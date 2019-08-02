Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 118.990,90 18,99 159,24
İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|118.990,90
|18,99
|159,24
|İş Bankası (B)
|17.820,10
|4,82
|482,32
|İş Bankası (C)
|6,03
|-3,05
|33,11
|İş Bankası (Kur.)
|159.159,90
|6,00
|227,48
|İş Fin.Kir.
|2,44
|-3,56
|-47,30
|İş Girişim
|2,62
|-1,87
|28,43
|İş GMYO
|0,94
|-1,05
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,36
|0,30
|81,93
|İş Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|66,64
|İşbir Holding
|365,40
|-6,28
|164,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,00
|-59,52
|İttifak Holding
|5,80
|-0,85
|87,10
|İz Hayvancılık Tarım
|4,84
|0,21
|-26,56
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|-1,25
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,62
|-0,61
|-21,74
|İzocam
|23,94
|-0,99
|11,76
|Jantsa Jant Sanayi
|31,80
|0,00
|23,20
|Kafein Yazılım
|6,98
|0,72
|1,34
|Kapital Yat. Holding
|1,81
|-2,69
|-36,93
|Kaplamin
|4,39
|4,03
|21,94
|Kardemir (A)
|2,07
|-0,48
|20,94
|Kardemir (B)
|2,07
|-0,96
|20,28
|Kardemir (D)
|2,12
|-2,30
|3,12
|Karel Elektronik
|7,06
|-2,08
|69,30
|Karsan Otomotiv
|1,09
|-1,80
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,73
|-3,35
|38,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,80
|-3,03
|29,73
|Kartonsan
|317,00
|-0,63
|-0,62
|Katmerciler Ekipman
|2,69
|-4,27
|-10,59
|Kent Gıda
|122,40
|-0,41
|2,86
|Kerevitaş Gıda
|2,16
|-0,92
|20,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|0,00
|-25,71
|Kiler GMYO
|1,83
|-2,66
|4,57
|Klimasan Klima
|11,09
|0,91
|185,83
|Koç Holding
|18,17
|-2,73
|31,20
|Konfrut Gıda
|31,70
|0,19
|32,75
|Konya Çimento
|181,70
|-1,03
|2,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,39
|-0,40
|30,96
|Koza Altın
|56,10
|-0,71
|9,36
|Koza Madencilik
|7,10
|-2,07
|-1,66
|Körfez GMYO
|1,39
|-2,11
|13,93
|Kristal Kola
|0,87
|-1,14
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|9,03
|-0,11
|3,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|8,70
|82,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|0,88
|Kütahya Porselen
|4,89
|-0,61
|7,47
|Lider Faktoring
|2,25
|-1,75
|0,00
|Link Bilgisayar
|10,11
|-0,39
|21,51
|Logo Yazılım
|41,76
|-2,48
|53,87
|Lokman Hekim Sağlık
|3,65
|-1,88
|-18,89
|Lüks Kadife
|4,84
|0,62
|-0,21
|Makina Takım
|1,36
|-0,73
|-11,69
|Mardin Çimento
|2,76
|-1,78
|-0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|19,20
|-0,78
|9,34
|Marshall
|26,70
|-1,33
|5,87
|Martı GMYO
|0,69
|7,81
|6,15
|Martı Otel
|0,68
|1,49
|17,24
|Mavi Giyim
|39,90
|-1,58
|23,84
|Mazhar Zorlu Holding
|5,74
|-2,05
|50,66
|Mega Polietilen
|1,81
|-1,63
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,70
|1,45
|-2,78
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,50
|-3,10
|108,68
|Merko Gıda
|0,73
|1,39
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|1,45
|33,33
|Metro Holding
|1,06
|-0,93
|39,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,19
|-3,25
|8,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|0,00
|6,78
|Migros Ticaret
|17,01
|1,25
|14,16
|Milpa
|1,40
|-2,78
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,17
|0,00
|-23,53
|MLP Sağlık
|11,87
|1,45
|10,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|5,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,53
|-1,29
|-17,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Net Holding
|1,58
|-1,86
|-19,39
|Netaş Telekom.
|7,63
|-0,78
|18,11
|Niğbaş Niğde Beton
|10,29
|-0,48
|157,25
|Nuh Çimento
|6,24
|-0,48
|-9,96
|Nurol GMYO
|2,38
|-0,42
|13,33
|Odaş Elektrik
|1,44
|-0,69
|2,27
|Olmuksan-IP
|3,36
|-0,88
|-0,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,32
|1,22
|6,41
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|2,68
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|0,00
|-6,48
|Otokar
|121,80
|-3,33
|41,81
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|9,50
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,83
|5,17
|79,41
|Özak GMYO
|1,53
|-0,65
|5,58
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,00
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,79
|0,00
|-66,38
|Özerden Plastik
|2,80
|0,00
|14,87
|Panora GMYO
|4,15
|-1,19
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|2,32
|28,22
|Parsan
|16,56
|1,35
|89,04
|Pegasus
|48,46
|-0,21
|111,43
|Peker GMYO
|3,50
|-0,85
|-57,44
|Penguen Gıda
|1,44
|-1,37
|33,33
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|7,38
|2,22
|20,84
|Petkim
|3,81
|-2,06
|-3,24
|Petrokent Turizm
|78,85
|-0,13
|14,77
|Pınar Et ve Un
|6,58
|-1,20
|48,30
|Pınar Su
|1,33
|-1,48
|6,40
|Pınar Süt
|7,97
|0,50
|28,20
|Plastikkart
|3,16
|-1,25
|17,04
|Polisan Holding
|2,38
|1,71
|-21,06
|Politeknik Metal
|60,85
|-1,22
|73,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,06
|20,00
|97,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.081,70
|0,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,19
|-2,33
|-38,38
|QNB Finansbank
|6,63
|-0,90
|-26,42
|Ral Yatırım Holding
|4,93
|0,61
|167,93
|Ray Sigorta
|2,18
|-0,91
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,95
|2,15
|37,68
|Reysaş Lojistik
|0,90
|1,12
|21,62
|Rhea Girişim
|0,67
|-2,90
|1,52
|Rodrigo Tekstil
|5,04
|0,20
|165,26
|Royal Halı
|0,80
|-1,23
|-19,19
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|-1,52
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,60
|-1,74
|32,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,76
|-2,76
|13,53
|Salix Yatırım Holding
|4,06
|0,25
|5,45
|Sanel Mühendislik
|4,75
|9,70
|117,89
|Sanifoam Sünger
|1,85
|1,09
|48,00
|Sanko Pazarlama
|2,20
|-1,35
|10,88
|Saray Matbaacılık
|1,38
|4,55
|38,00
|Sarkuysan
|3,38
|-7,40
|7,55
|Sasa Polyester
|6,13
|-0,97
|6,68
|Say Reklamcılık
|0,93
|0,00
|-1,06
|Sekuro Plastik
|2,63
|-0,75
|-11,15
|Selçuk Ecza Deposu
|4,58
|-1,29
|68,48
|Selçuk Gıda
|1,80
|0,00
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,33
|-2,51
|133,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-5,82
|-8,72
|Servet GMYO
|4,30
|-0,92
|-8,51
|Seyitler Kimya
|4,85
|-1,02
|25,97
|Silverline Endüstri
|1,16
|-2,52
|-13,43
|Sinpaş GMYO
|0,73
|0,00
|97,30
|Smartiks Yazılım
|2,64
|-1,49
|Soda Sanayii
|6,16
|-1,28
|-8,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|-3,71
|26,16
|Söktaş
|1,78
|3,49
|40,16
|Sönmez Filament
|5,14
|0,39
|64,74
|Sönmez Pamuklu
|3,45
|-0,86
|10,58
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|5,93
|1,41
|Şeker Fin. Kir.
|3,86
|0,52
|36,88
|Şekerbank
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Şişe Cam
|4,79
|-3,23
|-12,63
|Şok Marketler
|10,26
|-2,10
|-4,56
|T. Halk Bankası
|5,73
|-2,39
|-18,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,10
|-0,63
|-34,70
|T.S.K.B.
|0,83
|0,00
|2,47
|T.Tuborg
|8,33
|0,85
|4,99
|Taç Tarım Ürünleri
|3,79
|0,26
|-25,10
|Tat Gıda
|5,00
|-3,85
|30,89
|TAV Havalimanları
|25,10
|-2,11
|14,14
|Taze Kuru Gıda
|5,32
|0,57
|-21,76
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-1,35
|-14,12
|Tekfen Holding
|23,34
|-2,99
|18,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,24
|-1,32
|-24,58
|Temapol Polimer Plastik
|3,04
|1,00
|-0,65
|TGS Dış Ticaret
|3,34
|-0,89
|42,13
|Tofaş Oto. Fab.
|18,77
|-4,43
|21,01
|Torunlar GMYO
|1,88
|-3,09
|24,50
|Trabzon Liman
|7,20
|-0,55
|4,67
|Trabzonspor Sportif
|1,10
|3,77
|-20,06
|Trakya Cam
|2,68
|-1,83
|-7,23
|Trend GMYO
|1,30
|-1,52
|2,36
|TSKB GMYO
|0,78
|5,41
|-4,88
|Tuğçelik
|2,37
|-0,42
|11,27
|Tukaş
|4,46
|-0,45
|168,67
|Turcas Petrol
|1,43
|0,70
|1,42
|Turkcell
|12,25
|-4,82
|0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,15
|-2,81
|-7,78
|Tüpraş
|136,40
|-4,88
|30,73
|Türk Hava Yolları
|12,31
|-0,97
|-23,59
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|-0,51
|14,23
|Türk Telekom
|5,21
|-1,14
|33,59
|Türk Traktör
|35,00
|0,86
|0,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,70
|-0,34
|-26,26
|Ufuk Yatırım
|1,33
|0,00
|16,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,48
|-4,52
|29,82
|Ulusoy Elektrik
|26,20
|4,80
|64,16
|Ulusoy Un Sanayi
|2,63
|-0,38
|26,44
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,18
|-0,93
|-22,44
|Uzertaş Boya
|1,15
|0,88
|91,67
|Ülker Bisküvi
|18,62
|0,65
|26,93
|Ünye Çimento
|2,74
|-2,14
|-21,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,44
|-2,70
|-19,10
|Vakıf GMYO
|1,74
|-2,25
|-10,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,37
|-4,20
|-9,87
|Vakıflar Bankası
|4,71
|-4,66
|20,77
|Vakko Tekstil
|3,13
|-3,40
|20,00
|Vanet Gıda
|1,68
|-0,59
|29,23
|Verusa Holding
|14,95
|-0,47
|-9,94
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,00
|-4,83
|Vestel
|9,53
|0,95
|71,71
|Vestel Beyaz Eşya
|16,92
|12,35
|73,23
|Viking Kağıt
|1,00
|0,00
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|-1,96
|-12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|0,38
|66,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,88
|2,86
|3,23
|Yataş
|5,30
|-1,30
|18,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|-1,22
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,49
|1,68
|18,24
|Yeşil GMYO
|0,25
|-7,41
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,93
|-1,88
|3,12
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.470,00
|0,00
|12,32
|Yonga Mobilya
|7,10
|1,57
|7,58
|Yünsa
|4,11
|-3,07
|-1,55
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,00
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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