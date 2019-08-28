Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
28.08.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.750,00
|0,00
|480,03
|İş Bankası (C)
|5,50
|0,73
|21,41
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,13
|0,00
|-54,00
|İş Girişim
|2,61
|2,76
|27,94
|İş GMYO
|0,88
|1,15
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,91
|-1,01
|111,71
|İş Yat. Ort.
|1,25
|1,63
|69,35
|İşbir Holding
|340,00
|1,19
|147,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-60,71
|İttifak Holding
|6,00
|1,52
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|0,90
|-31,71
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|0,64
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,63
|1,24
|-21,26
|İzocam
|20,14
|0,10
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|37,10
|-0,96
|43,73
|Kafein Yazılım
|6,48
|-0,31
|-5,92
|Kapital Yat. Holding
|1,58
|-1,25
|-44,95
|Kaplamin
|6,30
|0,48
|75,00
|Kardemir (A)
|2,02
|-0,98
|18,02
|Kardemir (B)
|2,03
|-0,98
|17,95
|Kardemir (D)
|2,03
|-1,46
|-1,26
|Karel Elektronik
|8,42
|0,36
|101,92
|Karsan Otomotiv
|1,10
|0,00
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,99
|-0,50
|59,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|0,00
|40,54
|Kartonsan
|299,90
|-0,07
|-5,98
|Katmerciler Ekipman
|2,64
|2,72
|-12,25
|Kent Gıda
|109,60
|-0,63
|-7,90
|Kerevitaş Gıda
|2,35
|14,08
|30,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,78
|0,00
|1,71
|Klimasan Klima
|11,30
|0,27
|191,24
|Koç Holding
|17,39
|-0,17
|25,57
|Konfrut Gıda
|34,74
|-2,91
|45,48
|Konya Çimento
|171,50
|-0,81
|-3,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,45
|-0,43
|21,02
|Koza Altın
|70,40
|3,53
|37,23
|Koza Madencilik
|8,47
|2,29
|17,31
|Körfez GMYO
|1,41
|0,00
|15,57
|Kristal Kola
|0,94
|-3,09
|-10,48
|Kron Telekomünikasyon
|8,44
|-0,47
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,02
|-8,25
|60,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|0,00
|-2,65
|Kütahya Porselen
|4,80
|-1,03
|5,49
|Lider Faktoring
|2,25
|0,90
|0,00
|Link Bilgisayar
|9,41
|0,86
|13,10
|Logo Yazılım
|37,00
|-0,22
|36,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,61
|1,12
|-19,78
|Lüks Kadife
|5,31
|1,14
|9,48
|Makina Takım
|1,38
|0,73
|-10,39
|Mardin Çimento
|2,67
|-0,37
|-3,85
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|1,52
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|19,15
|0,84
|9,05
|Marshall
|26,40
|-0,08
|4,68
|Martı GMYO
|0,64
|1,59
|-1,54
|Martı Otel
|0,69
|2,99
|18,97
|Mavi Giyim
|36,98
|0,87
|14,77
|Mazhar Zorlu Holding
|4,60
|-1,08
|20,73
|Mega Polietilen
|1,85
|2,78
|-9,31
|Menderes Tekstil
|0,66
|3,13
|-8,33
|Mensa
|0,16
|0,00
|14,29
|Merit Turizm
|11,42
|0,18
|90,65
|Merko Gıda
|0,69
|2,99
|-31,68
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|-0,66
|43,81
|Metro Holding
|1,26
|0,80
|65,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,21
|4,31
|10,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|2,17
|19,49
|Migros Ticaret
|18,24
|-0,33
|22,42
|Milpa
|1,56
|2,63
|9,14
|Mistral GMYO
|1,27
|1,60
|-16,99
|MLP Sağlık
|13,31
|-2,06
|24,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|-0,97
|-7,27
|Mondi Tire Kutsan
|1,46
|3,55
|-21,51
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,39
|0,63
|Net Holding
|1,67
|4,37
|-14,80
|Netaş Telekom.
|6,62
|1,85
|2,48
|Niğbaş Niğde Beton
|13,60
|1,80
|240,00
|Nuh Çimento
|6,26
|-0,48
|-9,67
|Nurol GMYO
|2,17
|0,93
|3,33
|Odaş Elektrik
|1,42
|0,00
|0,85
|Olmuksan-IP
|3,26
|0,62
|-3,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|-0,29
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|0,00
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,51
|-1,31
|-12,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,98
|-1,01
|-9,26
|Otokar
|127,00
|2,25
|47,87
|Oyak Yat. Ort.
|2,08
|-0,95
|31,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,79
|1,13
|75,49
|Özak GMYO
|1,47
|0,68
|1,44
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-1,60
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,80
|1,27
|-65,96
|Özerden Plastik
|2,58
|0,39
|5,84
|Panora GMYO
|4,35
|2,84
|18,31
|Park Elek.Madencilik
|3,16
|0,96
|31,12
|Parsan
|14,15
|1,87
|61,53
|Pegasus
|70,50
|-0,84
|207,59
|Peker GMYO
|3,09
|-0,64
|-62,43
|Penguen Gıda
|1,44
|0,70
|33,33
|Pera GMYO
|0,62
|5,08
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|0,33
|-0,94
|Petkim
|3,38
|-1,46
|-14,16
|Petrokent Turizm
|76,25
|0,00
|10,99
|Pınar Et ve Un
|6,50
|2,69
|46,50
|Pınar Su
|1,34
|0,00
|7,20
|Pınar Süt
|6,90
|3,60
|10,99
|Plastikkart
|3,19
|-0,31
|18,15
|Polisan Holding
|2,29
|3,62
|-24,04
|Politeknik Metal
|70,50
|-1,40
|101,04
|Prizma Press Matbaacılık
|4,20
|14,13
|170,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,70
|0,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|0,00
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,32
|-0,63
|-29,86
|Ral Yatırım Holding
|4,89
|-0,61
|165,76
|Ray Sigorta
|2,13
|0,00
|53,24
|Reysaş GMYO
|1,16
|-2,52
|68,12
|Reysaş Lojistik
|1,00
|-0,99
|35,14
|Rhea Girişim
|0,75
|0,00
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|4,88
|0,00
|156,84
|Royal Halı
|0,83
|1,22
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,18
|-1,67
|-27,31
|Sabancı Holding
|8,84
|2,31
|22,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,53
|-1,92
|-1,30
|Salix Yatırım Holding
|3,77
|-0,79
|-2,08
|Sanel Mühendislik
|4,94
|0,00
|126,61
|Sanifoam Sünger
|1,90
|2,15
|52,00
|Sanko Pazarlama
|2,47
|0,82
|24,49
|Saray Matbaacılık
|1,16
|-2,52
|16,00
|Sarkuysan
|3,39
|-0,29
|7,87
|Sasa Polyester
|5,84
|-0,51
|1,64
|Say Reklamcılık
|1,01
|-0,98
|7,45
|Sekuro Plastik
|2,80
|9,37
|-5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|4,86
|-1,22
|78,78
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,00
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,04
|-0,97
|104,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|-1,03
|-1,54
|Servet GMYO
|4,15
|1,22
|-11,70
|Seyitler Kimya
|5,07
|1,60
|31,69
|Silverline Endüstri
|1,22
|0,83
|-8,96
|Sinpaş GMYO
|0,68
|-1,45
|83,78
|Smartiks Yazılım
|2,52
|-0,40
|Soda Sanayii
|5,49
|-1,79
|-18,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|1,45
|26,16
|Söktaş
|1,49
|-4,49
|17,32
|Sönmez Filament
|4,43
|-1,34
|41,99
|Sönmez Pamuklu
|3,55
|-2,20
|13,78
|Sumaş Suni Tahta
|5,99
|-1,80
|-10,54
|Şeker Fin. Kir.
|3,80
|2,98
|34,75
|Şekerbank
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Şişe Cam
|4,29
|0,70
|-21,75
|Şok Marketler
|10,66
|0,57
|-0,84
|T. Halk Bankası
|5,64
|0,36
|-19,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,06
|-2,12
|-34,94
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|7,97
|0,13
|0,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-28,26
|Tat Gıda
|4,68
|-1,47
|22,51
|TAV Havalimanları
|22,84
|-0,95
|3,86
|Taze Kuru Gıda
|5,55
|-0,89
|-18,38
|Tek-Art Turizm
|0,70
|-1,41
|-17,65
|Tekfen Holding
|20,90
|-2,70
|6,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,19
|-3,10
|-26,26
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|1,97
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,49
|-1,13
|48,51
|Tofaş Oto. Fab.
|17,68
|-0,51
|13,98
|Torunlar GMYO
|1,81
|-1,63
|19,87
|Trabzon Liman
|6,89
|-0,86
|0,16
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|6,78
|-8,44
|Trakya Cam
|2,52
|0,40
|-12,77
|Trend GMYO
|1,33
|-1,48
|4,72
|TSKB GMYO
|0,79
|0,00
|-3,66
|Tuğçelik
|2,39
|3,02
|12,21
|Tukaş
|4,21
|1,69
|153,61
|Turcas Petrol
|1,63
|0,00
|15,60
|Turkcell
|12,34
|1,98
|1,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,89
|-0,26
|-13,56
|Tüpraş
|126,80
|-2,76
|21,53
|Türk Hava Yolları
|11,34
|-1,73
|-29,61
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|0,51
|13,65
|Türk Telekom
|5,30
|1,34
|35,90
|Türk Traktör
|34,64
|-0,69
|-0,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,04
|-1,39
|-25,20
|Ufuk Yatırım
|2,10
|3,45
|84,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,57
|-2,48
|37,72
|Ulusoy Elektrik
|27,20
|-0,80
|70,43
|Ulusoy Un Sanayi
|2,56
|-0,78
|23,08
|Umpaş Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,19
|0,85
|7,21
|Utopya Turizm
|3,25
|0,31
|-20,73
|Uzertaş Boya
|1,21
|0,83
|101,67
|Ülker Bisküvi
|17,57
|3,90
|19,77
|Ünye Çimento
|2,62
|-0,76
|-21,69
|Vakıf Fin. Kir.
|1,65
|3,77
|-7,30
|Vakıf GMYO
|1,77
|1,14
|-9,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,73
|2,98
|13,82
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-0,44
|16,92
|Vakko Tekstil
|3,80
|5,85
|45,68
|Vanet Gıda
|1,64
|3,80
|26,15
|Verusa Holding
|14,82
|-2,50
|-10,72
|Verusaturk Girisim
|3,32
|2,79
|0,30
|Vestel
|10,71
|-0,09
|92,97
|Vestel Beyaz Eşya
|15,15
|0,46
|55,11
|Viking Kağıt
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,05
|-1,91
|19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|-5,98
|47,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,83
|-0,35
|1,43
|Yataş
|5,48
|0,37
|22,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|1,25
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|9,09
|0,11
|26,59
|Yeşil GMYO
|0,26
|4,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,59
|0,10
|-0,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.198,80
|0,17
|-0,01
|Yonga Mobilya
|6,65
|-0,75
|2,46
|Yünsa
|4,31
|-2,05
|3,24
|Zorlu Enerji
|1,16
|0,87
|-5,69
(Son)
Kaynak: AA