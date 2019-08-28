28.08.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.750,00 0,00 480,03 İş Bankası (C) 5,50 0,73 21,41 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,13 0,00 -54,00 İş Girişim 2,61 2,76 27,94 İş GMYO 0,88 1,15 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,91 -1,01 111,71 İş Yat. Ort. 1,25 1,63 69,35 İşbir Holding 340,00 1,19 147,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71 İttifak Holding 6,00 1,52 93,55 İz Hayvancılık Tarım 4,50 0,90 -31,71 İzmir Demir Çelik 1,57 0,64 -5,42 İzmir Fırça 1,63 1,24 -21,26 İzocam 20,14 0,10 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 37,10 -0,96 43,73 Kafein Yazılım 6,48 -0,31 -5,92 Kapital Yat. Holding 1,58 -1,25 -44,95 Kaplamin 6,30 0,48 75,00 Kardemir (A) 2,02 -0,98 18,02 Kardemir (B) 2,03 -0,98 17,95 Kardemir (D) 2,03 -1,46 -1,26 Karel Elektronik 8,42 0,36 101,92 Karsan Otomotiv 1,10 0,00 -14,06 Karsu Tekstil 1,99 -0,50 59,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 0,00 40,54 Kartonsan 299,90 -0,07 -5,98 Katmerciler Ekipman 2,64 2,72 -12,25 Kent Gıda 109,60 -0,63 -7,90 Kerevitaş Gıda 2,35 14,08 30,56 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,78 0,00 1,71 Klimasan Klima 11,30 0,27 191,24 Koç Holding 17,39 -0,17 25,57 Konfrut Gıda 34,74 -2,91 45,48 Konya Çimento 171,50 -0,81 -3,65 Kordsa Teknik Tekstil 11,45 -0,43 21,02 Koza Altın 70,40 3,53 37,23 Koza Madencilik 8,47 2,29 17,31 Körfez GMYO 1,41 0,00 15,57 Kristal Kola 0,94 -3,09 -10,48 Kron Telekomünikasyon 8,44 -0,47 -2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 22,02 -8,25 60,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 0,00 -2,65 Kütahya Porselen 4,80 -1,03 5,49 Lider Faktoring 2,25 0,90 0,00 Link Bilgisayar 9,41 0,86 13,10 Logo Yazılım 37,00 -0,22 36,33 Lokman Hekim Sağlık 3,61 1,12 -19,78 Lüks Kadife 5,31 1,14 9,48 Makina Takım 1,38 0,73 -10,39 Mardin Çimento 2,67 -0,37 -3,85 Marka Yatırım Holding 0,67 1,52 8,06 Marmaris Altınyunus 19,15 0,84 9,05 Marshall 26,40 -0,08 4,68 Martı GMYO 0,64 1,59 -1,54 Martı Otel 0,69 2,99 18,97 Mavi Giyim 36,98 0,87 14,77 Mazhar Zorlu Holding 4,60 -1,08 20,73 Mega Polietilen 1,85 2,78 -9,31 Menderes Tekstil 0,66 3,13 -8,33 Mensa 0,16 0,00 14,29 Merit Turizm 11,42 0,18 90,65 Merko Gıda 0,69 2,99 -31,68 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,51 -0,66 43,81 Metro Holding 1,26 0,80 65,79 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 10,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,41 2,17 19,49 Migros Ticaret 18,24 -0,33 22,42 Milpa 1,56 2,63 9,14 Mistral GMYO 1,27 1,60 -16,99 MLP Sağlık 13,31 -2,06 24,39 MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 -0,97 -7,27 Mondi Tire Kutsan 1,46 3,55 -21,51 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,39 0,63 Net Holding 1,67 4,37 -14,80 Netaş Telekom. 6,62 1,85 2,48 Niğbaş Niğde Beton 13,60 1,80 240,00 Nuh Çimento 6,26 -0,48 -9,67 Nurol GMYO 2,17 0,93 3,33 Odaş Elektrik 1,42 0,00 0,85 Olmuksan-IP 3,26 0,62 -3,26 Orge Enerji Elektrik 3,42 -0,29 9,62 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17 Osmanlı Menkul 1,51 -1,31 -12,21 Ostim Endüstriyel Yat 0,98 -1,01 -9,26 Otokar 127,00 2,25 47,87 Oyak Yat. Ort. 2,08 -0,95 31,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,79 1,13 75,49 Özak GMYO 1,47 0,68 1,44 Özbal Çelik Boru 1,23 -1,60 -10,87 Özderici GMYO 0,80 1,27 -65,96 Özerden Plastik 2,58 0,39 5,84 Panora GMYO 4,35 2,84 18,31 Park Elek.Madencilik 3,16 0,96 31,12 Parsan 14,15 1,87 61,53 Pegasus 70,50 -0,84 207,59 Peker GMYO 3,09 -0,64 -62,43 Penguen Gıda 1,44 0,70 33,33 Pera GMYO 0,62 5,08 -19,48 Pergamon Dış Ticaret 6,05 0,33 -0,94 Petkim 3,38 -1,46 -14,16 Petrokent Turizm 76,25 0,00 10,99 Pınar Et ve Un 6,50 2,69 46,50 Pınar Su 1,34 0,00 7,20 Pınar Süt 6,90 3,60 10,99 Plastikkart 3,19 -0,31 18,15 Polisan Holding 2,29 3,62 -24,04 Politeknik Metal 70,50 -1,40 101,04 Prizma Press Matbaacılık 4,20 14,13 170,97 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.099,70 0,11 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,00 -41,32 QNB Finansbank 6,32 -0,63 -29,86 Ral Yatırım Holding 4,89 -0,61 165,76 Ray Sigorta 2,13 0,00 53,24 Reysaş GMYO 1,16 -2,52 68,12 Reysaş Lojistik 1,00 -0,99 35,14 Rhea Girişim 0,75 0,00 13,64 Rodrigo Tekstil 4,88 0,00 156,84 Royal Halı 0,83 1,22 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,18 -1,67 -27,31 Sabancı Holding 8,84 2,31 22,22 Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -1,92 -1,30 Salix Yatırım Holding 3,77 -0,79 -2,08 Sanel Mühendislik 4,94 0,00 126,61 Sanifoam Sünger 1,90 2,15 52,00 Sanko Pazarlama 2,47 0,82 24,49 Saray Matbaacılık 1,16 -2,52 16,00 Sarkuysan 3,39 -0,29 7,87 Sasa Polyester 5,84 -0,51 1,64 Say Reklamcılık 1,01 -0,98 7,45 Sekuro Plastik 2,80 9,37 -5,41 Selçuk Ecza Deposu 4,86 -1,22 78,78 Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82 Senkron Güvenlik 2,04 -0,97 104,00 Serve Film Prodüksiyon 1,92 -1,03 -1,54 Servet GMYO 4,15 1,22 -11,70 Seyitler Kimya 5,07 1,60 31,69 Silverline Endüstri 1,22 0,83 -8,96 Sinpaş GMYO 0,68 -1,45 83,78 Smartiks Yazılım 2,52 -0,40 Soda Sanayii 5,49 -1,79 -18,85 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 1,45 26,16 Söktaş 1,49 -4,49 17,32 Sönmez Filament 4,43 -1,34 41,99 Sönmez Pamuklu 3,55 -2,20 13,78 Sumaş Suni Tahta 5,99 -1,80 -10,54 Şeker Fin. Kir. 3,80 2,98 34,75 Şekerbank 0,90 -1,10 -18,18 Şişe Cam 4,29 0,70 -21,75 Şok Marketler 10,66 0,57 -0,84 T. Halk Bankası 5,64 0,36 -19,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,06 -2,12 -34,94 T.S.K.B. 0,84 0,00 3,70 T.Tuborg 7,97 0,13 0,45 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,68 -1,47 22,51 TAV Havalimanları 22,84 -0,95 3,86 Taze Kuru Gıda 5,55 -0,89 -18,38 Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -17,65 Tekfen Holding 20,90 -2,70 6,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,19 -3,10 -26,26 Temapol Polimer Plastik 3,11 1,97 1,63 TGS Dış Ticaret 3,49 -1,13 48,51 Tofaş Oto. Fab. 17,68 -0,51 13,98 Torunlar GMYO 1,81 -1,63 19,87 Trabzon Liman 6,89 -0,86 0,16 Trabzonspor Sportif 1,26 6,78 -8,44 Trakya Cam 2,52 0,40 -12,77 Trend GMYO 1,33 -1,48 4,72 TSKB GMYO 0,79 0,00 -3,66 Tuğçelik 2,39 3,02 12,21 Tukaş 4,21 1,69 153,61 Turcas Petrol 1,63 0,00 15,60 Turkcell 12,34 1,98 1,40 Tümosan Motor ve Traktör 3,89 -0,26 -13,56 Tüpraş 126,80 -2,76 21,53 Türk Hava Yolları 11,34 -1,73 -29,61 Türk Prysmian Kablo 1,96 0,51 13,65 Türk Telekom 5,30 1,34 35,90 Türk Traktör 34,64 -0,69 -0,74 Türker Proje Gayrimenkul 24,04 -1,39 -25,20 Ufuk Yatırım 2,10 3,45 84,21 Ulaşlar Turizm Yat. 1,57 -2,48 37,72 Ulusoy Elektrik 27,20 -0,80 70,43 Ulusoy Un Sanayi 2,56 -0,78 23,08 Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91 Uşak Seramik 1,19 0,85 7,21 Utopya Turizm 3,25 0,31 -20,73 Uzertaş Boya 1,21 0,83 101,67 Ülker Bisküvi 17,57 3,90 19,77 Ünye Çimento 2,62 -0,76 -21,69 Vakıf Fin. Kir. 1,65 3,77 -7,30 Vakıf GMYO 1,77 1,14 -9,08 Vakıf Yat. Ort. 1,73 2,98 13,82 Vakıflar Bankası 4,56 -0,44 16,92 Vakko Tekstil 3,80 5,85 45,68 Vanet Gıda 1,64 3,80 26,15 Verusa Holding 14,82 -2,50 -10,72 Verusaturk Girisim 3,32 2,79 0,30 Vestel 10,71 -0,09 92,97 Vestel Beyaz Eşya 15,15 0,46 55,11 Viking Kağıt 0,94 -2,08 -14,55 Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 -1,91 19,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -5,98 47,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,83 -0,35 1,43 Yataş 5,48 0,37 22,60 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 1,25 -13,83 Yeni Gimat GMYO 9,09 0,11 26,59 Yeşil GMYO 0,26 4,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,59 0,10 -0,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.198,80 0,17 -0,01 Yonga Mobilya 6,65 -0,75 2,46 Yünsa 4,31 -2,05 3,24 Zorlu Enerji 1,16 0,87 -5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA