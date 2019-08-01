Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 16.

1.08.2019 18:35
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90 117,86
İş Bankası (B) 16.999,90 0,00 455,52
İş Bankası (C) 6,22 -0,32 37,31
İş Bankası (Kur.) 150.150,40 208,94
İş Fin.Kir. 2,53 -1,17 -45,36
İş Girişim 2,67 0,38 30,88
İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04
İş Y. Men. Değ. 3,35 4,69 81,39
İş Yat. Ort. 1,24 5,08 68,00
İşbir Holding 389,90 -2,23 182,54
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -59,52
İttifak Holding 5,85 -0,85 88,71
İz Hayvancılık Tarım 4,83 -1,43 -26,71
İzmir Demir Çelik 1,60 0,63 -3,61
İzmir Fırça 1,63 -1,81 -21,26
İzocam 24,18 1,34 12,89
Jantsa Jant Sanayi 31,80 0,00 23,20
Kafein Yazılım 6,93 -1,00 0,61
Kapital Yat. Holding 1,86 2,76 -35,19
Kaplamin 4,22 7,38 17,22
Kardemir (A) 2,08 -0,48 21,52
Kardemir (B) 2,09 0,48 21,44
Kardemir (D) 2,17 -0,46 5,55
Karel Elektronik 7,21 1,26 72,90
Karsan Otomotiv 1,11 0,00 -13,28
Karsu Tekstil 1,79 1,70 43,20
Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 -0,20 33,78
Kartonsan 319,00 -0,72 0,01
Katmerciler Ekipman 2,81 8,91 -6,60
Kent Gıda 122,90 0,66 3,28
Kerevitaş Gıda 2,18 1,40 21,11
Kervansaray Yat. Holding 0,26 8,33 -25,71
Kiler GMYO 1,88 0,00 7,43
Klimasan Klima 10,99 0,64 183,25
Koç Holding 18,68 -0,21 34,89
Konfrut Gıda 31,64 -5,10 32,50
Konya Çimento 183,60 -0,22 3,15
Kordsa Teknik Tekstil 12,44 0,08 31,49
Koza Altın 56,50 -0,70 10,14
Koza Madencilik 7,25 1,54 0,42
Körfez GMYO 1,42 -2,74 16,39
Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19
Kron Telekomünikasyon 9,04 -0,22 3,91
Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 2,86 67,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,00 1,77
Kütahya Porselen 4,92 -1,01 8,13
Lider Faktoring 2,29 3,62 1,78
Link Bilgisayar 10,15 -0,49 22,00
Logo Yazılım 42,82 -2,68 57,77
Lokman Hekim Sağlık 3,72 0,00 -17,33
Lüks Kadife 4,81 -2,24 -0,82
Makina Takım 1,37 0,74 -11,04
Mardin Çimento 2,81 0,00 1,19
Marka Yatırım Holding 0,67 -2,90 8,06
Marmaris Altınyunus 19,35 1,31 10,19
Marshall 27,06 3,36 7,30
Martı GMYO 0,64 0,00 -1,54
Martı Otel 0,67 1,52 15,52
Mavi Giyim 40,54 -2,31 25,82
Mazhar Zorlu Holding 5,86 3,53 53,81
Mega Polietilen 1,84 1,10 -9,80
Menderes Tekstil 0,69 0,00 -4,17
Mensa 0,18 5,88 28,57
Merit Turizm 12,90 12,37 115,36
Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71
Metal Gayrimenkul 0,71 2,90 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 31,43
Metro Holding 1,07 -1,83 40,79
Metro Petrol ve Tesisleri 1,23 -2,38 11,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 0,00 6,78
Migros Ticaret 16,80 -1,12 12,75
Milpa 1,44 1,41 0,75
Mistral GMYO 1,17 0,00 -23,53
MLP Sağlık 11,70 -2,50 9,35
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,55 0,00 -16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,61 1,26 -17,86
Netaş Telekom. 7,69 5,05 19,04
Niğbaş Niğde Beton 10,34 0,39 158,50
Nuh Çimento 6,27 -0,16 -9,53
Nurol GMYO 2,39 0,42 13,81
Odaş Elektrik 1,45 0,00 2,98
Olmuksan-IP 3,39 1,19 0,59
Orge Enerji Elektrik 3,28 -0,30 5,13
Orma Orman Mahsulleri 1,12 -4,27 -6,67
Osmanlı Menkul 1,32 0,76 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 -0,98 -6,48
Otokar 126,00 0,64 46,70
Oyak Yat. Ort. 1,79 3,47 13,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 0,00 70,59
Özak GMYO 1,54 -0,65 6,27
Özbal Çelik Boru 1,24 -1,59 -10,14
Özderici GMYO 0,79 1,28 -66,38
Özerden Plastik 2,80 -1,41 14,87
Panora GMYO 4,20 -0,94 14,23
Park Elek.Madencilik 3,02 3,07 25,31
Parsan 16,34 2,45 86,53
Pegasus 48,56 2,19 111,87
Peker GMYO 3,53 -3,02 -57,08
Penguen Gıda 1,46 0,69 35,19
Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 7,22 3,29 18,22
Petkim 3,89 -0,77 -1,21
Petrokent Turizm 78,95 3,00 14,92
Pınar Et ve Un 6,66 -3,48 50,11
Pınar Su 1,35 -3,57 8,00
Pınar Süt 7,93 4,89 27,56
Plastikkart 3,20 -0,31 18,52
Polisan Holding 2,34 2,18 -22,38
Politeknik Metal 61,60 1,90 75,66
Prizma Press Matbaacılık 2,55 0,39 64,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.078,80 -0,22
QNB Finans Fin. Kir. 4,29 -0,23 -36,91
QNB Finansbank 6,69 -0,45 -25,75
Ral Yatırım Holding 4,90 0,00 166,30
Ray Sigorta 2,20 -0,45 58,27
Reysaş GMYO 0,93 3,33 34,78
Reysaş Lojistik 0,89 1,14 20,27
Rhea Girişim 0,69 -2,82 4,55
Rodrigo Tekstil 5,03 -0,40 164,74
Royal Halı 0,81 1,25 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,32 0,00 -24,14
Sabancı Holding 9,77 -1,01 35,08
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 -2,69 16,76
Salix Yatırım Holding 4,05 3,32 5,19
Sanel Mühendislik 4,33 7,98 98,62
Sanifoam Sünger 1,83 -2,66 46,40
Sanko Pazarlama 2,23 3,24 12,40
Saray Matbaacılık 1,32 -2,22 32,00
Sarkuysan 3,65 0,83 16,14
Sasa Polyester 6,19 0,49 7,73
Say Reklamcılık 0,93 2,20 -1,06
Sekuro Plastik 2,65 0,00 -10,47
Selçuk Ecza Deposu 4,64 0,00 70,68
Selçuk Gıda 1,80 0,00 35,34
Senkron Güvenlik 2,39 14,90 139,00
Serve Film Prodüksiyon 1,89 -4,55 -3,08
Servet GMYO 4,34 -0,46 -7,66
Seyitler Kimya 4,90 0,00 27,27
Silverline Endüstri 1,19 1,71 -11,19
Sinpaş GMYO 0,73 2,82 97,30
Smartiks Yazılım 2,68 1,90
Soda Sanayii 6,24 2,13 -7,77
Sodaş Sodyum Sanayii 7,27 0,00 31,03
Söktaş 1,72 0,00 35,43
Sönmez Filament 5,12 -0,78 64,10
Sönmez Pamuklu 3,48 -0,57 11,54
Sumaş Suni Tahta 6,41 -2,88 -4,27
Şeker Fin. Kir. 3,84 1,86 36,17
Şekerbank 0,99 2,06 -10,00
Şişe Cam 4,95 0,41 -9,71
Şok Marketler 10,48 3,56 -2,51
T. Halk Bankası 5,87 -2,49 -16,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,17 -1,85 -34,29
T.S.K.B. 0,83 0,00 2,47
T.Tuborg 8,26 -1,78 4,11
Taç Tarım Ürünleri 3,78 -1,31 -25,30
Tat Gıda 5,20 4,21 36,13
TAV Havalimanları 25,64 2,15 16,59
Taze Kuru Gıda 5,29 -0,56 -22,21
Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -12,94
Tekfen Holding 24,06 1,86 22,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,27 1,34 -23,57
Temapol Polimer Plastik 3,01 2,03 -1,63
TGS Dış Ticaret 3,37 0,60 43,40
Tofaş Oto. Fab. 19,64 -0,20 26,62
Torunlar GMYO 1,94 0,52 28,48
Trabzon Liman 7,24 0,14 5,25
Trabzonspor Sportif 1,06 0,95 -22,97
Trakya Cam 2,73 -1,44 -5,50
Trend GMYO 1,32 0,00 3,94
TSKB GMYO 0,74 -1,33 -9,76
Tuğçelik 2,38 3,03 11,74
Tukaş 4,48 1,82 169,88
Turcas Petrol 1,42 -0,70 0,71
Turkcell 12,87 -1,45 5,75
Tümosan Motor ve Traktör 4,27 2,64 -5,11
Tüpraş 143,40 2,43 37,44
Türk Hava Yolları 12,43 -0,24 -22,84
Türk Prysmian Kablo 1,98 4,76 14,81
Türk Telekom 5,27 -2,23 35,13
Türk Traktör 34,70 -6,87 -0,57
Türker Proje Gayrimenkul 23,78 0,00 -26,01
Ufuk Yatırım 1,33 5,56 16,67
Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 3,33 35,96
Ulusoy Elektrik 25,00 -0,79 56,64
Ulusoy Un Sanayi 2,64 2,33 26,92
Umpaş Holding 0,44 2,33 -20,00
Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41
Utopya Turizm 3,21 0,63 -21,71
Uzertaş Boya 1,14 -1,72 90,00
Ülker Bisküvi 18,50 -0,27 26,11
Ünye Çimento 2,80 0,72 -19,31
Vakıf Fin. Kir. 1,48 -1,99 -16,85
Vakıf GMYO 1,78 1,09 -8,57
Vakıf Yat. Ort. 1,43 5,15 -5,92
Vakıflar Bankası 4,94 -2,95 26,67
Vakko Tekstil 3,24 1,57 24,22
Vanet Gıda 1,69 0,00 30,00
Verusa Holding 15,02 -0,27 -9,52
Verusaturk Girisim 3,15 -0,32 -4,83
Vestel 9,44 0,11 70,09
Vestel Beyaz Eşya 15,06 -1,50 54,18
Viking Kağıt 1,00 2,04 -9,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -0,65 -11,05
Yapı ve Kredi Bank. 2,65 -2,93 65,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -0,71 0,36
Yataş 5,37 -0,92 20,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,82 -1,20 -12,77
Yeni Gimat GMYO 8,35 1,09 16,29
Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,12 3,58 5,09
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.470,00 -2,37 12,32
Yonga Mobilya 6,99 -0,14 5,91
Yünsa 4,24 -0,47 1,56
Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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