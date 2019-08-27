Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

27.08.2019 18:32
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.750,00 -1,39 480,03
İş Bankası (C) 5,46 -1,09 20,53
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,13 0,00 -54,00
İş Girişim 2,54 0,00 24,51
İş GMYO 0,87 1,16 -19,44
İş Y. Men. Değ. 3,95 0,25 113,88
İş Yat. Ort. 1,23 -0,81 66,64
İşbir Holding 336,00 -6,15 144,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71
İttifak Holding 5,91 -0,84 90,65
İz Hayvancılık Tarım 4,46 -1,11 -32,32
İzmir Demir Çelik 1,56 0,00 -6,02
İzmir Fırça 1,61 0,63 -22,22
İzocam 20,12 -0,10 -6,07
Jantsa Jant Sanayi 37,46 2,74 45,13
Kafein Yazılım 6,50 0,78 -5,63
Kapital Yat. Holding 1,60 -0,62 -44,25
Kaplamin 6,27 4,67 74,17
Kardemir (A) 2,04 1,49 19,18
Kardemir (B) 2,05 1,99 19,11
Kardemir (D) 2,06 0,98 0,20
Karel Elektronik 8,39 0,12 101,20
Karsan Otomotiv 1,10 1,85 -14,06
Karsu Tekstil 2,00 -3,85 60,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 -3,70 40,54
Kartonsan 300,10 0,50 -5,92
Katmerciler Ekipman 2,57 1,58 -14,58
Kent Gıda 110,30 0,46 -7,31
Kerevitaş Gıda 2,06 3,00 14,44
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,78 -1,11 1,71
Klimasan Klima 11,27 -1,83 190,47
Koç Holding 17,42 -1,80 25,79
Konfrut Gıda 35,78 -1,97 49,83
Konya Çimento 172,90 0,88 -2,87
Kordsa Teknik Tekstil 11,50 -0,78 21,55
Koza Altın 68,00 2,26 32,55
Koza Madencilik 8,28 -0,24 14,68
Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57
Kristal Kola 0,97 10,23 -7,62
Kron Telekomünikasyon 8,48 0,24 -2,53
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 0,00 75,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -1,79 -2,65
Kütahya Porselen 4,85 -0,21 6,59
Lider Faktoring 2,23 0,00 -0,89
Link Bilgisayar 9,33 -1,27 12,14
Logo Yazılım 37,08 -0,27 36,62
Lokman Hekim Sağlık 3,57 2,00 -20,67
Lüks Kadife 5,25 -3,31 8,25
Makina Takım 1,37 0,74 -11,04
Mardin Çimento 2,68 0,37 -3,49
Marka Yatırım Holding 0,66 1,54 6,45
Marmaris Altınyunus 18,99 1,28 8,14
Marshall 26,42 0,23 4,76
Martı GMYO 0,63 0,00 -3,08
Martı Otel 0,67 0,00 15,52
Mavi Giyim 36,66 -0,87 13,78
Mazhar Zorlu Holding 4,65 -3,12 22,05
Mega Polietilen 1,80 -0,55 -11,76
Menderes Tekstil 0,64 -1,54 -11,11
Mensa 0,16 0,00 14,29
Merit Turizm 11,40 -2,90 90,32
Merko Gıda 0,67 -1,47 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,69 -1,43 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,52 -1,94 44,76
Metro Holding 1,25 0,81 64,47
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 2,99 16,95
Migros Ticaret 18,30 0,38 22,82
Milpa 1,52 0,66 6,34
Mistral GMYO 1,25 -0,79 -18,30
MLP Sağlık 13,59 3,19 27,01
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -6,36
Mondi Tire Kutsan 1,41 0,00 -24,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,35 0,95
Net Holding 1,60 1,91 -18,37
Netaş Telekom. 6,50 -0,61 0,62
Niğbaş Niğde Beton 13,36 1,67 234,00
Nuh Çimento 6,29 2,78 -9,24
Nurol GMYO 2,15 0,94 2,38
Odaş Elektrik 1,42 0,71 0,85
Olmuksan-IP 3,24 0,31 -3,86
Orge Enerji Elektrik 3,43 3,31 9,94
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,88 -4,17
Osmanlı Menkul 1,53 5,52 -11,05
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 2,06 -8,33
Otokar 124,20 -2,97 44,61
Oyak Yat. Ort. 2,10 -0,47 32,63
Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 -1,67 73,53
Özak GMYO 1,46 0,00 0,75
Özbal Çelik Boru 1,25 0,81 -9,42
Özderici GMYO 0,79 -1,25 -66,38
Özerden Plastik 2,57 -3,02 5,43
Panora GMYO 4,23 -0,70 15,04
Park Elek.Madencilik 3,13 2,29 29,88
Parsan 13,89 0,51 58,56
Pegasus 71,10 1,57 210,21
Peker GMYO 3,11 -0,32 -62,19
Penguen Gıda 1,43 -1,38 32,41
Pera GMYO 0,59 -1,67 -23,38
Pergamon Dış Ticaret 6,03 -0,50 -1,27
Petkim 3,43 1,48 -12,89
Petrokent Turizm 76,25 0,33 10,99
Pınar Et ve Un 6,33 1,44 42,67
Pınar Su 1,34 1,52 7,20
Pınar Süt 6,66 3,74 7,13
Plastikkart 3,20 -2,44 18,52
Polisan Holding 2,21 0,45 -26,70
Politeknik Metal 71,50 2,22 103,90
Prizma Press Matbaacılık 3,68 19,87 137,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,50 0,25
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -0,25 -41,32
QNB Finansbank 6,36 -1,70 -29,41
Ral Yatırım Holding 4,92 -0,40 167,39
Ray Sigorta 2,13 0,47 53,24
Reysaş GMYO 1,19 2,59 72,46
Reysaş Lojistik 1,01 1,00 36,49
Rhea Girişim 0,75 0,00 13,64
Rodrigo Tekstil 4,88 0,00 156,84
Royal Halı 0,82 -1,20 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,20 1,69 -26,08
Sabancı Holding 8,64 -0,58 19,46
Safkar Ege Soğutmacılık 1,56 -1,89 0,63
Salix Yatırım Holding 3,80 -4,76 -1,30
Sanel Mühendislik 4,94 1,02 126,61
Sanifoam Sünger 1,86 -0,53 48,80
Sanko Pazarlama 2,45 -0,81 23,48
Saray Matbaacılık 1,19 3,48 19,00
Sarkuysan 3,40 -1,16 8,19
Sasa Polyester 5,87 -0,51 2,16
Say Reklamcılık 1,02 2,00 8,51
Sekuro Plastik 2,56 0,39 -13,51
Selçuk Ecza Deposu 4,92 0,82 80,98
Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82
Senkron Güvenlik 2,06 3,52 106,00
Serve Film Prodüksiyon 1,94 -0,51 -0,51
Servet GMYO 4,10 -1,91 -12,77
Seyitler Kimya 4,99 -1,96 29,61
Silverline Endüstri 1,21 1,68 -9,70
Sinpaş GMYO 0,69 -2,82 86,49
Smartiks Yazılım 2,53 0,00
Soda Sanayii 5,59 -1,24 -17,37
Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 1,77 24,36
Söktaş 1,56 1,30 22,83
Sönmez Filament 4,49 -1,32 43,91
Sönmez Pamuklu 3,63 -0,82 16,35
Sumaş Suni Tahta 6,10 0,00 -8,90
Şeker Fin. Kir. 3,69 0,54 30,85
Şekerbank 0,91 1,11 -17,27
Şişe Cam 4,26 -2,07 -22,30
Şok Marketler 10,60 -2,21 -1,40
T. Halk Bankası 5,62 -0,53 -19,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,30 -1,48 -33,53
T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70
T.Tuborg 7,96 0,76 0,33
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26
Tat Gıda 4,75 0,64 24,35
TAV Havalimanları 23,06 0,96 4,86
Taze Kuru Gıda 5,60 3,90 -17,65
Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -16,47
Tekfen Holding 21,48 -0,74 9,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,26 6,60 -23,91
Temapol Polimer Plastik 3,05 0,33 -0,33
TGS Dış Ticaret 3,53 2,02 50,21
Tofaş Oto. Fab. 17,77 0,68 14,56
Torunlar GMYO 1,84 0,00 21,85
Trabzon Liman 6,95 1,46 1,04
Trabzonspor Sportif 1,18 3,51 -14,25
Trakya Cam 2,51 -1,57 -13,12
Trend GMYO 1,35 -2,88 6,30
TSKB GMYO 0,79 1,28 -3,66
Tuğçelik 2,32 0,43 8,92
Tukaş 4,14 -4,17 149,40
Turcas Petrol 1,63 1,24 15,60
Turkcell 12,10 -1,87 -0,58
Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -0,26 -13,33
Tüpraş 130,40 -3,19 24,98
Türk Hava Yolları 11,54 -0,26 -28,37
Türk Prysmian Kablo 1,95 -0,51 13,07
Türk Telekom 5,23 -2,61 34,10
Türk Traktör 34,88 -4,70 -0,06
Türker Proje Gayrimenkul 24,38 0,25 -24,14
Ufuk Yatırım 2,03 0,00 78,07
Ulaşlar Turizm Yat. 1,61 1,26 41,23
Ulusoy Elektrik 27,42 3,08 71,80
Ulusoy Un Sanayi 2,58 1,57 24,04
Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09
Uşak Seramik 1,18 2,61 6,31
Utopya Turizm 3,24 -0,31 -20,98
Uzertaş Boya 1,20 0,00 100,00
Ülker Bisküvi 16,91 -1,69 15,27
Ünye Çimento 2,64 1,15 -21,09
Vakıf Fin. Kir. 1,59 2,58 -10,67
Vakıf GMYO 1,75 0,00 -10,11
Vakıf Yat. Ort. 1,68 -2,89 10,53
Vakıflar Bankası 4,58 1,10 17,44
Vakko Tekstil 3,59 0,56 37,63
Vanet Gıda 1,58 -0,63 21,54
Verusa Holding 15,20 2,77 -8,43
Verusaturk Girisim 3,23 0,31 -2,42
Vestel 10,72 -1,02 93,15
Vestel Beyaz Eşya 15,08 -0,26 54,39
Viking Kağıt 0,96 1,05 -12,73
Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -14,34 21,51
Yapı ve Kredi Bank. 2,51 0,00 56,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,84 -0,35 1,79
Yataş 5,46 -0,73 22,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 0,00 -14,89
Yeni Gimat GMYO 9,08 3,18 26,45
Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,58 0,42 -0,52
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.195,00 -1,34 -0,18
Yonga Mobilya 6,70 -0,15 3,23
Yünsa 4,40 -9,09 5,39
Zorlu Enerji 1,15 0,00 -6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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