Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.08.2019 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.500,00
|-1,33
|504,54
|İş Bankası (C)
|5,40
|-6,25
|19,21
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,90
|13,33
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,21
|-3,91
|-52,27
|İş Girişim
|2,49
|-1,97
|22,06
|İş GMYO
|0,89
|-3,26
|-17,59
|İş Y. Men. Değ.
|3,56
|0,56
|92,76
|İş Yat. Ort.
|1,20
|-3,23
|62,58
|İşbir Holding
|339,80
|-2,91
|146,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-60,71
|İttifak Holding
|5,94
|-1,33
|91,61
|İz Hayvancılık Tarım
|4,77
|-1,24
|-27,62
|İzmir Demir Çelik
|1,54
|-1,91
|-7,23
|İzmir Fırça
|1,60
|-1,23
|-22,71
|İzocam
|20,70
|-2,08
|-3,36
|Jantsa Jant Sanayi
|34,70
|5,86
|34,44
|Kafein Yazılım
|6,70
|-1,18
|-2,73
|Kapital Yat. Holding
|1,68
|-1,18
|-41,46
|Kaplamin
|5,66
|2,35
|57,22
|Kardemir (A)
|1,94
|-3,48
|13,34
|Kardemir (B)
|1,96
|-2,49
|13,88
|Kardemir (D)
|2,01
|-1,95
|-2,23
|Karel Elektronik
|8,20
|16,31
|96,64
|Karsan Otomotiv
|1,10
|-0,90
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,80
|2,27
|44,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,35
|2,10
|44,59
|Kartonsan
|303,10
|-1,88
|-4,98
|Katmerciler Ekipman
|2,58
|-1,15
|-14,25
|Kent Gıda
|117,20
|-3,14
|-1,51
|Kerevitaş Gıda
|2,05
|-0,97
|13,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,74
|-6,95
|-0,57
|Klimasan Klima
|11,95
|9,23
|208,00
|Koç Holding
|17,72
|-1,83
|27,95
|Konfrut Gıda
|32,68
|-0,61
|36,85
|Konya Çimento
|175,60
|-2,12
|-1,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,98
|-2,05
|16,06
|Koza Altın
|63,50
|1,11
|23,78
|Koza Madencilik
|8,46
|1,08
|17,17
|Körfez GMYO
|1,37
|-3,52
|12,30
|Kristal Kola
|0,87
|-1,14
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,40
|-1,98
|-3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|0,00
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|0,88
|Kütahya Porselen
|4,82
|-0,62
|5,93
|Lider Faktoring
|2,07
|-3,72
|-8,00
|Link Bilgisayar
|9,57
|-1,75
|15,02
|Logo Yazılım
|40,80
|0,29
|50,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,59
|-1,10
|-20,22
|Lüks Kadife
|4,64
|-0,43
|-4,33
|Makina Takım
|1,30
|-1,52
|-15,58
|Mardin Çimento
|2,77
|-1,42
|-0,25
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|1,56
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,48
|-0,11
|5,24
|Marshall
|26,70
|-0,96
|5,87
|Martı GMYO
|0,66
|-1,49
|1,54
|Martı Otel
|0,73
|4,29
|25,86
|Mavi Giyim
|36,32
|-4,57
|12,73
|Mazhar Zorlu Holding
|5,45
|-1,27
|43,04
|Mega Polietilen
|1,77
|1,14
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,68
|-2,86
|-5,56
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|11,90
|-8,32
|98,66
|Merko Gıda
|0,71
|-2,74
|-29,70
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,42
|2,90
|35,24
|Metro Holding
|1,19
|6,25
|56,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,86
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,36
|2,26
|15,25
|Migros Ticaret
|17,78
|-2,84
|19,33
|Milpa
|1,42
|0,00
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,18
|-1,67
|-22,88
|MLP Sağlık
|12,40
|0,00
|15,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|1,00
|-8,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,41
|-4,08
|-24,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,85
|-0,85
|Net Holding
|1,49
|-2,61
|-23,98
|Netaş Telekom.
|6,61
|-1,49
|2,32
|Niğbaş Niğde Beton
|11,34
|0,44
|183,50
|Nuh Çimento
|6,26
|0,81
|-9,67
|Nurol GMYO
|2,20
|-5,58
|4,76
|Odaş Elektrik
|1,63
|3,82
|15,76
|Olmuksan-IP
|3,22
|-3,30
|-4,45
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|-1,48
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|0,00
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,54
|13,24
|-10,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,97
|-2,02
|-10,19
|Otokar
|124,10
|-2,28
|44,49
|Oyak Yat. Ort.
|2,09
|-2,79
|32,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,90
|-1,04
|86,27
|Özak GMYO
|1,44
|-2,04
|-0,63
|Özbal Çelik Boru
|1,17
|-4,88
|-15,22
|Özderici GMYO
|0,81
|-1,22
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,70
|-1,82
|10,77
|Panora GMYO
|4,24
|0,00
|15,32
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|0,00
|19,09
|Parsan
|14,51
|4,09
|65,64
|Pegasus
|60,20
|9,85
|162,65
|Peker GMYO
|3,61
|-0,28
|-56,11
|Penguen Gıda
|1,42
|-0,70
|31,48
|Pera GMYO
|0,55
|-5,17
|-28,57
|Pergamon Dış Ticaret
|6,14
|-13,40
|0,53
|Petkim
|3,43
|-2,83
|-12,89
|Petrokent Turizm
|77,95
|-0,06
|13,46
|Pınar Et ve Un
|6,50
|2,04
|46,50
|Pınar Su
|1,32
|1,54
|5,60
|Pınar Süt
|6,50
|-3,99
|4,55
|Plastikkart
|3,53
|-1,94
|30,74
|Polisan Holding
|2,19
|-2,23
|-27,36
|Politeknik Metal
|62,20
|0,00
|77,38
|Prizma Press Matbaacılık
|3,17
|2,92
|104,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.079,90
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,03
|-1,71
|-40,74
|QNB Finansbank
|6,28
|-2,48
|-30,30
|Ral Yatırım Holding
|5,00
|0,81
|171,74
|Ray Sigorta
|2,14
|-2,28
|53,96
|Reysaş GMYO
|1,04
|0,97
|50,72
|Reysaş Lojistik
|0,96
|-1,03
|29,73
|Rhea Girişim
|0,71
|1,43
|7,58
|Rodrigo Tekstil
|5,00
|0,00
|163,16
|Royal Halı
|0,85
|-5,56
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,18
|2,00
|-27,31
|Sabancı Holding
|8,63
|-4,64
|19,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,61
|-4,17
|3,86
|Salix Yatırım Holding
|4,23
|5,75
|9,87
|Sanel Mühendislik
|4,86
|-0,41
|122,94
|Sanifoam Sünger
|1,82
|0,00
|45,60
|Sanko Pazarlama
|2,23
|-0,89
|12,40
|Saray Matbaacılık
|1,23
|-6,82
|23,00
|Sarkuysan
|3,30
|-3,79
|5,00
|Sasa Polyester
|6,10
|-1,45
|6,16
|Say Reklamcılık
|0,87
|-2,25
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,51
|-0,40
|-15,20
|Selçuk Ecza Deposu
|4,41
|-2,65
|62,22
|Selçuk Gıda
|1,75
|-7,89
|31,58
|Senkron Güvenlik
|2,26
|-1,31
|126,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,98
|-5,71
|1,54
|Servet GMYO
|4,29
|-0,23
|-8,72
|Seyitler Kimya
|5,39
|-0,19
|40,00
|Silverline Endüstri
|1,15
|0,00
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,79
|1,28
|113,51
|Smartiks Yazılım
|2,53
|-3,07
|Soda Sanayii
|5,42
|-3,56
|-19,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|0,42
|27,96
|Söktaş
|1,91
|1,06
|50,39
|Sönmez Filament
|5,50
|5,16
|76,28
|Sönmez Pamuklu
|4,21
|19,94
|34,94
|Sumaş Suni Tahta
|6,24
|-0,64
|-6,81
|Şeker Fin. Kir.
|3,57
|-2,72
|26,60
|Şekerbank
|0,91
|-3,19
|-17,27
|Şişe Cam
|4,23
|-1,86
|-22,84
|Şok Marketler
|11,12
|0,82
|3,44
|T. Halk Bankası
|5,34
|-5,65
|-23,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,65
|-1,57
|-37,35
|T.S.K.B.
|0,82
|-2,38
|1,23
|T.Tuborg
|8,46
|1,44
|6,63
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-28,26
|Tat Gıda
|4,94
|-1,20
|29,32
|TAV Havalimanları
|23,84
|-3,64
|8,41
|Taze Kuru Gıda
|5,30
|-1,12
|-22,06
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-2,70
|-15,29
|Tekfen Holding
|21,46
|-2,45
|9,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,01
|-4,29
|-32,32
|Temapol Polimer Plastik
|3,04
|-2,25
|-0,65
|TGS Dış Ticaret
|3,67
|-1,87
|56,17
|Tofaş Oto. Fab.
|18,90
|-0,11
|21,85
|Torunlar GMYO
|1,89
|-0,53
|25,17
|Trabzon Liman
|7,00
|-1,27
|1,76
|Trabzonspor Sportif
|1,09
|2,83
|-20,79
|Trakya Cam
|2,43
|-3,57
|-15,88
|Trend GMYO
|1,23
|0,82
|-3,15
|TSKB GMYO
|0,78
|-1,27
|-4,88
|Tuğçelik
|2,30
|3,14
|7,98
|Tukaş
|4,69
|3,30
|182,53
|Turcas Petrol
|1,46
|-3,95
|3,55
|Turkcell
|12,06
|-1,95
|-0,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|-1,27
|-13,33
|Tüpraş
|130,00
|-3,77
|24,60
|Türk Hava Yolları
|11,76
|-2,97
|-27,00
|Türk Prysmian Kablo
|1,90
|-1,55
|10,17
|Türk Telekom
|5,25
|-6,91
|34,62
|Türk Traktör
|37,58
|1,02
|7,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,74
|0,00
|-26,14
|Ufuk Yatırım
|1,59
|-2,45
|39,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|-0,65
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|25,30
|-0,78
|58,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,46
|0,41
|18,27
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,05
|-0,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,12
|-0,95
|-23,90
|Uzertaş Boya
|1,18
|5,36
|96,67
|Ülker Bisküvi
|17,33
|-5,04
|18,13
|Ünye Çimento
|2,64
|0,00
|-21,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|-0,68
|-17,42
|Vakıf GMYO
|1,76
|1,15
|-9,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|3,72
|28,29
|Vakıflar Bankası
|4,52
|-4,84
|15,90
|Vakko Tekstil
|3,46
|4,53
|32,65
|Vanet Gıda
|1,60
|-0,62
|23,08
|Verusa Holding
|14,60
|-1,28
|-12,05
|Verusaturk Girisim
|3,20
|-1,54
|-3,32
|Vestel
|10,11
|0,20
|82,16
|Vestel Beyaz Eşya
|15,47
|-0,58
|58,38
|Viking Kağıt
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|-3,29
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|-4,49
|59,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,90
|1,05
|3,94
|Yataş
|5,41
|-4,59
|21,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,79
|-2,47
|-15,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,49
|-0,12
|18,24
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,47
|-1,46
|-1,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.360,00
|2,59
|7,32
|Yonga Mobilya
|6,96
|-0,29
|7,23
|Yünsa
|3,86
|-1,53
|-7,54
|Zorlu Enerji
|1,16
|-3,33
|-5,69
(Son)
Kaynak: AA