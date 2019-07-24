Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 19.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|19.176,90
|-0,12
|526,66
|İş Bankası (C)
|6,44
|2,06
|42,16
|İş Bankası (Kur.)
|143.000,00
|-4,67
|194,23
|İş Fin.Kir.
|2,71
|4,23
|-41,47
|İş Girişim
|2,61
|-0,76
|27,94
|İş GMYO
|0,99
|-2,94
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|3,25
|1,88
|75,98
|İş Yat. Ort.
|1,12
|-1,75
|51,74
|İşbir Holding
|375,00
|0,81
|171,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-57,14
|İttifak Holding
|6,21
|0,16
|100,32
|İz Hayvancılık Tarım
|4,80
|-1,64
|-27,16
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|0,63
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,65
|0,00
|-20,29
|İzocam
|23,00
|-0,43
|7,38
|Jantsa Jant Sanayi
|31,46
|0,70
|21,88
|Kafein Yazılım
|7,20
|0,98
|4,53
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|5,56
|-33,80
|Kaplamin
|4,02
|9,54
|11,67
|Kardemir (A)
|2,20
|3,29
|28,53
|Kardemir (B)
|2,24
|5,16
|30,15
|Kardemir (D)
|2,30
|1,32
|11,88
|Karel Elektronik
|6,38
|-0,93
|53,00
|Karsan Otomotiv
|1,12
|-0,88
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,48
|-1,33
|18,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,13
|3,01
|38,65
|Kartonsan
|316,70
|-0,09
|-0,71
|Katmerciler Ekipman
|2,02
|-0,98
|-32,86
|Kent Gıda
|121,80
|-0,49
|2,35
|Kerevitaş Gıda
|2,06
|-1,44
|14,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,25
|0,00
|-28,57
|Kiler GMYO
|1,93
|-1,03
|10,29
|Klimasan Klima
|10,66
|-0,37
|174,75
|Koç Holding
|19,30
|0,89
|39,36
|Konfrut Gıda
|31,34
|-1,38
|31,24
|Konya Çimento
|184,80
|-0,91
|3,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|3,11
|29,48
|Koza Altın
|56,70
|0,71
|10,53
|Koza Madencilik
|6,78
|0,15
|-6,09
|Körfez GMYO
|1,37
|-1,44
|12,30
|Kristal Kola
|0,90
|1,12
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|8,86
|0,11
|1,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,80
|-4,92
|66,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,93
|0,00
|8,35
|Lider Faktoring
|2,15
|-0,92
|-4,44
|Link Bilgisayar
|10,36
|-1,15
|24,52
|Logo Yazılım
|43,84
|-0,63
|61,53
|Lokman Hekim Sağlık
|3,82
|-1,55
|-15,11
|Lüks Kadife
|4,59
|-0,65
|-5,36
|Makina Takım
|1,33
|-0,75
|-13,64
|Mardin Çimento
|2,83
|0,00
|1,91
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|19,00
|0,00
|8,20
|Marshall
|27,04
|0,52
|7,22
|Martı GMYO
|0,62
|-1,59
|-4,62
|Martı Otel
|0,69
|1,47
|18,97
|Mavi Giyim
|41,66
|0,00
|29,30
|Mazhar Zorlu Holding
|5,38
|-16,85
|41,21
|Mega Polietilen
|1,79
|1,13
|-12,25
|Menderes Tekstil
|0,68
|-1,45
|-5,56
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,30
|-1,60
|105,34
|Merko Gıda
|0,71
|-1,39
|-29,70
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,41
|0,00
|34,29
|Metro Holding
|1,09
|-1,80
|43,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|2,48
|5,08
|Migros Ticaret
|15,39
|1,05
|3,29
|Milpa
|1,40
|-1,41
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,21
|-0,82
|-20,92
|MLP Sağlık
|11,58
|3,86
|8,22
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|0,00
|-5,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|-0,64
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,65
|0,00
|-15,82
|Netaş Telekom.
|7,08
|-0,28
|9,60
|Niğbaş Niğde Beton
|10,11
|2,22
|152,75
|Nuh Çimento
|6,30
|-0,79
|-9,09
|Nurol GMYO
|2,43
|-1,62
|15,71
|Odaş Elektrik
|1,40
|-0,71
|-0,57
|Olmuksan-IP
|3,36
|0,90
|-0,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,23
|-1,82
|3,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|-2,50
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,31
|-2,24
|-23,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|0,00
|-6,48
|Otokar
|124,90
|1,38
|45,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|0,00
|-27,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,64
|-1,20
|60,78
|Özak GMYO
|1,60
|0,00
|10,41
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|1,69
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,85
|3,66
|-63,83
|Özerden Plastik
|2,94
|1,38
|20,61
|Panora GMYO
|4,15
|-0,24
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|2,84
|0,71
|17,84
|Parsan
|14,40
|1,48
|64,38
|Pegasus
|48,46
|-0,53
|111,43
|Peker GMYO
|4,03
|0,00
|-51,00
|Penguen Gıda
|1,46
|-2,01
|35,19
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,89
|2,99
|12,81
|Petkim
|4,06
|-0,73
|3,11
|Petrokent Turizm
|75,20
|-2,34
|9,46
|Pınar Et ve Un
|6,68
|-0,15
|50,56
|Pınar Su
|1,30
|-0,76
|4,00
|Pınar Süt
|6,72
|-1,32
|8,09
|Plastikkart
|3,00
|-1,96
|11,11
|Polisan Holding
|2,14
|-0,47
|-29,02
|Politeknik Metal
|59,90
|0,84
|70,82
|Prizma Press Matbaacılık
|2,62
|0,77
|69,03
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.079,10
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,26
|-0,23
|-37,35
|QNB Finansbank
|6,75
|-0,74
|-25,08
|Ral Yatırım Holding
|4,74
|1,50
|157,61
|Ray Sigorta
|2,18
|-0,46
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,82
|-2,38
|18,84
|Reysaş Lojistik
|0,75
|-2,60
|1,35
|Rhea Girişim
|0,91
|-1,09
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|4,54
|2,25
|138,95
|Royal Halı
|0,83
|0,00
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|1,54
|-24,14
|Sabancı Holding
|9,55
|0,95
|32,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,91
|-0,52
|23,21
|Salix Yatırım Holding
|3,69
|-1,34
|-4,16
|Sanel Mühendislik
|3,86
|-0,26
|77,06
|Sanifoam Sünger
|1,65
|0,00
|32,00
|Sanko Pazarlama
|2,08
|2,97
|4,84
|Saray Matbaacılık
|1,22
|0,83
|22,00
|Sarkuysan
|3,42
|1,18
|8,82
|Sasa Polyester
|6,21
|-0,96
|8,08
|Say Reklamcılık
|0,88
|0,00
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,56
|-0,39
|-13,51
|Selçuk Ecza Deposu
|4,68
|-0,43
|72,16
|Selçuk Gıda
|1,73
|-5,46
|30,08
|Senkron Güvenlik
|3,13
|-13,54
|213,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,29
|-0,87
|17,44
|Servet GMYO
|4,27
|-1,61
|-9,15
|Seyitler Kimya
|5,10
|2,00
|32,47
|Silverline Endüstri
|1,14
|-0,87
|-14,93
|Sinpaş GMYO
|0,71
|4,41
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,66
|-0,75
|Soda Sanayii
|6,50
|2,04
|-3,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,06
|0,00
|27,24
|Söktaş
|1,56
|-0,64
|22,83
|Sönmez Filament
|5,38
|4,47
|72,44
|Sönmez Pamuklu
|3,58
|0,00
|14,74
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,00
|3,05
|Şeker Fin. Kir.
|3,75
|0,00
|32,98
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Şişe Cam
|5,11
|2,00
|-6,79
|Şok Marketler
|9,98
|-0,80
|-7,16
|T. Halk Bankası
|6,34
|0,00
|-9,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,57
|-0,52
|-31,94
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|7,88
|0,64
|-0,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,84
|-1,79
|-24,11
|Tat Gıda
|4,69
|1,96
|22,77
|TAV Havalimanları
|25,92
|0,00
|17,87
|Taze Kuru Gıda
|5,41
|2,27
|-20,44
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-1,33
|-12,94
|Tekfen Holding
|25,86
|1,41
|31,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,29
|-1,72
|-22,90
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-0,34
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|3,50
|-4,63
|48,94
|Tofaş Oto. Fab.
|20,16
|-0,20
|29,97
|Torunlar GMYO
|2,04
|3,03
|35,10
|Trabzon Liman
|7,20
|-0,28
|4,67
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|0,00
|-22,97
|Trakya Cam
|2,88
|0,00
|-0,31
|Trend GMYO
|1,22
|0,83
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,74
|-2,63
|-9,76
|Tuğçelik
|2,18
|3,32
|2,35
|Tukaş
|4,28
|-1,38
|157,83
|Turcas Petrol
|1,44
|-0,69
|2,13
|Turkcell
|13,56
|1,19
|11,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|-0,25
|-9,56
|Tüpraş
|135,40
|2,73
|29,77
|Türk Hava Yolları
|12,96
|-0,61
|-19,55
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|-1,54
|11,33
|Türk Telekom
|5,49
|-1,26
|40,77
|Türk Traktör
|30,70
|0,07
|-12,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,98
|0,67
|-25,39
|Ufuk Yatırım
|1,23
|0,00
|7,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,46
|2,10
|28,07
|Ulusoy Elektrik
|20,70
|-0,77
|29,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,60
|-1,89
|25,00
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,04
|-0,95
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,17
|-0,63
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,15
|0,88
|91,67
|Ülker Bisküvi
|19,03
|1,01
|29,72
|Ünye Çimento
|2,74
|-0,72
|-21,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-1,38
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,79
|-0,56
|-10,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|4,89
|0,82
|25,38
|Vakko Tekstil
|2,96
|-1,66
|13,48
|Vanet Gıda
|1,78
|2,89
|36,92
|Verusa Holding
|15,01
|0,07
|-9,58
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-2,40
|-1,81
|Vestel
|9,70
|-2,32
|74,77
|Vestel Beyaz Eşya
|15,42
|0,06
|57,87
|Viking Kağıt
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|-1,34
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,80
|1,08
|75,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,75
|8,27
|-1,43
|Yataş
|5,39
|1,13
|20,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|-1,14
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,20
|-0,49
|14,20
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|-0,70
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.690,00
|4,21
|22,33
|Yonga Mobilya
|7,00
|-7,89
|6,06
|Yünsa
|4,22
|-0,47
|1,08
|Zorlu Enerji
|1,19
|-0,83
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA