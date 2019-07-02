Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.489,80 18,45 284,51 İş Bankası (B) 21.998,80 -0,01 618,87 İş Bankası (C) 6,34 0,48 39,96 İş Bankası (Kur.) 188.000,00 286,82 İş Fin.Kir. 3,22 2,55 -30,45 İş Girişim 2,77 0,36 35,78 İş GMYO 1,03 1,98 -4,63 İş Y. Men. Değ. 2,88 -1,03 55,94 İş Yat. Ort. 1,06 -0,93 43,61 İşbir Holding 300,00 -0,99 117,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 5,71 -55,95 İttifak Holding 6,10 -2,40 96,77 İz Hayvancılık Tarım 5,32 -1,66 -19,27 İzmir Demir Çelik 1,66 1,84 0,00 İzmir Fırça 1,70 0,00 -17,87 İzocam 22,88 -0,17 6,82 Jantsa Jant Sanayi 30,26 0,20 17,23 Kafein Yazılım 7,27 0,41 5,55 Kapital Yat. Holding 1,97 -0,51 -31,36 Kaplamin 3,40 1,19 -5,56 Kardemir (A) 2,23 0,90 30,28 Kardemir (B) 2,22 0,45 28,99 Kardemir (D) 2,33 -0,85 13,34 Karel Elektronik 6,66 0,00 59,71 Karsan Otomotiv 1,25 0,00 -2,34 Karsu Tekstil 1,31 -0,76 4,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,13 -4,82 38,65 Kartonsan 318,00 -0,93 -0,31 Katmerciler Ekipman 2,06 5,10 -31,53 Kent Gıda 123,10 -0,24 3,45 Kerevitaş Gıda 1,80 1,12 0,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,85 3,35 5,71 Klimasan Klima 9,35 -3,51 140,98 Koç Holding 17,96 0,56 29,69 Konfrut Gıda 32,88 -0,42 37,69 Konya Çimento 179,70 -0,83 0,96 Kordsa Teknik Tekstil 12,12 0,00 28,11 Koza Altın 51,90 -1,05 1,17 Koza Madencilik 6,94 -3,34 -3,88 Körfez GMYO 1,66 -1,78 36,07 Kristal Kola 0,88 -2,22 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,59 0,23 -1,26 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 -1,96 82,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 0,83 7,08 Kütahya Porselen 4,97 2,05 9,23 Lider Faktoring 2,04 0,00 -9,33 Link Bilgisayar 9,53 -1,55 14,54 Logo Yazılım 42,86 2,10 57,92 Lokman Hekim Sağlık 4,01 6,37 -10,89 Lüks Kadife 4,35 -0,23 -10,31 Makina Takım 1,35 0,00 -12,34 Mardin Çimento 2,73 1,87 -1,69 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23 Marmaris Altınyunus 18,64 0,87 6,15 Marshall 26,06 0,23 3,33 Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08 Martı Otel 0,63 1,61 8,62 Mavi Giyim 41,16 -0,48 27,75 Mazhar Zorlu Holding 5,00 -1,96 31,23 Mega Polietilen 1,66 5,06 -18,63 Menderes Tekstil 0,70 2,94 -2,78 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,50 13,43 108,68 Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65 Metal Gayrimenkul 0,72 2,86 -17,24 Metemtur Otelcilik 1,26 2,44 20,00 Metro Holding 1,03 0,98 35,53 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,00 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -0,79 6,78 Migros Ticaret 14,23 -0,35 -4,50 Milpa 1,43 -0,69 0,05 Mistral GMYO 1,13 0,89 -26,14 MLP Sağlık 11,80 0,77 10,28 MMC San. ve Tic. Yat. 1,10 0,00 0,00 Mondi Tire Kutsan 1,57 3,29 -15,59 Net Holding 1,68 0,60 -14,29 Netaş Telekom. 7,36 2,79 13,93 Niğbaş Niğde Beton 8,70 2,96 117,50 Nuh Çimento 6,47 0,00 -6,64 Nurol GMYO 2,42 -2,02 15,24 Odaş Elektrik 1,51 -0,66 7,24 Olmuksan-IP 3,47 4,83 2,97 Orge Enerji Elektrik 3,49 -0,85 11,86 Orma Orman Mahsulleri 1,24 3,33 3,33 Osmanlı Menkul 1,23 0,00 -28,49 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78 Otokar 116,50 -0,34 35,64 Oyak Yat. Ort. 1,17 2,63 -26,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,59 6,00 55,88 Özak GMYO 2,26 0,89 7,11 Özbal Çelik Boru 1,20 -1,64 -13,04 Özderici GMYO 0,72 2,86 -69,36 Özerden Plastik 2,96 0,00 21,43 Panora GMYO 4,16 0,73 13,14 Park Elek.Madencilik 2,54 0,40 5,39 Parsan 14,92 0,13 70,32 Pegasus 44,40 1,37 93,72 Peker GMYO 4,12 -2,14 -49,90 Penguen Gıda 1,56 0,65 44,44 Pera GMYO 0,52 1,96 -32,47 Pergamon Dış Ticaret 6,25 1,13 2,33 Petkim 4,12 -1,20 4,63 Petrokent Turizm 75,60 -1,18 10,04 Pınar Et ve Un 5,82 0,52 31,17 Pınar Su 1,31 2,34 4,80 Pınar Süt 6,87 -0,15 10,50 Plastikkart 3,03 0,66 12,22 Polisan Holding 2,27 0,44 -24,71 Politeknik Metal 57,50 -1,54 63,97 Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,48 34,84 QNB Finans Fin. Kir. 4,18 -0,48 -38,53 QNB Finansbank 7,04 -1,40 -21,86 Ral Yatırım Holding 4,83 0,21 162,50 Ray Sigorta 2,23 0,00 60,43 Reysaş GMYO 0,79 -1,25 14,49 Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35 Rhea Girişim 0,93 -1,06 40,91 Rodrigo Tekstil 3,15 1,29 65,79 Royal Halı 0,83 -1,19 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,30 1,56 -25,29 Sabancı Holding 9,16 1,55 26,65 Safkar Ege Soğutmacılık 1,79 5,29 15,47 Salix Yatırım Holding 4,25 -4,49 10,39 Sanel Mühendislik 3,56 0,28 63,30 Sanifoam Sünger 1,73 -1,14 38,40 Sanko Pazarlama 2,25 -1,75 2,06 Saray Matbaacılık 1,16 -0,85 16,00 Sarkuysan 3,34 0,91 6,28 Sasa Polyester 6,90 0,73 20,08 Say Reklamcılık 0,79 -1,25 -15,96 Sekuro Plastik 2,60 -0,38 -12,16 Selçuk Ecza Deposu 4,68 -4,68 72,16 Selçuk Gıda 1,69 -1,74 27,07 Senkron Güvenlik 5,20 -20,00 420,00 Serve Film Prodüksiyon 2,61 3,16 33,85 Servet GMYO 4,70 2,84 0,00 Seyitler Kimya 5,91 1,20 53,51 Silverline Endüstri 1,13 0,89 -15,67 Sinpaş GMYO 0,66 0,00 78,38 Smartiks Yazılım 2,68 -0,37 Soda Sanayii 6,53 2,19 -3,48 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 1,01 26,16 Söktaş 1,43 2,14 12,60 Sönmez Filament 4,00 -4,31 28,21 Sönmez Pamuklu 3,55 -0,56 13,78 Sumaş Suni Tahta 6,85 0,00 -2,14 Şeker Fin. Kir. 3,80 0,53 34,75 Şekerbank 1,00 1,01 -9,09 Şişe Cam 5,26 0,19 -4,05 Şok Marketler 9,81 1,03 -8,74 T. Halk Bankası 5,90 -1,34 -15,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,91 -0,25 -29,94 T.S.K.B. 0,79 1,28 -2,47 T.Tuborg 7,81 0,00 -1,56 Taç Tarım Ürünleri 4,24 -0,93 -16,21 Tat Gıda 4,41 2,08 15,45 TAV Havalimanları 26,10 -0,76 18,68 Taze Kuru Gıda 5,64 -0,53 -17,06 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -12,94 Tekfen Holding 26,10 -0,15 32,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,45 -1,61 -17,51 Temapol Polimer Plastik 2,90 -0,68 -5,23 TGS Dış Ticaret 3,80 -0,78 61,70 Tofaş Oto. Fab. 19,53 0,88 25,91 Torunlar GMYO 2,01 2,03 33,11 Trabzon Liman 7,73 -0,64 12,38 Trabzonspor Sportif 1,06 1,92 -22,97 Trakya Cam 3,01 -0,99 4,19 Trend GMYO 1,08 0,93 -14,96 TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98 Tuğçelik 2,11 1,93 -0,94 Tukaş 5,04 0,20 203,61 Turcas Petrol 1,41 1,44 0,00 Turkcell 13,22 -1,86 8,63 Tümosan Motor ve Traktör 4,03 1,51 -10,44 Tüpraş 116,10 -1,53 11,27 Türk Hava Yolları 13,45 2,13 -16,51 Türk Prysmian Kablo 1,84 1,66 6,69 Türk Telekom 5,26 0,19 34,87 Türk Traktör 32,64 0,31 -6,48 Türker Proje Gayrimenkul 25,00 -0,40 -22,22 Ufuk Yatırım 1,16 1,75 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 0,73 21,05 Ulusoy Elektrik 20,76 0,10 30,08 Ulusoy Un Sanayi 2,37 4,87 13,94 Umpaş Holding 0,39 -4,88 -29,09 Uşak Seramik 1,05 0,96 -5,41 Utopya Turizm 3,18 0,63 -22,44 Uzertaş Boya 0,99 3,13 65,00 Ülker Bisküvi 20,40 4,08 39,06 Ünye Çimento 2,58 1,57 -25,65 Vakıf Fin. Kir. 1,49 0,00 -16,29 Vakıf GMYO 1,78 -1,66 -10,55 Vakıf Yat. Ort. 1,35 0,00 -11,18 Vakıflar Bankası 4,60 0,22 17,95 Vakko Tekstil 2,94 0,34 12,71 Vanet Gıda 1,80 -2,17 38,46 Verusa Holding 18,00 0,00 8,43 Verusaturk Girisim 3,22 0,63 -2,72 Vestel 11,74 -3,85 111,53 Vestel Beyaz Eşya 17,59 -2,28 80,09 Viking Kağıt 1,06 -0,93 -3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 1,37 -13,95 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 0,00 61,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -1,96 -10,39 Yataş 4,70 -1,26 5,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 1,14 -5,32 Yeni Gimat GMYO 8,17 0,12 13,78 Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 10,25 -3,39 6,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.700,00 0,38 22,78 Yonga Mobilya 8,16 -3,43 23,64 Yünsa 4,52 0,67 8,27 Zorlu Enerji 1,24 0,81 0,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)