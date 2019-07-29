Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 18.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|18.000,00
|1,44
|488,20
|İş Bankası (C)
|6,42
|0,00
|41,72
|İş Bankası (Kur.)
|150.150,40
|5,00
|208,94
|İş Fin.Kir.
|2,65
|-0,75
|-42,76
|İş Girişim
|2,63
|0,38
|28,92
|İş GMYO
|0,97
|0,00
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,28
|-0,30
|77,60
|İş Yat. Ort.
|1,19
|3,48
|61,22
|İşbir Holding
|364,00
|11,59
|163,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-57,14
|İttifak Holding
|6,00
|-4,00
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|5,04
|3,28
|-23,52
|İzmir Demir Çelik
|1,63
|0,62
|-1,81
|İzmir Fırça
|1,66
|0,00
|-19,81
|İzocam
|23,40
|1,30
|9,24
|Jantsa Jant Sanayi
|31,58
|-0,06
|22,35
|Kafein Yazılım
|6,70
|-4,56
|-2,73
|Kapital Yat. Holding
|1,85
|0,00
|-35,54
|Kaplamin
|4,31
|0,94
|19,72
|Kardemir (A)
|2,15
|-0,46
|25,61
|Kardemir (B)
|2,15
|-0,46
|24,92
|Kardemir (D)
|2,24
|0,00
|8,96
|Karel Elektronik
|6,97
|3,72
|67,15
|Karsan Otomotiv
|1,12
|0,00
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,59
|6,71
|27,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,86
|-6,00
|31,35
|Kartonsan
|323,00
|-0,46
|1,26
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|17,92
|-5,94
|Kent Gıda
|121,80
|0,33
|2,35
|Kerevitaş Gıda
|2,16
|-1,37
|20,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|-4,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,92
|0,00
|9,71
|Klimasan Klima
|11,22
|7,06
|189,18
|Koç Holding
|19,09
|0,10
|37,85
|Konfrut Gıda
|34,18
|2,64
|43,13
|Konya Çimento
|185,20
|0,16
|4,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,19
|-0,73
|28,84
|Koza Altın
|57,20
|1,24
|11,50
|Koza Madencilik
|7,12
|3,79
|-1,39
|Körfez GMYO
|1,49
|4,20
|22,13
|Kristal Kola
|0,90
|1,12
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|9,14
|1,22
|5,06
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-3,92
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,99
|1,22
|9,67
|Lider Faktoring
|2,22
|0,00
|-1,33
|Link Bilgisayar
|10,21
|0,10
|22,72
|Logo Yazılım
|43,64
|0,05
|60,80
|Lokman Hekim Sağlık
|3,74
|0,81
|-16,89
|Lüks Kadife
|4,79
|1,27
|-1,24
|Makina Takım
|1,36
|0,74
|-11,69
|Mardin Çimento
|2,85
|0,35
|2,63
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|1,59
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|19,81
|-0,65
|12,81
|Marshall
|26,10
|0,38
|3,49
|Martı GMYO
|0,62
|-1,59
|-4,62
|Martı Otel
|0,66
|0,00
|13,79
|Mavi Giyim
|41,98
|-0,05
|30,29
|Mazhar Zorlu Holding
|5,30
|-2,93
|39,11
|Mega Polietilen
|1,91
|-3,54
|-6,37
|Menderes Tekstil
|0,70
|2,94
|-2,78
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,98
|-3,31
|100,00
|Merko Gıda
|0,72
|0,00
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,42
|4,41
|35,24
|Metro Holding
|1,10
|-0,90
|44,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|1,72
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|1,65
|4,24
|Migros Ticaret
|16,81
|2,50
|12,82
|Milpa
|1,40
|0,00
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,20
|3,45
|-21,57
|MLP Sağlık
|11,29
|-1,83
|5,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|0,65
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Net Holding
|1,64
|1,23
|-16,33
|Netaş Telekom.
|7,65
|6,40
|18,42
|Niğbaş Niğde Beton
|10,12
|-1,65
|153,00
|Nuh Çimento
|6,30
|0,48
|-9,09
|Nurol GMYO
|2,43
|-0,41
|15,71
|Odaş Elektrik
|1,46
|2,10
|3,69
|Olmuksan-IP
|3,38
|0,30
|0,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,28
|1,86
|5,13
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,87
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,32
|-1,49
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|0,00
|-6,48
|Otokar
|125,80
|-0,71
|46,47
|Oyak Yat. Ort.
|1,30
|12,07
|-17,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,72
|2,38
|68,63
|Özak GMYO
|1,58
|-0,63
|9,03
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|9,68
|-1,45
|Özderici GMYO
|0,81
|0,00
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,92
|0,00
|19,79
|Panora GMYO
|4,18
|-0,48
|13,68
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|1,39
|21,16
|Parsan
|15,44
|1,71
|76,26
|Pegasus
|46,22
|-1,53
|101,66
|Peker GMYO
|4,05
|1,50
|-50,76
|Penguen Gıda
|1,49
|2,05
|37,96
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,90
|1,32
|12,98
|Petkim
|4,06
|0,74
|3,11
|Petrokent Turizm
|78,00
|2,63
|13,54
|Pınar Et ve Un
|6,80
|3,34
|53,26
|Pınar Su
|1,35
|2,27
|8,00
|Pınar Süt
|7,41
|6,93
|19,19
|Plastikkart
|3,00
|-1,32
|11,11
|Polisan Holding
|2,24
|2,75
|-25,70
|Politeknik Metal
|61,55
|0,08
|75,52
|Prizma Press Matbaacılık
|2,64
|-2,22
|70,32
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.084,10
|0,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,46
|3,72
|-34,41
|QNB Finansbank
|6,75
|0,75
|-25,08
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|3,56
|169,02
|Ray Sigorta
|2,22
|0,45
|59,71
|Reysaş GMYO
|0,88
|0,00
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,84
|1,20
|13,51
|Rhea Girişim
|0,90
|1,12
|36,36
|Rodrigo Tekstil
|4,97
|2,47
|161,58
|Royal Halı
|0,81
|-1,22
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|-0,76
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,80
|1,66
|35,50
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|1,06
|22,56
|Salix Yatırım Holding
|3,63
|1,40
|-5,71
|Sanel Mühendislik
|3,94
|-0,25
|80,73
|Sanifoam Sünger
|1,99
|15,70
|59,20
|Sanko Pazarlama
|2,16
|4,35
|8,87
|Saray Matbaacılık
|1,31
|0,77
|31,00
|Sarkuysan
|3,63
|0,83
|15,50
|Sasa Polyester
|6,26
|0,16
|8,95
|Say Reklamcılık
|0,90
|0,00
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,65
|-1,12
|-10,47
|Selçuk Ecza Deposu
|4,59
|-0,65
|68,85
|Selçuk Gıda
|1,76
|0,00
|32,33
|Senkron Güvenlik
|2,68
|-7,90
|168,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,26
|-1,74
|15,90
|Servet GMYO
|4,35
|0,23
|-7,45
|Seyitler Kimya
|4,98
|-1,39
|29,35
|Silverline Endüstri
|1,15
|0,88
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,71
|-1,39
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,67
|0,38
|Soda Sanayii
|6,29
|-0,16
|-7,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|-1,82
|26,16
|Söktaş
|1,65
|5,10
|29,92
|Sönmez Filament
|5,18
|1,37
|66,03
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|-0,85
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|7,18
|6,53
|7,23
|Şeker Fin. Kir.
|3,75
|1,90
|32,98
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-10,00
|Şişe Cam
|5,02
|0,00
|-8,43
|Şok Marketler
|10,06
|-0,20
|-6,42
|T. Halk Bankası
|6,31
|0,48
|-10,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,61
|0,69
|-31,70
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|7,90
|0,25
|-0,43
|Taç Tarım Ürünleri
|3,96
|2,06
|-21,74
|Tat Gıda
|5,05
|2,64
|32,20
|TAV Havalimanları
|24,42
|-1,37
|11,05
|Taze Kuru Gıda
|5,39
|-0,74
|-20,74
|Tek-Art Turizm
|0,75
|1,35
|-11,76
|Tekfen Holding
|24,64
|-1,83
|25,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,32
|1,75
|-21,89
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|0,69
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|3,56
|1,71
|51,49
|Tofaş Oto. Fab.
|19,85
|-1,34
|27,97
|Torunlar GMYO
|1,97
|-2,48
|30,46
|Trabzon Liman
|7,20
|0,00
|4,67
|Trabzonspor Sportif
|1,07
|1,90
|-22,24
|Trakya Cam
|2,91
|0,69
|0,73
|Trend GMYO
|1,64
|19,71
|29,13
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,25
|4,17
|5,63
|Tukaş
|4,41
|0,46
|165,66
|Turcas Petrol
|1,45
|-0,68
|2,84
|Turkcell
|13,57
|2,26
|11,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|-1,19
|-7,56
|Tüpraş
|136,60
|1,71
|30,92
|Türk Hava Yolları
|12,77
|0,08
|-20,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,00
|1,52
|15,97
|Türk Telekom
|5,76
|0,52
|47,69
|Türk Traktör
|31,18
|0,39
|-10,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,86
|0,68
|-25,76
|Ufuk Yatırım
|1,25
|-1,57
|9,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|5,56
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|22,18
|-4,48
|38,97
|Ulusoy Un Sanayi
|2,64
|1,54
|26,92
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,04
|0,97
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,28
|3,47
|-20,00
|Uzertaş Boya
|1,18
|-0,84
|96,67
|Ülker Bisküvi
|18,28
|-0,11
|24,61
|Ünye Çimento
|2,85
|-0,35
|-17,87
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|2,10
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,78
|0,56
|-10,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,33
|3,10
|-12,50
|Vakıflar Bankası
|5,17
|1,77
|32,56
|Vakko Tekstil
|3,17
|4,62
|21,53
|Vanet Gıda
|1,71
|-1,16
|31,54
|Verusa Holding
|14,99
|-0,20
|-9,70
|Verusaturk Girisim
|3,18
|-0,93
|-3,93
|Vestel
|9,60
|-1,13
|72,97
|Vestel Beyaz Eşya
|15,46
|1,11
|58,28
|Viking Kağıt
|0,99
|1,02
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|0,68
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|-1,79
|71,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,85
|2,15
|2,15
|Yataş
|5,44
|-1,81
|21,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|2,30
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,42
|2,06
|17,26
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,90
|0,00
|2,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.600,00
|-3,66
|18,24
|Yonga Mobilya
|7,14
|1,13
|8,18
|Yünsa
|4,27
|0,47
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,82
|0,00
(Son)
Kaynak: AA
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