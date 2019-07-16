Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,80
117,86
İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,80
|117,86
|İş Bankası (B)
|17.979,90
|-2,80
|487,54
|İş Bankası (C)
|6,18
|1,48
|36,42
|İş Bankası (Kur.)
|149.790,90
|34,95
|208,20
|İş Fin.Kir.
|2,87
|0,00
|-38,01
|İş Girişim
|2,62
|1,16
|28,43
|İş GMYO
|1,00
|0,00
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,90
|0,00
|57,03
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|40,90
|İşbir Holding
|297,00
|0,41
|115,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|-2,86
|-59,52
|İttifak Holding
|6,80
|5,43
|119,35
|İz Hayvancılık Tarım
|5,09
|4,09
|-22,76
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|1,29
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,60
|1,27
|-22,71
|İzocam
|22,88
|0,79
|6,82
|Jantsa Jant Sanayi
|30,74
|2,47
|19,09
|Kafein Yazılım
|7,17
|2,28
|4,10
|Kapital Yat. Holding
|1,82
|-1,62
|-36,59
|Kaplamin
|3,45
|3,29
|-4,17
|Kardemir (A)
|2,07
|0,49
|20,94
|Kardemir (B)
|2,08
|1,46
|20,86
|Kardemir (D)
|2,15
|1,42
|4,58
|Karel Elektronik
|6,22
|2,81
|49,16
|Karsan Otomotiv
|1,16
|1,75
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,32
|3,94
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,10
|-4,67
|37,84
|Kartonsan
|303,90
|-0,13
|-4,73
|Katmerciler Ekipman
|1,98
|1,02
|-34,19
|Kent Gıda
|121,00
|0,50
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,94
|-2,51
|7,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,86
|1,09
|6,29
|Klimasan Klima
|10,50
|3,96
|170,62
|Koç Holding
|18,23
|1,39
|31,64
|Konfrut Gıda
|30,94
|-0,19
|29,56
|Konya Çimento
|174,50
|0,00
|-1,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,81
|-1,58
|24,83
|Koza Altın
|52,50
|1,16
|2,34
|Koza Madencilik
|6,19
|-0,48
|-14,27
|Körfez GMYO
|1,58
|0,00
|29,51
|Kristal Kola
|0,86
|1,18
|-18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,04
|-0,86
|-7,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,90
|5,29
|74,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|-0,89
|-1,77
|Kütahya Porselen
|4,94
|0,61
|8,57
|Lider Faktoring
|2,00
|1,01
|-11,11
|Link Bilgisayar
|10,24
|2,61
|23,08
|Logo Yazılım
|41,24
|-0,63
|51,95
|Lokman Hekim Sağlık
|3,69
|0,00
|-18,00
|Lüks Kadife
|4,45
|-0,45
|-8,25
|Makina Takım
|1,38
|2,99
|-10,39
|Mardin Çimento
|2,76
|0,73
|-0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|1,61
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|18,03
|0,61
|2,68
|Marshall
|25,10
|1,37
|-0,48
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,66
|-1,49
|13,79
|Mavi Giyim
|40,68
|-0,78
|26,26
|Mazhar Zorlu Holding
|4,66
|-1,06
|22,31
|Mega Polietilen
|1,68
|1,82
|-17,65
|Menderes Tekstil
|0,66
|1,54
|-8,33
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|14,60
|4,29
|143,74
|Merko Gıda
|0,67
|0,00
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,49
|2,76
|41,90
|Metro Holding
|0,94
|-1,05
|23,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|0,00
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|0,86
|-0,85
|Migros Ticaret
|13,88
|1,39
|-6,85
|Milpa
|1,36
|0,74
|-4,85
|Mistral GMYO
|1,12
|2,75
|-26,80
|MLP Sağlık
|10,36
|-0,58
|-3,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|2,94
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,51
|0,67
|-18,82
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,61
|0,63
|-17,86
|Netaş Telekom.
|6,89
|3,61
|6,66
|Niğbaş Niğde Beton
|9,75
|0,52
|143,75
|Nuh Çimento
|6,18
|0,32
|-10,82
|Nurol GMYO
|2,33
|-1,27
|10,95
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,75
|-4,12
|Olmuksan-IP
|3,25
|-0,31
|-3,56
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|-0,31
|3,21
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|5,45
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,28
|4,07
|-25,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,98
|1,03
|-9,26
|Otokar
|117,70
|1,90
|37,04
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|-29,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,85
|1,09
|81,37
|Özak GMYO
|1,52
|0,00
|4,89
|Özbal Çelik Boru
|1,17
|0,86
|-15,22
|Özderici GMYO
|0,69
|1,47
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,93
|1,38
|20,20
|Panora GMYO
|4,12
|-1,20
|12,05
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|1,15
|9,13
|Parsan
|14,34
|-1,31
|63,70
|Pegasus
|48,02
|4,53
|109,51
|Peker GMYO
|3,91
|0,00
|-52,46
|Penguen Gıda
|1,43
|2,88
|32,41
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,23
|0,65
|2,01
|Petkim
|3,89
|0,78
|-1,21
|Petrokent Turizm
|74,00
|-0,47
|7,71
|Pınar Et ve Un
|6,20
|0,32
|39,74
|Pınar Su
|1,28
|0,79
|2,40
|Pınar Süt
|6,65
|-1,48
|6,97
|Plastikkart
|2,85
|0,35
|5,56
|Polisan Holding
|2,14
|1,42
|-29,02
|Politeknik Metal
|54,90
|0,64
|56,56
|Prizma Press Matbaacılık
|2,29
|0,88
|47,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.038,10
|0,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,36
|-0,23
|-35,88
|QNB Finansbank
|6,72
|1,51
|-25,42
|Ral Yatırım Holding
|4,72
|0,43
|156,52
|Ray Sigorta
|2,18
|-0,46
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,79
|3,95
|14,49
|Reysaş Lojistik
|0,74
|1,37
|0,00
|Rhea Girişim
|0,82
|0,00
|24,24
|Rodrigo Tekstil
|4,13
|16,67
|117,37
|Royal Halı
|0,82
|0,00
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,79
|-26,44
|Sabancı Holding
|9,14
|2,35
|26,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,88
|2,17
|21,27
|Salix Yatırım Holding
|3,91
|7,12
|1,56
|Sanel Mühendislik
|3,64
|0,55
|66,97
|Sanifoam Sünger
|1,64
|1,86
|31,20
|Sanko Pazarlama
|1,92
|0,00
|-3,23
|Saray Matbaacılık
|1,17
|2,63
|17,00
|Sarkuysan
|3,29
|1,23
|4,69
|Sasa Polyester
|6,19
|-0,16
|7,73
|Say Reklamcılık
|0,87
|0,00
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,50
|1,21
|-15,54
|Selçuk Ecza Deposu
|4,41
|-0,90
|62,22
|Selçuk Gıda
|1,73
|11,61
|30,08
|Senkron Güvenlik
|4,01
|1,78
|301,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,54
|8,09
|30,26
|Servet GMYO
|4,32
|0,70
|-8,09
|Seyitler Kimya
|5,68
|-2,07
|47,53
|Silverline Endüstri
|1,10
|0,92
|-17,91
|Sinpaş GMYO
|0,59
|1,72
|59,46
|Smartiks Yazılım
|2,67
|3,89
|Soda Sanayii
|6,16
|1,99
|-8,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,98
|1,90
|25,80
|Söktaş
|1,50
|2,04
|18,11
|Sönmez Filament
|4,42
|4,00
|41,67
|Sönmez Pamuklu
|3,42
|0,00
|9,62
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|2,07
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,73
|-0,27
|32,27
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-13,64
|Şişe Cam
|4,90
|3,38
|-10,62
|Şok Marketler
|9,79
|1,14
|-8,93
|T. Halk Bankası
|6,00
|2,39
|-14,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,61
|0,78
|-31,70
|T.S.K.B.
|0,79
|0,00
|-2,47
|T.Tuborg
|7,63
|-1,42
|-3,83
|Taç Tarım Ürünleri
|4,06
|3,84
|-19,76
|Tat Gıda
|4,40
|1,62
|15,18
|TAV Havalimanları
|25,12
|3,37
|14,23
|Taze Kuru Gıda
|5,31
|-0,38
|-21,91
|Tek-Art Turizm
|0,73
|1,39
|-14,12
|Tekfen Holding
|24,82
|4,55
|26,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,23
|0,90
|-24,92
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,35
|-7,19
|TGS Dış Ticaret
|3,71
|0,54
|57,87
|Tofaş Oto. Fab.
|18,92
|3,11
|21,97
|Torunlar GMYO
|1,86
|0,00
|23,18
|Trabzon Liman
|6,98
|0,00
|1,47
|Trabzonspor Sportif
|1,02
|2,00
|-25,88
|Trakya Cam
|2,81
|2,93
|-2,73
|Trend GMYO
|1,13
|0,00
|-11,02
|TSKB GMYO
|0,70
|0,00
|-14,63
|Tuğçelik
|2,01
|0,00
|-5,63
|Tukaş
|4,03
|-2,18
|142,77
|Turcas Petrol
|1,39
|1,46
|-1,42
|Turkcell
|13,31
|0,08
|9,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,94
|1,29
|-12,44
|Tüpraş
|125,70
|1,37
|20,48
|Türk Hava Yolları
|12,41
|3,85
|-22,97
|Türk Prysmian Kablo
|1,87
|0,00
|8,43
|Türk Telekom
|5,32
|0,38
|36,41
|Türk Traktör
|30,82
|0,39
|-11,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,68
|-0,34
|-26,32
|Ufuk Yatırım
|1,18
|4,42
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|0,74
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|22,46
|-2,01
|40,73
|Ulusoy Un Sanayi
|2,38
|1,71
|14,42
|Umpaş Holding
|0,43
|7,50
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,02
|0,99
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,17
|0,63
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,10
|4,76
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,00
|1,98
|22,70
|Ünye Çimento
|2,63
|3,95
|-24,21
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|0,74
|-23,03
|Vakıf GMYO
|1,67
|1,83
|-16,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|-2,33
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|4,66
|-1,06
|19,49
|Vakko Tekstil
|2,87
|1,41
|10,03
|Vanet Gıda
|1,67
|-1,76
|28,46
|Verusa Holding
|14,80
|-0,13
|-10,84
|Verusaturk Girisim
|3,23
|1,25
|-2,42
|Vestel
|9,70
|-0,92
|74,77
|Vestel Beyaz Eşya
|15,03
|-3,09
|53,88
|Viking Kağıt
|0,97
|1,04
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,39
|0,72
|-19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,52
|2,44
|57,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,47
|0,41
|-11,47
|Yataş
|4,92
|4,24
|10,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|0,00
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,68
|20,00
|10,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.499,90
|-0,99
|13,68
|Yonga Mobilya
|7,49
|4,03
|13,48
|Yünsa
|4,21
|0,24
|0,84
|Zorlu Enerji
|1,18
|2,61
|-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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