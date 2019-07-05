Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.489,80
|284,51
|İş Bankası (B)
|20.750,00
|-2,63
|578,06
|İş Bankası (C)
|6,60
|4,76
|45,70
|İş Bankası (Kur.)
|169.168,90
|-10,02
|248,07
|İş Fin.Kir.
|2,92
|-1,35
|-36,93
|İş Girişim
|2,74
|2,24
|34,31
|İş GMYO
|1,01
|-0,98
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,89
|0,70
|56,48
|İş Yat. Ort.
|1,05
|1,94
|42,26
|İşbir Holding
|289,90
|7,37
|110,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,06
|0,00
|95,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,26
|0,57
|-20,18
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|-0,61
|-1,20
|İzmir Fırça
|1,64
|-0,61
|-20,77
|İzocam
|23,04
|-0,09
|7,56
|Jantsa Jant Sanayi
|30,20
|-0,20
|17,00
|Kafein Yazılım
|7,16
|-0,83
|3,95
|Kapital Yat. Holding
|1,95
|-1,52
|-32,06
|Kaplamin
|3,40
|0,59
|-5,56
|Kardemir (A)
|2,14
|-0,47
|25,03
|Kardemir (B)
|2,12
|-1,40
|23,18
|Kardemir (D)
|2,21
|-1,34
|7,50
|Karel Elektronik
|6,29
|-1,26
|50,84
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-0,79
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,27
|-1,55
|1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,24
|-2,78
|41,62
|Kartonsan
|311,10
|-1,02
|-2,47
|Katmerciler Ekipman
|2,10
|-2,33
|-30,20
|Kent Gıda
|122,70
|-0,32
|3,11
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|0,00
|3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,94
|2,65
|10,86
|Klimasan Klima
|9,20
|-1,71
|137,12
|Koç Holding
|17,76
|-0,17
|28,24
|Konfrut Gıda
|31,90
|-1,05
|33,58
|Konya Çimento
|181,00
|-0,60
|1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,89
|-0,59
|25,67
|Koza Altın
|49,34
|-3,73
|-3,82
|Koza Madencilik
|6,27
|-3,83
|-13,16
|Körfez GMYO
|1,62
|-2,41
|32,79
|Kristal Kola
|0,86
|-1,15
|-18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,44
|-1,29
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,50
|-4,66
|64,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,97
|-0,60
|9,23
|Lider Faktoring
|2,05
|0,99
|-8,89
|Link Bilgisayar
|10,25
|3,54
|23,20
|Logo Yazılım
|41,02
|0,00
|51,14
|Lokman Hekim Sağlık
|3,83
|-1,29
|-14,89
|Lüks Kadife
|4,69
|1,52
|-3,30
|Makina Takım
|1,27
|0,00
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,75
|-0,36
|-0,97
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,60
|0,00
|5,92
|Marshall
|25,92
|-0,08
|2,78
|Martı GMYO
|0,63
|0,00
|-3,08
|Martı Otel
|0,64
|-1,54
|10,34
|Mavi Giyim
|41,50
|0,92
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|4,96
|-0,40
|30,18
|Mega Polietilen
|1,72
|1,18
|-15,69
|Menderes Tekstil
|0,67
|-1,47
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,40
|2,14
|107,01
|Merko Gıda
|0,70
|2,94
|-30,69
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|-1,55
|20,95
|Metro Holding
|0,99
|-1,00
|30,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,00
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-1,61
|3,39
|Migros Ticaret
|14,42
|-0,76
|-3,22
|Milpa
|1,42
|0,71
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,12
|0,90
|-26,80
|MLP Sağlık
|11,30
|-0,79
|5,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,07
|-2,73
|-2,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|-0,65
|-17,20
|Net Holding
|1,72
|0,00
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,07
|-1,39
|9,44
|Niğbaş Niğde Beton
|9,36
|0,43
|134,00
|Nuh Çimento
|6,29
|-1,72
|-9,24
|Nurol GMYO
|2,32
|-1,69
|10,48
|Odaş Elektrik
|1,48
|-0,67
|5,11
|Olmuksan-IP
|3,40
|-1,45
|0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-0,30
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-0,83
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,24
|0,00
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|-0,97
|-5,56
|Otokar
|112,30
|-2,09
|30,75
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|-1,75
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,77
|-1,67
|73,53
|Özak GMYO
|2,37
|-0,84
|12,32
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|-0,86
|-16,67
|Özderici GMYO
|0,72
|1,41
|-69,36
|Özerden Plastik
|2,98
|0,00
|22,25
|Panora GMYO
|4,24
|1,68
|15,32
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|0,39
|7,88
|Parsan
|14,82
|0,14
|69,18
|Pegasus
|46,52
|-1,36
|102,97
|Peker GMYO
|4,04
|-0,49
|-50,88
|Penguen Gıda
|1,48
|1,37
|37,04
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,21
|-0,16
|1,68
|Petkim
|4,01
|-1,23
|1,84
|Petrokent Turizm
|74,80
|-1,19
|8,88
|Pınar Et ve Un
|5,98
|-0,17
|34,78
|Pınar Su
|1,28
|-0,78
|2,40
|Pınar Süt
|6,92
|0,58
|11,31
|Plastikkart
|3,00
|0,67
|11,11
|Polisan Holding
|2,21
|-0,45
|-26,70
|Politeknik Metal
|55,55
|-0,98
|58,41
|Prizma Press Matbaacılık
|2,07
|-0,96
|33,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,43
|5,98
|-34,85
|QNB Finansbank
|6,95
|1,76
|-22,86
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|1,46
|165,22
|Ray Sigorta
|2,21
|1,38
|58,99
|Reysaş GMYO
|0,80
|-1,23
|15,94
|Reysaş Lojistik
|0,73
|0,00
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,83
|-3,49
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|3,76
|0,53
|97,89
|Royal Halı
|0,86
|6,17
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|3,10
|-23,56
|Sabancı Holding
|9,11
|1,45
|25,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,78
|0,56
|14,82
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|-6,49
|-6,49
|Sanel Mühendislik
|3,65
|0,00
|67,43
|Sanifoam Sünger
|1,71
|0,00
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,24
|0,90
|1,61
|Saray Matbaacılık
|1,15
|-2,54
|15,00
|Sarkuysan
|3,28
|-0,91
|4,37
|Sasa Polyester
|6,79
|-1,02
|18,17
|Say Reklamcılık
|0,81
|-1,22
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,64
|0,38
|-10,81
|Selçuk Ecza Deposu
|4,46
|-2,19
|64,06
|Selçuk Gıda
|1,72
|1,18
|29,32
|Senkron Güvenlik
|4,57
|-10,57
|357,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,59
|4,86
|32,82
|Servet GMYO
|4,64
|0,43
|-1,28
|Seyitler Kimya
|5,95
|0,00
|54,55
|Silverline Endüstri
|1,12
|-0,88
|-16,42
|Sinpaş GMYO
|0,68
|3,03
|83,78
|Smartiks Yazılım
|2,63
|-0,75
|Soda Sanayii
|6,40
|-1,08
|-5,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|0,00
|26,16
|Söktaş
|1,44
|2,86
|13,39
|Sönmez Filament
|4,23
|4,44
|35,58
|Sönmez Pamuklu
|3,45
|0,00
|10,58
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|-0,73
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,73
|0,81
|32,27
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-10,00
|Şişe Cam
|5,06
|-2,13
|-7,70
|Şok Marketler
|9,74
|0,72
|-9,40
|T. Halk Bankası
|6,07
|3,23
|-13,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,77
|-0,25
|-30,76
|T.S.K.B.
|0,82
|3,80
|1,23
|T.Tuborg
|7,76
|0,91
|-2,19
|Taç Tarım Ürünleri
|4,20
|0,96
|-17,00
|Tat Gıda
|4,44
|-1,33
|16,23
|TAV Havalimanları
|24,88
|-2,81
|13,14
|Taze Kuru Gıda
|5,53
|3,17
|-18,68
|Tek-Art Turizm
|0,75
|0,00
|-11,76
|Tekfen Holding
|25,08
|-1,49
|27,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,34
|-0,43
|-21,21
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|-0,35
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,85
|0,79
|63,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,12
|-2,20
|23,26
|Torunlar GMYO
|1,97
|-1,01
|30,46
|Trabzon Liman
|7,29
|-1,22
|5,98
|Trabzonspor Sportif
|1,09
|4,81
|-20,79
|Trakya Cam
|2,92
|-0,68
|1,08
|Trend GMYO
|1,10
|-2,65
|-13,39
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,06
|-0,48
|-3,29
|Tukaş
|4,27
|-2,51
|157,23
|Turcas Petrol
|1,41
|-2,76
|0,00
|Turkcell
|12,83
|-2,88
|5,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,06
|-0,73
|-9,78
|Tüpraş
|114,60
|-0,78
|9,84
|Türk Hava Yolları
|13,34
|-0,52
|-17,19
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|7,73
|13,07
|Türk Telekom
|5,28
|-1,49
|35,38
|Türk Traktör
|33,00
|0,00
|-5,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,92
|0,40
|-22,46
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,87
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|0,00
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|20,72
|0,10
|29,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|0,44
|10,10
|Umpaş Holding
|0,39
|5,41
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,04
|-0,95
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,04
|-1,94
|-25,85
|Uzertaş Boya
|1,02
|-4,67
|70,00
|Ülker Bisküvi
|18,98
|0,96
|29,38
|Ünye Çimento
|2,81
|-3,10
|-19,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|0,69
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,00
|-12,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|-11,84
|Vakıflar Bankası
|4,88
|1,88
|25,13
|Vakko Tekstil
|2,88
|0,00
|10,41
|Vanet Gıda
|1,80
|0,56
|38,46
|Verusa Holding
|16,52
|-4,12
|-0,48
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-1,85
|-3,63
|Vestel
|11,24
|1,44
|102,52
|Vestel Beyaz Eşya
|17,35
|-1,70
|77,63
|Viking Kağıt
|1,02
|-0,97
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|0,00
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|3,50
|66,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,00
|-10,39
|Yataş
|4,72
|2,61
|5,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|0,00
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,19
|0,74
|14,06
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,05
|-0,69
|4,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.625,00
|1,00
|19,37
|Yonga Mobilya
|7,94
|-2,58
|20,30
|Yünsa
|4,29
|-0,23
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|0,00
(Son)
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
Son Dakika Haberleri