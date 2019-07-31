Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|17.000,00
|-5,55
|455,52
|İş Bankası (C)
|6,24
|-1,27
|37,75
|İş Bankası (Kur.)
|150.150,40
|208,94
|İş Fin.Kir.
|2,56
|-3,76
|-44,71
|İş Girişim
|2,66
|-2,56
|30,39
|İş GMYO
|0,96
|-1,03
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,20
|-1,54
|73,27
|İş Yat. Ort.
|1,18
|0,00
|59,87
|İşbir Holding
|398,80
|6,63
|188,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|-2,86
|-59,52
|İttifak Holding
|5,90
|-0,84
|90,32
|İz Hayvancılık Tarım
|4,90
|-2,20
|-25,64
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|-1,85
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,66
|-0,60
|-19,81
|İzocam
|23,86
|-2,69
|11,39
|Jantsa Jant Sanayi
|31,80
|0,95
|23,20
|Kafein Yazılım
|7,00
|0,86
|1,63
|Kapital Yat. Holding
|1,81
|-2,16
|-36,93
|Kaplamin
|3,93
|-11,09
|9,17
|Kardemir (A)
|2,09
|-1,88
|22,11
|Kardemir (B)
|2,08
|-2,35
|20,86
|Kardemir (D)
|2,18
|-1,36
|6,04
|Karel Elektronik
|7,12
|-1,25
|70,74
|Karsan Otomotiv
|1,11
|-0,89
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,76
|3,53
|40,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,96
|-2,55
|34,05
|Kartonsan
|321,30
|0,63
|0,73
|Katmerciler Ekipman
|2,58
|-8,83
|-14,25
|Kent Gıda
|122,10
|-0,73
|2,61
|Kerevitaş Gıda
|2,15
|0,47
|19,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,88
|-1,57
|7,43
|Klimasan Klima
|10,92
|-0,27
|181,45
|Koç Holding
|18,72
|0,27
|35,17
|Konfrut Gıda
|33,34
|-1,48
|39,61
|Konya Çimento
|184,00
|-1,18
|3,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,43
|0,40
|31,38
|Koza Altın
|56,90
|-1,47
|10,92
|Koza Madencilik
|7,14
|-0,28
|-1,11
|Körfez GMYO
|1,46
|-1,35
|19,67
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|9,06
|-1,31
|4,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,36
|-2,61
|63,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|0,88
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,97
|-1,00
|9,23
|Lider Faktoring
|2,21
|-0,90
|-1,78
|Link Bilgisayar
|10,20
|-1,07
|22,60
|Logo Yazılım
|44,00
|-0,05
|62,12
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|0,00
|-17,33
|Lüks Kadife
|4,92
|2,07
|1,44
|Makina Takım
|1,36
|-2,16
|-11,69
|Mardin Çimento
|2,81
|-0,71
|1,19
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|7,81
|11,29
|Marmaris Altınyunus
|19,10
|-0,21
|8,77
|Marshall
|26,18
|0,69
|3,81
|Martı GMYO
|0,64
|1,59
|-1,54
|Martı Otel
|0,66
|1,54
|13,79
|Mavi Giyim
|41,50
|-0,62
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|5,66
|3,85
|48,56
|Mega Polietilen
|1,82
|-9,45
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,69
|1,47
|-4,17
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|11,48
|-2,71
|91,65
|Merko Gıda
|0,72
|0,00
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|0,00
|33,33
|Metro Holding
|1,09
|-3,54
|43,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|1,61
|14,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|-2,33
|6,78
|Migros Ticaret
|16,99
|0,30
|14,03
|Milpa
|1,42
|0,00
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,17
|-1,68
|-23,53
|MLP Sağlık
|12,00
|1,44
|12,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,96
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|0,00
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Net Holding
|1,59
|-1,24
|-18,88
|Netaş Telekom.
|7,32
|-1,74
|13,31
|Niğbaş Niğde Beton
|10,30
|1,08
|157,50
|Nuh Çimento
|6,28
|-0,32
|-9,38
|Nurol GMYO
|2,38
|-1,65
|13,33
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,00
|2,98
|Olmuksan-IP
|3,35
|-0,30
|-0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,29
|-2,66
|5,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|0,00
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,31
|-0,76
|-23,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|0,00
|-5,56
|Otokar
|125,20
|-1,34
|45,77
|Oyak Yat. Ort.
|1,73
|19,31
|9,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,74
|2,35
|70,59
|Özak GMYO
|1,55
|-0,64
|6,96
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-1,56
|-8,70
|Özderici GMYO
|0,78
|-1,27
|-66,81
|Özerden Plastik
|2,84
|-2,41
|16,51
|Panora GMYO
|4,24
|1,44
|15,32
|Park Elek.Madencilik
|2,93
|0,69
|21,58
|Parsan
|15,95
|1,72
|82,08
|Pegasus
|47,52
|0,17
|107,33
|Peker GMYO
|3,64
|-9,68
|-55,74
|Penguen Gıda
|1,45
|-0,68
|34,26
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,99
|1,60
|14,45
|Petkim
|3,92
|-2,24
|-0,44
|Petrokent Turizm
|76,65
|1,52
|11,57
|Pınar Et ve Un
|6,90
|0,73
|55,52
|Pınar Su
|1,40
|-4,76
|12,00
|Pınar Süt
|7,56
|2,16
|21,60
|Plastikkart
|3,21
|0,94
|18,89
|Polisan Holding
|2,29
|-4,18
|-24,04
|Politeknik Metal
|60,45
|-2,42
|72,38
|Prizma Press Matbaacılık
|2,54
|-1,55
|63,87
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.081,20
|-0,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,30
|-3,15
|-36,76
|QNB Finansbank
|6,72
|-0,44
|-25,42
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|2,08
|166,30
|Ray Sigorta
|2,21
|0,45
|58,99
|Reysaş GMYO
|0,90
|0,00
|30,43
|Reysaş Lojistik
|0,88
|1,15
|18,92
|Rhea Girişim
|0,71
|-1,39
|7,58
|Rodrigo Tekstil
|5,05
|-0,79
|165,79
|Royal Halı
|0,80
|-1,23
|-19,19
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-1,49
|-24,14
|Sabancı Holding
|9,87
|0,71
|36,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|-2,11
|19,98
|Salix Yatırım Holding
|3,92
|5,95
|1,82
|Sanel Mühendislik
|4,01
|2,04
|83,94
|Sanifoam Sünger
|1,88
|-2,59
|50,40
|Sanko Pazarlama
|2,16
|-0,92
|8,87
|Saray Matbaacılık
|1,35
|-0,74
|35,00
|Sarkuysan
|3,62
|-1,63
|15,19
|Sasa Polyester
|6,16
|-0,48
|7,21
|Say Reklamcılık
|0,91
|1,11
|-3,19
|Sekuro Plastik
|2,65
|-1,49
|-10,47
|Selçuk Ecza Deposu
|4,64
|-1,69
|70,68
|Selçuk Gıda
|1,80
|-1,64
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,08
|-8,77
|108,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,98
|-6,60
|1,54
|Servet GMYO
|4,36
|0,46
|-7,23
|Seyitler Kimya
|4,90
|-1,61
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,17
|3,54
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,71
|0,00
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,63
|-1,50
|Soda Sanayii
|6,11
|-2,08
|-9,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,27
|2,97
|31,03
|Söktaş
|1,72
|4,24
|35,43
|Sönmez Filament
|5,16
|0,00
|65,38
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|-0,28
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|6,60
|-7,17
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,77
|-1,05
|33,69
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Şişe Cam
|4,93
|-0,40
|-10,07
|Şok Marketler
|10,12
|-1,17
|-5,86
|T. Halk Bankası
|6,02
|-1,95
|-14,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,38
|-0,70
|-33,06
|T.S.K.B.
|0,83
|0,00
|2,47
|T.Tuborg
|8,41
|4,99
|6,00
|Taç Tarım Ürünleri
|3,83
|-2,54
|-24,31
|Tat Gıda
|4,99
|-1,58
|30,63
|TAV Havalimanları
|25,10
|1,78
|14,14
|Taze Kuru Gıda
|5,32
|-0,75
|-21,76
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-1,33
|-12,94
|Tekfen Holding
|23,62
|-2,80
|20,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,24
|-2,61
|-24,58
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|-1,67
|-3,59
|TGS Dış Ticaret
|3,35
|-2,62
|42,55
|Tofaş Oto. Fab.
|19,68
|0,00
|26,87
|Torunlar GMYO
|1,93
|-0,52
|27,81
|Trabzon Liman
|7,23
|0,00
|5,11
|Trabzonspor Sportif
|1,05
|-2,78
|-23,70
|Trakya Cam
|2,77
|-3,15
|-4,11
|Trend GMYO
|1,32
|-14,84
|3,94
|TSKB GMYO
|0,75
|-1,32
|-8,54
|Tuğçelik
|2,31
|3,59
|8,45
|Tukaş
|4,40
|-0,45
|165,06
|Turcas Petrol
|1,43
|-0,69
|1,42
|Turkcell
|13,06
|-3,47
|7,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|1,22
|-7,56
|Tüpraş
|140,00
|0,79
|34,18
|Türk Hava Yolları
|12,46
|-2,12
|-22,66
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|-5,97
|9,59
|Türk Telekom
|5,39
|-3,75
|38,21
|Türk Traktör
|37,26
|17,91
|6,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,78
|0,00
|-26,01
|Ufuk Yatırım
|1,26
|2,44
|10,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,50
|1,35
|31,58
|Ulusoy Elektrik
|25,20
|1,61
|57,89
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|-1,15
|24,04
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,06
|0,00
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,19
|-1,85
|-22,20
|Uzertaş Boya
|1,16
|0,87
|93,33
|Ülker Bisküvi
|18,55
|0,27
|26,45
|Ünye Çimento
|2,78
|-1,07
|-19,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,51
|-0,66
|-15,17
|Vakıf GMYO
|1,80
|1,69
|-9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,36
|-2,16
|-10,53
|Vakıflar Bankası
|5,09
|-0,97
|30,51
|Vakko Tekstil
|3,19
|0,31
|22,30
|Vanet Gıda
|1,69
|-0,59
|30,00
|Verusa Holding
|15,06
|0,07
|-9,28
|Verusaturk Girisim
|3,16
|0,32
|-4,53
|Vestel
|9,43
|0,53
|69,91
|Vestel Beyaz Eşya
|15,29
|0,26
|56,54
|Viking Kağıt
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|2,67
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|2,63
|70,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,82
|8,05
|1,08
|Yataş
|5,42
|-0,73
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|-7,78
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,26
|-1,43
|15,03
|Yeşil GMYO
|0,25
|-7,41
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|-7,41
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,77
|-0,71
|1,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.530,00
|-2,65
|15,05
|Yonga Mobilya
|7,00
|-5,28
|6,06
|Yünsa
|4,26
|-0,70
|2,04
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,83
|-0,81
(Son)
Kaynak: AA
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