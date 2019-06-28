Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.100,00
|-0,01
|179,08
|İş Bankası (B)
|20.110,00
|-8,59
|557,15
|İş Bankası (C)
|6,05
|1,85
|33,55
|İş Bankası (Kur.)
|152.900,00
|19,35
|214,60
|İş Fin.Kir.
|3,00
|0,00
|-35,21
|İş Girişim
|2,74
|0,37
|34,31
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,91
|0,00
|57,57
|İş Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|43,61
|İşbir Holding
|295,00
|2,75
|113,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-57,14
|İttifak Holding
|6,40
|1,59
|106,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,42
|0,93
|-17,75
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|-0,62
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,66
|-2,92
|-19,81
|İzocam
|22,90
|-1,46
|6,91
|Jantsa Jant Sanayi
|29,74
|0,13
|15,22
|Kafein Yazılım
|7,15
|-0,42
|3,81
|Kapital Yat. Holding
|1,98
|7,61
|-31,01
|Kaplamin
|3,34
|0,00
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,15
|0,00
|25,61
|Kardemir (B)
|2,16
|0,47
|25,51
|Kardemir (D)
|2,25
|-0,44
|9,45
|Karel Elektronik
|6,33
|1,61
|51,80
|Karsan Otomotiv
|1,22
|0,00
|-4,69
|Karsu Tekstil
|1,37
|1,48
|9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,30
|0,19
|43,24
|Kartonsan
|316,50
|-0,03
|-0,78
|Katmerciler Ekipman
|1,93
|1,05
|-35,85
|Kent Gıda
|122,50
|-0,49
|2,94
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|-0,58
|-5,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,75
|0,57
|0,00
|Klimasan Klima
|9,18
|0,33
|131,82
|Koç Holding
|17,54
|0,98
|26,65
|Konfrut Gıda
|31,40
|-1,13
|31,49
|Konya Çimento
|179,50
|0,00
|0,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|-0,16
|28,11
|Koza Altın
|52,85
|-0,84
|3,02
|Koza Madencilik
|7,08
|-2,48
|-1,94
|Körfez GMYO
|1,68
|1,82
|37,70
|Kristal Kola
|0,88
|3,53
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,40
|-1,52
|-3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,00
|-5,45
|89,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|3,54
|Kütahya Porselen
|4,81
|1,69
|5,71
|Lider Faktoring
|2,02
|0,50
|-10,22
|Link Bilgisayar
|9,49
|-1,15
|14,06
|Logo Yazılım
|41,70
|-2,11
|53,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|0,54
|-17,33
|Lüks Kadife
|4,15
|-0,72
|-14,43
|Makina Takım
|1,35
|3,05
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,63
|0,38
|-5,29
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|1,56
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,54
|1,64
|5,58
|Marshall
|25,80
|0,31
|2,30
|Martı GMYO
|0,60
|1,69
|-7,69
|Martı Otel
|0,62
|1,64
|6,90
|Mavi Giyim
|40,20
|1,93
|24,77
|Mazhar Zorlu Holding
|5,30
|3,92
|39,11
|Mega Polietilen
|1,57
|-0,63
|-23,04
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,88
|-8,00
|115,03
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-1,39
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|6,09
|16,19
|Metro Holding
|1,01
|0,00
|32,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|-0,88
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|0,81
|5,08
|Migros Ticaret
|13,53
|-0,22
|-9,19
|Milpa
|1,41
|-1,40
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,09
|0,00
|-28,76
|MLP Sağlık
|11,57
|-2,77
|8,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,49
|-0,67
|-19,89
|Net Holding
|1,65
|-2,37
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,90
|0,73
|6,81
|Niğbaş Niğde Beton
|8,77
|1,04
|119,25
|Nuh Çimento
|6,30
|0,16
|-9,09
|Nurol GMYO
|2,47
|1,23
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,00
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,33
|3,42
|-1,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,47
|-0,86
|11,22
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|2,56
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,22
|-1,61
|-29,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|6,00
|-1,85
|Otokar
|114,00
|0,00
|32,73
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,25
|2,46
|22,55
|Özak GMYO
|2,21
|0,91
|4,74
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-3,10
|-9,42
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,95
|-1,01
|21,02
|Panora GMYO
|4,15
|0,00
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|2,50
|0,81
|3,73
|Parsan
|14,86
|1,23
|69,63
|Pegasus
|45,60
|7,50
|98,95
|Peker GMYO
|4,17
|-2,80
|-49,30
|Penguen Gıda
|1,53
|2,68
|41,67
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,11
|0,16
|0,04
|Petkim
|4,06
|-0,49
|3,11
|Petrokent Turizm
|74,95
|-0,53
|9,10
|Pınar Et ve Un
|5,69
|-0,18
|28,24
|Pınar Su
|1,25
|0,81
|0,00
|Pınar Süt
|6,81
|-0,29
|9,54
|Plastikkart
|2,91
|-0,68
|7,78
|Polisan Holding
|2,22
|0,00
|-26,36
|Politeknik Metal
|57,40
|-1,20
|63,69
|Prizma Press Matbaacılık
|2,04
|0,49
|31,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,24
|-0,47
|-37,65
|QNB Finansbank
|7,00
|0,43
|-22,31
|Ral Yatırım Holding
|4,76
|4,85
|158,70
|Ray Sigorta
|2,22
|-5,53
|59,71
|Reysaş GMYO
|0,78
|0,00
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,91
|4,60
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|0,00
|38,95
|Royal Halı
|0,84
|-1,18
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|-0,78
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,59
|1,42
|18,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|1,85
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|4,57
|-0,65
|18,70
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,28
|62,39
|Sanifoam Sünger
|1,72
|0,00
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,19
|1,39
|-0,66
|Saray Matbaacılık
|1,10
|1,85
|10,00
|Sarkuysan
|3,30
|0,92
|5,00
|Sasa Polyester
|6,67
|1,83
|16,08
|Say Reklamcılık
|0,85
|-2,30
|-9,57
|Sekuro Plastik
|2,62
|1,55
|-11,49
|Selçuk Ecza Deposu
|4,88
|-2,01
|79,51
|Selçuk Gıda
|1,76
|1,15
|32,33
|Senkron Güvenlik
|6,39
|1,75
|539,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,66
|-0,37
|36,41
|Servet GMYO
|4,49
|0,00
|-4,47
|Seyitler Kimya
|5,70
|5,17
|48,05
|Silverline Endüstri
|1,11
|0,00
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,63
|0,00
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,64
|0,38
|Soda Sanayii
|6,36
|-1,09
|-5,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,97
|1,01
|25,62
|Söktaş
|1,40
|-1,41
|10,24
|Sönmez Filament
|3,78
|-0,79
|21,15
|Sönmez Pamuklu
|3,53
|-0,56
|13,14
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,00
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|1,09
|31,91
|Şekerbank
|0,97
|0,00
|-11,82
|Şişe Cam
|5,19
|-1,14
|-5,33
|Şok Marketler
|9,56
|0,00
|-11,07
|T. Halk Bankası
|5,74
|1,59
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,77
|0,43
|-30,76
|T.S.K.B.
|0,74
|-1,33
|-8,64
|T.Tuborg
|7,76
|0,52
|-2,19
|Taç Tarım Ürünleri
|4,28
|0,94
|-15,42
|Tat Gıda
|4,21
|-0,94
|10,21
|TAV Havalimanları
|27,00
|0,15
|22,78
|Taze Kuru Gıda
|5,64
|-0,18
|-17,06
|Tek-Art Turizm
|0,73
|1,39
|-14,12
|Tekfen Holding
|25,96
|-0,38
|32,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,50
|-1,19
|-15,82
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|0,34
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|3,76
|-1,31
|60,00
|Tofaş Oto. Fab.
|19,30
|-2,03
|24,42
|Torunlar GMYO
|1,93
|0,00
|27,81
|Trabzon Liman
|7,75
|-1,40
|12,67
|Trabzonspor Sportif
|1,02
|-0,97
|-25,88
|Trakya Cam
|2,93
|-2,01
|1,42
|Trend GMYO
|1,14
|-5,00
|-10,24
|TSKB GMYO
|0,72
|0,00
|-12,20
|Tuğçelik
|2,02
|-0,49
|-5,16
|Tukaş
|5,11
|0,00
|207,83
|Turcas Petrol
|1,35
|0,75
|-4,26
|Turkcell
|12,80
|0,87
|5,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|-0,26
|-14,00
|Tüpraş
|115,00
|1,05
|10,22
|Türk Hava Yolları
|12,89
|1,82
|-19,99
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|0,00
|2,05
|Türk Telekom
|4,98
|-1,19
|27,69
|Türk Traktör
|31,66
|2,13
|-9,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,76
|0,49
|-22,96
|Ufuk Yatırım
|1,26
|12,50
|10,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|0,00
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|20,80
|0,00
|30,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,22
|-1,33
|6,73
|Umpaş Holding
|0,40
|8,11
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,02
|0,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,16
|0,32
|-22,93
|Uzertaş Boya
|0,96
|-3,03
|60,00
|Ülker Bisküvi
|19,44
|-1,22
|32,52
|Ünye Çimento
|2,50
|0,40
|-27,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|1,38
|-17,42
|Vakıf GMYO
|1,77
|4,73
|-11,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|4,19
|2,20
|7,44
|Vakko Tekstil
|2,87
|0,70
|10,03
|Vanet Gıda
|1,92
|18,52
|47,69
|Verusa Holding
|18,05
|-0,06
|8,73
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,31
|-3,63
|Vestel
|12,36
|-2,45
|122,70
|Vestel Beyaz Eşya
|17,80
|-2,57
|82,24
|Viking Kağıt
|1,17
|3,54
|6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|0,70
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,00
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|0,00
|-10,04
|Yataş
|4,62
|-2,12
|3,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,84
|1,20
|-10,64
|Yeni Gimat GMYO
|8,23
|1,60
|14,62
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,88
|-3,55
|12,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.579,00
|3,79
|17,28
|Yonga Mobilya
|8,25
|-1,79
|25,00
|Yünsa
|4,50
|0,22
|7,79
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,72
|-4,07
(Son)
Kaynak: AA
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir
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