Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.489,80 284,51
İş Bankası (B) 19.450,00 -0,25 535,58
İş Bankası (C) 6,27 -3,39 38,41
İş Bankası (Kur.) 147.900,00 204,31
İş Fin.Kir. 2,70 -4,59 -41,68
İş Girişim 2,60 -3,35 27,45
İş GMYO 0,99 -2,94 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,88 -0,35 55,94
İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90
İşbir Holding 296,00 -1,00 114,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33
İttifak Holding 5,99 -0,99 93,23
İz Hayvancılık Tarım 4,93 -4,46 -25,19
İzmir Demir Çelik 1,57 -3,68 -5,42
İzmir Fırça 1,63 0,00 -21,26
İzocam 22,92 -1,21 7,00
Jantsa Jant Sanayi 29,70 -1,00 15,06
Kafein Yazılım 6,96 -3,33 1,05
Kapital Yat. Holding 1,94 -2,51 -32,40
Kaplamin 3,35 -0,59 -6,94
Kardemir (A) 2,04 -3,32 19,18
Kardemir (B) 2,03 -3,33 17,95
Kardemir (D) 2,10 -4,11 2,15
Karel Elektronik 5,98 -3,55 43,41
Karsan Otomotiv 1,18 -4,84 -7,81
Karsu Tekstil 1,30 3,17 4,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 3,46 45,41
Kartonsan 306,10 -1,51 -4,04
Katmerciler Ekipman 2,10 -3,67 -30,20
Kent Gıda 121,00 -1,63 1,68
Kerevitaş Gıda 1,95 4,28 8,33
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,83 -6,15 4,57
Klimasan Klima 10,27 0,59 164,70
Koç Holding 17,46 -1,02 26,08
Konfrut Gıda 31,42 -0,63 31,57
Konya Çimento 172,10 -3,10 -3,31
Kordsa Teknik Tekstil 11,62 -1,86 22,82
Koza Altın 49,70 -1,09 -3,12
Koza Madencilik 6,04 -3,97 -16,34
Körfez GMYO 1,61 -2,42 31,97
Kristal Kola 0,85 -2,30 -19,05
Kron Telekomünikasyon 8,10 -1,82 -6,90
Kuştur Kuşadası Turizm 19,00 -15,48 38,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -3,42 0,00
Kütahya Porselen 4,88 -1,01 7,25
Lider Faktoring 2,00 -1,48 -11,11
Link Bilgisayar 9,89 -2,27 18,87
Logo Yazılım 41,32 0,73 52,25
Lokman Hekim Sağlık 3,75 -0,27 -16,67
Lüks Kadife 4,56 2,93 -5,98
Makina Takım 1,28 -2,29 -16,88
Mardin Çimento 2,70 -1,82 -2,77
Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61
Marmaris Altınyunus 18,00 -1,48 2,51
Marshall 25,28 -1,71 0,24
Martı GMYO 0,61 -1,61 -6,15
Martı Otel 0,68 3,03 17,24
Mavi Giyim 40,54 -1,12 25,82
Mazhar Zorlu Holding 4,80 -1,44 25,98
Mega Polietilen 1,64 -2,96 -19,61
Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -8,33
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 13,00 1,96 117,03
Merko Gıda 0,67 -4,29 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,39 0,72 32,38
Metro Holding 0,97 -2,02 27,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 -3,51 0,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -1,65 0,85
Migros Ticaret 13,92 -2,38 -6,58
Milpa 1,36 -4,23 -4,85
Mistral GMYO 1,13 -1,74 -26,14
MLP Sağlık 10,08 -5,97 -5,79
MMC San. ve Tic. Yat. 1,09 -2,68 -0,91
Mondi Tire Kutsan 1,52 -1,30 -18,28
Net Holding 1,63 -4,68 -16,84
Netaş Telekom. 6,61 -4,20 2,32
Niğbaş Niğde Beton 9,45 0,00 136,25
Nuh Çimento 6,21 -0,96 -10,39
Nurol GMYO 2,30 -2,13 9,52
Odaş Elektrik 1,37 -4,86 -2,70
Olmuksan-IP 3,31 -0,90 -1,78
Orge Enerji Elektrik 3,22 -2,72 3,21
Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 0,00
Osmanlı Menkul 1,25 0,00 -27,33
Ostim Endüstriyel Yat 0,98 -3,92 -9,26
Otokar 110,30 -1,52 28,42
Oyak Yat. Ort. 1,11 0,00 -29,89
Oylum Sınai Yatırımlar 2,00 4,71 96,08
Özak GMYO 2,27 -2,99 7,58
Özbal Çelik Boru 1,11 -3,48 -19,57
Özderici GMYO 0,68 -4,23 -71,06
Özerden Plastik 2,96 1,02 21,43
Panora GMYO 4,20 0,00 14,23
Park Elek.Madencilik 2,63 0,77 9,13
Parsan 14,70 0,55 67,81
Pegasus 46,38 -2,64 102,36
Peker GMYO 3,93 -3,44 -52,22
Penguen Gıda 1,41 -3,42 30,56
Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36
Pergamon Dış Ticaret 6,03 -1,47 -1,27
Petkim 3,78 -4,06 -4,00
Petrokent Turizm 75,25 -0,99 9,53
Pınar Et ve Un 6,09 1,00 37,26
Pınar Su 1,28 0,00 2,40
Pınar Süt 6,60 -3,51 6,16
Plastikkart 2,90 -2,68 7,41
Polisan Holding 2,11 -2,31 -30,01
Politeknik Metal 54,80 0,64 56,27
Prizma Press Matbaacılık 2,18 4,31 40,65
QNB Finans Fin. Kir. 4,38 1,86 -35,59
QNB Finansbank 6,71 -2,47 -25,53
Ral Yatırım Holding 4,90 -1,01 166,30
Ray Sigorta 2,22 -2,20 59,71
Reysaş GMYO 0,75 -3,85 8,70
Reysaş Lojistik 0,71 -1,39 -4,05
Rhea Girişim 0,81 -2,41 22,73
Rodrigo Tekstil 3,47 -4,41 82,63
Royal Halı 0,85 -3,41 -14,14
RTA Laboratuvarları 1,29 -3,01 -25,86
Sabancı Holding 8,87 -4,52 22,64
Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -2,70 16,11
Salix Yatırım Holding 3,70 -5,13 -3,90
Sanel Mühendislik 3,65 0,00 67,43
Sanifoam Sünger 1,64 -2,96 31,20
Sanko Pazarlama 1,96 -2,49 -1,21
Saray Matbaacılık 1,15 -3,36 15,00
Sarkuysan 3,24 -0,61 3,09
Sasa Polyester 6,60 -4,21 14,86
Say Reklamcılık 0,85 4,94 -9,57
Sekuro Plastik 2,50 -5,66 -15,54
Selçuk Ecza Deposu 4,40 -3,51 61,86
Selçuk Gıda 1,73 0,58 30,08
Senkron Güvenlik 4,75 -2,06 375,00
Serve Film Prodüksiyon 2,29 -11,92 17,44
Servet GMYO 4,70 2,17 0,00
Seyitler Kimya 5,90 0,68 53,25
Silverline Endüstri 1,09 -1,80 -18,66
Sinpaş GMYO 0,67 0,00 81,08
Smartiks Yazılım 2,51 -2,71
Soda Sanayii 6,11 -1,61 -9,69
Sodaş Sodyum Sanayii 7,23 3,29 30,31
Söktaş 1,44 -5,26 13,39
Sönmez Filament 4,22 1,69 35,26
Sönmez Pamuklu 3,50 2,94 12,18
Sumaş Suni Tahta 6,80 -1,45 -2,86
Şeker Fin. Kir. 3,75 1,90 32,98
Şekerbank 0,96 -3,03 -12,73
Şişe Cam 4,76 -3,05 -13,17
Şok Marketler 9,45 -3,18 -12,09
T. Halk Bankası 5,83 -4,27 -16,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,72 0,17 -31,06
T.S.K.B. 0,77 -3,75 -4,94
T.Tuborg 7,71 -0,39 -2,82
Taç Tarım Ürünleri 4,00 -3,15 -20,95
Tat Gıda 4,48 0,45 17,28
TAV Havalimanları 24,22 -1,22 10,14
Taze Kuru Gıda 5,42 0,37 -20,29
Tek-Art Turizm 0,76 1,33 -10,59
Tekfen Holding 24,10 -4,06 22,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,32 2,65 -21,89
Temapol Polimer Plastik 2,83 -1,39 -7,52
TGS Dış Ticaret 3,85 -0,52 63,83
Tofaş Oto. Fab. 19,20 -1,34 23,78
Torunlar GMYO 1,87 -4,59 23,84
Trabzon Liman 7,06 -2,89 2,64
Trabzonspor Sportif 1,00 -4,76 -27,33
Trakya Cam 2,74 -4,20 -5,15
Trend GMYO 1,12 0,90 -11,81
TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20
Tuğçelik 1,99 -3,40 -6,57
Tukaş 4,25 -3,85 156,02
Turcas Petrol 1,36 -2,16 -3,55
Turkcell 12,75 1,43 4,77
Tümosan Motor ve Traktör 3,88 -2,76 -13,78
Tüpraş 115,40 2,03 10,60
Türk Hava Yolları 12,27 -5,18 -23,84
Türk Prysmian Kablo 1,93 0,52 11,91
Türk Telekom 5,02 -3,28 28,72
Türk Traktör 30,92 -5,62 -11,40
Türker Proje Gayrimenkul 24,82 0,08 -22,78
Ufuk Yatırım 1,15 0,00 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -1,44 20,18
Ulusoy Elektrik 21,28 -2,39 33,33
Ulusoy Un Sanayi 2,31 -3,35 11,06
Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45
Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41
Utopya Turizm 3,13 5,39 -23,66
Uzertaş Boya 0,99 -2,94 65,00
Ülker Bisküvi 18,20 -3,86 24,06
Ünye Çimento 2,66 -3,27 -23,34
Vakıf Fin. Kir. 1,37 -5,52 -23,03
Vakıf GMYO 1,68 -4,00 -15,58
Vakıf Yat. Ort. 1,29 -3,01 -15,13
Vakıflar Bankası 4,52 -4,64 15,90
Vakko Tekstil 2,82 -1,05 8,11
Vanet Gıda 1,71 -4,47 31,54
Verusa Holding 15,00 -2,60 -9,64
Verusaturk Girisim 3,17 -1,86 -4,23
Vestel 9,74 -8,37 75,50
Vestel Beyaz Eşya 15,86 -5,65 62,37
Viking Kağıt 0,98 -2,97 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -2,76 -18,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,50 -2,72 56,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -10,75
Yataş 4,65 -0,85 4,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -2,22 -6,38
Yeni Gimat GMYO 8,12 0,12 13,08
Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,59 -3,62 -0,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.679,90 2,10 21,87
Yonga Mobilya 7,50 -7,86 13,64
Yünsa 4,27 0,47 2,28
Zorlu Enerji 1,15 -4,17 -6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
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