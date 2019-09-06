Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
06.09.2019 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.100,10
|0,56
|491,47
|İş Bankası (C)
|5,83
|-2,83
|28,70
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,20
|-2,22
|-52,48
|İş Girişim
|2,55
|-3,04
|25,00
|İş GMYO
|0,89
|-3,26
|-17,59
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|-1,02
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|70,71
|İşbir Holding
|355,00
|-1,36
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|2,78
|-55,95
|İttifak Holding
|6,42
|0,16
|107,10
|İz Hayvancılık Tarım
|4,68
|0,86
|-28,98
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|-0,62
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,81
|0,56
|-12,56
|İzocam
|20,14
|0,10
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,80
|-0,54
|42,57
|Kafein Yazılım
|7,05
|3,68
|2,35
|Kapital Yat. Holding
|1,74
|-1,14
|-39,37
|Kaplamin
|5,40
|-2,17
|50,00
|Kardemir (A)
|2,10
|-0,94
|22,69
|Kardemir (B)
|2,10
|-0,47
|22,02
|Kardemir (D)
|2,17
|-0,46
|5,55
|Karel Elektronik
|8,73
|-1,91
|109,35
|Karsan Otomotiv
|1,15
|-0,86
|-10,16
|Karsu Tekstil
|1,98
|-1,49
|58,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-0,79
|35,14
|Kartonsan
|308,20
|-0,52
|-3,38
|Katmerciler Ekipman
|2,76
|1,10
|-8,26
|Kent Gıda
|111,90
|-0,53
|-5,97
|Kerevitaş Gıda
|2,33
|-0,43
|29,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|5,71
|Kiler GMYO
|1,92
|-2,54
|9,71
|Klimasan Klima
|11,25
|-1,66
|189,95
|Koç Holding
|18,02
|-1,96
|30,12
|Konfrut Gıda
|35,34
|-1,01
|47,99
|Konya Çimento
|179,00
|-1,10
|0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,85
|-0,25
|25,25
|Koza Altın
|64,30
|-0,39
|25,34
|Koza Madencilik
|7,80
|0,13
|8,03
|Körfez GMYO
|1,45
|-1,36
|18,85
|Kristal Kola
|0,97
|-2,02
|-7,62
|Kron Telekomünikasyon
|9,15
|-0,22
|5,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,50
|-1,74
|56,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,96
|-1,00
|9,01
|Lider Faktoring
|2,30
|-1,29
|2,22
|Link Bilgisayar
|9,72
|-0,51
|16,83
|Logo Yazılım
|38,24
|0,16
|40,90
|Lokman Hekim Sağlık
|3,71
|0,27
|-17,56
|Lüks Kadife
|5,30
|-0,75
|9,28
|Makina Takım
|1,46
|-0,68
|-5,19
|Mardin Çimento
|2,79
|0,00
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|21,76
|-2,42
|23,92
|Marshall
|29,80
|-0,93
|18,16
|Martı GMYO
|0,67
|-2,90
|3,08
|Martı Otel
|0,70
|-2,78
|20,69
|Mavi Giyim
|38,00
|0,32
|17,94
|Mazhar Zorlu Holding
|5,28
|10,46
|38,58
|Mega Polietilen
|1,92
|0,00
|-5,88
|Menderes Tekstil
|0,73
|-1,35
|1,39
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|11,88
|1,63
|98,33
|Merko Gıda
|0,75
|-1,32
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|0,00
|39,05
|Metro Holding
|1,31
|-13,25
|72,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|-3,73
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|-2,10
|18,64
|Migros Ticaret
|20,56
|-1,15
|37,99
|Milpa
|1,47
|0,68
|2,85
|Mistral GMYO
|1,30
|2,36
|-15,03
|MLP Sağlık
|13,84
|-2,19
|29,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|-1,86
|-15,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,40
|-0,78
|Net Holding
|1,68
|-0,59
|-14,29
|Netaş Telekom.
|6,95
|-1,28
|7,59
|Niğbaş Niğde Beton
|15,01
|1,62
|275,25
|Nuh Çimento
|6,58
|0,46
|-5,05
|Nurol GMYO
|2,33
|-1,27
|10,95
|Odaş Elektrik
|1,69
|-1,17
|20,02
|Olmuksan-IP
|3,65
|-0,54
|8,31
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|-1,72
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|1,64
|3,33
|Osmanlı Menkul
|1,42
|-1,39
|-17,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|0,00
|-0,93
|Otokar
|131,10
|-0,53
|52,64
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|0,87
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,98
|-0,50
|94,12
|Özak GMYO
|1,61
|-1,23
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|0,78
|-6,52
|Özderici GMYO
|1,07
|3,88
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,62
|0,00
|7,48
|Panora GMYO
|4,42
|-0,45
|20,21
|Park Elek.Madencilik
|3,43
|2,69
|42,32
|Parsan
|14,70
|0,07
|67,81
|Pegasus
|65,95
|-1,12
|187,74
|Peker GMYO
|3,15
|0,00
|-61,70
|Penguen Gıda
|1,51
|-3,21
|39,81
|Pera GMYO
|0,64
|1,59
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|6,20
|-0,48
|1,52
|Petkim
|3,52
|-1,40
|-10,60
|Petrokent Turizm
|76,50
|-2,86
|11,35
|Pınar Et ve Un
|6,52
|-1,81
|46,95
|Pınar Su
|1,39
|0,00
|11,20
|Pınar Süt
|7,10
|0,00
|14,20
|Plastikkart
|3,39
|-0,29
|25,56
|Polisan Holding
|2,38
|2,15
|-21,06
|Politeknik Metal
|82,90
|0,00
|136,41
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|1,90
|141,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,95
|0,20
|-27,21
|QNB Finansbank
|9,44
|-4,07
|4,77
|Ral Yatırım Holding
|6,15
|6,03
|234,24
|Ray Sigorta
|2,15
|0,47
|54,68
|Reysaş GMYO
|1,21
|0,83
|75,36
|Reysaş Lojistik
|1,06
|-0,93
|43,24
|Rhea Girişim
|0,75
|-1,32
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|5,15
|0,98
|171,05
|Royal Halı
|0,84
|-1,18
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|1,59
|-21,15
|Sabancı Holding
|8,68
|-2,47
|20,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|-2,37
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|3,75
|1,35
|-2,60
|Sanel Mühendislik
|5,15
|0,78
|136,24
|Sanifoam Sünger
|1,97
|-1,99
|57,60
|Sanko Pazarlama
|2,50
|-0,40
|26,00
|Saray Matbaacılık
|1,22
|-0,81
|22,00
|Sarkuysan
|3,39
|-2,02
|7,87
|Sasa Polyester
|6,04
|-0,82
|5,12
|Say Reklamcılık
|1,12
|3,70
|19,15
|Sekuro Plastik
|2,86
|-1,04
|-3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|4,91
|1,03
|80,62
|Selçuk Gıda
|1,65
|0,61
|24,06
|Senkron Güvenlik
|2,08
|-1,42
|108,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,88
|-0,53
|-3,59
|Servet GMYO
|4,19
|0,96
|-10,85
|Seyitler Kimya
|4,60
|-0,86
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,36
|-1,45
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,72
|0,00
|94,59
|Smartiks Yazılım
|2,59
|-1,52
|Soda Sanayii
|5,72
|0,18
|-15,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|2,71
|29,58
|Söktaş
|1,53
|-1,29
|20,47
|Sönmez Filament
|4,38
|0,00
|40,38
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|-0,27
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|5,90
|-3,28
|-11,88
|Şeker Fin. Kir.
|3,71
|2,20
|31,56
|Şekerbank
|0,94
|-3,09
|-14,55
|Şişe Cam
|4,46
|-0,22
|-18,65
|Şok Marketler
|10,99
|0,83
|2,23
|T. Halk Bankası
|6,08
|-1,46
|-13,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,08
|1,51
|-28,94
|T.S.K.B.
|0,86
|-4,44
|6,17
|T.Tuborg
|8,13
|-0,37
|2,47
|Taç Tarım Ürünleri
|3,37
|-1,17
|-33,40
|Tat Gıda
|4,75
|-2,26
|24,35
|TAV Havalimanları
|23,42
|0,34
|6,50
|Taze Kuru Gıda
|5,67
|0,53
|-16,62
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-1,35
|-14,12
|Tekfen Holding
|20,56
|0,78
|4,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,50
|5,93
|-15,82
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|1,30
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,43
|-1,72
|45,96
|Tofaş Oto. Fab.
|18,98
|-1,25
|22,36
|Torunlar GMYO
|1,77
|-1,67
|17,22
|Trabzon Liman
|7,27
|-0,27
|5,69
|Trabzonspor Sportif
|1,42
|2,90
|3,19
|Trakya Cam
|2,62
|-0,76
|-9,31
|Trend GMYO
|1,52
|-7,32
|19,69
|TSKB GMYO
|0,82
|0,00
|0,00
|Tuğçelik
|2,41
|-2,03
|13,15
|Tukaş
|4,17
|0,00
|151,20
|Turcas Petrol
|1,82
|-2,67
|29,08
|Turkcell
|12,97
|-2,11
|6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|-2,63
|-9,56
|Tüpraş
|128,50
|-2,65
|23,16
|Türk Hava Yolları
|11,65
|-2,02
|-27,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|-2,40
|17,70
|Türk Telekom
|5,54
|-2,12
|42,05
|Türk Traktör
|39,00
|1,99
|11,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,88
|-2,61
|-16,37
|Ufuk Yatırım
|1,90
|-5,94
|66,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|-2,91
|46,49
|Ulusoy Elektrik
|27,00
|0,15
|69,17
|Ulusoy Un Sanayi
|2,51
|-2,33
|20,67
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,32
|7,32
|18,92
|Utopya Turizm
|3,34
|-0,30
|-18,54
|Uzertaş Boya
|1,08
|5,88
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,76
|-1,00
|27,88
|Ünye Çimento
|2,72
|-0,73
|-18,70
|Vakıf Fin. Kir.
|1,34
|-1,47
|-5,90
|Vakıf GMYO
|1,93
|0,52
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,90
|9,83
|25,00
|Vakıflar Bankası
|4,83
|-1,43
|23,85
|Vakko Tekstil
|3,83
|-1,79
|46,83
|Vanet Gıda
|1,75
|-3,31
|34,62
|Verusa Holding
|15,00
|0,00
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,62
|-1,21
|Vestel
|11,37
|-3,32
|104,86
|Vestel Beyaz Eşya
|15,26
|-1,04
|56,23
|Viking Kağıt
|0,97
|0,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,85
|-2,12
|7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-2,01
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|6,14
|0,00
|37,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|-1,16
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|9,23
|-0,97
|28,54
|Yeşil GMYO
|0,30
|-6,25
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,28
|-6,67
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,87
|-4,17
|2,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.151,00
|-4,23
|-2,18
|Yonga Mobilya
|6,62
|-4,34
|1,99
|Yünsa
|5,23
|19,95
|25,27
|Zorlu Enerji
|1,18
|-1,67
|-4,07
(Son)
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