21.08.2019 18:36

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.400,00 2,17 501,27 İş Bankası (C) 5,35 0,38 18,10 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,15 -1,38 -53,56 İş Girişim 2,51 -0,79 23,04 İş GMYO 0,88 0,00 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,66 1,95 98,18 İş Yat. Ort. 1,17 -0,85 58,51 İşbir Holding 360,10 3,15 162,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52 İttifak Holding 5,97 1,19 92,58 İz Hayvancılık Tarım 4,42 -3,07 -32,93 İzmir Demir Çelik 1,53 -4,38 -7,83 İzmir Fırça 1,61 -0,62 -22,22 İzocam 20,06 -0,59 -6,35 Jantsa Jant Sanayi 34,28 -3,44 32,81 Kafein Yazılım 6,28 -0,95 -8,83 Kapital Yat. Holding 1,75 -0,57 -39,02 Kaplamin 6,00 -1,15 66,67 Kardemir (A) 1,96 -1,51 14,51 Kardemir (B) 1,96 -1,01 13,88 Kardemir (D) 1,98 -1,00 -3,69 Karel Elektronik 8,25 -1,55 97,84 Karsan Otomotiv 1,08 -0,92 -15,62 Karsu Tekstil 2,01 5,79 60,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -2,14 48,65 Kartonsan 300,00 0,64 -5,95 Katmerciler Ekipman 2,42 0,83 -19,56 Kent Gıda 114,30 -0,61 -3,95 Kerevitaş Gıda 1,97 -2,96 9,44 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,75 -3,85 0,00 Klimasan Klima 11,44 -3,05 194,85 Koç Holding 17,50 -0,46 26,37 Konfrut Gıda 35,72 -1,16 49,58 Konya Çimento 170,00 -1,85 -4,49 Kordsa Teknik Tekstil 11,63 0,09 22,93 Koza Altın 62,05 -4,32 20,96 Koza Madencilik 8,08 -12,08 11,91 Körfez GMYO 1,44 2,86 18,03 Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,29 0,85 -4,71 Kuştur Kuşadası Turizm 21,10 -8,66 53,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 -2,78 -7,08 Kütahya Porselen 4,80 -1,44 5,49 Lider Faktoring 2,12 2,91 -5,78 Link Bilgisayar 9,46 -1,97 13,70 Logo Yazılım 39,20 -2,97 44,44 Lokman Hekim Sağlık 3,45 -1,99 -23,33 Lüks Kadife 5,28 0,38 8,87 Makina Takım 1,44 2,86 -6,49 Mardin Çimento 2,72 -0,37 -2,05 Marka Yatırım Holding 0,68 -1,45 9,68 Marmaris Altınyunus 18,47 -0,70 5,18 Marshall 26,50 -0,82 5,08 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,68 -1,45 17,24 Mavi Giyim 36,00 -1,53 11,73 Mazhar Zorlu Holding 5,11 -1,54 34,12 Mega Polietilen 1,82 -2,67 -10,78 Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 12,88 -0,16 115,03 Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,70 2,94 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,41 -2,08 34,29 Metro Holding 1,14 -11,63 50,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -2,54 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,34 -2,19 13,56 Migros Ticaret 18,17 -2,99 21,95 Milpa 1,57 3,97 9,84 Mistral GMYO 1,22 -3,17 -20,26 MLP Sağlık 11,70 -1,43 9,35 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 2,94 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,37 -1,44 -26,34 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 0,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,10 0,66 Net Holding 1,51 -2,58 -22,96 Netaş Telekom. 6,29 -1,56 -2,63 Niğbaş Niğde Beton 12,12 0,83 203,00 Nuh Çimento 6,15 -0,97 -11,26 Nurol GMYO 2,07 -0,48 -1,43 Odaş Elektrik 1,48 -0,67 5,11 Olmuksan-IP 3,22 0,63 -4,45 Orge Enerji Elektrik 3,25 -2,40 4,17 Orma Orman Mahsulleri 1,11 -1,77 -7,50 Osmanlı Menkul 1,48 0,68 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 0,95 -1,04 -12,04 Otokar 125,10 -3,02 45,65 Oyak Yat. Ort. 2,11 -5,38 33,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,81 -1,09 77,45 Özak GMYO 1,43 -2,72 -1,32 Özbal Çelik Boru 1,24 2,48 -10,14 Özderici GMYO 0,79 -1,25 -66,38 Özerden Plastik 2,61 -1,14 7,07 Panora GMYO 4,25 1,19 15,59 Park Elek.Madencilik 2,95 3,87 22,41 Parsan 13,88 1,24 58,45 Pegasus 64,45 4,80 181,20 Peker GMYO 3,21 -0,31 -60,97 Penguen Gıda 1,40 0,00 29,63 Pera GMYO 0,56 -1,75 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 6,06 0,17 -0,78 Petkim 3,36 -1,75 -14,67 Petrokent Turizm 76,80 0,72 11,79 Pınar Et ve Un 6,25 -3,55 40,87 Pınar Su 1,34 0,00 7,20 Pınar Süt 6,41 -2,29 3,11 Plastikkart 3,22 -3,01 19,26 Polisan Holding 2,17 -0,46 -28,02 Politeknik Metal 70,00 -0,43 99,62 Prizma Press Matbaacılık 3,07 3,02 98,06 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,60 0,54 QNB Finans Fin. Kir. 3,97 0,51 -41,62 QNB Finansbank 6,13 -1,29 -31,96 Ral Yatırım Holding 4,96 0,20 169,57 Ray Sigorta 2,13 -1,84 53,24 Reysaş GMYO 1,13 1,80 63,77 Reysaş Lojistik 0,95 2,15 28,38 Rhea Girişim 0,68 -2,86 3,03 Rodrigo Tekstil 4,86 -1,02 155,79 Royal Halı 0,86 -1,15 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,16 0,00 -28,54 Sabancı Holding 8,58 0,94 18,63 Safkar Ege Soğutmacılık 1,51 -0,66 -2,59 Salix Yatırım Holding 3,70 -7,50 -3,90 Sanel Mühendislik 4,88 0,21 123,85 Sanifoam Sünger 1,90 0,00 52,00 Sanko Pazarlama 2,36 -6,35 18,95 Saray Matbaacılık 1,18 5,36 18,00 Sarkuysan 3,27 -1,21 4,05 Sasa Polyester 5,72 -2,05 -0,45 Say Reklamcılık 0,92 5,75 -2,13 Sekuro Plastik 2,53 -1,17 -14,53 Selçuk Ecza Deposu 4,70 -3,69 72,89 Selçuk Gıda 1,76 1,73 32,33 Senkron Güvenlik 2,08 -1,42 108,00 Serve Film Prodüksiyon 1,96 0,00 0,51 Servet GMYO 4,20 -1,18 -10,64 Seyitler Kimya 5,36 0,19 39,22 Silverline Endüstri 1,16 0,87 -13,43 Sinpaş GMYO 0,81 2,53 118,92 Smartiks Yazılım 2,46 0,41 Soda Sanayii 5,69 2,52 -15,90 Sodaş Sodyum Sanayii 6,92 -1,14 24,72 Söktaş 1,60 0,63 25,98 Sönmez Filament 5,59 -19,91 79,17 Sönmez Pamuklu 3,67 -10,27 17,63 Sumaş Suni Tahta 5,65 -4,24 -15,62 Şeker Fin. Kir. 3,56 0,85 26,24 Şekerbank 0,90 0,00 -18,18 Şişe Cam 4,19 -0,95 -23,57 Şok Marketler 11,06 -4,49 2,88 T. Halk Bankası 5,30 -1,85 -24,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,23 5,45 -33,94 T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94 T.Tuborg 7,93 -1,49 -0,05 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,64 -2,52 21,47 TAV Havalimanları 23,00 0,09 4,59 Taze Kuru Gıda 5,20 -0,19 -23,53 Tek-Art Turizm 0,69 -1,43 -18,82 Tekfen Holding 21,04 -5,23 7,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 -0,50 -32,32 Temapol Polimer Plastik 3,20 3,23 4,58 TGS Dış Ticaret 3,63 -1,89 54,47 Tofaş Oto. Fab. 17,61 -4,50 13,53 Torunlar GMYO 1,84 -3,66 21,85 Trabzon Liman 6,70 -1,76 -2,60 Trabzonspor Sportif 1,08 0,00 -21,52 Trakya Cam 2,42 1,68 -16,23 Trend GMYO 1,35 5,47 6,30 TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66 Tuğçelik 2,48 11,21 16,43 Tukaş 4,40 -2,87 165,06 Turcas Petrol 1,46 1,39 3,55 Turkcell 12,00 -2,12 -1,40 Tümosan Motor ve Traktör 3,85 0,79 -14,44 Tüpraş 135,50 4,23 29,87 Türk Hava Yolları 11,13 -1,07 -30,91 Türk Prysmian Kablo 1,97 1,55 14,23 Türk Telekom 5,43 -0,73 39,23 Türk Traktör 37,30 -3,27 6,88 Türker Proje Gayrimenkul 23,44 -0,34 -27,07 Ufuk Yatırım 1,60 0,00 40,35 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 -3,75 35,09 Ulusoy Elektrik 25,28 2,76 58,40 Ulusoy Un Sanayi 2,44 0,83 17,31 Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91 Uşak Seramik 1,11 0,00 0,00 Utopya Turizm 3,15 0,00 -23,17 Uzertaş Boya 1,13 88,33 Ülker Bisküvi 16,90 -0,41 15,20 Ünye Çimento 2,60 -0,76 -22,29 Vakıf Fin. Kir. 1,50 -0,66 -15,73 Vakıf GMYO 1,72 0,00 -11,65 Vakıf Yat. Ort. 1,72 -2,27 13,16 Vakıflar Bankası 4,37 -0,46 12,05 Vakko Tekstil 3,41 0,59 30,73 Vanet Gıda 1,58 -1,25 21,54 Verusa Holding 15,04 3,08 -9,40 Verusaturk Girisim 3,14 0,00 -5,14 Vestel 10,74 5,81 93,51 Vestel Beyaz Eşya 15,30 0,99 56,64 Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 6,85 -9,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -0,81 53,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 -0,35 2,87 Yataş 5,62 0,00 25,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 -1,22 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,64 1,05 20,33 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,47 -1,25 -1,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -1,28 4,59 Yonga Mobilya 6,80 -1,45 4,77 Yünsa 3,80 1,60 -8,98 Zorlu Enerji 1,13 -0,88 -8,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA