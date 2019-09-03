Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
03.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.415,70
|-1,03
|469,10
|İş Bankası (C)
|5,78
|2,12
|27,59
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,22
|0,00
|-52,05
|İş Girişim
|2,65
|0,76
|29,90
|İş GMYO
|0,90
|0,00
|-16,67
|İş Y. Men. Değ.
|3,93
|2,34
|112,80
|İş Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|72,06
|İşbir Holding
|350,00
|7,39
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|8,11
|-52,38
|İttifak Holding
|6,52
|6,89
|110,32
|İz Hayvancılık Tarım
|4,63
|-1,49
|-29,74
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|-0,63
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,71
|-2,29
|-17,39
|İzocam
|20,16
|0,10
|-5,88
|Jantsa Jant Sanayi
|36,78
|0,44
|42,49
|Kafein Yazılım
|6,54
|0,93
|-5,05
|Kapital Yat. Holding
|1,64
|-1,20
|-42,86
|Kaplamin
|6,30
|-2,33
|75,00
|Kardemir (A)
|2,07
|1,47
|20,94
|Kardemir (B)
|2,08
|1,96
|20,86
|Kardemir (D)
|2,13
|2,90
|3,61
|Karel Elektronik
|8,81
|1,26
|111,27
|Karsan Otomotiv
|1,13
|0,89
|-11,72
|Karsu Tekstil
|2,02
|5,76
|61,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,05
|1,00
|36,49
|Kartonsan
|304,00
|0,23
|-4,70
|Katmerciler Ekipman
|2,64
|-1,86
|-12,25
|Kent Gıda
|110,90
|0,73
|-6,81
|Kerevitaş Gıda
|2,26
|0,44
|25,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|17,86
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,93
|2,66
|10,29
|Klimasan Klima
|11,32
|-1,14
|191,76
|Koç Holding
|18,00
|1,24
|29,98
|Konfrut Gıda
|35,10
|-0,11
|46,98
|Konya Çimento
|180,50
|1,46
|1,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,83
|-0,50
|25,04
|Koza Altın
|68,00
|0,97
|32,55
|Koza Madencilik
|8,15
|1,62
|12,88
|Körfez GMYO
|1,43
|0,00
|17,21
|Kristal Kola
|0,95
|0,00
|-9,52
|Kron Telekomünikasyon
|8,48
|-0,59
|-2,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|-6,38
|60,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|3,54
|Kütahya Porselen
|4,91
|0,20
|7,91
|Lider Faktoring
|2,27
|0,00
|0,89
|Link Bilgisayar
|9,40
|-0,32
|12,98
|Logo Yazılım
|37,00
|0,05
|36,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|2,20
|-17,33
|Lüks Kadife
|5,39
|1,32
|11,13
|Makina Takım
|1,43
|0,00
|-7,14
|Mardin Çimento
|2,73
|0,37
|-1,69
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|22,00
|9,89
|25,28
|Marshall
|29,48
|8,06
|16,89
|Martı GMYO
|0,68
|0,00
|4,62
|Martı Otel
|0,69
|0,00
|18,97
|Mavi Giyim
|37,10
|0,38
|15,15
|Mazhar Zorlu Holding
|4,67
|-0,64
|22,57
|Mega Polietilen
|1,85
|-1,07
|-9,31
|Menderes Tekstil
|0,68
|-1,45
|-5,56
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,50
|-3,55
|108,68
|Merko Gıda
|0,75
|2,74
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|1,47
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|-3,92
|40,00
|Metro Holding
|1,26
|-4,55
|65,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,23
|0,00
|11,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|1,44
|19,49
|Migros Ticaret
|19,20
|2,89
|28,86
|Milpa
|1,49
|-12,35
|4,24
|Mistral GMYO
|1,26
|0,00
|-17,65
|MLP Sağlık
|13,48
|-0,66
|25,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|3,06
|-8,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|-1,89
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,50
|0,15
|Net Holding
|1,72
|1,78
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,00
|2,49
|8,36
|Niğbaş Niğde Beton
|14,31
|1,49
|257,75
|Nuh Çimento
|6,48
|0,78
|-6,50
|Nurol GMYO
|2,57
|4,05
|22,38
|Odaş Elektrik
|1,54
|-1,28
|9,37
|Olmuksan-IP
|3,37
|0,60
|0,00
|Orge Enerji Elektrik
|3,44
|0,58
|10,26
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|3,45
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,49
|-0,67
|-13,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|9,52
|6,48
|Otokar
|131,60
|0,77
|53,22
|Oyak Yat. Ort.
|2,23
|0,00
|40,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,00
|5,26
|96,08
|Özak GMYO
|1,57
|3,97
|8,34
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|1,60
|-7,97
|Özderici GMYO
|1,10
|19,57
|-53,19
|Özerden Plastik
|2,60
|-0,38
|6,66
|Panora GMYO
|4,28
|0,00
|16,40
|Park Elek.Madencilik
|3,26
|1,24
|35,27
|Parsan
|14,15
|2,09
|61,53
|Pegasus
|67,05
|-6,09
|192,54
|Peker GMYO
|3,10
|0,00
|-62,31
|Penguen Gıda
|1,49
|-0,67
|37,96
|Pera GMYO
|0,65
|3,17
|-15,58
|Pergamon Dış Ticaret
|6,11
|0,83
|0,04
|Petkim
|3,52
|0,28
|-10,60
|Petrokent Turizm
|78,50
|0,00
|14,26
|Pınar Et ve Un
|6,45
|-0,77
|45,37
|Pınar Su
|1,36
|0,74
|8,80
|Pınar Süt
|6,99
|2,19
|12,44
|Plastikkart
|3,33
|2,46
|23,33
|Polisan Holding
|2,32
|-0,85
|-23,05
|Politeknik Metal
|85,80
|7,38
|144,68
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-0,77
|149,68
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.100,10
|0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,50
|0,45
|-33,82
|QNB Finansbank
|8,45
|10,46
|-6,22
|Ral Yatırım Holding
|4,99
|1,42
|171,20
|Ray Sigorta
|2,14
|0,94
|53,96
|Reysaş GMYO
|1,16
|0,00
|68,12
|Reysaş Lojistik
|1,03
|1,98
|39,19
|Rhea Girişim
|0,77
|0,00
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|4,95
|1,02
|160,53
|Royal Halı
|0,87
|4,82
|-12,12
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|3,33
|-23,62
|Sabancı Holding
|8,90
|-0,89
|23,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|0,64
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|3,64
|-0,82
|-5,45
|Sanel Mühendislik
|5,20
|0,00
|138,53
|Sanifoam Sünger
|1,98
|2,59
|58,40
|Sanko Pazarlama
|2,51
|-0,40
|26,51
|Saray Matbaacılık
|1,24
|3,33
|24,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,00
|8,19
|Sasa Polyester
|6,15
|1,82
|7,03
|Say Reklamcılık
|1,05
|0,00
|11,70
|Sekuro Plastik
|2,66
|0,38
|-10,14
|Selçuk Ecza Deposu
|4,89
|-0,81
|79,88
|Selçuk Gıda
|1,68
|-1,18
|26,32
|Senkron Güvenlik
|2,08
|0,00
|108,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,87
|-0,53
|-4,10
|Servet GMYO
|4,19
|0,00
|-10,85
|Seyitler Kimya
|4,69
|-1,88
|21,82
|Silverline Endüstri
|1,29
|3,20
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,76
|2,70
|105,41
|Smartiks Yazılım
|2,52
|-1,56
|Soda Sanayii
|5,63
|-0,18
|-16,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,03
|-1,68
|26,70
|Söktaş
|1,49
|0,00
|17,32
|Sönmez Filament
|4,41
|-0,68
|41,35
|Sönmez Pamuklu
|3,59
|0,84
|15,06
|Sumaş Suni Tahta
|6,02
|1,86
|-10,09
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|-2,37
|31,21
|Şekerbank
|0,96
|0,00
|-12,73
|Şişe Cam
|4,40
|-0,23
|-19,74
|Şok Marketler
|10,33
|-3,00
|-3,91
|T. Halk Bankası
|5,95
|0,00
|-15,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,41
|-0,61
|-32,88
|T.S.K.B.
|0,86
|1,18
|6,17
|T.Tuborg
|8,04
|0,50
|1,33
|Taç Tarım Ürünleri
|3,58
|0,00
|-29,25
|Tat Gıda
|4,86
|2,53
|27,23
|TAV Havalimanları
|23,78
|-0,59
|8,13
|Taze Kuru Gıda
|5,66
|3,10
|-16,76
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|21,20
|-1,94
|8,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,30
|5,99
|-22,56
|Temapol Polimer Plastik
|3,12
|0,32
|1,96
|TGS Dış Ticaret
|3,49
|-0,85
|48,51
|Tofaş Oto. Fab.
|17,99
|0,84
|15,98
|Torunlar GMYO
|1,79
|0,00
|18,54
|Trabzon Liman
|7,15
|0,00
|3,94
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|5,74
|-6,26
|Trakya Cam
|2,65
|2,71
|-8,27
|Trend GMYO
|1,39
|-2,11
|9,45
|TSKB GMYO
|0,79
|-2,47
|-3,66
|Tuğçelik
|2,39
|0,42
|12,21
|Tukaş
|4,32
|5,37
|160,24
|Turcas Petrol
|1,75
|2,34
|24,11
|Turkcell
|13,10
|1,00
|7,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|2,52
|-9,56
|Tüpraş
|130,40
|1,32
|24,98
|Türk Hava Yolları
|11,51
|0,00
|-28,55
|Türk Prysmian Kablo
|2,11
|4,98
|22,34
|Türk Telekom
|5,65
|3,48
|44,87
|Türk Traktör
|36,86
|4,72
|5,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|25,00
|2,04
|-22,22
|Ufuk Yatırım
|1,84
|-2,65
|61,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|5,66
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|26,82
|-0,45
|68,05
|Ulusoy Un Sanayi
|2,76
|4,55
|32,69
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,22
|-0,81
|9,91
|Utopya Turizm
|3,25
|-1,52
|-20,73
|Uzertaş Boya
|1,00
|-9,91
|66,67
|Ülker Bisküvi
|18,27
|-1,35
|24,54
|Ünye Çimento
|2,73
|1,11
|-18,40
|Vakıf Fin. Kir.
|1,63
|-0,61
|-8,43
|Vakıf GMYO
|1,88
|-1,05
|-3,43
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|-0,58
|12,50
|Vakıflar Bankası
|4,81
|1,05
|23,33
|Vakko Tekstil
|3,84
|2,95
|47,22
|Vanet Gıda
|1,80
|3,45
|38,46
|Verusa Holding
|15,02
|-0,66
|-9,52
|Verusaturk Girisim
|3,30
|-1,79
|-0,30
|Vestel
|11,79
|4,71
|112,43
|Vestel Beyaz Eşya
|15,45
|0,39
|58,18
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|1,07
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,84
|49,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,77
|-1,07
|-0,72
|Yataş
|6,05
|7,46
|35,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|1,22
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|9,08
|0,11
|26,45
|Yeşil GMYO
|0,28
|7,69
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,68
|1,36
|0,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.260,00
|4,57
|2,77
|Yonga Mobilya
|6,80
|1,04
|4,77
|Yünsa
|4,23
|0,95
|1,32
|Zorlu Enerji
|1,17
|-1,68
|-4,88
(Son)
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