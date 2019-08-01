Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 16.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|16.999,90
|0,00
|455,52
|İş Bankası (C)
|6,22
|-0,32
|37,31
|İş Bankası (Kur.)
|150.150,40
|208,94
|İş Fin.Kir.
|2,53
|-1,17
|-45,36
|İş Girişim
|2,67
|0,38
|30,88
|İş GMYO
|0,95
|-1,04
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,35
|4,69
|81,39
|İş Yat. Ort.
|1,24
|5,08
|68,00
|İşbir Holding
|389,90
|-2,23
|182,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,00
|-59,52
|İttifak Holding
|5,85
|-0,85
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,83
|-1,43
|-26,71
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|0,63
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,63
|-1,81
|-21,26
|İzocam
|24,18
|1,34
|12,89
|Jantsa Jant Sanayi
|31,80
|0,00
|23,20
|Kafein Yazılım
|6,93
|-1,00
|0,61
|Kapital Yat. Holding
|1,86
|2,76
|-35,19
|Kaplamin
|4,22
|7,38
|17,22
|Kardemir (A)
|2,08
|-0,48
|21,52
|Kardemir (B)
|2,09
|0,48
|21,44
|Kardemir (D)
|2,17
|-0,46
|5,55
|Karel Elektronik
|7,21
|1,26
|72,90
|Karsan Otomotiv
|1,11
|0,00
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,79
|1,70
|43,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,95
|-0,20
|33,78
|Kartonsan
|319,00
|-0,72
|0,01
|Katmerciler Ekipman
|2,81
|8,91
|-6,60
|Kent Gıda
|122,90
|0,66
|3,28
|Kerevitaş Gıda
|2,18
|1,40
|21,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|8,33
|-25,71
|Kiler GMYO
|1,88
|0,00
|7,43
|Klimasan Klima
|10,99
|0,64
|183,25
|Koç Holding
|18,68
|-0,21
|34,89
|Konfrut Gıda
|31,64
|-5,10
|32,50
|Konya Çimento
|183,60
|-0,22
|3,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|0,08
|31,49
|Koza Altın
|56,50
|-0,70
|10,14
|Koza Madencilik
|7,25
|1,54
|0,42
|Körfez GMYO
|1,42
|-2,74
|16,39
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|9,04
|-0,22
|3,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|2,86
|67,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,92
|-1,01
|8,13
|Lider Faktoring
|2,29
|3,62
|1,78
|Link Bilgisayar
|10,15
|-0,49
|22,00
|Logo Yazılım
|42,82
|-2,68
|57,77
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|0,00
|-17,33
|Lüks Kadife
|4,81
|-2,24
|-0,82
|Makina Takım
|1,37
|0,74
|-11,04
|Mardin Çimento
|2,81
|0,00
|1,19
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-2,90
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|19,35
|1,31
|10,19
|Marshall
|27,06
|3,36
|7,30
|Martı GMYO
|0,64
|0,00
|-1,54
|Martı Otel
|0,67
|1,52
|15,52
|Mavi Giyim
|40,54
|-2,31
|25,82
|Mazhar Zorlu Holding
|5,86
|3,53
|53,81
|Mega Polietilen
|1,84
|1,10
|-9,80
|Menderes Tekstil
|0,69
|0,00
|-4,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,90
|12,37
|115,36
|Merko Gıda
|0,72
|0,00
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|2,90
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,38
|-1,43
|31,43
|Metro Holding
|1,07
|-1,83
|40,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,23
|-2,38
|11,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|0,00
|6,78
|Migros Ticaret
|16,80
|-1,12
|12,75
|Milpa
|1,44
|1,41
|0,75
|Mistral GMYO
|1,17
|0,00
|-23,53
|MLP Sağlık
|11,70
|-2,50
|9,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-4,76
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|0,00
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Net Holding
|1,61
|1,26
|-17,86
|Netaş Telekom.
|7,69
|5,05
|19,04
|Niğbaş Niğde Beton
|10,34
|0,39
|158,50
|Nuh Çimento
|6,27
|-0,16
|-9,53
|Nurol GMYO
|2,39
|0,42
|13,81
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,00
|2,98
|Olmuksan-IP
|3,39
|1,19
|0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,28
|-0,30
|5,13
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|-4,27
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,76
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|-0,98
|-6,48
|Otokar
|126,00
|0,64
|46,70
|Oyak Yat. Ort.
|1,79
|3,47
|13,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,74
|0,00
|70,59
|Özak GMYO
|1,54
|-0,65
|6,27
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|-1,59
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,79
|1,28
|-66,38
|Özerden Plastik
|2,80
|-1,41
|14,87
|Panora GMYO
|4,20
|-0,94
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|3,07
|25,31
|Parsan
|16,34
|2,45
|86,53
|Pegasus
|48,56
|2,19
|111,87
|Peker GMYO
|3,53
|-3,02
|-57,08
|Penguen Gıda
|1,46
|0,69
|35,19
|Pera GMYO
|0,51
|2,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|7,22
|3,29
|18,22
|Petkim
|3,89
|-0,77
|-1,21
|Petrokent Turizm
|78,95
|3,00
|14,92
|Pınar Et ve Un
|6,66
|-3,48
|50,11
|Pınar Su
|1,35
|-3,57
|8,00
|Pınar Süt
|7,93
|4,89
|27,56
|Plastikkart
|3,20
|-0,31
|18,52
|Polisan Holding
|2,34
|2,18
|-22,38
|Politeknik Metal
|61,60
|1,90
|75,66
|Prizma Press Matbaacılık
|2,55
|0,39
|64,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.078,80
|-0,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,29
|-0,23
|-36,91
|QNB Finansbank
|6,69
|-0,45
|-25,75
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|0,00
|166,30
|Ray Sigorta
|2,20
|-0,45
|58,27
|Reysaş GMYO
|0,93
|3,33
|34,78
|Reysaş Lojistik
|0,89
|1,14
|20,27
|Rhea Girişim
|0,69
|-2,82
|4,55
|Rodrigo Tekstil
|5,03
|-0,40
|164,74
|Royal Halı
|0,81
|1,25
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|0,00
|-24,14
|Sabancı Holding
|9,77
|-1,01
|35,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,81
|-2,69
|16,76
|Salix Yatırım Holding
|4,05
|3,32
|5,19
|Sanel Mühendislik
|4,33
|7,98
|98,62
|Sanifoam Sünger
|1,83
|-2,66
|46,40
|Sanko Pazarlama
|2,23
|3,24
|12,40
|Saray Matbaacılık
|1,32
|-2,22
|32,00
|Sarkuysan
|3,65
|0,83
|16,14
|Sasa Polyester
|6,19
|0,49
|7,73
|Say Reklamcılık
|0,93
|2,20
|-1,06
|Sekuro Plastik
|2,65
|0,00
|-10,47
|Selçuk Ecza Deposu
|4,64
|0,00
|70,68
|Selçuk Gıda
|1,80
|0,00
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,39
|14,90
|139,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,89
|-4,55
|-3,08
|Servet GMYO
|4,34
|-0,46
|-7,66
|Seyitler Kimya
|4,90
|0,00
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,19
|1,71
|-11,19
|Sinpaş GMYO
|0,73
|2,82
|97,30
|Smartiks Yazılım
|2,68
|1,90
|Soda Sanayii
|6,24
|2,13
|-7,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,27
|0,00
|31,03
|Söktaş
|1,72
|0,00
|35,43
|Sönmez Filament
|5,12
|-0,78
|64,10
|Sönmez Pamuklu
|3,48
|-0,57
|11,54
|Sumaş Suni Tahta
|6,41
|-2,88
|-4,27
|Şeker Fin. Kir.
|3,84
|1,86
|36,17
|Şekerbank
|0,99
|2,06
|-10,00
|Şişe Cam
|4,95
|0,41
|-9,71
|Şok Marketler
|10,48
|3,56
|-2,51
|T. Halk Bankası
|5,87
|-2,49
|-16,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,17
|-1,85
|-34,29
|T.S.K.B.
|0,83
|0,00
|2,47
|T.Tuborg
|8,26
|-1,78
|4,11
|Taç Tarım Ürünleri
|3,78
|-1,31
|-25,30
|Tat Gıda
|5,20
|4,21
|36,13
|TAV Havalimanları
|25,64
|2,15
|16,59
|Taze Kuru Gıda
|5,29
|-0,56
|-22,21
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|-12,94
|Tekfen Holding
|24,06
|1,86
|22,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,27
|1,34
|-23,57
|Temapol Polimer Plastik
|3,01
|2,03
|-1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,37
|0,60
|43,40
|Tofaş Oto. Fab.
|19,64
|-0,20
|26,62
|Torunlar GMYO
|1,94
|0,52
|28,48
|Trabzon Liman
|7,24
|0,14
|5,25
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|0,95
|-22,97
|Trakya Cam
|2,73
|-1,44
|-5,50
|Trend GMYO
|1,32
|0,00
|3,94
|TSKB GMYO
|0,74
|-1,33
|-9,76
|Tuğçelik
|2,38
|3,03
|11,74
|Tukaş
|4,48
|1,82
|169,88
|Turcas Petrol
|1,42
|-0,70
|0,71
|Turkcell
|12,87
|-1,45
|5,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,27
|2,64
|-5,11
|Tüpraş
|143,40
|2,43
|37,44
|Türk Hava Yolları
|12,43
|-0,24
|-22,84
|Türk Prysmian Kablo
|1,98
|4,76
|14,81
|Türk Telekom
|5,27
|-2,23
|35,13
|Türk Traktör
|34,70
|-6,87
|-0,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,78
|0,00
|-26,01
|Ufuk Yatırım
|1,33
|5,56
|16,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,55
|3,33
|35,96
|Ulusoy Elektrik
|25,00
|-0,79
|56,64
|Ulusoy Un Sanayi
|2,64
|2,33
|26,92
|Umpaş Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,05
|-0,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,21
|0,63
|-21,71
|Uzertaş Boya
|1,14
|-1,72
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,50
|-0,27
|26,11
|Ünye Çimento
|2,80
|0,72
|-19,31
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|-1,99
|-16,85
|Vakıf GMYO
|1,78
|1,09
|-8,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,43
|5,15
|-5,92
|Vakıflar Bankası
|4,94
|-2,95
|26,67
|Vakko Tekstil
|3,24
|1,57
|24,22
|Vanet Gıda
|1,69
|0,00
|30,00
|Verusa Holding
|15,02
|-0,27
|-9,52
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,32
|-4,83
|Vestel
|9,44
|0,11
|70,09
|Vestel Beyaz Eşya
|15,06
|-1,50
|54,18
|Viking Kağıt
|1,00
|2,04
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|-0,65
|-11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|-2,93
|65,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|-0,71
|0,36
|Yataş
|5,37
|-0,92
|20,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|-1,20
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|8,35
|1,09
|16,29
|Yeşil GMYO
|0,27
|8,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,12
|3,58
|5,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.470,00
|-2,37
|12,32
|Yonga Mobilya
|6,99
|-0,14
|5,91
|Yünsa
|4,24
|-0,47
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,00
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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