,10
|Özak GMYO
|1,65
|-0,60
|13,86
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-6,11
|-10,87
|Özderici GMYO
|1,14
|6,54
|-51,49
|Özerden Plastik
|2,83
|2,91
|16,10
|Panora GMYO
|4,56
|2,70
|24,02
|Park Elek.Madencilik
|3,61
|1,69
|49,79
|Parsan
|14,13
|0,64
|61,30
|Pegasus
|62,85
|-3,75
|174,21
|Peker GMYO
|3,32
|1,84
|-59,63
|Penguen Gıda
|1,55
|0,00
|43,52
|Pera GMYO
|0,65
|0,00
|-15,58
|Pergamon Dış Ticaret
|6,30
|0,00
|3,15
|Petkim
|3,63
|0,00
|-7,81
|Petrokent Turizm
|77,50
|-1,27
|12,81
|Pınar Et ve Un
|6,67
|0,00
|50,33
|Pınar Su
|1,46
|-1,35
|16,80
|Pınar Süt
|8,02
|2,17
|29,00
|Plastikkart
|3,39
|-1,74
|25,56
|Polisan Holding
|2,43
|-5,08
|-19,40
|Politeknik Metal
|79,75
|-0,19
|127,42
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|2,60
|154,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,54
|-1,09
|-33,24
|QNB Finansbank
|11,09
|0,36
|23,09
|Ral Yatırım Holding
|6,89
|1,92
|274,46
|Ray Sigorta
|2,32
|-0,43
|66,91
|Reysaş GMYO
|1,28
|-3,03
|85,51
|Reysaş Lojistik
|1,08
|0,93
|45,95
|Rhea Girişim
|0,76
|4,11
|15,15
|Rodrigo Tekstil
|6,15
|-1,13
|223,68
|Royal Halı
|0,86
|0,00
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,31
|-0,76
|-19,30
|Sabancı Holding
|9,37
|1,96
|29,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|-0,58
|9,66
|Salix Yatırım Holding
|3,67
|-0,81
|-4,68
|Sanel Mühendislik
|5,25
|-0,76
|140,83
|Sanifoam Sünger
|2,02
|-1,94
|61,60
|Sanko Pazarlama
|2,62
|-1,50
|32,05
|Saray Matbaacılık
|1,23
|0,00
|23,00
|Sarkuysan
|3,54
|0,57
|12,64
|Sasa Polyester
|6,20
|-1,90
|7,90
|Say Reklamcılık
|1,20
|-1,64
|27,66
|Sekuro Plastik
|3,07
|-0,65
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|5,23
|1,55
|92,39
|Selçuk Gıda
|1,60
|0,00
|20,30
|Senkron Güvenlik
|2,13
|0,00
|113,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,83
|-1,08
|-6,15
|Servet GMYO
|4,33
|4,09
|-7,87
|Seyitler Kimya
|4,60
|3,37
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,41
|-0,70
|5,22
|Sinpaş GMYO
|0,78
|0,00
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,61
|0,00
|Soda Sanayii
|5,76
|-1,20
|-14,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|-4,11
|26,16
|Söktaş
|1,65
|0,00
|29,92
|Sönmez Filament
|4,39
|0,46
|40,71
|Sönmez Pamuklu
|3,64
|-0,55
|16,67
|Sumaş Suni Tahta
|6,18
|-0,32
|-7,70
|Şeker Fin. Kir.
|3,69
|0,27
|30,85
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-10,00
|Şişe Cam
|4,56
|-0,44
|-16,82
|Şok Marketler
|10,50
|-0,66
|-2,33
|T. Halk Bankası
|6,57
|1,39
|-6,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,54
|-4,07
|-8,59
|T.S.K.B.
|0,92
|0,00
|13,58
|T.Tuborg
|8,16
|0,00
|2,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,90
|6,85
|-22,92
|Tat Gıda
|4,93
|0,41
|29,06
|TAV Havalimanları
|23,44
|-0,93
|6,59
|Taze Kuru Gıda
|5,53
|0,00
|-18,68
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-2,53
|-9,41
|Tekfen Holding
|20,64
|1,28
|5,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,66
|-1,48
|-10,44
|Temapol Polimer Plastik
|3,27
|-1,80
|6,86
|TGS Dış Ticaret
|3,51
|-0,85
|49,36
|Tofaş Oto. Fab.
|19,47
|0,05
|25,52
|Torunlar GMYO
|1,87
|0,54
|23,84
|Trabzon Liman
|7,46
|-0,93
|8,45
|Trabzonspor Sportif
|1,52
|0,00
|10,46
|Trakya Cam
|2,70
|-0,74
|-6,54
|Trend GMYO
|1,57
|-4,27
|23,62
|TSKB GMYO
|0,89
|-3,26
|8,54
|Tuğçelik
|2,45
|0,82
|15,02
|Tukaş
|4,61
|8,47
|177,71
|Turcas Petrol
|2,19
|19,67
|55,32
|Turkcell
|13,27
|-0,67
|9,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,32
|-0,92
|-4,00
|Tüpraş
|137,70
|3,22
|31,98
|Türk Hava Yolları
|11,99
|-1,56
|-25,57
|Türk Prysmian Kablo
|2,14
|-0,47
|24,08
|Türk Telekom
|5,52
|0,55
|41,54
|Türk Traktör
|38,40
|-1,59
|10,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,90
|0,72
|-13,19
|Ufuk Yatırım
|2,21
|2,79
|93,86
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|-1,79
|44,74
|Ulusoy Elektrik
|26,28
|-0,83
|64,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,56
|1,19
|23,08
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,42
|0,71
|27,93
|Utopya Turizm
|3,36
|-1,18
|-18,05
|Uzertaş Boya
|1,08
|0,93
|80,00
|Ülker Bisküvi
|19,75
|0,77
|34,63
|Ünye Çimento
|2,86
|2,14
|-14,51
|Vakıf Fin. Kir.
|1,39
|0,72
|-2,39
|Vakıf GMYO
|1,99
|0,51
|2,22
|Vakıf Yat. Ort.
|2,05
|9,04
|34,87
|Vakıflar Bankası
|5,27
|4,77
|35,13
|Vakko Tekstil
|3,83
|-1,79
|46,83
|Vanet Gıda
|1,79
|-1,65
|37,69
|Verusa Holding
|14,92
|0,13
|-10,12
|Verusaturk Girisim
|3,39
|0,30
|2,42
|Vestel
|10,93
|-1,97
|96,94
|Vestel Beyaz Eşya
|15,57
|-1,08
|59,41
|Viking Kağıt
|0,98
|-2,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,99
|-1,49
|15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|1,57
|61,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|3,70
|0,36
|Yataş
|6,27
|5,03
|40,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|-1,06
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|9,95
|3,97
|38,57
|Yeşil GMYO
|0,29
|-3,33
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|9,77
|-0,10
|1,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.225,00
|-1,10
|1,18
|Yonga Mobilya
|6,56
|0,31
|1,07
|Yünsa
|5,10
|-3,04
|22,16
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,00
|-0,81
(Son)
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