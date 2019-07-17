Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,80
117,86
İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,80
|117,86
|İş Bankası (B)
|17.979,90
|0,00
|487,54
|İş Bankası (C)
|6,31
|2,10
|39,29
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|0,14
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,88
|0,35
|-37,80
|İş Girişim
|2,64
|0,76
|29,41
|İş GMYO
|1,00
|0,00
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,90
|0,00
|57,03
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|40,90
|İşbir Holding
|312,20
|5,12
|126,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|5,88
|-57,14
|İttifak Holding
|6,81
|0,15
|119,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,11
|0,39
|-22,46
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,64
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,62
|1,25
|-21,74
|İzocam
|23,18
|1,31
|8,22
|Jantsa Jant Sanayi
|30,84
|0,33
|19,48
|Kafein Yazılım
|7,23
|0,84
|4,97
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|4,40
|-33,80
|Kaplamin
|3,44
|-0,29
|-4,44
|Kardemir (A)
|2,10
|1,45
|22,69
|Kardemir (B)
|2,10
|0,96
|22,02
|Kardemir (D)
|2,23
|3,72
|8,47
|Karel Elektronik
|6,43
|3,38
|54,20
|Karsan Otomotiv
|1,19
|2,59
|-7,03
|Karsu Tekstil
|1,37
|3,79
|9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,09
|-0,20
|37,57
|Kartonsan
|308,00
|1,35
|-3,44
|Katmerciler Ekipman
|2,02
|2,02
|-32,86
|Kent Gıda
|121,90
|0,74
|2,44
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|-1,03
|6,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,86
|0,00
|6,29
|Klimasan Klima
|10,43
|-0,67
|168,82
|Koç Holding
|18,36
|0,71
|32,58
|Konfrut Gıda
|31,34
|1,29
|31,24
|Konya Çimento
|178,80
|2,46
|0,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|0,42
|25,36
|Koza Altın
|53,95
|2,76
|5,17
|Koza Madencilik
|6,48
|4,68
|-10,25
|Körfez GMYO
|1,59
|0,63
|30,33
|Kristal Kola
|0,89
|3,49
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|5,10
|-2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,40
|-6,28
|63,39
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|1,80
|0,00
|Kütahya Porselen
|5,03
|1,82
|10,55
|Lider Faktoring
|2,01
|0,50
|-10,67
|Link Bilgisayar
|10,35
|1,07
|24,40
|Logo Yazılım
|42,00
|1,84
|54,75
|Lokman Hekim Sağlık
|3,76
|1,90
|-16,44
|Lüks Kadife
|4,49
|0,90
|-7,42
|Makina Takım
|1,36
|-1,45
|-11,69
|Mardin Çimento
|2,83
|2,54
|1,91
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|18,34
|1,72
|4,44
|Marshall
|25,20
|0,40
|-0,08
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,68
|3,03
|17,24
|Mavi Giyim
|40,70
|0,05
|26,32
|Mazhar Zorlu Holding
|4,93
|5,79
|29,40
|Mega Polietilen
|1,67
|-0,60
|-18,14
|Menderes Tekstil
|0,66
|0,00
|-8,33
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|13,37
|-8,42
|123,21
|Merko Gıda
|0,67
|0,00
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|-3,36
|37,14
|Metro Holding
|0,98
|4,26
|28,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|1,80
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|0,00
|-0,85
|Migros Ticaret
|14,25
|2,67
|-4,36
|Milpa
|1,37
|0,74
|-4,15
|Mistral GMYO
|1,15
|2,68
|-24,84
|MLP Sağlık
|10,73
|3,57
|0,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,53
|1,32
|-17,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,64
|1,86
|-16,33
|Netaş Telekom.
|7,14
|3,63
|10,53
|Niğbaş Niğde Beton
|9,89
|1,44
|147,25
|Nuh Çimento
|6,28
|1,62
|-9,38
|Nurol GMYO
|2,33
|0,00
|10,95
|Odaş Elektrik
|1,38
|2,22
|-1,99
|Olmuksan-IP
|3,35
|3,08
|-0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,32
|3,11
|6,41
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-1,72
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,32
|3,13
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|2,04
|-7,41
|Otokar
|118,80
|0,93
|38,32
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|1,80
|-28,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,83
|-1,08
|79,41
|Özak GMYO
|1,56
|2,63
|7,65
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|1,71
|-13,77
|Özderici GMYO
|0,70
|1,45
|-70,21
|Özerden Plastik
|3,00
|2,39
|23,07
|Panora GMYO
|4,13
|0,24
|12,32
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|3,80
|13,28
|Parsan
|14,00
|-2,37
|59,82
|Pegasus
|47,92
|-0,21
|109,08
|Peker GMYO
|3,96
|1,28
|-51,85
|Penguen Gıda
|1,46
|2,10
|35,19
|Pera GMYO
|0,50
|2,04
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,84
|9,79
|11,99
|Petkim
|4,03
|3,60
|2,35
|Petrokent Turizm
|73,80
|-0,27
|7,42
|Pınar Et ve Un
|6,24
|0,65
|40,64
|Pınar Su
|1,29
|0,78
|3,20
|Pınar Süt
|6,66
|0,15
|7,13
|Plastikkart
|2,90
|1,75
|7,41
|Polisan Holding
|2,19
|2,34
|-27,36
|Politeknik Metal
|59,90
|9,11
|70,82
|Prizma Press Matbaacılık
|2,31
|0,87
|49,03
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.039,50
|0,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,36
|0,00
|-35,88
|QNB Finansbank
|6,74
|0,30
|-25,19
|Ral Yatırım Holding
|4,66
|-1,27
|153,26
|Ray Sigorta
|2,19
|0,46
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,79
|0,00
|14,49
|Reysaş Lojistik
|0,75
|1,35
|1,35
|Rhea Girişim
|0,81
|-1,22
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|4,24
|2,66
|123,16
|Royal Halı
|0,82
|0,00
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|0,78
|-25,86
|Sabancı Holding
|9,09
|-0,55
|25,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|-1,06
|19,98
|Salix Yatırım Holding
|3,97
|1,53
|3,12
|Sanel Mühendislik
|3,65
|0,27
|67,43
|Sanifoam Sünger
|1,66
|1,22
|32,80
|Sanko Pazarlama
|1,93
|0,52
|-2,73
|Saray Matbaacılık
|1,17
|0,00
|17,00
|Sarkuysan
|3,28
|-0,30
|4,37
|Sasa Polyester
|6,30
|1,78
|9,64
|Say Reklamcılık
|0,88
|1,15
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,55
|2,00
|-13,85
|Selçuk Ecza Deposu
|4,48
|1,59
|64,80
|Selçuk Gıda
|1,78
|2,89
|33,83
|Senkron Güvenlik
|4,01
|0,00
|301,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,50
|-1,57
|28,21
|Servet GMYO
|4,36
|0,93
|-7,23
|Seyitler Kimya
|5,00
|-11,97
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,11
|0,91
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,59
|0,00
|59,46
|Smartiks Yazılım
|2,70
|1,12
|Soda Sanayii
|6,30
|2,27
|-6,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|0,29
|26,16
|Söktaş
|1,49
|-0,67
|17,32
|Sönmez Filament
|4,39
|-0,68
|40,71
|Sönmez Pamuklu
|3,41
|-0,29
|9,29
|Sumaş Suni Tahta
|6,88
|-0,29
|-1,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,74
|0,27
|32,62
|Şekerbank
|0,97
|2,11
|-11,82
|Şişe Cam
|4,94
|0,82
|-9,89
|Şok Marketler
|9,95
|1,63
|-7,44
|T. Halk Bankası
|6,15
|2,50
|-12,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,72
|0,95
|-31,06
|T.S.K.B.
|0,81
|2,53
|0,00
|T.Tuborg
|7,80
|2,23
|-1,69
|Taç Tarım Ürünleri
|4,05
|-0,25
|-19,96
|Tat Gıda
|4,52
|2,73
|18,32
|TAV Havalimanları
|24,96
|-0,64
|13,50
|Taze Kuru Gıda
|5,37
|1,13
|-21,03
|Tek-Art Turizm
|0,73
|0,00
|-14,12
|Tekfen Holding
|25,84
|4,11
|31,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,26
|1,35
|-23,91
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,00
|-7,19
|TGS Dış Ticaret
|3,73
|0,54
|58,72
|Tofaş Oto. Fab.
|19,46
|2,85
|25,46
|Torunlar GMYO
|1,86
|0,00
|23,18
|Trabzon Liman
|7,03
|0,72
|2,20
|Trabzonspor Sportif
|1,02
|0,00
|-25,88
|Trakya Cam
|2,86
|1,78
|-1,00
|Trend GMYO
|1,15
|1,77
|-9,45
|TSKB GMYO
|0,71
|1,43
|-13,41
|Tuğçelik
|2,06
|2,49
|-3,29
|Tukaş
|4,15
|2,98
|150,00
|Turcas Petrol
|1,42
|2,16
|0,71
|Turkcell
|13,28
|-0,23
|9,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|3,30
|-9,56
|Tüpraş
|126,00
|0,24
|20,76
|Türk Hava Yolları
|12,74
|2,66
|-20,92
|Türk Prysmian Kablo
|1,88
|0,53
|9,01
|Türk Telekom
|5,39
|1,32
|38,21
|Türk Traktör
|30,90
|0,26
|-11,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,00
|1,35
|-25,33
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,85
|4,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|2,94
|22,81
|Ulusoy Elektrik
|22,40
|-0,27
|40,35
|Ulusoy Un Sanayi
|2,42
|1,68
|16,35
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,04
|1,96
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,17
|0,00
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,05
|-4,55
|75,00
|Ülker Bisküvi
|18,52
|2,89
|26,24
|Ünye Çimento
|2,66
|1,14
|-23,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|0,73
|-22,47
|Vakıf GMYO
|1,70
|1,80
|-14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|4,76
|2,15
|22,05
|Vakko Tekstil
|2,89
|0,70
|10,80
|Vanet Gıda
|1,68
|0,60
|29,23
|Verusa Holding
|14,72
|-0,54
|-11,33
|Verusaturk Girisim
|3,30
|2,17
|-0,30
|Vestel
|9,77
|0,72
|76,04
|Vestel Beyaz Eşya
|15,47
|2,93
|58,38
|Viking Kağıt
|0,97
|0,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,41
|1,44
|-18,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,62
|3,97
|63,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|1,21
|-10,39
|Yataş
|5,10
|3,66
|14,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|1,12
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|0,00
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,34
|-3,18
|7,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.597,00
|3,88
|18,10
|Yonga Mobilya
|7,70
|2,80
|16,67
|Yünsa
|4,27
|1,43
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,00
|-4,07
(Son)
Kaynak: AA
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