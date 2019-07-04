Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.489,80 284,51
İş Bankası (B) 21.310,00 -2,69 596,36
İş Bankası (C) 6,30 0,16 39,07
İş Bankası (Kur.) 188.000,00 286,82
İş Fin.Kir. 2,96 -4,52 -36,07
İş Girişim 2,68 -0,37 31,37
İş GMYO 1,02 3,03 -5,56
İş Y. Men. Değ. 2,87 -0,35 55,40
İş Yat. Ort. 1,03 -1,90 39,55
İşbir Holding 270,00 -6,80 95,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 -55,95
İttifak Holding 6,06 0,17 95,48
İz Hayvancılık Tarım 5,23 -1,32 -20,64
İzmir Demir Çelik 1,65 1,23 -0,60
İzmir Fırça 1,65 -1,20 -20,29
İzocam 23,06 -2,12 7,66
Jantsa Jant Sanayi 30,26 0,07 17,23
Kafein Yazılım 7,22 -0,69 4,82
Kapital Yat. Holding 1,98 0,00 -31,01
Kaplamin 3,38 -1,17 -6,11
Kardemir (A) 2,15 -0,46 25,61
Kardemir (B) 2,15 -0,46 24,92
Kardemir (D) 2,24 -1,32 8,96
Karel Elektronik 6,37 -2,90 52,76
Karsan Otomotiv 1,26 -0,79 -1,56
Karsu Tekstil 1,29 1,57 3,20
Karsusan Su Ürünleri San. 5,39 0,75 45,68
Kartonsan 314,30 -0,22 -1,47
Katmerciler Ekipman 2,15 -2,71 -28,54
Kent Gıda 123,10 -0,32 3,45
Kerevitaş Gıda 1,87 5,06 3,89
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,89 2,16 8,00
Klimasan Klima 9,36 0,65 141,24
Koç Holding 17,79 -1,55 28,46
Konfrut Gıda 32,24 1,45 35,01
Konya Çimento 182,10 0,50 2,30
Kordsa Teknik Tekstil 11,96 -0,66 26,41
Koza Altın 51,25 -1,25 -0,10
Koza Madencilik 6,52 -2,69 -9,70
Körfez GMYO 1,66 0,61 36,07
Kristal Kola 0,87 0,00 -17,14
Kron Telekomünikasyon 8,55 1,06 -1,72
Kuştur Kuşadası Turizm 23,60 -1,67 72,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 0,00 6,19
Kütahya Porselen 5,00 2,04 9,89
Lider Faktoring 2,03 -0,49 -9,78
Link Bilgisayar 9,90 3,88 18,99
Logo Yazılım 41,02 -2,33 51,14
Lokman Hekim Sağlık 3,88 -0,51 -13,78
Lüks Kadife 4,62 4,52 -4,74
Makina Takım 1,27 -3,05 -17,53
Mardin Çimento 2,76 1,10 -0,61
Marka Yatırım Holding 0,65 3,17 4,84
Marmaris Altınyunus 18,60 0,00 5,92
Marshall 25,94 0,15 2,85
Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08
Martı Otel 0,65 0,00 12,07
Mavi Giyim 41,12 0,15 27,62
Mazhar Zorlu Holding 4,98 -1,58 30,71
Mega Polietilen 1,70 -1,16 -16,67
Menderes Tekstil 0,68 1,49 -5,56
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,14 3,85 102,67
Merko Gıda 0,68 3,03 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,29 -0,77 22,86
Metro Holding 1,00 -1,96 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -0,86 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 -0,80 5,08
Migros Ticaret 14,53 3,12 -2,48
Milpa 1,41 -0,70 -1,35
Mistral GMYO 1,11 0,00 -27,45
MLP Sağlık 11,39 -2,48 6,45
MMC San. ve Tic. Yat. 1,10 -1,79 0,00
Mondi Tire Kutsan 1,55 0,00 -16,67
Net Holding 1,72 -0,58 -12,24
Netaş Telekom. 7,17 0,00 10,99
Niğbaş Niğde Beton 9,32 0,76 133,00
Nuh Çimento 6,40 -0,16 -7,65
Nurol GMYO 2,36 0,43 12,38
Odaş Elektrik 1,49 1,36 5,82
Olmuksan-IP 3,45 1,77 2,37
Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,47 7,37
Orma Orman Mahsulleri 1,21 0,00 0,83
Osmanlı Menkul 1,24 -0,80 -27,91
Ostim Endüstriyel Yat 1,03 -0,96 -4,63
Otokar 114,70 -0,17 33,55
Oyak Yat. Ort. 1,14 0,00 -28,00
Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 19,21 76,47
Özak GMYO 2,39 0,84 13,27
Özbal Çelik Boru 1,16 -0,85 -15,94
Özderici GMYO 0,71 -2,74 -69,79
Özerden Plastik 2,98 0,68 22,25
Panora GMYO 4,17 0,48 13,41
Park Elek.Madencilik 2,59 0,78 7,47
Parsan 14,80 -1,99 68,95
Pegasus 47,16 1,64 105,76
Peker GMYO 4,06 1,00 -50,63
Penguen Gıda 1,46 -0,68 35,19
Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,22 -0,96 1,84
Petkim 4,06 0,00 3,11
Petrokent Turizm 75,70 0,13 10,19
Pınar Et ve Un 5,99 1,18 35,01
Pınar Su 1,29 -0,77 3,20
Pınar Süt 6,88 0,15 10,67
Plastikkart 2,98 -0,67 10,37
Polisan Holding 2,22 -0,45 -26,36
Politeknik Metal 56,10 -0,53 59,98
Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,00 34,84
QNB Finans Fin. Kir. 4,18 0,97 -38,53
QNB Finansbank 6,83 -0,73 -24,20
Ral Yatırım Holding 4,81 0,63 161,41
Ray Sigorta 2,18 0,00 56,83
Reysaş GMYO 0,81 0,00 17,39
Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35
Rhea Girişim 0,86 -3,37 30,30
Rodrigo Tekstil 3,74 13,33 96,84
Royal Halı 0,81 0,00 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,29 -0,77 -25,86
Sabancı Holding 8,98 -0,11 24,16
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 0,00 14,18
Salix Yatırım Holding 3,85 -6,10 0,00
Sanel Mühendislik 3,65 2,53 67,43
Sanifoam Sünger 1,71 0,00 36,80
Sanko Pazarlama 2,22 0,45 0,70
Saray Matbaacılık 1,18 4,42 18,00
Sarkuysan 3,31 -0,30 5,32
Sasa Polyester 6,86 0,29 19,39
Say Reklamcılık 0,82 2,50 -12,77
Sekuro Plastik 2,63 1,54 -11,15
Selçuk Ecza Deposu 4,56 0,22 67,74
Selçuk Gıda 1,70 0,59 27,82
Senkron Güvenlik 5,11 -3,22 411,00
Serve Film Prodüksiyon 2,47 4,66 26,67
Servet GMYO 4,62 0,00 -1,70
Seyitler Kimya 5,95 0,00 54,55
Silverline Endüstri 1,13 0,00 -15,67
Sinpaş GMYO 0,66 1,54 78,38
Smartiks Yazılım 2,65 -0,75
Soda Sanayii 6,47 0,31 -4,37
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,00 26,16
Söktaş 1,40 -1,41 10,24
Sönmez Filament 4,05 0,00 29,81
Sönmez Pamuklu 3,45 -1,15 10,58
Sumaş Suni Tahta 6,85 0,00 -2,14
Şeker Fin. Kir. 3,70 0,27 31,21
Şekerbank 0,99 0,00 -10,00
Şişe Cam 5,17 0,98 -5,70
Şok Marketler 9,67 -0,72 -10,05
T. Halk Bankası 5,88 1,03 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,80 1,20 -30,59
T.S.K.B. 0,79 1,28 -2,47
T.Tuborg 7,69 -0,39 -3,08
Taç Tarım Ürünleri 4,16 -1,65 -17,79
Tat Gıda 4,50 1,81 17,80
TAV Havalimanları 25,60 -1,31 16,41
Taze Kuru Gıda 5,36 0,75 -21,18
Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -11,76
Tekfen Holding 25,46 -0,55 29,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,35 -1,67 -20,88
Temapol Polimer Plastik 2,88 0,35 -5,88
TGS Dış Ticaret 3,82 0,26 62,55
Tofaş Oto. Fab. 19,55 -1,81 26,04
Torunlar GMYO 1,99 1,53 31,79
Trabzon Liman 7,38 -2,25 7,29
Trabzonspor Sportif 1,04 -3,70 -24,42
Trakya Cam 2,94 -0,68 1,77
Trend GMYO 1,13 4,63 -11,02
TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98
Tuğçelik 2,07 -0,48 -2,82
Tukaş 4,38 -7,79 163,86
Turcas Petrol 1,45 2,11 2,84
Turkcell 13,21 -0,15 8,55
Tümosan Motor ve Traktör 4,09 -1,68 -9,11
Tüpraş 115,50 0,09 10,70
Türk Hava Yolları 13,41 1,67 -16,76
Türk Prysmian Kablo 1,81 -0,55 4,95
Türk Telekom 5,36 2,68 37,44
Türk Traktör 33,00 1,98 -5,44
Türker Proje Gayrimenkul 24,82 -0,16 -22,78
Ufuk Yatırım 1,15 0,88 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 2,24 20,18
Ulusoy Elektrik 20,70 -0,19 29,70
Ulusoy Un Sanayi 2,28 -1,72 9,62
Umpaş Holding 0,37 0,00 -32,73
Uşak Seramik 1,05 0,96 -5,41
Utopya Turizm 3,10 -1,90 -24,39
Uzertaş Boya 1,07 7,00 78,33
Ülker Bisküvi 18,80 -1,98 28,15
Ünye Çimento 2,90 7,01 -16,43
Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54
Vakıf GMYO 1,75 0,57 -12,06
Vakıf Yat. Ort. 1,35 0,75 -11,18
Vakıflar Bankası 4,79 3,46 22,82
Vakko Tekstil 2,88 -1,03 10,41
Vanet Gıda 1,79 0,56 37,69
Verusa Holding 17,23 -4,28 3,80
Verusaturk Girisim 3,25 0,31 -1,81
Vestel 11,08 -5,38 99,64
Vestel Beyaz Eşya 17,65 -0,84 80,70
Viking Kağıt 1,03 0,98 -6,36
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,00 -15,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,57 1,18 60,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39
Yataş 4,60 1,10 2,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 4,55 -2,13
Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,25 13,22
Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,12 -3,07 5,09
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.599,00 -4,20 18,19
Yonga Mobilya 8,15 -0,12 23,48
Yünsa 4,30 -2,27 3,00
Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
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