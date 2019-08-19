19.08.2019 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.250,00 0,27 496,37 İş Bankası (C) 5,39 0,75 18,98 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 0,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,15 -1,38 -53,56 İş Girişim 2,52 -0,79 23,53 İş GMYO 0,88 0,00 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,56 1,14 92,76 İş Yat. Ort. 1,14 -2,56 54,45 İşbir Holding 342,00 0,59 147,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71 İttifak Holding 5,97 1,36 92,58 İz Hayvancılık Tarım 4,63 -2,11 -29,74 İzmir Demir Çelik 1,53 0,00 -7,83 İzmir Fırça 1,61 1,26 -22,22 İzocam 20,20 0,10 -5,70 Jantsa Jant Sanayi 36,20 1,29 40,25 Kafein Yazılım 6,34 -3,06 -7,95 Kapital Yat. Holding 1,75 2,94 -39,02 Kaplamin 6,10 1,16 69,44 Kardemir (A) 1,94 1,04 13,34 Kardemir (B) 1,93 -0,52 12,14 Kardemir (D) 1,98 -0,50 -3,69 Karel Elektronik 8,28 0,36 98,56 Karsan Otomotiv 1,09 0,00 -14,84 Karsu Tekstil 1,83 1,10 46,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,49 2,62 48,38 Kartonsan 295,80 -0,97 -7,27 Katmerciler Ekipman 2,39 -3,24 -20,56 Kent Gıda 115,30 0,44 -3,11 Kerevitaş Gıda 2,04 -3,77 13,33 Kervansaray Yat. Holding 0,22 -4,35 -37,14 Kiler GMYO 1,74 0,58 -0,57 Klimasan Klima 11,80 -1,83 204,13 Koç Holding 17,37 -3,55 25,43 Konfrut Gıda 35,94 1,99 50,50 Konya Çimento 173,00 -0,40 -2,81 Kordsa Teknik Tekstil 11,59 4,41 22,50 Koza Altın 63,95 -1,16 24,66 Koza Madencilik 8,78 -1,57 21,61 Körfez GMYO 1,42 0,00 16,39 Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,32 -0,83 -4,37 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 78,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,00 -0,88 Kütahya Porselen 4,85 1,25 6,59 Lider Faktoring 2,05 0,00 -8,89 Link Bilgisayar 9,68 0,31 16,35 Logo Yazılım 40,60 0,00 49,59 Lokman Hekim Sağlık 3,50 -1,69 -22,22 Lüks Kadife 4,91 -3,16 1,24 Makina Takım 1,43 7,52 -7,14 Mardin Çimento 2,77 0,36 -0,25 Marka Yatırım Holding 0,66 3,13 6,45 Marmaris Altınyunus 18,68 0,32 6,38 Marshall 26,88 0,98 6,58 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,69 -1,43 18,97 Mavi Giyim 35,76 0,22 10,99 Mazhar Zorlu Holding 5,32 -1,48 39,63 Mega Polietilen 1,95 5,41 -4,41 Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -8,33 Mensa 0,17 6,25 21,43 Merit Turizm 12,90 5,48 115,36 Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,39 0,00 32,38 Metro Holding 1,23 3,36 61,84 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 0,00 16,95 Migros Ticaret 18,65 0,97 25,17 Milpa 1,52 4,83 6,34 Mistral GMYO 1,27 5,83 -16,99 MLP Sağlık 11,75 -0,68 9,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,01 2,02 -8,18 Mondi Tire Kutsan 1,39 0,00 -25,27 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.050,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,93 1,02 Net Holding 1,46 0,00 -25,51 Netaş Telekom. 6,33 -3,21 -2,01 Niğbaş Niğde Beton 11,31 -0,62 182,75 Nuh Çimento 6,25 0,32 -9,81 Nurol GMYO 2,10 -4,55 0,00 Odaş Elektrik 1,57 -4,85 11,50 Olmuksan-IP 3,30 2,80 -2,08 Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,76 7,37 Orma Orman Mahsulleri 1,14 -1,72 -5,00 Osmanlı Menkul 1,47 -8,70 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 0,97 1,04 -10,19 Otokar 129,10 -0,54 50,31 Oyak Yat. Ort. 2,31 -2,53 45,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,86 -2,62 82,35 Özak GMYO 1,50 6,38 3,51 Özbal Çelik Boru 1,20 -0,83 -13,04 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 2,66 -1,48 9,12 Panora GMYO 4,21 -1,64 14,50 Park Elek.Madencilik 2,78 -1,42 15,35 Parsan 14,15 -4,71 61,53 Pegasus 62,70 3,72 173,56 Peker GMYO 3,22 -5,57 -60,85 Penguen Gıda 1,44 0,00 33,33 Pera GMYO 0,58 -1,69 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 6,06 -1,14 -0,78 Petkim 3,35 -2,33 -14,92 Petrokent Turizm 75,60 0,13 10,04 Pınar Et ve Un 6,45 0,78 45,37 Pınar Su 1,30 -0,76 4,00 Pınar Süt 6,40 0,00 2,94 Plastikkart 3,33 -6,98 23,33 Polisan Holding 2,20 -2,22 -27,03 Politeknik Metal 63,75 2,82 81,80 Prizma Press Matbaacılık 3,01 -6,23 94,19 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.084,40 -0,08 QNB Finans Fin. Kir. 4,08 -1,21 -40,00 QNB Finansbank 6,21 0,00 -31,08 Ral Yatırım Holding 5,00 -0,60 171,74 Ray Sigorta 2,20 2,80 58,27 Reysaş GMYO 1,07 4,90 55,07 Reysaş Lojistik 0,94 1,08 27,03 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 4,85 -3,00 155,26 Royal Halı 0,88 1,15 -11,11 RTA Laboratuvarları 1,16 -0,85 -28,54 Sabancı Holding 8,64 0,58 19,46 Safkar Ege Soğutmacılık 1,55 -1,27 -0,01 Salix Yatırım Holding 4,00 -4,76 3,90 Sanel Mühendislik 4,85 0,41 122,48 Sanifoam Sünger 2,06 11,96 64,80 Sanko Pazarlama 2,72 16,74 37,09 Saray Matbaacılık 1,13 -3,42 13,00 Sarkuysan 3,44 2,69 9,46 Sasa Polyester 5,82 -3,00 1,29 Say Reklamcılık 0,87 1,16 -7,45 Sekuro Plastik 2,50 1,21 -15,54 Selçuk Ecza Deposu 4,56 3,40 67,74 Selçuk Gıda 1,76 -1,68 32,33 Senkron Güvenlik 2,14 -4,46 114,00 Serve Film Prodüksiyon 2,00 -4,76 2,56 Servet GMYO 4,15 -4,38 -11,70 Seyitler Kimya 5,25 -6,25 36,36 Silverline Endüstri 1,13 0,89 -15,67 Sinpaş GMYO 0,79 1,28 113,51 Smartiks Yazılım 2,47 -0,80 Soda Sanayii 5,44 3,42 -19,59 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -2,30 22,56 Söktaş 1,84 -4,17 44,88 Sönmez Filament 6,42 6,47 105,77 Sönmez Pamuklu 4,04 -1,70 29,49 Sumaş Suni Tahta 6,00 -4,15 -10,39 Şeker Fin. Kir. 3,50 -0,28 24,11 Şekerbank 0,89 0,00 -19,09 Şişe Cam 4,17 0,97 -23,94 Şok Marketler 11,49 0,97 6,88 T. Halk Bankası 5,30 0,76 -24,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,55 -0,85 -37,94 T.S.K.B. 0,83 1,22 2,47 T.Tuborg 8,43 -0,35 6,25 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,85 -1,62 26,96 TAV Havalimanları 22,46 -3,85 2,13 Taze Kuru Gıda 5,15 -3,56 -24,26 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 21,44 2,10 9,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,02 -0,49 -31,99 Temapol Polimer Plastik 3,05 2,01 -0,33 TGS Dış Ticaret 3,71 0,54 57,87 Tofaş Oto. Fab. 18,37 -2,55 18,43 Torunlar GMYO 1,91 0,53 26,49 Trabzon Liman 6,89 -1,01 0,16 Trabzonspor Sportif 1,07 0,00 -22,24 Trakya Cam 2,36 0,43 -18,31 Trend GMYO 1,33 9,92 4,72 TSKB GMYO 0,80 3,90 -2,44 Tuğçelik 2,26 -3,83 6,10 Tukaş 4,60 -1,29 177,11 Turcas Petrol 1,47 3,52 4,26 Turkcell 12,54 0,72 3,04 Tümosan Motor ve Traktör 3,85 -0,52 -14,44 Tüpraş 126,80 0,79 21,53 Türk Hava Yolları 11,18 -1,93 -30,60 Türk Prysmian Kablo 1,93 -1,03 11,91 Türk Telekom 5,34 3,49 36,92 Türk Traktör 38,54 -1,43 10,43 Türker Proje Gayrimenkul 23,56 0,26 -26,70 Ufuk Yatırım 1,59 2,58 39,47 Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 2,63 36,84 Ulusoy Elektrik 24,98 -1,58 56,52 Ulusoy Un Sanayi 2,52 -2,70 21,15 Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27 Uşak Seramik 1,10 0,92 -0,90 Utopya Turizm 3,13 0,00 -23,66 Uzertaş Boya 1,17 -1,68 95,00 Ülker Bisküvi 16,50 -3,62 12,47 Ünye Çimento 2,63 1,94 -21,39 Vakıf Fin. Kir. 1,47 -0,68 -17,42 Vakıf GMYO 1,72 -3,37 -11,65 Vakıf Yat. Ort. 1,80 -4,26 18,42 Vakıflar Bankası 4,34 -0,69 11,28 Vakko Tekstil 3,30 -3,23 26,52 Vanet Gıda 1,61 1,90 23,85 Verusa Holding 14,62 0,07 -11,93 Verusaturk Girisim 3,14 -1,57 -5,14 Vestel 9,99 0,71 80,00 Vestel Beyaz Eşya 14,65 -2,46 49,99 Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 0,68 -14,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -2,00 53,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 -0,35 3,23 Yataş 5,41 -3,57 21,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,82 3,80 -12,77 Yeni Gimat GMYO 8,54 -1,50 18,93 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,54 1,49 -0,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 7,32 Yonga Mobilya 7,01 -6,53 8,00 Yünsa 3,71 -3,39 -11,13 Zorlu Enerji 1,13 -0,88 -8,13

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)