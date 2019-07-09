Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.489,80 284,51 İş Bankası (B) 19.450,00 -0,25 535,58 İş Bankası (C) 6,27 -3,39 38,41 İş Bankası (Kur.) 147.900,00 204,31 İş Fin.Kir. 2,70 -4,59 -41,68 İş Girişim 2,60 -3,35 27,45 İş GMYO 0,99 -2,94 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,88 -0,35 55,94 İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90 İşbir Holding 296,00 -1,00 114,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33 İttifak Holding 5,99 -0,99 93,23 İz Hayvancılık Tarım 4,93 -4,46 -25,19 İzmir Demir Çelik 1,57 -3,68 -5,42 İzmir Fırça 1,63 0,00 -21,26 İzocam 22,92 -1,21 7,00 Jantsa Jant Sanayi 29,70 -1,00 15,06 Kafein Yazılım 6,96 -3,33 1,05 Kapital Yat. Holding 1,94 -2,51 -32,40 Kaplamin 3,35 -0,59 -6,94 Kardemir (A) 2,04 -3,32 19,18 Kardemir (B) 2,03 -3,33 17,95 Kardemir (D) 2,10 -4,11 2,15 Karel Elektronik 5,98 -3,55 43,41 Karsan Otomotiv 1,18 -4,84 -7,81 Karsu Tekstil 1,30 3,17 4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 3,46 45,41 Kartonsan 306,10 -1,51 -4,04 Katmerciler Ekipman 2,10 -3,67 -30,20 Kent Gıda 121,00 -1,63 1,68 Kerevitaş Gıda 1,95 4,28 8,33 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,83 -6,15 4,57 Klimasan Klima 10,27 0,59 164,70 Koç Holding 17,46 -1,02 26,08 Konfrut Gıda 31,42 -0,63 31,57 Konya Çimento 172,10 -3,10 -3,31 Kordsa Teknik Tekstil 11,62 -1,86 22,82 Koza Altın 49,70 -1,09 -3,12 Koza Madencilik 6,04 -3,97 -16,34 Körfez GMYO 1,61 -2,42 31,97 Kristal Kola 0,85 -2,30 -19,05 Kron Telekomünikasyon 8,10 -1,82 -6,90 Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 -15,48 38,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -3,42 0,00 Kütahya Porselen 4,88 -1,01 7,25 Lider Faktoring 2,00 -1,48 -11,11 Link Bilgisayar 9,89 -2,27 18,87 Logo Yazılım 41,32 0,73 52,25 Lokman Hekim Sağlık 3,75 -0,27 -16,67 Lüks Kadife 4,56 2,93 -5,98 Makina Takım 1,28 -2,29 -16,88 Mardin Çimento 2,70 -1,82 -2,77 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61 Marmaris Altınyunus 18,00 -1,48 2,51 Marshall 25,28 -1,71 0,24 Martı GMYO 0,61 -1,61 -6,15 Martı Otel 0,68 3,03 17,24 Mavi Giyim 40,54 -1,12 25,82 Mazhar Zorlu Holding 4,80 -1,44 25,98 Mega Polietilen 1,64 -2,96 -19,61 Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -8,33 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 13,00 1,96 117,03 Merko Gıda 0,67 -4,29 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,39 0,72 32,38 Metro Holding 0,97 -2,02 27,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 -3,51 0,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -1,65 0,85 Migros Ticaret 13,92 -2,38 -6,58 Milpa 1,36 -4,23 -4,85 Mistral GMYO 1,13 -1,74 -26,14 MLP Sağlık 10,08 -5,97 -5,79 MMC San. ve Tic. Yat. 1,09 -2,68 -0,91 Mondi Tire Kutsan 1,52 -1,30 -18,28 Net Holding 1,63 -4,68 -16,84 Netaş Telekom. 6,61 -4,20 2,32 Niğbaş Niğde Beton 9,45 0,00 136,25 Nuh Çimento 6,21 -0,96 -10,39 Nurol GMYO 2,30 -2,13 9,52 Odaş Elektrik 1,37 -4,86 -2,70 Olmuksan-IP 3,31 -0,90 -1,78 Orge Enerji Elektrik 3,22 -2,72 3,21 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 0,00 Osmanlı Menkul 1,25 0,00 -27,33 Ostim Endüstriyel Yat 0,98 -3,92 -9,26 Otokar 110,30 -1,52 28,42 Oyak Yat. Ort. 1,11 0,00 -29,89 Oylum Sınai Yatırımlar 2,00 4,71 96,08 Özak GMYO 2,27 -2,99 7,58 Özbal Çelik Boru 1,11 -3,48 -19,57 Özderici GMYO 0,68 -4,23 -71,06 Özerden Plastik 2,96 1,02 21,43 Panora GMYO 4,20 0,00 14,23 Park Elek.Madencilik 2,63 0,77 9,13 Parsan 14,70 0,55 67,81 Pegasus 46,38 -2,64 102,36 Peker GMYO 3,93 -3,44 -52,22 Penguen Gıda 1,41 -3,42 30,56 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,03 -1,47 -1,27 Petkim 3,78 -4,06 -4,00 Petrokent Turizm 75,25 -0,99 9,53 Pınar Et ve Un 6,09 1,00 37,26 Pınar Su 1,28 0,00 2,40 Pınar Süt 6,60 -3,51 6,16 Plastikkart 2,90 -2,68 7,41 Polisan Holding 2,11 -2,31 -30,01 Politeknik Metal 54,80 0,64 56,27 Prizma Press Matbaacılık 2,18 4,31 40,65 QNB Finans Fin. Kir. 4,38 1,86 -35,59 QNB Finansbank 6,71 -2,47 -25,53 Ral Yatırım Holding 4,90 -1,01 166,30 Ray Sigorta 2,22 -2,20 59,71 Reysaş GMYO 0,75 -3,85 8,70 Reysaş Lojistik 0,71 -1,39 -4,05 Rhea Girişim 0,81 -2,41 22,73 Rodrigo Tekstil 3,47 -4,41 82,63 Royal Halı 0,85 -3,41 -14,14 RTA Laboratuvarları 1,29 -3,01 -25,86 Sabancı Holding 8,87 -4,52 22,64 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -2,70 16,11 Salix Yatırım Holding 3,70 -5,13 -3,90 Sanel Mühendislik 3,65 0,00 67,43 Sanifoam Sünger 1,64 -2,96 31,20 Sanko Pazarlama 1,96 -2,49 -1,21 Saray Matbaacılık 1,15 -3,36 15,00 Sarkuysan 3,24 -0,61 3,09 Sasa Polyester 6,60 -4,21 14,86 Say Reklamcılık 0,85 4,94 -9,57 Sekuro Plastik 2,50 -5,66 -15,54 Selçuk Ecza Deposu 4,40 -3,51 61,86 Selçuk Gıda 1,73 0,58 30,08 Senkron Güvenlik 4,75 -2,06 375,00 Serve Film Prodüksiyon 2,29 -11,92 17,44 Servet GMYO 4,70 2,17 0,00 Seyitler Kimya 5,90 0,68 53,25 Silverline Endüstri 1,09 -1,80 -18,66 Sinpaş GMYO 0,67 0,00 81,08 Smartiks Yazılım 2,51 -2,71 Soda Sanayii 6,11 -1,61 -9,69 Sodaş Sodyum Sanayii 7,23 3,29 30,31 Söktaş 1,44 -5,26 13,39 Sönmez Filament 4,22 1,69 35,26 Sönmez Pamuklu 3,50 2,94 12,18 Sumaş Suni Tahta 6,80 -1,45 -2,86 Şeker Fin. Kir. 3,75 1,90 32,98 Şekerbank 0,96 -3,03 -12,73 Şişe Cam 4,76 -3,05 -13,17 Şok Marketler 9,45 -3,18 -12,09 T. Halk Bankası 5,83 -4,27 -16,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,72 0,17 -31,06 T.S.K.B. 0,77 -3,75 -4,94 T.Tuborg 7,71 -0,39 -2,82 Taç Tarım Ürünleri 4,00 -3,15 -20,95 Tat Gıda 4,48 0,45 17,28 TAV Havalimanları 24,22 -1,22 10,14 Taze Kuru Gıda 5,42 0,37 -20,29 Tek-Art Turizm 0,76 1,33 -10,59 Tekfen Holding 24,10 -4,06 22,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,32 2,65 -21,89 Temapol Polimer Plastik 2,83 -1,39 -7,52 TGS Dış Ticaret 3,85 -0,52 63,83 Tofaş Oto. Fab. 19,20 -1,34 23,78 Torunlar GMYO 1,87 -4,59 23,84 Trabzon Liman 7,06 -2,89 2,64 Trabzonspor Sportif 1,00 -4,76 -27,33 Trakya Cam 2,74 -4,20 -5,15 Trend GMYO 1,12 0,90 -11,81 TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20 Tuğçelik 1,99 -3,40 -6,57 Tukaş 4,25 -3,85 156,02 Turcas Petrol 1,36 -2,16 -3,55 Turkcell 12,75 1,43 4,77 Tümosan Motor ve Traktör 3,88 -2,76 -13,78 Tüpraş 115,40 2,03 10,60 Türk Hava Yolları 12,27 -5,18 -23,84 Türk Prysmian Kablo 1,93 0,52 11,91 Türk Telekom 5,02 -3,28 28,72 Türk Traktör 30,92 -5,62 -11,40 Türker Proje Gayrimenkul 24,82 0,08 -22,78 Ufuk Yatırım 1,15 0,00 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -1,44 20,18 Ulusoy Elektrik 21,28 -2,39 33,33 Ulusoy Un Sanayi 2,31 -3,35 11,06 Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45 Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41 Utopya Turizm 3,13 5,39 -23,66 Uzertaş Boya 0,99 -2,94 65,00 Ülker Bisküvi 18,20 -3,86 24,06 Ünye Çimento 2,66 -3,27 -23,34 Vakıf Fin. Kir. 1,37 -5,52 -23,03 Vakıf GMYO 1,68 -4,00 -15,58 Vakıf Yat. Ort. 1,29 -3,01 -15,13 Vakıflar Bankası 4,52 -4,64 15,90 Vakko Tekstil 2,82 -1,05 8,11 Vanet Gıda 1,71 -4,47 31,54 Verusa Holding 15,00 -2,60 -9,64 Verusaturk Girisim 3,17 -1,86 -4,23 Vestel 9,74 -8,37 75,50 Vestel Beyaz Eşya 15,86 -5,65 62,37 Viking Kağıt 0,98 -2,97 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -2,76 -18,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 -2,72 56,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -10,75 Yataş 4,65 -0,85 4,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -2,22 -6,38 Yeni Gimat GMYO 8,12 0,12 13,08 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,59 -3,62 -0,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.679,90 2,10 21,87 Yonga Mobilya 7,50 -7,86 13,64 Yünsa 4,27 0,47 2,28 Zorlu Enerji 1,15 -4,17 -6,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)