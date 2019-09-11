Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
İskenderun Demir Çelik 6,31 1,28 34,58
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 18.
11.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|İskenderun Demir Çelik
|6,31
|1,28
|34,58
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.499,50
|0,54
|504,52
|İş Bankası (C)
|6,03
|0,84
|33,11
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,15
|-0,46
|-53,56
|İş Girişim
|2,66
|0,76
|30,39
|İş GMYO
|0,96
|4,35
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,96
|0,00
|114,42
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|69,35
|İşbir Holding
|360,00
|0,00
|162,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,40
|1,59
|106,45
|İz Hayvancılık Tarım
|4,90
|0,41
|-25,64
|İzmir Demir Çelik
|1,75
|2,34
|5,42
|İzmir Fırça
|1,83
|1,10
|-11,59
|İzocam
|20,16
|0,10
|-5,88
|Jantsa Jant Sanayi
|39,40
|6,49
|52,64
|Kafein Yazılım
|7,14
|1,13
|3,66
|Kapital Yat. Holding
|1,82
|1,68
|-36,59
|Kaplamin
|5,97
|5,66
|65,83
|Kardemir (A)
|2,19
|-1,79
|27,95
|Kardemir (B)
|2,18
|0,00
|26,67
|Kardemir (D)
|2,27
|-1,30
|10,42
|Karel Elektronik
|8,85
|0,34
|112,23
|Karsan Otomotiv
|1,18
|-0,84
|-7,81
|Karsu Tekstil
|2,04
|3,55
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,09
|-1,55
|37,57
|Kartonsan
|311,50
|0,13
|-2,34
|Katmerciler Ekipman
|2,81
|0,00
|-6,60
|Kent Gıda
|115,10
|0,79
|-3,28
|Kerevitaş Gıda
|2,39
|-2,45
|32,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|5,56
|8,57
|Kiler GMYO
|2,02
|-1,46
|15,43
|Klimasan Klima
|11,09
|-0,63
|185,83
|Koç Holding
|18,56
|1,53
|34,02
|Konfrut Gıda
|35,16
|-0,40
|47,24
|Konya Çimento
|186,50
|0,92
|4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,98
|1,10
|26,63
|Koza Altın
|64,00
|2,56
|24,76
|Koza Madencilik
|7,94
|2,72
|9,97
|Körfez GMYO
|1,65
|4,43
|35,25
|Kristal Kola
|1,08
|4,85
|2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,90
|-2,09
|2,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,36
|6,69
|55,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|8,85
|Kütahya Porselen
|5,27
|1,15
|15,82
|Lider Faktoring
|2,39
|1,27
|6,22
|Link Bilgisayar
|10,79
|-3,66
|29,69
|Logo Yazılım
|39,32
|-0,20
|44,88
|Lokman Hekim Sağlık
|3,97
|1,02
|-11,78
|Lüks Kadife
|5,43
|2,65
|11,96
|Makina Takım
|1,55
|4,03
|0,65
|Mardin Çimento
|2,92
|1,04
|5,15
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|5,41
|25,81
|Marmaris Altınyunus
|21,42
|-1,74
|21,98
|Marshall
|33,20
|-2,06
|31,64
|Martı GMYO
|0,74
|1,37
|13,85
|Martı Otel
|0,74
|2,78
|27,59
|Mavi Giyim
|38,74
|0,16
|20,24
|Mazhar Zorlu Holding
|5,35
|3,88
|40,42
|Mega Polietilen
|1,97
|2,60
|-3,43
|Menderes Tekstil
|0,75
|-2,60
|4,17
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|11,50
|1,77
|91,99
|Merko Gıda
|0,81
|0,00
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|2,82
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,49
|1,36
|41,90
|Metro Holding
|1,52
|11,76
|100,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|0,76
|20,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,50
|4,90
|27,12
|Migros Ticaret
|20,30
|3,62
|36,24
|Milpa
|1,52
|1,33
|6,34
|Mistral GMYO
|1,51
|6,34
|-1,31
|MLP Sağlık
|13,29
|-0,97
|24,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|1,02
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,75
|4,79
|-5,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,43
|0,00
|Net Holding
|1,71
|0,00
|-12,76
|Netaş Telekom.
|7,24
|1,97
|12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|16,02
|2,76
|300,50
|Nuh Çimento
|6,66
|0,15
|-3,90
|Nurol GMYO
|2,47
|2,07
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,83
|2,81
|29,97
|Olmuksan-IP
|3,62
|0,28
|7,42
|Orge Enerji Elektrik
|3,50
|0,57
|12,18
|Orma Orman Mahsulleri
|1,22
|-3,17
|1,67
|Osmanlı Menkul
|1,41
|5,22
|-18,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|0,91
|2,78
|Otokar
|131,00
|-0,30
|52,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,68
|-20,00
|6,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,04
|4,08
|100,00
|Özak GMYO
|1,66
|1,22
|14,55
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|0,00
|-5,07
|Özderici GMYO
|1,07
|-0,93
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,75
|1,85
|12,82
|Panora GMYO
|4,44
|0,45
|20,76
|Park Elek.Madencilik
|3,55
|0,85
|47,30
|Parsan
|14,04
|-0,78
|60,27
|Pegasus
|65,30
|5,32
|184,90
|Peker GMYO
|3,26
|-0,61
|-60,36
|Penguen Gıda
|1,55
|0,65
|43,52
|Pera GMYO
|0,65
|1,56
|-15,58
|Pergamon Dış Ticaret
|6,30
|1,61
|3,15
|Petkim
|3,63
|1,11
|-7,81
|Petrokent Turizm
|78,50
|1,62
|14,26
|Pınar Et ve Un
|6,67
|0,15
|50,33
|Pınar Su
|1,48
|1,37
|18,40
|Pınar Süt
|7,85
|-1,88
|26,27
|Plastikkart
|3,45
|-0,86
|27,78
|Polisan Holding
|2,56
|4,07
|-15,09
|Politeknik Metal
|79,90
|0,19
|127,85
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|1,05
|148,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,59
|-5,36
|-32,50
|QNB Finansbank
|11,05
|-3,66
|22,64
|Ral Yatırım Holding
|6,76
|2,11
|267,39
|Ray Sigorta
|2,33
|-3,32
|67,63
|Reysaş GMYO
|1,32
|2,33
|91,30
|Reysaş Lojistik
|1,07
|0,94
|44,59
|Rhea Girişim
|0,73
|-1,35
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|6,22
|7,43
|227,37
|Royal Halı
|0,86
|1,18
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-0,75
|-18,69
|Sabancı Holding
|9,19
|2,34
|27,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|1,79
|10,31
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|-0,54
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|5,29
|-0,75
|142,66
|Sanifoam Sünger
|2,06
|0,98
|64,80
|Sanko Pazarlama
|2,66
|4,31
|34,07
|Saray Matbaacılık
|1,23
|0,82
|23,00
|Sarkuysan
|3,52
|2,62
|12,00
|Sasa Polyester
|6,32
|0,32
|9,99
|Say Reklamcılık
|1,22
|4,27
|29,79
|Sekuro Plastik
|3,09
|1,98
|4,39
|Selçuk Ecza Deposu
|5,15
|1,78
|89,45
|Selçuk Gıda
|1,60
|0,00
|20,30
|Senkron Güvenlik
|2,13
|0,00
|113,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|-0,54
|-5,13
|Servet GMYO
|4,16
|0,48
|-11,49
|Seyitler Kimya
|4,45
|-7,10
|15,58
|Silverline Endüstri
|1,42
|3,65
|5,97
|Sinpaş GMYO
|0,78
|4,00
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,61
|-1,14
|Soda Sanayii
|5,83
|1,92
|-13,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,30
|0,00
|31,57
|Söktaş
|1,65
|3,77
|29,92
|Sönmez Filament
|4,37
|0,00
|40,06
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|0,27
|17,31
|Sumaş Suni Tahta
|6,20
|0,00
|-7,40
|Şeker Fin. Kir.
|3,68
|1,38
|30,50
|Şekerbank
|0,99
|1,02
|-10,00
|Şişe Cam
|4,58
|0,22
|-16,46
|Şok Marketler
|10,57
|-2,85
|-1,67
|T. Halk Bankası
|6,48
|0,00
|-7,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|16,20
|10,20
|-4,70
|T.S.K.B.
|0,92
|0,00
|13,58
|T.Tuborg
|8,16
|0,87
|2,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,65
|3,11
|-27,87
|Tat Gıda
|4,91
|-0,61
|28,53
|TAV Havalimanları
|23,66
|-1,42
|7,59
|Taze Kuru Gıda
|5,53
|-2,30
|-18,68
|Tek-Art Turizm
|0,79
|2,60
|-7,06
|Tekfen Holding
|20,38
|0,49
|3,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,70
|-2,88
|-9,09
|Temapol Polimer Plastik
|3,33
|4,39
|8,82
|TGS Dış Ticaret
|3,54
|2,91
|50,64
|Tofaş Oto. Fab.
|19,46
|0,31
|25,46
|Torunlar GMYO
|1,86
|1,09
|23,18
|Trabzon Liman
|7,53
|1,89
|9,47
|Trabzonspor Sportif
|1,52
|4,11
|10,46
|Trakya Cam
|2,72
|0,37
|-5,85
|Trend GMYO
|1,64
|0,61
|29,13
|TSKB GMYO
|0,92
|6,98
|12,20
|Tuğçelik
|2,43
|0,41
|14,08
|Tukaş
|4,25
|1,67
|156,02
|Turcas Petrol
|1,83
|0,00
|29,79
|Turkcell
|13,36
|1,21
|9,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|3,56
|-3,11
|Tüpraş
|133,40
|0,00
|27,86
|Türk Hava Yolları
|12,18
|-0,16
|-24,39
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|0,94
|24,66
|Türk Telekom
|5,49
|0,18
|40,77
|Türk Traktör
|39,02
|1,09
|11,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,70
|2,21
|-13,81
|Ufuk Yatırım
|2,15
|3,86
|88,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|1,82
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|26,50
|-0,82
|66,04
|Ulusoy Un Sanayi
|2,53
|0,40
|21,63
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,41
|0,00
|27,03
|Utopya Turizm
|3,40
|0,59
|-17,07
|Uzertaş Boya
|1,07
|1,90
|78,33
|Ülker Bisküvi
|19,60
|0,82
|33,61
|Ünye Çimento
|2,80
|1,45
|-16,31
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|-0,72
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,98
|-0,50
|1,71
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|0,53
|23,68
|Vakıflar Bankası
|5,03
|1,62
|28,97
|Vakko Tekstil
|3,90
|2,09
|49,52
|Vanet Gıda
|1,82
|-0,55
|40,00
|Verusa Holding
|14,90
|-0,86
|-10,24
|Verusaturk Girisim
|3,38
|0,90
|2,11
|Vestel
|11,15
|-1,33
|100,90
|Vestel Beyaz Eşya
|15,74
|3,01
|61,15
|Viking Kağıt
|1,00
|1,01
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|0,00
|17,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|2,01
|58,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|-3,57
|-3,23
|Yataş
|5,97
|-1,32
|33,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|-1,05
|0,00
|Yeni Gimat GMYO
|9,57
|1,92
|33,28
|Yeşil GMYO
|0,30
|0,00
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,28
|-6,67
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,78
|0,51
|1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.249,80
|2,26
|2,31
|Yonga Mobilya
|6,54
|0,00
|0,76
|Yünsa
|5,26
|-0,57
|25,99
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,00
|-0,81
(Son)
Kaynak: AA