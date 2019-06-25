Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.111,00 19,73 179,11
İş Bankası (B) 22.250,00 -1,11 627,08
İş Bankası (C) 5,93 1,72 30,91
İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03
İş Fin.Kir. 3,34 -5,92 -27,86
İş Girişim 2,77 -6,10 35,78
İş GMYO 1,01 1,00 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,89 0,00 56,48
İş Yat. Ort. 1,04 -0,95 40,90
İşbir Holding 248,00 0,40 79,71
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14
İttifak Holding 7,60 2,70 145,16
İz Hayvancılık Tarım 5,52 -2,82 -16,24
İzmir Demir Çelik 1,59 -1,24 -4,22
İzmir Fırça 1,82 0,55 -12,08
İzocam 22,58 -0,09 5,42
Jantsa Jant Sanayi 28,46 0,99 10,26
Kafein Yazılım 7,24 -0,82 5,11
Kapital Yat. Holding 1,94 16,87 -32,40
Kaplamin 3,43 2,08 -4,72
Kardemir (A) 2,21 0,91 21,43
Kardemir (B) 2,21 0,91 20,77
Kardemir (D) 2,31 0,00 5,96
Karel Elektronik 6,01 2,74 44,12
Karsan Otomotiv 1,23 1,65 -3,91
Karsu Tekstil 1,28 2,40 2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,39 -2,00 45,68
Kartonsan 317,50 0,47 -0,46
Katmerciler Ekipman 2,04 6,99 -32,20
Kent Gıda 120,60 -0,17 1,34
Kerevitaş Gıda 1,72 6,83 -4,44
Kervansaray Yat. Holding 0,25 0,00 -28,57
Kiler GMYO 1,75 1,16 0,00
Klimasan Klima 9,30 0,32 134,85
Koç Holding 17,80 1,14 28,53
Konfrut Gıda 31,14 -1,46 30,40
Konya Çimento 177,20 0,28 -0,45
Kordsa Teknik Tekstil 12,19 -1,46 28,84
Koza Altın 53,70 1,51 4,68
Koza Madencilik 7,29 -2,41 0,97
Körfez GMYO 1,62 0,00 32,79
Kristal Kola 0,88 -1,12 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,21 0,37 -5,63
Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 2,23 100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 -1,67 4,42
Kütahya Porselen 4,77 0,85 4,84
Lider Faktoring 2,03 -0,98 -9,78
Link Bilgisayar 10,03 -0,69 20,55
Logo Yazılım 43,30 3,10 59,54
Lokman Hekim Sağlık 3,75 -0,27 -16,67
Lüks Kadife 4,01 -0,50 -17,32
Makina Takım 1,27 1,60 -17,53
Mardin Çimento 2,66 0,38 -4,21
Marka Yatırım Holding 0,63 -3,08 1,61
Marmaris Altınyunus 18,13 -0,98 3,25
Marshall 26,00 0,62 3,09
Martı GMYO 0,60 -1,64 -7,69
Martı Otel 0,61 -3,17 5,17
Mavi Giyim 38,58 0,21 19,74
Mazhar Zorlu Holding 5,83 -4,74 53,02
Mega Polietilen 1,58 -1,25 -22,55
Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 10,20 -2,39 70,28
Merko Gıda 0,64 -1,54 -36,63
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,17 2,63 11,43
Metro Holding 1,00 -0,99 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,00 4,24
Migros Ticaret 13,44 1,36 -9,80
Milpa 1,43 -0,69 0,05
Mistral GMYO 1,10 0,92 -28,10
MLP Sağlık 11,96 -3,24 11,78
MMC San. ve Tic. Yat. 1,06 0,95 -3,64
Mondi Tire Kutsan 1,48 1,37 -20,43
Net Holding 1,65 0,00 -15,82
Netaş Telekom. 6,87 -0,87 6,35
Niğbaş Niğde Beton 8,76 1,86 119,00
Nuh Çimento 6,11 0,16 -11,83
Nurol GMYO 2,40 -4,76 14,29
Odaş Elektrik 1,39 0,00 -1,28
Olmuksan-IP 3,22 1,26 -4,45
Orge Enerji Elektrik 3,39 0,00 8,65
Orma Orman Mahsulleri 1,25 4,17 4,17
Osmanlı Menkul 1,25 2,46 -27,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41
Otokar 113,90 1,79 32,61
Oyak Yat. Ort. 1,11 -4,31 -29,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,19 2,59 16,67
Özak GMYO 2,18 -0,91 3,32
Özbal Çelik Boru 1,27 4,96 -7,97
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 3,00 0,33 23,07
Panora GMYO 4,14 0,00 12,60
Park Elek.Madencilik 2,43 2,97 0,83
Parsan 14,64 1,95 67,12
Pegasus 39,86 3,91 73,91
Peker GMYO 4,22 -4,52 -48,69
Penguen Gıda 1,47 2,80 36,11
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,08 -0,33 -0,45
Petkim 3,92 -0,25 -0,44
Petrokent Turizm 77,00 -1,97 12,08
Pınar Et ve Un 5,86 3,72 32,08
Pınar Su 1,27 1,60 1,60
Pınar Süt 6,90 0,29 10,99
Plastikkart 2,98 -2,30 10,37
Polisan Holding 2,24 -0,44 -25,70
Politeknik Metal 57,50 0,09 63,97
Prizma Press Matbaacılık 2,05 0,49 32,26
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -0,25 -41,32
QNB Finansbank 6,73 -1,32 -25,31
Ral Yatırım Holding 4,55 -0,87 147,28
Ray Sigorta 2,24 3,70 61,15
Reysaş GMYO 0,75 0,00 8,70
Reysaş Lojistik 0,70 -2,78 -5,41
Rhea Girişim 0,81 2,53 22,73
Rodrigo Tekstil 2,52 -1,56 32,63
Royal Halı 0,84 0,00 -15,15
RTA Laboratuvarları 1,31 2,34 -24,71
Sabancı Holding 8,26 -1,55 14,20
Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -1,20 6,44
Salix Yatırım Holding 4,57 4,10 18,70
Sanel Mühendislik 3,58 0,28 64,22
Sanifoam Sünger 1,74 1,16 39,20
Sanko Pazarlama 2,16 1,41 -2,02
Saray Matbaacılık 1,04 -0,95 4,00
Sarkuysan 3,30 0,30 5,00
Sasa Polyester 6,59 -0,15 14,69
Say Reklamcılık 0,97 0,00 3,19
Sekuro Plastik 2,52 0,00 -14,86
Selçuk Ecza Deposu 4,90 0,41 80,25
Selçuk Gıda 1,76 0,57 32,33
Senkron Güvenlik 5,67 4,04 467,00
Serve Film Prodüksiyon 2,71 -2,87 38,97
Servet GMYO 4,54 4,85 -3,40
Seyitler Kimya 4,84 -20,00 25,71
Silverline Endüstri 1,11 0,91 -17,16
Sinpaş GMYO 0,63 8,62 70,27
Smartiks Yazılım 2,76 -1,08
Soda Sanayii 6,43 -1,98 -4,96
Sodaş Sodyum Sanayii 6,87 -2,97 23,82
Söktaş 1,39 -1,42 9,45
Sönmez Filament 3,76 -0,79 20,51
Sönmez Pamuklu 3,51 -1,96 12,50
Sumaş Suni Tahta 6,87 -1,72 -1,86
Şeker Fin. Kir. 3,67 -1,87 30,14
Şekerbank 0,95 -1,04 -13,64
Şişe Cam 5,14 1,58 -6,24
Şok Marketler 9,34 3,20 -13,12
T. Halk Bankası 5,61 3,89 -20,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,75 -1,43 -30,88
T.S.K.B. 0,74 1,37 -8,64
T.Tuborg 7,60 1,74 -4,21
Taç Tarım Ürünleri 4,38 -1,57 -13,44
Tat Gıda 4,31 0,00 12,83
TAV Havalimanları 25,52 0,87 16,05
Taze Kuru Gıda 5,45 -2,33 -19,85
Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12
Tekfen Holding 26,72 1,44 36,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,41 19,90 -18,86
Temapol Polimer Plastik 2,83 -0,70 -7,52
TGS Dış Ticaret 3,89 -1,52 65,53
Tofaş Oto. Fab. 19,49 3,67 25,65
Torunlar GMYO 1,94 0,52 28,48
Trabzon Liman 9,18 -0,22 9,42
Trabzonspor Sportif 1,00 2,04 -27,33
Trakya Cam 3,05 1,67 5,58
Trend GMYO 1,22 -0,81 -3,94
TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41
Tuğçelik 2,04 0,49 -4,23
Tukaş 5,85 0,00 252,41
Turcas Petrol 1,33 0,76 -5,67
Turkcell 12,76 -1,09 4,85
Tümosan Motor ve Traktör 3,96 2,33 -12,00
Tüpraş 114,40 0,88 9,65
Türk Hava Yolları 12,77 -0,93 -20,73
Türk Prysmian Kablo 1,74 -0,57 0,89
Türk Telekom 4,96 2,69 27,18
Türk Traktör 30,98 1,31 -11,23
Türker Proje Gayrimenkul 24,50 -2,23 -23,77
Ufuk Yatırım 1,11 -0,89 -2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 2,22 21,05
Ulusoy Elektrik 20,76 0,00 30,08
Ulusoy Un Sanayi 2,29 -0,43 10,10
Umpaş Holding 0,37 -2,63 -32,73
Uşak Seramik 1,02 -0,97 -8,11
Utopya Turizm 3,17 -0,31 -22,68
Uzertaş Boya 1,08 -5,26 80,00
Ülker Bisküvi 19,78 -0,30 34,83
Ünye Çimento 2,48 0,00 -28,53
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -0,68 -17,98
Vakıf GMYO 1,69 1,81 -15,08
Vakıf Yat. Ort. 1,28 -1,54 -15,79
Vakıflar Bankası 4,13 1,72 5,90
Vakko Tekstil 2,85 1,06 9,26
Vanet Gıda 1,62 -0,61 24,62
Verusa Holding 18,14 0,00 9,28
Verusaturk Girisim 3,16 -0,63 -4,53
Vestel 11,40 -1,04 105,41
Vestel Beyaz Eşya 18,10 5,48 85,31
Viking Kağıt 1,32 20,00 20,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -0,69 -16,86
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 0,83 51,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 0,00 -7,17
Yataş 4,63 0,43 3,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -2,20 -5,32
Yeni Gimat GMYO 8,12 0,00 13,08
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,84 -1,11 2,18
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.420,00 3,02 10,05
Yonga Mobilya 8,70 -0,91 31,82
Yünsa 4,35 2,35 4,20
Zorlu Enerji 1,16 -0,85 -5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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