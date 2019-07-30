Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 117,86 İş Bankası (B) 17.998,50 -0,01 488,15 İş Bankası (C) 6,32 -1,56 39,51 İş Bankası (Kur.) 150.150,40 0,00 208,94 İş Fin.Kir. 2,66 0,38 -42,55 İş Girişim 2,73 3,80 33,82 İş GMYO 0,97 0,00 -10,19 İş Y. Men. Değ. 3,25 -0,91 75,98 İş Yat. Ort. 1,18 -0,84 59,87 İşbir Holding 374,00 2,75 171,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33 İttifak Holding 5,95 -0,83 91,94 İz Hayvancılık Tarım 5,01 -0,60 -23,98 İzmir Demir Çelik 1,62 -0,61 -2,41 İzmir Fırça 1,67 0,60 -19,32 İzocam 24,52 4,79 14,47 Jantsa Jant Sanayi 31,50 -0,25 22,04 Kafein Yazılım 6,94 3,58 0,76 Kapital Yat. Holding 1,85 0,00 -35,54 Kaplamin 4,42 2,55 22,78 Kardemir (A) 2,13 -0,93 24,44 Kardemir (B) 2,13 -0,93 23,76 Kardemir (D) 2,21 -1,34 7,50 Karel Elektronik 7,21 3,44 72,90 Karsan Otomotiv 1,12 0,00 -12,50 Karsu Tekstil 1,70 6,92 36,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,09 4,73 37,57 Kartonsan 319,30 -1,15 0,10 Katmerciler Ekipman 2,83 0,00 -5,94 Kent Gıda 123,00 0,99 3,36 Kerevitaş Gıda 2,14 -0,93 18,89 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,91 -0,52 9,14 Klimasan Klima 10,95 -2,41 182,22 Koç Holding 18,67 -2,20 34,81 Konfrut Gıda 33,84 -0,99 41,71 Konya Çimento 186,20 0,54 4,61 Kordsa Teknik Tekstil 12,38 1,56 30,85 Koza Altın 57,75 0,96 12,57 Koza Madencilik 7,16 0,56 -0,83 Körfez GMYO 1,48 -0,67 21,31 Kristal Kola 0,88 -2,22 -16,19 Kron Telekomünikasyon 9,18 0,44 5,52 Kuştur Kuşadası Turizm 22,96 -4,33 67,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -1,72 0,88 Kütahya Porselen 5,02 0,60 10,33 Lider Faktoring 2,23 0,45 -0,89 Link Bilgisayar 10,31 0,98 23,92 Logo Yazılım 44,02 0,87 62,20 Lokman Hekim Sağlık 3,72 -0,53 -17,33 Lüks Kadife 4,82 0,63 -0,62 Makina Takım 1,39 2,21 -9,74 Mardin Çimento 2,83 -0,70 1,91 Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23 Marmaris Altınyunus 19,14 -3,38 9,00 Marshall 26,00 -0,38 3,09 Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08 Martı Otel 0,65 -1,52 12,07 Mavi Giyim 41,76 -0,52 29,61 Mazhar Zorlu Holding 5,45 2,83 43,04 Mega Polietilen 2,01 5,24 -1,47 Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -5,56 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 11,80 -1,50 96,99 Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,40 -1,41 33,33 Metro Holding 1,13 2,73 48,68 Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 5,08 12,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 4,88 9,32 Migros Ticaret 16,94 0,77 13,69 Milpa 1,42 1,43 -0,65 Mistral GMYO 1,19 -0,83 -22,22 MLP Sağlık 11,83 4,78 10,56 MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 0,97 -5,45 Mondi Tire Kutsan 1,55 -0,64 -16,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Net Holding 1,61 -1,83 -17,86 Netaş Telekom. 7,45 -2,61 15,33 Niğbaş Niğde Beton 10,19 0,69 154,75 Nuh Çimento 6,30 0,00 -9,09 Nurol GMYO 2,42 -0,41 15,24 Odaş Elektrik 1,45 -0,68 2,98 Olmuksan-IP 3,36 -0,59 -0,30 Orge Enerji Elektrik 3,38 3,05 8,33 Orma Orman Mahsulleri 1,17 0,86 -2,50 Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 0,99 -5,56 Otokar 126,90 0,87 47,75 Oyak Yat. Ort. 1,45 11,54 -8,42 Oylum Sınai Yatırımlar 1,70 -1,16 66,67 Özak GMYO 1,56 -1,27 7,65 Özbal Çelik Boru 1,28 -5,88 -7,25 Özderici GMYO 0,79 -2,47 -66,38 Özerden Plastik 2,91 -0,34 19,38 Panora GMYO 4,18 0,00 13,68 Park Elek.Madencilik 2,91 -0,34 20,75 Parsan 15,68 1,55 79,00 Pegasus 47,44 2,64 106,98 Peker GMYO 4,03 -0,49 -51,00 Penguen Gıda 1,46 -2,01 35,19 Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,88 -0,29 12,65 Petkim 4,01 -1,23 1,84 Petrokent Turizm 75,50 -3,21 9,90 Pınar Et ve Un 6,85 0,74 54,39 Pınar Su 1,47 8,89 17,60 Pınar Süt 7,40 -0,13 19,03 Plastikkart 3,18 6,00 17,78 Polisan Holding 2,39 6,70 -20,73 Politeknik Metal 61,95 0,65 76,66 Prizma Press Matbaacılık 2,58 -2,27 66,45 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.083,40 -0,06 QNB Finans Fin. Kir. 4,44 -0,45 -34,71 QNB Finansbank 6,75 0,00 -25,08 Ral Yatırım Holding 4,80 -3,03 160,87 Ray Sigorta 2,20 -0,90 58,27 Reysaş GMYO 0,90 2,27 30,43 Reysaş Lojistik 0,87 3,57 17,57 Rhea Girişim 0,72 -20,00 9,09 Rodrigo Tekstil 5,09 2,41 167,89 Royal Halı 0,81 0,00 -18,18 RTA Laboratuvarları 1,34 3,08 -22,99 Sabancı Holding 9,80 0,00 35,50 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 0,00 22,56 Salix Yatırım Holding 3,70 1,93 -3,90 Sanel Mühendislik 3,93 -0,25 80,28 Sanifoam Sünger 1,93 -3,02 54,40 Sanko Pazarlama 2,18 0,93 9,88 Saray Matbaacılık 1,36 3,82 36,00 Sarkuysan 3,68 1,38 17,09 Sasa Polyester 6,19 -1,12 7,73 Say Reklamcılık 0,90 0,00 -4,26 Sekuro Plastik 2,69 1,51 -9,12 Selçuk Ecza Deposu 4,72 2,83 73,63 Selçuk Gıda 1,83 3,98 37,59 Senkron Güvenlik 2,28 -14,93 128,00 Serve Film Prodüksiyon 2,12 -6,19 8,72 Servet GMYO 4,34 -0,23 -7,66 Seyitler Kimya 4,98 0,00 29,35 Silverline Endüstri 1,13 -1,74 -15,67 Sinpaş GMYO 0,71 0,00 91,89 Smartiks Yazılım 2,67 0,00 Soda Sanayii 6,24 -0,79 -7,77 Sodaş Sodyum Sanayii 7,06 0,86 27,24 Söktaş 1,65 0,00 29,92 Sönmez Filament 5,16 -0,39 65,38 Sönmez Pamuklu 3,51 0,29 12,50 Sumaş Suni Tahta 7,11 -0,97 6,19 Şeker Fin. Kir. 3,81 1,60 35,11 Şekerbank 0,98 -1,01 -10,91 Şişe Cam 4,95 -1,39 -9,71 Şok Marketler 10,24 1,79 -4,74 T. Halk Bankası 6,14 -2,69 -12,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,46 -1,29 -32,59 T.S.K.B. 0,83 -1,19 2,47 T.Tuborg 8,01 1,39 0,96 Taç Tarım Ürünleri 3,93 -0,76 -22,33 Tat Gıda 5,07 0,40 32,72 TAV Havalimanları 24,66 0,98 12,14 Taze Kuru Gıda 5,36 -0,56 -21,18 Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -11,76 Tekfen Holding 24,30 -1,38 23,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,30 -0,86 -22,56 Temapol Polimer Plastik 3,00 2,74 -1,96 TGS Dış Ticaret 3,44 -3,37 46,38 Tofaş Oto. Fab. 19,68 -0,86 26,87 Torunlar GMYO 1,94 -1,52 28,48 Trabzon Liman 7,23 0,42 5,11 Trabzonspor Sportif 1,08 0,93 -21,52 Trakya Cam 2,86 -1,72 -1,00 Trend GMYO 1,55 -5,49 22,05 TSKB GMYO 0,76 4,11 -7,32 Tuğçelik 2,23 -0,89 4,69 Tukaş 4,42 0,23 166,27 Turcas Petrol 1,44 -0,69 2,13 Turkcell 13,53 -0,29 11,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,11 -1,20 -8,67 Tüpraş 138,90 1,68 33,13 Türk Hava Yolları 12,73 -0,31 -20,98 Türk Prysmian Kablo 2,01 0,50 16,54 Türk Telekom 5,60 -2,78 43,59 Türk Traktör 31,60 1,35 -9,46 Türker Proje Gayrimenkul 23,78 -0,34 -26,01 Ufuk Yatırım 1,23 -1,60 7,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 -2,63 29,82 Ulusoy Elektrik 24,80 11,81 55,39 Ulusoy Un Sanayi 2,61 -1,14 25,48 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,06 1,92 -4,50 Utopya Turizm 3,25 -0,91 -20,73 Uzertaş Boya 1,15 -2,54 91,67 Ülker Bisküvi 18,50 1,20 26,11 Ünye Çimento 2,81 -1,40 -19,02 Vakıf Fin. Kir. 1,52 4,11 -14,61 Vakıf GMYO 1,77 -0,56 -11,06 Vakıf Yat. Ort. 1,39 4,51 -8,55 Vakıflar Bankası 5,14 -0,58 31,79 Vakko Tekstil 3,18 0,32 21,92 Vanet Gıda 1,70 -0,58 30,77 Verusa Holding 15,05 0,40 -9,34 Verusaturk Girisim 3,15 -0,94 -4,83 Vestel 9,38 -2,29 69,01 Vestel Beyaz Eşya 15,25 -1,36 56,13 Viking Kağıt 0,99 0,00 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,04 -12,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 -3,27 66,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 -8,42 -6,45 Yataş 5,46 0,37 22,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 1,12 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,38 -0,48 16,71 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,84 -0,61 2,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.598,90 -0,04 18,19 Yonga Mobilya 7,39 3,50 11,97 Yünsa 4,29 0,47 2,76 Zorlu Enerji 1,21 -1,63 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA