Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|17.998,50
|-0,01
|488,15
|İş Bankası (C)
|6,32
|-1,56
|39,51
|İş Bankası (Kur.)
|150.150,40
|0,00
|208,94
|İş Fin.Kir.
|2,66
|0,38
|-42,55
|İş Girişim
|2,73
|3,80
|33,82
|İş GMYO
|0,97
|0,00
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,25
|-0,91
|75,98
|İş Yat. Ort.
|1,18
|-0,84
|59,87
|İşbir Holding
|374,00
|2,75
|171,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|5,95
|-0,83
|91,94
|İz Hayvancılık Tarım
|5,01
|-0,60
|-23,98
|İzmir Demir Çelik
|1,62
|-0,61
|-2,41
|İzmir Fırça
|1,67
|0,60
|-19,32
|İzocam
|24,52
|4,79
|14,47
|Jantsa Jant Sanayi
|31,50
|-0,25
|22,04
|Kafein Yazılım
|6,94
|3,58
|0,76
|Kapital Yat. Holding
|1,85
|0,00
|-35,54
|Kaplamin
|4,42
|2,55
|22,78
|Kardemir (A)
|2,13
|-0,93
|24,44
|Kardemir (B)
|2,13
|-0,93
|23,76
|Kardemir (D)
|2,21
|-1,34
|7,50
|Karel Elektronik
|7,21
|3,44
|72,90
|Karsan Otomotiv
|1,12
|0,00
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,70
|6,92
|36,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,09
|4,73
|37,57
|Kartonsan
|319,30
|-1,15
|0,10
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|0,00
|-5,94
|Kent Gıda
|123,00
|0,99
|3,36
|Kerevitaş Gıda
|2,14
|-0,93
|18,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,91
|-0,52
|9,14
|Klimasan Klima
|10,95
|-2,41
|182,22
|Koç Holding
|18,67
|-2,20
|34,81
|Konfrut Gıda
|33,84
|-0,99
|41,71
|Konya Çimento
|186,20
|0,54
|4,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|1,56
|30,85
|Koza Altın
|57,75
|0,96
|12,57
|Koza Madencilik
|7,16
|0,56
|-0,83
|Körfez GMYO
|1,48
|-0,67
|21,31
|Kristal Kola
|0,88
|-2,22
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|9,18
|0,44
|5,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,96
|-4,33
|67,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|0,88
|Kütahya Porselen
|5,02
|0,60
|10,33
|Lider Faktoring
|2,23
|0,45
|-0,89
|Link Bilgisayar
|10,31
|0,98
|23,92
|Logo Yazılım
|44,02
|0,87
|62,20
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|-0,53
|-17,33
|Lüks Kadife
|4,82
|0,63
|-0,62
|Makina Takım
|1,39
|2,21
|-9,74
|Mardin Çimento
|2,83
|-0,70
|1,91
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|19,14
|-3,38
|9,00
|Marshall
|26,00
|-0,38
|3,09
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,65
|-1,52
|12,07
|Mavi Giyim
|41,76
|-0,52
|29,61
|Mazhar Zorlu Holding
|5,45
|2,83
|43,04
|Mega Polietilen
|2,01
|5,24
|-1,47
|Menderes Tekstil
|0,68
|-2,86
|-5,56
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|11,80
|-1,50
|96,99
|Merko Gıda
|0,72
|0,00
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|-1,41
|33,33
|Metro Holding
|1,13
|2,73
|48,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,24
|5,08
|12,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|4,88
|9,32
|Migros Ticaret
|16,94
|0,77
|13,69
|Milpa
|1,42
|1,43
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,19
|-0,83
|-22,22
|MLP Sağlık
|11,83
|4,78
|10,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|0,97
|-5,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|-0,64
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Net Holding
|1,61
|-1,83
|-17,86
|Netaş Telekom.
|7,45
|-2,61
|15,33
|Niğbaş Niğde Beton
|10,19
|0,69
|154,75
|Nuh Çimento
|6,30
|0,00
|-9,09
|Nurol GMYO
|2,42
|-0,41
|15,24
|Odaş Elektrik
|1,45
|-0,68
|2,98
|Olmuksan-IP
|3,36
|-0,59
|-0,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,38
|3,05
|8,33
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|0,86
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|0,99
|-5,56
|Otokar
|126,90
|0,87
|47,75
|Oyak Yat. Ort.
|1,45
|11,54
|-8,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,70
|-1,16
|66,67
|Özak GMYO
|1,56
|-1,27
|7,65
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|-5,88
|-7,25
|Özderici GMYO
|0,79
|-2,47
|-66,38
|Özerden Plastik
|2,91
|-0,34
|19,38
|Panora GMYO
|4,18
|0,00
|13,68
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-0,34
|20,75
|Parsan
|15,68
|1,55
|79,00
|Pegasus
|47,44
|2,64
|106,98
|Peker GMYO
|4,03
|-0,49
|-51,00
|Penguen Gıda
|1,46
|-2,01
|35,19
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,88
|-0,29
|12,65
|Petkim
|4,01
|-1,23
|1,84
|Petrokent Turizm
|75,50
|-3,21
|9,90
|Pınar Et ve Un
|6,85
|0,74
|54,39
|Pınar Su
|1,47
|8,89
|17,60
|Pınar Süt
|7,40
|-0,13
|19,03
|Plastikkart
|3,18
|6,00
|17,78
|Polisan Holding
|2,39
|6,70
|-20,73
|Politeknik Metal
|61,95
|0,65
|76,66
|Prizma Press Matbaacılık
|2,58
|-2,27
|66,45
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.083,40
|-0,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,44
|-0,45
|-34,71
|QNB Finansbank
|6,75
|0,00
|-25,08
|Ral Yatırım Holding
|4,80
|-3,03
|160,87
|Ray Sigorta
|2,20
|-0,90
|58,27
|Reysaş GMYO
|0,90
|2,27
|30,43
|Reysaş Lojistik
|0,87
|3,57
|17,57
|Rhea Girişim
|0,72
|-20,00
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|5,09
|2,41
|167,89
|Royal Halı
|0,81
|0,00
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,34
|3,08
|-22,99
|Sabancı Holding
|9,80
|0,00
|35,50
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|0,00
|22,56
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|1,93
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|3,93
|-0,25
|80,28
|Sanifoam Sünger
|1,93
|-3,02
|54,40
|Sanko Pazarlama
|2,18
|0,93
|9,88
|Saray Matbaacılık
|1,36
|3,82
|36,00
|Sarkuysan
|3,68
|1,38
|17,09
|Sasa Polyester
|6,19
|-1,12
|7,73
|Say Reklamcılık
|0,90
|0,00
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,69
|1,51
|-9,12
|Selçuk Ecza Deposu
|4,72
|2,83
|73,63
|Selçuk Gıda
|1,83
|3,98
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,28
|-14,93
|128,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,12
|-6,19
|8,72
|Servet GMYO
|4,34
|-0,23
|-7,66
|Seyitler Kimya
|4,98
|0,00
|29,35
|Silverline Endüstri
|1,13
|-1,74
|-15,67
|Sinpaş GMYO
|0,71
|0,00
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,67
|0,00
|Soda Sanayii
|6,24
|-0,79
|-7,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,06
|0,86
|27,24
|Söktaş
|1,65
|0,00
|29,92
|Sönmez Filament
|5,16
|-0,39
|65,38
|Sönmez Pamuklu
|3,51
|0,29
|12,50
|Sumaş Suni Tahta
|7,11
|-0,97
|6,19
|Şeker Fin. Kir.
|3,81
|1,60
|35,11
|Şekerbank
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Şişe Cam
|4,95
|-1,39
|-9,71
|Şok Marketler
|10,24
|1,79
|-4,74
|T. Halk Bankası
|6,14
|-2,69
|-12,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,46
|-1,29
|-32,59
|T.S.K.B.
|0,83
|-1,19
|2,47
|T.Tuborg
|8,01
|1,39
|0,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,93
|-0,76
|-22,33
|Tat Gıda
|5,07
|0,40
|32,72
|TAV Havalimanları
|24,66
|0,98
|12,14
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|-0,56
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,75
|0,00
|-11,76
|Tekfen Holding
|24,30
|-1,38
|23,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,30
|-0,86
|-22,56
|Temapol Polimer Plastik
|3,00
|2,74
|-1,96
|TGS Dış Ticaret
|3,44
|-3,37
|46,38
|Tofaş Oto. Fab.
|19,68
|-0,86
|26,87
|Torunlar GMYO
|1,94
|-1,52
|28,48
|Trabzon Liman
|7,23
|0,42
|5,11
|Trabzonspor Sportif
|1,08
|0,93
|-21,52
|Trakya Cam
|2,86
|-1,72
|-1,00
|Trend GMYO
|1,55
|-5,49
|22,05
|TSKB GMYO
|0,76
|4,11
|-7,32
|Tuğçelik
|2,23
|-0,89
|4,69
|Tukaş
|4,42
|0,23
|166,27
|Turcas Petrol
|1,44
|-0,69
|2,13
|Turkcell
|13,53
|-0,29
|11,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,11
|-1,20
|-8,67
|Tüpraş
|138,90
|1,68
|33,13
|Türk Hava Yolları
|12,73
|-0,31
|-20,98
|Türk Prysmian Kablo
|2,01
|0,50
|16,54
|Türk Telekom
|5,60
|-2,78
|43,59
|Türk Traktör
|31,60
|1,35
|-9,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,78
|-0,34
|-26,01
|Ufuk Yatırım
|1,23
|-1,60
|7,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,48
|-2,63
|29,82
|Ulusoy Elektrik
|24,80
|11,81
|55,39
|Ulusoy Un Sanayi
|2,61
|-1,14
|25,48
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,06
|1,92
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,25
|-0,91
|-20,73
|Uzertaş Boya
|1,15
|-2,54
|91,67
|Ülker Bisküvi
|18,50
|1,20
|26,11
|Ünye Çimento
|2,81
|-1,40
|-19,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|4,11
|-14,61
|Vakıf GMYO
|1,77
|-0,56
|-11,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,39
|4,51
|-8,55
|Vakıflar Bankası
|5,14
|-0,58
|31,79
|Vakko Tekstil
|3,18
|0,32
|21,92
|Vanet Gıda
|1,70
|-0,58
|30,77
|Verusa Holding
|15,05
|0,40
|-9,34
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,94
|-4,83
|Vestel
|9,38
|-2,29
|69,01
|Vestel Beyaz Eşya
|15,25
|-1,36
|56,13
|Viking Kağıt
|0,99
|0,00
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|2,04
|-12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|-3,27
|66,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,61
|-8,42
|-6,45
|Yataş
|5,46
|0,37
|22,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|1,12
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,38
|-0,48
|16,71
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,84
|-0,61
|2,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.598,90
|-0,04
|18,19
|Yonga Mobilya
|7,39
|3,50
|11,97
|Yünsa
|4,29
|0,47
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,21
|-1,63
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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