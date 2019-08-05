Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

5.08.2019 18:39
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 118.990,90 159,24
İş Bankası (B) 16.995,00 -4,63 455,36
İş Bankası (C) 5,98 -0,83 32,01
İş Bankası (Kur.) 159.159,90 227,48
İş Fin.Kir. 2,46 0,82 -46,87
İş Girişim 2,59 -1,15 26,96
İş GMYO 0,93 -1,06 -13,89
İş Y. Men. Değ. 3,34 -0,60 80,85
İş Yat. Ort. 1,34 8,94 81,54
İşbir Holding 374,50 2,49 171,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -59,52
İttifak Holding 5,89 1,55 90,00
İz Hayvancılık Tarım 4,93 1,86 -25,19
İzmir Demir Çelik 1,59 0,63 -4,22
İzmir Fırça 1,65 1,85 -20,29
İzocam 23,94 0,00 11,76
Jantsa Jant Sanayi 31,22 -1,82 20,95
Kafein Yazılım 6,83 -2,15 -0,84
Kapital Yat. Holding 1,81 -36,93
Kaplamin 4,62 5,24 28,33
Kardemir (A) 2,05 -0,97 19,77
Kardemir (B) 2,06 -0,48 19,69
Kardemir (D) 2,10 -0,94 2,15
Karel Elektronik 6,82 -3,40 63,55
Karsan Otomotiv 1,12 2,75 -12,50
Karsu Tekstil 1,83 5,78 46,40
Karsusan Su Ürünleri San. 4,75 -1,04 28,38
Kartonsan 312,20 -1,51 -2,13
Katmerciler Ekipman 2,61 -2,97 -13,25
Kent Gıda 122,40 0,00 2,86
Kerevitaş Gıda 2,12 -1,85 17,78
Kervansaray Yat. Holding 0,24 -7,69 -31,43
Kiler GMYO 1,84 0,55 5,14
Klimasan Klima 10,92 -1,53 181,45
Koç Holding 18,02 -0,83 30,12
Konfrut Gıda 31,58 -0,38 32,24
Konya Çimento 178,20 -1,93 0,11
Kordsa Teknik Tekstil 11,94 -3,63 26,20
Koza Altın 57,00 1,60 11,11
Koza Madencilik 7,44 4,79 3,05
Körfez GMYO 1,43 2,88 17,21
Kristal Kola 0,87 0,00 -17,14
Kron Telekomünikasyon 9,11 0,89 4,71
Kuştur Kuşadası Turizm 22,98 -8,08 67,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 1,75 2,65
Kütahya Porselen 4,87 -0,41 7,03
Lider Faktoring 2,21 -1,78 -1,78
Link Bilgisayar 10,11 0,00 21,51
Logo Yazılım 41,80 0,10 54,02
Lokman Hekim Sağlık 3,64 -0,27 -19,11
Lüks Kadife 4,81 -0,62 -0,82
Makina Takım 1,34 -1,47 -12,99
Mardin Çimento 2,75 -0,36 -0,97
Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06
Marmaris Altınyunus 19,15 -0,26 9,05
Marshall 26,44 -0,97 4,84
Martı GMYO 0,67 -2,90 3,08
Martı Otel 0,67 -1,47 15,52
Mavi Giyim 39,58 -0,80 22,84
Mazhar Zorlu Holding 5,60 -2,44 46,98
Mega Polietilen 1,77 -2,21 -13,24
Menderes Tekstil 0,70 0,00 -2,78
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 13,00 4,00 117,03
Merko Gıda 0,72 -1,37 -28,71
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,39 -0,71 32,38
Metro Holding 1,14 7,55 50,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 -0,84 7,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 3,17 10,17
Migros Ticaret 16,65 -2,12 11,74
Milpa 1,40 0,00 -2,05
Mistral GMYO 1,19 1,71 -22,22
MLP Sağlık 11,53 -2,86 7,76
MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 -2,86 -7,27
Mondi Tire Kutsan 1,55 1,31 -16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,56 -1,27 -20,41
Netaş Telekom. 7,60 -0,39 17,65
Niğbaş Niğde Beton 10,75 4,47 168,75
Nuh Çimento 6,24 0,00 -9,96
Nurol GMYO 2,42 1,68 15,24
Odaş Elektrik 1,44 0,00 2,27
Olmuksan-IP 3,31 -1,49 -1,78
Orge Enerji Elektrik 3,27 -1,51 4,81
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41
Otokar 123,60 1,48 43,91
Oyak Yat. Ort. 2,35 19,90 48,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,91 4,37 87,25
Özak GMYO 1,52 -0,65 4,89
Özbal Çelik Boru 1,26 1,61 -8,70
Özderici GMYO 0,78 -1,27 -66,81
Özerden Plastik 2,79 -0,36 14,46
Panora GMYO 4,15 0,00 12,87
Park Elek.Madencilik 3,12 0,97 29,46
Parsan 16,70 0,85 90,64
Pegasus 49,00 1,11 113,79
Peker GMYO 3,52 0,57 -57,20
Penguen Gıda 1,46 1,39 35,19
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 7,23 -2,03 18,38
Petkim 3,75 -1,57 -4,76
Petrokent Turizm 77,50 -1,71 12,81
Pınar Et ve Un 6,63 0,76 49,43
Pınar Su 1,31 -1,50 4,80
Pınar Süt 7,70 -3,39 23,86
Plastikkart 3,20 1,27 18,52
Polisan Holding 2,37 -0,42 -21,39
Politeknik Metal 62,00 1,89 76,81
Prizma Press Matbaacılık 2,94 -3,92 89,68
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.082,30 0,06
QNB Finans Fin. Kir. 4,19 0,00 -38,38
QNB Finansbank 6,60 -0,45 -26,75
Ral Yatırım Holding 4,94 0,20 168,48
Ray Sigorta 2,18 0,00 56,83
Reysaş GMYO 0,96 1,05 39,13
Reysaş Lojistik 0,92 2,22 24,32
Rhea Girişim 0,65 -2,99 -1,52
Rodrigo Tekstil 4,79 -4,96 152,11
Royal Halı 0,81 1,25 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,37 5,38 -21,26
Sabancı Holding 9,18 -4,37 26,93
Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 -1,14 12,24
Salix Yatırım Holding 4,17 2,71 8,31
Sanel Mühendislik 4,70 -1,05 115,60
Sanifoam Sünger 1,85 0,00 48,00
Sanko Pazarlama 2,28 3,64 14,92
Saray Matbaacılık 1,35 -2,17 35,00
Sarkuysan 3,36 -0,59 6,91
Sasa Polyester 6,18 0,82 7,55
Say Reklamcılık 0,92 -1,08 -2,13
Sekuro Plastik 2,59 -1,52 -12,50
Selçuk Ecza Deposu 4,53 -1,09 66,64
Selçuk Gıda 1,75 -2,78 31,58
Senkron Güvenlik 2,24 -3,86 124,00
Serve Film Prodüksiyon 1,75 -1,69 -10,26
Servet GMYO 4,27 -0,70 -9,15
Seyitler Kimya 4,90 1,03 27,27
Silverline Endüstri 1,20 3,45 -10,45
Sinpaş GMYO 0,74 1,37 100,00
Smartiks Yazılım 2,64 0,00
Soda Sanayii 6,10 -0,97 -9,83
Sodaş Sodyum Sanayii 7,18 2,57 29,40
Söktaş 1,81 1,69 42,52
Sönmez Filament 5,18 0,78 66,03
Sönmez Pamuklu 3,49 1,16 11,86
Sumaş Suni Tahta 6,18 -8,98 -7,70
Şeker Fin. Kir. 3,87 0,26 37,23
Şekerbank 0,97 -1,02 -11,82
Şişe Cam 4,63 -3,34 -15,55
Şok Marketler 10,49 2,24 -2,42
T. Halk Bankası 5,67 -1,05 -19,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,76 -3,06 -36,70
T.S.K.B. 0,84 1,20 3,70
T.Tuborg 8,30 -0,36 4,61
Taç Tarım Ürünleri 3,75 -1,06 -25,89
Tat Gıda 4,89 -2,20 28,01
TAV Havalimanları 24,86 -0,96 13,05
Taze Kuru Gıda 5,39 1,32 -20,74
Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12
Tekfen Holding 22,30 -4,46 13,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,22 -0,89 -25,25
Temapol Polimer Plastik 3,00 -1,32 -1,96
TGS Dış Ticaret 3,36 0,60 42,98
Tofaş Oto. Fab. 18,56 -1,12 19,65
Torunlar GMYO 1,84 -2,13 21,85
Trabzon Liman 7,15 -0,69 3,94
Trabzonspor Sportif 1,10 0,00 -20,06
Trakya Cam 2,62 -2,24 -9,31
Trend GMYO 1,31 0,77 3,15
TSKB GMYO 0,78 0,00 -4,88
Tuğçelik 2,35 -0,84 10,33
Tukaş 4,62 3,59 178,31
Turcas Petrol 1,48 3,50 4,96
Turkcell 12,09 -1,31 -0,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,09 -1,45 -9,11
Tüpraş 135,30 -0,81 29,68
Türk Hava Yolları 12,50 1,54 -22,41
Türk Prysmian Kablo 1,97 0,00 14,23
Türk Telekom 5,23 0,38 34,10
Türk Traktör 36,00 2,86 3,15
Türker Proje Gayrimenkul 23,72 0,08 -26,20
Ufuk Yatırım 1,36 2,26 19,30
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 3,38 34,21
Ulusoy Elektrik 25,92 -1,07 62,41
Ulusoy Un Sanayi 2,61 -0,76 25,48
Umpaş Holding 0,40 -9,09 -27,27
Uşak Seramik 1,03 0,00 -7,21
Utopya Turizm 3,17 -0,31 -22,68
Uzertaş Boya 1,16 0,87 93,33
Ülker Bisküvi 18,54 -0,43 26,38
Ünye Çimento 2,74 0,00 -21,04
Vakıf Fin. Kir. 1,56 8,33 -12,36
Vakıf GMYO 1,81 4,02 -7,02
Vakıf Yat. Ort. 1,64 19,71 7,89
Vakıflar Bankası 4,65 -1,27 19,23
Vakko Tekstil 3,04 -2,88 16,55
Vanet Gıda 1,65 -1,79 26,92
Verusa Holding 14,75 -1,34 -11,14
Verusaturk Girisim 3,16 0,32 -4,53
Vestel 9,59 0,63 72,79
Vestel Beyaz Eşya 16,00 -5,44 63,81
Viking Kağıt 1,00 0,00 -9,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 4,00 -9,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,58 -3,01 61,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,83 -1,74 1,43
Yataş 5,09 -3,96 13,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,82 1,23 -12,77
Yeni Gimat GMYO 8,40 -1,06 16,98
Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 8,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,86 -0,70 2,39
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.426,80 -1,75 10,36
Yonga Mobilya 6,97 -0,18 7,39
Yünsa 3,91 -4,87 -6,34
Zorlu Enerji 1,21 -0,82 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et