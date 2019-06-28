Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.100,00 -0,01 179,08
İş Bankası (B) 20.110,00 -8,59 557,15
İş Bankası (C) 6,05 1,85 33,55
İş Bankası (Kur.) 152.900,00 19,35 214,60
İş Fin.Kir. 3,00 0,00 -35,21
İş Girişim 2,74 0,37 34,31
İş GMYO 1,01 0,00 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,91 0,00 57,57
İş Yat. Ort. 1,06 1,92 43,61
İşbir Holding 295,00 2,75 113,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14
İttifak Holding 6,40 1,59 106,45
İz Hayvancılık Tarım 5,42 0,93 -17,75
İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61
İzmir Fırça 1,66 -2,92 -19,81
İzocam 22,90 -1,46 6,91
Jantsa Jant Sanayi 29,74 0,13 15,22
Kafein Yazılım 7,15 -0,42 3,81
Kapital Yat. Holding 1,98 7,61 -31,01
Kaplamin 3,34 0,00 -7,22
Kardemir (A) 2,15 0,00 25,61
Kardemir (B) 2,16 0,47 25,51
Kardemir (D) 2,25 -0,44 9,45
Karel Elektronik 6,33 1,61 51,80
Karsan Otomotiv 1,22 0,00 -4,69
Karsu Tekstil 1,37 1,48 9,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 0,19 43,24
Kartonsan 316,50 -0,03 -0,78
Katmerciler Ekipman 1,93 1,05 -35,85
Kent Gıda 122,50 -0,49 2,94
Kerevitaş Gıda 1,71 -0,58 -5,00
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,75 0,57 0,00
Klimasan Klima 9,18 0,33 131,82
Koç Holding 17,54 0,98 26,65
Konfrut Gıda 31,40 -1,13 31,49
Konya Çimento 179,50 0,00 0,84
Kordsa Teknik Tekstil 12,12 -0,16 28,11
Koza Altın 52,85 -0,84 3,02
Koza Madencilik 7,08 -2,48 -1,94
Körfez GMYO 1,68 1,82 37,70
Kristal Kola 0,88 3,53 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,40 -1,52 -3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 26,00 -5,45 89,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -1,68 3,54
Kütahya Porselen 4,81 1,69 5,71
Lider Faktoring 2,02 0,50 -10,22
Link Bilgisayar 9,49 -1,15 14,06
Logo Yazılım 41,70 -2,11 53,65
Lokman Hekim Sağlık 3,72 0,54 -17,33
Lüks Kadife 4,15 -0,72 -14,43
Makina Takım 1,35 3,05 -12,34
Mardin Çimento 2,63 0,38 -5,29
Marka Yatırım Holding 0,65 1,56 4,84
Marmaris Altınyunus 18,54 1,64 5,58
Marshall 25,80 0,31 2,30
Martı GMYO 0,60 1,69 -7,69
Martı Otel 0,62 1,64 6,90
Mavi Giyim 40,20 1,93 24,77
Mazhar Zorlu Holding 5,30 3,92 39,11
Mega Polietilen 1,57 -0,63 -23,04
Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,88 -8,00 115,03
Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65
Metal Gayrimenkul 0,71 -1,39 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,22 6,09 16,19
Metro Holding 1,01 0,00 32,89
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -0,88 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,81 5,08
Migros Ticaret 13,53 -0,22 -9,19
Milpa 1,41 -1,40 -1,35
Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76
MLP Sağlık 11,57 -2,77 8,13
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 -0,92 -1,82
Mondi Tire Kutsan 1,49 -0,67 -19,89
Net Holding 1,65 -2,37 -15,82
Netaş Telekom. 6,90 0,73 6,81
Niğbaş Niğde Beton 8,77 1,04 119,25
Nuh Çimento 6,30 0,16 -9,09
Nurol GMYO 2,47 1,23 17,62
Odaş Elektrik 1,41 0,00 0,14
Olmuksan-IP 3,33 3,42 -1,19
Orge Enerji Elektrik 3,47 -0,86 11,22
Orma Orman Mahsulleri 1,20 2,56 0,00
Osmanlı Menkul 1,22 -1,61 -29,07
Ostim Endüstriyel Yat 1,06 6,00 -1,85
Otokar 114,00 0,00 32,73
Oyak Yat. Ort. 1,12 -0,88 -29,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 2,46 22,55
Özak GMYO 2,21 0,91 4,74
Özbal Çelik Boru 1,25 -3,10 -9,42
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 2,95 -1,01 21,02
Panora GMYO 4,15 0,00 12,87
Park Elek.Madencilik 2,50 0,81 3,73
Parsan 14,86 1,23 69,63
Pegasus 45,60 7,50 98,95
Peker GMYO 4,17 -2,80 -49,30
Penguen Gıda 1,53 2,68 41,67
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,11 0,16 0,04
Petkim 4,06 -0,49 3,11
Petrokent Turizm 74,95 -0,53 9,10
Pınar Et ve Un 5,69 -0,18 28,24
Pınar Su 1,25 0,81 0,00
Pınar Süt 6,81 -0,29 9,54
Plastikkart 2,91 -0,68 7,78
Polisan Holding 2,22 0,00 -26,36
Politeknik Metal 57,40 -1,20 63,69
Prizma Press Matbaacılık 2,04 0,49 31,61
QNB Finans Fin. Kir. 4,24 -0,47 -37,65
QNB Finansbank 7,00 0,43 -22,31
Ral Yatırım Holding 4,76 4,85 158,70
Ray Sigorta 2,22 -5,53 59,71
Reysaş GMYO 0,78 0,00 13,04
Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05
Rhea Girişim 0,91 4,60 37,88
Rodrigo Tekstil 2,64 0,00 38,95
Royal Halı 0,84 -1,18 -15,15
RTA Laboratuvarları 1,28 -0,78 -26,44
Sabancı Holding 8,59 1,42 18,77
Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 1,85 6,44
Salix Yatırım Holding 4,57 -0,65 18,70
Sanel Mühendislik 3,54 -0,28 62,39
Sanifoam Sünger 1,72 0,00 37,60
Sanko Pazarlama 2,19 1,39 -0,66
Saray Matbaacılık 1,10 1,85 10,00
Sarkuysan 3,30 0,92 5,00
Sasa Polyester 6,67 1,83 16,08
Say Reklamcılık 0,85 -2,30 -9,57
Sekuro Plastik 2,62 1,55 -11,49
Selçuk Ecza Deposu 4,88 -2,01 79,51
Selçuk Gıda 1,76 1,15 32,33
Senkron Güvenlik 6,39 1,75 539,00
Serve Film Prodüksiyon 2,66 -0,37 36,41
Servet GMYO 4,49 0,00 -4,47
Seyitler Kimya 5,70 5,17 48,05
Silverline Endüstri 1,11 0,00 -17,16
Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27
Smartiks Yazılım 2,64 0,38
Soda Sanayii 6,36 -1,09 -5,99
Sodaş Sodyum Sanayii 6,97 1,01 25,62
Söktaş 1,40 -1,41 10,24
Sönmez Filament 3,78 -0,79 21,15
Sönmez Pamuklu 3,53 -0,56 13,14
Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 -1,43
Şeker Fin. Kir. 3,72 1,09 31,91
Şekerbank 0,97 0,00 -11,82
Şişe Cam 5,19 -1,14 -5,33
Şok Marketler 9,56 0,00 -11,07
T. Halk Bankası 5,74 1,59 -18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,77 0,43 -30,76
T.S.K.B. 0,74 -1,33 -8,64
T.Tuborg 7,76 0,52 -2,19
Taç Tarım Ürünleri 4,28 0,94 -15,42
Tat Gıda 4,21 -0,94 10,21
TAV Havalimanları 27,00 0,15 22,78
Taze Kuru Gıda 5,64 -0,18 -17,06
Tek-Art Turizm 0,73 1,39 -14,12
Tekfen Holding 25,96 -0,38 32,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,50 -1,19 -15,82
Temapol Polimer Plastik 2,93 0,34 -4,25
TGS Dış Ticaret 3,76 -1,31 60,00
Tofaş Oto. Fab. 19,30 -2,03 24,42
Torunlar GMYO 1,93 0,00 27,81
Trabzon Liman 7,75 -1,40 12,67
Trabzonspor Sportif 1,02 -0,97 -25,88
Trakya Cam 2,93 -2,01 1,42
Trend GMYO 1,14 -5,00 -10,24
TSKB GMYO 0,72 0,00 -12,20
Tuğçelik 2,02 -0,49 -5,16
Tukaş 5,11 0,00 207,83
Turcas Petrol 1,35 0,75 -4,26
Turkcell 12,80 0,87 5,18
Tümosan Motor ve Traktör 3,87 -0,26 -14,00
Tüpraş 115,00 1,05 10,22
Türk Hava Yolları 12,89 1,82 -19,99
Türk Prysmian Kablo 1,76 0,00 2,05
Türk Telekom 4,98 -1,19 27,69
Türk Traktör 31,66 2,13 -9,28
Türker Proje Gayrimenkul 24,76 0,49 -22,96
Ufuk Yatırım 1,26 12,50 10,53
Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 0,00 18,42
Ulusoy Elektrik 20,80 0,00 30,33
Ulusoy Un Sanayi 2,22 -1,33 6,73
Umpaş Holding 0,40 8,11 -27,27
Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11
Utopya Turizm 3,16 0,32 -22,93
Uzertaş Boya 0,96 -3,03 60,00
Ülker Bisküvi 19,44 -1,22 32,52
Ünye Çimento 2,50 0,40 -27,95
Vakıf Fin. Kir. 1,47 1,38 -17,42
Vakıf GMYO 1,77 4,73 -11,06
Vakıf Yat. Ort. 1,26 0,80 -17,11
Vakıflar Bankası 4,19 2,20 7,44
Vakko Tekstil 2,87 0,70 10,03
Vanet Gıda 1,92 18,52 47,69
Verusa Holding 18,05 -0,06 8,73
Verusaturk Girisim 3,19 0,31 -3,63
Vestel 12,36 -2,45 122,70
Vestel Beyaz Eşya 17,80 -2,57 82,24
Viking Kağıt 1,17 3,54 6,36
Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,70 -16,86
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,00 50,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 0,00 -10,04
Yataş 4,62 -2,12 3,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,84 1,20 -10,64
Yeni Gimat GMYO 8,23 1,60 14,62
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,88 -3,55 12,98
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.579,00 3,79 17,28
Yonga Mobilya 8,25 -1,79 25,00
Yünsa 4,50 0,22 7,79
Zorlu Enerji 1,18 1,72 -4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
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