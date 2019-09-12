12.09.2019 18:34

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.399,50 -0,54 501,25 İş Bankası (C) 6,22 3,15 37,31 İş Bankası (Kur.) 151.000,00 210,69 İş Fin.Kir. 2,15 0,00 -53,56 İş Girişim 2,69 1,13 31,86 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 3,91 -1,26 111,71 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 355,00 -1,39 158,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95 İttifak Holding 6,58 2,81 112,26 İz Hayvancılık Tarım 5,27 7,55 -20,03 İzmir Demir Çelik 1,72 -1,71 3,61 İzmir Fırça 1,80 -1,64 -13,04 İzocam 20,14 -0,10 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 42,30 7,36 63,88 Kafein Yazılım 7,20 0,84 4,53 Kapital Yat. Holding 1,78 -2,20 -37,98 Kaplamin 5,84 -2,18 62,22 Kardemir (A) 2,17 -0,91 26,78 Kardemir (B) 2,16 -0,92 25,51 Kardemir (D) 2,25 -0,88 9,45 Karel Elektronik 8,89 0,45 113,19 Karsan Otomotiv 1,17 -0,85 -8,59 Karsu Tekstil 2,04 0,00 63,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 3,14 41,89 Kartonsan 312,10 0,19 -2,16 Katmerciler Ekipman 2,88 2,49 -4,28 Kent Gıda 115,00 -0,09 -3,36 Kerevitaş Gıda 2,35 -1,67 30,56 Kervansaray Yat. Holding 0,41 7,89 17,14 Kiler GMYO 2,01 -0,50 14,86 Klimasan Klima 11,11 0,18 186,35 Koç Holding 18,45 -0,59 33,23 Konfrut Gıda 35,64 1,37 49,25 Konya Çimento 184,60 -1,02 3,71 Kordsa Teknik Tekstil 12,30 2,67 30,01 Koza Altın 62,50 -2,34 21,83 Koza Madencilik 7,77 -2,14 7,62 Körfez GMYO 1,60 -3,03 31,15 Kristal Kola 1,07 -0,93 1,90 Kron Telekomünikasyon 8,98 0,90 3,22 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 -1,69 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -2,44 6,19 Kütahya Porselen 5,24 -0,57 15,16 Lider Faktoring 2,40 0,42 6,67 Link Bilgisayar 10,46 -3,06 25,72 Logo Yazılım 39,40 0,20 45,17 Lokman Hekim Sağlık 3,94 -0,76 -12,44 Lüks Kadife 5,40 -0,55 11,34 Makina Takım 1,56 0,65 1,30 Mardin Çimento 2,95 1,03 6,23 Marka Yatırım Holding 0,78 0,00 25,81 Marmaris Altınyunus 21,18 -1,12 20,62 Marshall 33,88 2,05 34,34 Martı GMYO 0,74 0,00 13,85 Martı Otel 0,75 1,35 29,31 Mavi Giyim 38,26 -1,24 18,75 Mazhar Zorlu Holding 5,73 7,10 50,39 Mega Polietilen 1,94 -1,52 -4,90 Menderes Tekstil 0,75 0,00 4,17 Mensa 0,20 5,26 42,86 Merit Turizm 11,50 0,00 91,99 Merko Gıda 0,80 -1,23 -20,79 Metal Gayrimenkul 0,75 2,74 -13,79 Metemtur Otelcilik 1,46 -2,01 39,05 Metro Holding 1,52 0,00 100,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 1,52 21,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,48 -1,33 25,42 Migros Ticaret 20,22 -0,39 35,70 Milpa 1,50 -1,32 4,94 Mistral GMYO 1,45 -3,97 -5,23 MLP Sağlık 14,01 5,42 30,93 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -1,01 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,66 -5,14 -10,75 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,43 0,00 Net Holding 1,79 4,68 -8,67 Netaş Telekom. 8,68 19,89 34,37 Niğbaş Niğde Beton 16,64 3,87 316,00 Nuh Çimento 6,69 0,45 -3,47 Nurol GMYO 2,66 7,69 26,67 Odaş Elektrik 1,84 0,55 30,68 Olmuksan-IP 3,61 -0,28 7,12 Orge Enerji Elektrik 3,54 1,14 13,46 Orma Orman Mahsulleri 1,22 0,00 1,67 Osmanlı Menkul 1,45 2,84 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 5,41 8,33 Otokar 129,80 -0,92 51,13 Oyak Yat. Ort. 1,66 -1,19 4,84 Oylum Sınai Yatırımlar 1,99 -2,45 95,10 Özak GMYO 1,65 -0,60 13,86 Özbal Çelik Boru 1,23 -6,11 -10,87 Özderici GMYO 1,14 6,54 -51,49 Özerden Plastik 2,83 2,91 16,10 Panora GMYO 4,56 2,70 24,02 Park Elek.Madencilik 3,61 1,69 49,79 Parsan 14,13 0,64 61,30 Pegasus 62,85 -3,75 174,21 Peker GMYO 3,32 1,84 -59,63 Penguen Gıda 1,55 0,00 43,52 Pera GMYO 0,65 0,00 -15,58 Pergamon Dış Ticaret 6,30 0,00 3,15 Petkim 3,63 0,00 -7,81 Petrokent Turizm 77,50 -1,27 12,81 Pınar Et ve Un 6,67 0,00 50,33 Pınar Su 1,46 -1,35 16,80 Pınar Süt 8,02 2,17 29,00 Plastikkart 3,39 -1,74 25,56 Polisan Holding 2,43 -5,08 -19,40 Politeknik Metal 79,75 -0,19 127,42 Prizma Press Matbaacılık 3,95 2,60 154,84 QNB Finans Fin. Kir. 4,54 -1,09 -33,24 QNB Finansbank 11,09 0,36 23,09 Ral Yatırım Holding 6,89 1,92 274,46 Ray Sigorta 2,32 -0,43 66,91 Reysaş GMYO 1,28 -3,03 85,51 Reysaş Lojistik 1,08 0,93 45,95 Rhea Girişim 0,76 4,11 15,15 Rodrigo Tekstil 6,15 -1,13 223,68 Royal Halı 0,86 0,00 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,31 -0,76 -19,30 Sabancı Holding 9,37 1,96 29,55 Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -0,58 9,66 Salix Yatırım Holding 3,67 -0,81 -4,68 Sanel Mühendislik 5,25 -0,76 140,83 Sanifoam Sünger 2,02 -1,94 61,60 Sanko Pazarlama 2,62 -1,50 32,05 Saray Matbaacılık 1,23 0,00 23,00 Sarkuysan 3,54 0,57 12,64 Sasa Polyester 6,20 -1,90 7,90 Say Reklamcılık 1,20 -1,64 27,66 Sekuro Plastik 3,07 -0,65 3,72 Selçuk Ecza Deposu 5,23 1,55 92,39 Selçuk Gıda 1,60 0,00 20,30 Senkron Güvenlik 2,13 0,00 113,00 Serve Film Prodüksiyon 1,83 -1,08 -6,15 Servet GMYO 4,33 4,09 -7,87 Seyitler Kimya 4,60 3,37 19,48 Silverline Endüstri 1,41 -0,70 5,22 Sinpaş GMYO 0,78 0,00 110,81 Smartiks Yazılım 2,61 0,00 Soda Sanayii 5,76 -1,20 -14,86 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 -4,11 26,16 Söktaş 1,65 0,00 29,92 Sönmez Filament 4,39 0,46 40,71 Sönmez Pamuklu 3,64 -0,55 16,67 Sumaş Suni Tahta 6,18 -0,32 -7,70 Şeker Fin. Kir. 3,69 0,27 30,85 Şekerbank 0,99 0,00 -10,00 Şişe Cam 4,56 -0,44 -16,82 Şok Marketler 10,50 -0,66 -2,33 T. Halk Bankası 6,57 1,39 -6,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,54 -4,07 -8,59 T.S.K.B. 0,92 0,00 13,58 T.Tuborg 8,16 0,00 2,85 Taç Tarım Ürünleri 3,90 6,85 -22,92 Tat Gıda 4,93 0,41 29,06 TAV Havalimanları 23,44 -0,93 6,59 Taze Kuru Gıda 5,53 0,00 -18,68 Tek-Art Turizm 0,77 -2,53 -9,41 Tekfen Holding 20,64 1,28 5,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,66 -1,48 -10,44 Temapol Polimer Plastik 3,27 -1,80 6,86 TGS Dış Ticaret 3,51 -0,85 49,36 Tofaş Oto. Fab. 19,47 0,05 25,52 Torunlar GMYO 1,87 0,54 23,84 Trabzon Liman 7,46 -0,93 8,45 Trabzonspor Sportif 1,52 0,00 10,46 Trakya Cam 2,70 -0,74 -6,54 Trend GMYO 1,57 -4,27 23,62 TSKB GMYO 0,89 -3,26 8,54 Tuğçelik 2,45 0,82 15,02 Tukaş 4,61 8,47 177,71 Turcas Petrol 2,19 19,67 55,32 Turkcell 13,27 -0,67 9,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,32 -0,92 -4,00 Tüpraş 137,70 3,22 31,98 Türk Hava Yolları 11,99 -1,56 -25,57 Türk Prysmian Kablo 2,14 -0,47 24,08 Türk Telekom 5,52 0,55 41,54 Türk Traktör 38,40 -1,59 10,03 Türker Proje Gayrimenkul 27,90 0,72 -13,19 Ufuk Yatırım 2,21 2,79 93,86 Ulaşlar Turizm Yat. 1,65 -1,79 44,74 Ulusoy Elektrik 26,28 -0,83 64,66 Ulusoy Un Sanayi 2,56 1,19 23,08 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,42 0,71 27,93 Utopya Turizm 3,36 -1,18 -18,05 Uzertaş Boya 1,08 0,93 80,00 Ülker Bisküvi 19,75 0,77 34,63 Ünye Çimento 2,86 2,14 -14,51 Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -2,39 Vakıf GMYO 1,99 0,51 2,22 Vakıf Yat. Ort. 2,05 9,04 34,87 Vakıflar Bankası 5,27 4,77 35,13 Vakko Tekstil 3,83 -1,79 46,83 Vanet Gıda 1,79 -1,65 37,69 Verusa Holding 14,92 0,13 -10,12 Verusaturk Girisim 3,39 0,30 2,42 Vestel 10,93 -1,97 96,94 Vestel Beyaz Eşya 15,57 -1,08 59,41 Viking Kağıt 0,98 -2,00 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,99 -1,49 15,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 1,57 61,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 3,70 0,36 Yataş 6,27 5,03 40,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -1,06 -1,06 Yeni Gimat GMYO 9,95 3,97 38,57 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 7,41 Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54 Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,10 1,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.225,00 -1,10 1,18 Yonga Mobilya 6,56 0,31 1,07 Yünsa 5,10 -3,04 22,16 Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA