27.08.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.750,00 -1,39 480,03 İş Bankası (C) 5,46 -1,09 20,53 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,13 0,00 -54,00 İş Girişim 2,54 0,00 24,51 İş GMYO 0,87 1,16 -19,44 İş Y. Men. Değ. 3,95 0,25 113,88 İş Yat. Ort. 1,23 -0,81 66,64 İşbir Holding 336,00 -6,15 144,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71 İttifak Holding 5,91 -0,84 90,65 İz Hayvancılık Tarım 4,46 -1,11 -32,32 İzmir Demir Çelik 1,56 0,00 -6,02 İzmir Fırça 1,61 0,63 -22,22 İzocam 20,12 -0,10 -6,07 Jantsa Jant Sanayi 37,46 2,74 45,13 Kafein Yazılım 6,50 0,78 -5,63 Kapital Yat. Holding 1,60 -0,62 -44,25 Kaplamin 6,27 4,67 74,17 Kardemir (A) 2,04 1,49 19,18 Kardemir (B) 2,05 1,99 19,11 Kardemir (D) 2,06 0,98 0,20 Karel Elektronik 8,39 0,12 101,20 Karsan Otomotiv 1,10 1,85 -14,06 Karsu Tekstil 2,00 -3,85 60,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 -3,70 40,54 Kartonsan 300,10 0,50 -5,92 Katmerciler Ekipman 2,57 1,58 -14,58 Kent Gıda 110,30 0,46 -7,31 Kerevitaş Gıda 2,06 3,00 14,44 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,78 -1,11 1,71 Klimasan Klima 11,27 -1,83 190,47 Koç Holding 17,42 -1,80 25,79 Konfrut Gıda 35,78 -1,97 49,83 Konya Çimento 172,90 0,88 -2,87 Kordsa Teknik Tekstil 11,50 -0,78 21,55 Koza Altın 68,00 2,26 32,55 Koza Madencilik 8,28 -0,24 14,68 Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57 Kristal Kola 0,97 10,23 -7,62 Kron Telekomünikasyon 8,48 0,24 -2,53 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 0,00 75,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -1,79 -2,65 Kütahya Porselen 4,85 -0,21 6,59 Lider Faktoring 2,23 0,00 -0,89 Link Bilgisayar 9,33 -1,27 12,14 Logo Yazılım 37,08 -0,27 36,62 Lokman Hekim Sağlık 3,57 2,00 -20,67 Lüks Kadife 5,25 -3,31 8,25 Makina Takım 1,37 0,74 -11,04 Mardin Çimento 2,68 0,37 -3,49 Marka Yatırım Holding 0,66 1,54 6,45 Marmaris Altınyunus 18,99 1,28 8,14 Marshall 26,42 0,23 4,76 Martı GMYO 0,63 0,00 -3,08 Martı Otel 0,67 0,00 15,52 Mavi Giyim 36,66 -0,87 13,78 Mazhar Zorlu Holding 4,65 -3,12 22,05 Mega Polietilen 1,80 -0,55 -11,76 Menderes Tekstil 0,64 -1,54 -11,11 Mensa 0,16 0,00 14,29 Merit Turizm 11,40 -2,90 90,32 Merko Gıda 0,67 -1,47 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,69 -1,43 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,52 -1,94 44,76 Metro Holding 1,25 0,81 64,47 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 2,99 16,95 Migros Ticaret 18,30 0,38 22,82 Milpa 1,52 0,66 6,34 Mistral GMYO 1,25 -0,79 -18,30 MLP Sağlık 13,59 3,19 27,01 MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,41 0,00 -24,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,35 0,95 Net Holding 1,60 1,91 -18,37 Netaş Telekom. 6,50 -0,61 0,62 Niğbaş Niğde Beton 13,36 1,67 234,00 Nuh Çimento 6,29 2,78 -9,24 Nurol GMYO 2,15 0,94 2,38 Odaş Elektrik 1,42 0,71 0,85 Olmuksan-IP 3,24 0,31 -3,86 Orge Enerji Elektrik 3,43 3,31 9,94 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,88 -4,17 Osmanlı Menkul 1,53 5,52 -11,05 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 2,06 -8,33 Otokar 124,20 -2,97 44,61 Oyak Yat. Ort. 2,10 -0,47 32,63 Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 -1,67 73,53 Özak GMYO 1,46 0,00 0,75 Özbal Çelik Boru 1,25 0,81 -9,42 Özderici GMYO 0,79 -1,25 -66,38 Özerden Plastik 2,57 -3,02 5,43 Panora GMYO 4,23 -0,70 15,04 Park Elek.Madencilik 3,13 2,29 29,88 Parsan 13,89 0,51 58,56 Pegasus 71,10 1,57 210,21 Peker GMYO 3,11 -0,32 -62,19 Penguen Gıda 1,43 -1,38 32,41 Pera GMYO 0,59 -1,67 -23,38 Pergamon Dış Ticaret 6,03 -0,50 -1,27 Petkim 3,43 1,48 -12,89 Petrokent Turizm 76,25 0,33 10,99 Pınar Et ve Un 6,33 1,44 42,67 Pınar Su 1,34 1,52 7,20 Pınar Süt 6,66 3,74 7,13 Plastikkart 3,20 -2,44 18,52 Polisan Holding 2,21 0,45 -26,70 Politeknik Metal 71,50 2,22 103,90 Prizma Press Matbaacılık 3,68 19,87 137,42 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,50 0,25 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -0,25 -41,32 QNB Finansbank 6,36 -1,70 -29,41 Ral Yatırım Holding 4,92 -0,40 167,39 Ray Sigorta 2,13 0,47 53,24 Reysaş GMYO 1,19 2,59 72,46 Reysaş Lojistik 1,01 1,00 36,49 Rhea Girişim 0,75 0,00 13,64 Rodrigo Tekstil 4,88 0,00 156,84 Royal Halı 0,82 -1,20 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,20 1,69 -26,08 Sabancı Holding 8,64 -0,58 19,46 Safkar Ege Soğutmacılık 1,56 -1,89 0,63 Salix Yatırım Holding 3,80 -4,76 -1,30 Sanel Mühendislik 4,94 1,02 126,61 Sanifoam Sünger 1,86 -0,53 48,80 Sanko Pazarlama 2,45 -0,81 23,48 Saray Matbaacılık 1,19 3,48 19,00 Sarkuysan 3,40 -1,16 8,19 Sasa Polyester 5,87 -0,51 2,16 Say Reklamcılık 1,02 2,00 8,51 Sekuro Plastik 2,56 0,39 -13,51 Selçuk Ecza Deposu 4,92 0,82 80,98 Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82 Senkron Güvenlik 2,06 3,52 106,00 Serve Film Prodüksiyon 1,94 -0,51 -0,51 Servet GMYO 4,10 -1,91 -12,77 Seyitler Kimya 4,99 -1,96 29,61 Silverline Endüstri 1,21 1,68 -9,70 Sinpaş GMYO 0,69 -2,82 86,49 Smartiks Yazılım 2,53 0,00 Soda Sanayii 5,59 -1,24 -17,37 Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 1,77 24,36 Söktaş 1,56 1,30 22,83 Sönmez Filament 4,49 -1,32 43,91 Sönmez Pamuklu 3,63 -0,82 16,35 Sumaş Suni Tahta 6,10 0,00 -8,90 Şeker Fin. Kir. 3,69 0,54 30,85 Şekerbank 0,91 1,11 -17,27 Şişe Cam 4,26 -2,07 -22,30 Şok Marketler 10,60 -2,21 -1,40 T. Halk Bankası 5,62 -0,53 -19,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,30 -1,48 -33,53 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 7,96 0,76 0,33 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,75 0,64 24,35 TAV Havalimanları 23,06 0,96 4,86 Taze Kuru Gıda 5,60 3,90 -17,65 Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -16,47 Tekfen Holding 21,48 -0,74 9,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,26 6,60 -23,91 Temapol Polimer Plastik 3,05 0,33 -0,33 TGS Dış Ticaret 3,53 2,02 50,21 Tofaş Oto. Fab. 17,77 0,68 14,56 Torunlar GMYO 1,84 0,00 21,85 Trabzon Liman 6,95 1,46 1,04 Trabzonspor Sportif 1,18 3,51 -14,25 Trakya Cam 2,51 -1,57 -13,12 Trend GMYO 1,35 -2,88 6,30 TSKB GMYO 0,79 1,28 -3,66 Tuğçelik 2,32 0,43 8,92 Tukaş 4,14 -4,17 149,40 Turcas Petrol 1,63 1,24 15,60 Turkcell 12,10 -1,87 -0,58 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -0,26 -13,33 Tüpraş 130,40 -3,19 24,98 Türk Hava Yolları 11,54 -0,26 -28,37 Türk Prysmian Kablo 1,95 -0,51 13,07 Türk Telekom 5,23 -2,61 34,10 Türk Traktör 34,88 -4,70 -0,06 Türker Proje Gayrimenkul 24,38 0,25 -24,14 Ufuk Yatırım 2,03 0,00 78,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,61 1,26 41,23 Ulusoy Elektrik 27,42 3,08 71,80 Ulusoy Un Sanayi 2,58 1,57 24,04 Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09 Uşak Seramik 1,18 2,61 6,31 Utopya Turizm 3,24 -0,31 -20,98 Uzertaş Boya 1,20 0,00 100,00 Ülker Bisküvi 16,91 -1,69 15,27 Ünye Çimento 2,64 1,15 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,59 2,58 -10,67 Vakıf GMYO 1,75 0,00 -10,11 Vakıf Yat. Ort. 1,68 -2,89 10,53 Vakıflar Bankası 4,58 1,10 17,44 Vakko Tekstil 3,59 0,56 37,63 Vanet Gıda 1,58 -0,63 21,54 Verusa Holding 15,20 2,77 -8,43 Verusaturk Girisim 3,23 0,31 -2,42 Vestel 10,72 -1,02 93,15 Vestel Beyaz Eşya 15,08 -0,26 54,39 Viking Kağıt 0,96 1,05 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -14,34 21,51 Yapı ve Kredi Bank. 2,51 0,00 56,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,84 -0,35 1,79 Yataş 5,46 -0,73 22,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 0,00 -14,89 Yeni Gimat GMYO 9,08 3,18 26,45 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,58 0,42 -0,52 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.195,00 -1,34 -0,18 Yonga Mobilya 6,70 -0,15 3,23 Yünsa 4,40 -9,09 5,39 Zorlu Enerji 1,15 0,00 -6,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA