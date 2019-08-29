Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
29.08.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.500,00
|-1,41
|471,86
|İş Bankası (C)
|5,51
|0,18
|21,63
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,17
|1,88
|-53,13
|İş Girişim
|2,62
|0,38
|28,43
|İş GMYO
|0,88
|0,00
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,80
|-2,81
|105,76
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|335,00
|-1,47
|143,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|3,03
|-59,52
|İttifak Holding
|6,06
|1,00
|95,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,53
|0,67
|-31,26
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,64
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,65
|1,23
|-20,29
|İzocam
|20,14
|0,00
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,98
|-0,32
|43,27
|Kafein Yazılım
|6,43
|-0,77
|-6,65
|Kapital Yat. Holding
|1,58
|0,00
|-44,95
|Kaplamin
|6,50
|3,17
|80,56
|Kardemir (A)
|2,03
|0,50
|18,60
|Kardemir (B)
|2,03
|0,00
|17,95
|Kardemir (D)
|2,04
|0,49
|-0,77
|Karel Elektronik
|8,48
|0,71
|103,36
|Karsan Otomotiv
|1,10
|0,00
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,91
|-4,02
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,16
|-0,77
|39,46
|Kartonsan
|300,30
|0,13
|-5,86
|Katmerciler Ekipman
|2,66
|0,76
|-11,59
|Kent Gıda
|109,80
|0,18
|-7,73
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|-2,98
|26,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,83
|2,81
|4,57
|Klimasan Klima
|11,38
|0,71
|193,31
|Koç Holding
|17,49
|0,58
|26,29
|Konfrut Gıda
|34,48
|-0,75
|44,39
|Konya Çimento
|176,00
|2,62
|-1,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|2,53
|24,09
|Koza Altın
|68,40
|-2,84
|33,33
|Koza Madencilik
|8,18
|-3,42
|13,30
|Körfez GMYO
|1,41
|0,00
|15,57
|Kristal Kola
|0,96
|2,13
|-8,57
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|0,12
|-2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,24
|1,00
|62,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|1,82
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,87
|1,46
|7,03
|Lider Faktoring
|2,24
|-0,44
|-0,44
|Link Bilgisayar
|9,46
|0,53
|13,70
|Logo Yazılım
|37,00
|0,00
|36,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,60
|-0,28
|-20,00
|Lüks Kadife
|5,35
|0,75
|10,31
|Makina Takım
|1,42
|2,90
|-7,79
|Mardin Çimento
|2,66
|-0,37
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|19,31
|0,84
|9,97
|Marshall
|26,44
|0,15
|4,84
|Martı GMYO
|0,65
|1,56
|0,00
|Martı Otel
|0,68
|-1,45
|17,24
|Mavi Giyim
|36,90
|-0,22
|14,53
|Mazhar Zorlu Holding
|4,75
|3,26
|24,67
|Mega Polietilen
|1,88
|1,62
|-7,84
|Menderes Tekstil
|0,66
|0,00
|-8,33
|Mensa
|0,17
|6,25
|21,43
|Merit Turizm
|12,19
|6,74
|103,51
|Merko Gıda
|0,71
|2,90
|-29,70
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|0,66
|44,76
|Metro Holding
|1,30
|3,17
|71,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,21
|0,00
|10,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|-2,13
|16,95
|Migros Ticaret
|18,45
|1,15
|23,83
|Milpa
|1,57
|0,64
|9,84
|Mistral GMYO
|1,25
|-1,57
|-18,30
|MLP Sağlık
|13,87
|4,21
|29,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-1,96
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|12,33
|-11,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,46
|1,10
|Net Holding
|1,65
|-1,20
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,71
|1,36
|3,87
|Niğbaş Niğde Beton
|13,83
|1,69
|245,75
|Nuh Çimento
|6,31
|0,80
|-8,95
|Nurol GMYO
|2,19
|0,92
|4,29
|Odaş Elektrik
|1,54
|8,45
|9,37
|Olmuksan-IP
|3,31
|1,53
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|-2,63
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,87
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,50
|-0,66
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|1,02
|-8,33
|Otokar
|130,50
|2,76
|51,94
|Oyak Yat. Ort.
|2,08
|0,00
|31,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,82
|1,68
|78,43
|Özak GMYO
|1,47
|0,00
|1,44
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,81
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,80
|0,00
|-65,96
|Özerden Plastik
|2,61
|1,16
|7,07
|Panora GMYO
|4,26
|-2,07
|15,86
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|0,32
|31,54
|Parsan
|14,33
|1,27
|63,58
|Pegasus
|70,90
|0,57
|209,34
|Peker GMYO
|3,10
|0,32
|-62,31
|Penguen Gıda
|1,48
|2,78
|37,04
|Pera GMYO
|0,60
|-3,23
|-22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|0,00
|-0,94
|Petkim
|3,43
|1,48
|-12,89
|Petrokent Turizm
|78,50
|2,95
|14,26
|Pınar Et ve Un
|6,50
|0,00
|46,50
|Pınar Su
|1,35
|0,75
|8,00
|Pınar Süt
|6,84
|-0,87
|10,02
|Plastikkart
|3,21
|0,63
|18,89
|Polisan Holding
|2,33
|1,75
|-22,72
|Politeknik Metal
|73,10
|3,69
|108,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|-2,14
|165,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,80
|-0,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|0,00
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,38
|0,95
|-29,19
|Ral Yatırım Holding
|4,98
|1,84
|170,65
|Ray Sigorta
|2,12
|-0,47
|52,52
|Reysaş GMYO
|1,13
|-2,59
|63,77
|Reysaş Lojistik
|1,01
|1,00
|36,49
|Rhea Girişim
|0,78
|4,00
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|4,89
|0,20
|157,37
|Royal Halı
|0,83
|0,00
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,17
|-0,85
|-27,93
|Sabancı Holding
|8,77
|-0,79
|21,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,53
|0,00
|-1,30
|Salix Yatırım Holding
|3,77
|0,00
|-2,08
|Sanel Mühendislik
|5,17
|4,66
|137,16
|Sanifoam Sünger
|1,89
|-0,53
|51,20
|Sanko Pazarlama
|2,47
|0,00
|24,49
|Saray Matbaacılık
|1,20
|3,45
|20,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,29
|8,19
|Sasa Polyester
|5,81
|-0,51
|1,11
|Say Reklamcılık
|1,03
|1,98
|9,57
|Sekuro Plastik
|2,67
|-4,64
|-9,80
|Selçuk Ecza Deposu
|4,89
|0,62
|79,88
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,00
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,03
|-0,49
|103,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|-1,04
|-2,56
|Servet GMYO
|4,20
|1,20
|-10,64
|Seyitler Kimya
|4,90
|-3,35
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,25
|2,46
|-6,72
|Sinpaş GMYO
|0,71
|4,41
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,54
|0,79
|Soda Sanayii
|5,52
|0,55
|-18,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|1,43
|27,96
|Söktaş
|1,49
|0,00
|17,32
|Sönmez Filament
|4,44
|0,23
|42,31
|Sönmez Pamuklu
|3,52
|-0,85
|12,82
|Sumaş Suni Tahta
|5,90
|-1,50
|-11,88
|Şeker Fin. Kir.
|3,77
|-0,79
|33,69
|Şekerbank
|0,92
|2,22
|-16,36
|Şişe Cam
|4,33
|0,93
|-21,02
|Şok Marketler
|10,54
|-1,13
|-1,95
|T. Halk Bankası
|5,68
|0,71
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,11
|0,45
|-34,64
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|7,98
|0,13
|0,58
|Taç Tarım Ürünleri
|3,49
|-3,86
|-31,03
|Tat Gıda
|4,67
|-0,21
|22,25
|TAV Havalimanları
|23,60
|3,33
|7,32
|Taze Kuru Gıda
|5,53
|-0,36
|-18,68
|Tek-Art Turizm
|0,71
|1,43
|-16,47
|Tekfen Holding
|20,72
|-0,86
|5,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,15
|-1,83
|-27,61
|Temapol Polimer Plastik
|3,10
|-0,32
|1,31
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|0,86
|49,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,67
|-0,06
|13,92
|Torunlar GMYO
|1,79
|-1,10
|18,54
|Trabzon Liman
|6,95
|0,87
|1,04
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|-0,79
|-9,16
|Trakya Cam
|2,55
|1,19
|-11,73
|Trend GMYO
|1,33
|0,00
|4,72
|TSKB GMYO
|0,80
|1,27
|-2,44
|Tuğçelik
|2,37
|-0,84
|11,27
|Tukaş
|4,13
|-1,90
|148,80
|Turcas Petrol
|1,72
|5,52
|21,99
|Turkcell
|12,93
|4,78
|6,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,91
|0,51
|-13,11
|Tüpraş
|126,00
|-0,63
|20,76
|Türk Hava Yolları
|11,30
|-0,35
|-29,86
|Türk Prysmian Kablo
|1,98
|1,02
|14,81
|Türk Telekom
|5,30
|0,00
|35,90
|Türk Traktör
|34,76
|0,35
|-0,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,20
|0,67
|-24,70
|Ufuk Yatırım
|2,07
|-1,43
|81,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|1,27
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|27,20
|0,00
|70,43
|Ulusoy Un Sanayi
|2,62
|2,34
|25,96
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,21
|1,68
|9,01
|Utopya Turizm
|3,26
|0,31
|-20,49
|Uzertaş Boya
|1,14
|-5,79
|90,00
|Ülker Bisküvi
|17,92
|1,99
|22,15
|Ünye Çimento
|2,64
|0,76
|-21,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|-3,03
|-10,11
|Vakıf GMYO
|1,86
|5,08
|-4,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|-1,16
|12,50
|Vakıflar Bankası
|4,64
|1,75
|18,97
|Vakko Tekstil
|3,61
|-5,00
|38,40
|Vanet Gıda
|1,62
|-1,22
|24,62
|Verusa Holding
|14,98
|1,08
|-9,76
|Verusaturk Girisim
|3,35
|0,90
|1,21
|Vestel
|11,01
|2,80
|98,38
|Vestel Beyaz Eşya
|15,12
|-0,20
|54,80
|Viking Kağıt
|0,95
|1,06
|-13,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|-7,80
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|-2,97
|43,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|-1,06
|0,36
|Yataş
|5,47
|-0,18
|22,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|0,00
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|9,08
|-0,11
|26,45
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,51
|-0,83
|-1,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,10
|-2,21
|-2,22
|Yonga Mobilya
|6,60
|-0,75
|1,68
|Yünsa
|4,20
|-2,55
|0,60
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,86
|-4,88
(Son)
Kaynak: AA