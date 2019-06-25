Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.111,00 19,73 179,11 İş Bankası (B) 22.250,00 -1,11 627,08 İş Bankası (C) 5,93 1,72 30,91 İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03 İş Fin.Kir. 3,34 -5,92 -27,86 İş Girişim 2,77 -6,10 35,78 İş GMYO 1,01 1,00 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,89 0,00 56,48 İş Yat. Ort. 1,04 -0,95 40,90 İşbir Holding 248,00 0,40 79,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14 İttifak Holding 7,60 2,70 145,16 İz Hayvancılık Tarım 5,52 -2,82 -16,24 İzmir Demir Çelik 1,59 -1,24 -4,22 İzmir Fırça 1,82 0,55 -12,08 İzocam 22,58 -0,09 5,42 Jantsa Jant Sanayi 28,46 0,99 10,26 Kafein Yazılım 7,24 -0,82 5,11 Kapital Yat. Holding 1,94 16,87 -32,40 Kaplamin 3,43 2,08 -4,72 Kardemir (A) 2,21 0,91 21,43 Kardemir (B) 2,21 0,91 20,77 Kardemir (D) 2,31 0,00 5,96 Karel Elektronik 6,01 2,74 44,12 Karsan Otomotiv 1,23 1,65 -3,91 Karsu Tekstil 1,28 2,40 2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,39 -2,00 45,68 Kartonsan 317,50 0,47 -0,46 Katmerciler Ekipman 2,04 6,99 -32,20 Kent Gıda 120,60 -0,17 1,34 Kerevitaş Gıda 1,72 6,83 -4,44 Kervansaray Yat. Holding 0,25 0,00 -28,57 Kiler GMYO 1,75 1,16 0,00 Klimasan Klima 9,30 0,32 134,85 Koç Holding 17,80 1,14 28,53 Konfrut Gıda 31,14 -1,46 30,40 Konya Çimento 177,20 0,28 -0,45 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 -1,46 28,84 Koza Altın 53,70 1,51 4,68 Koza Madencilik 7,29 -2,41 0,97 Körfez GMYO 1,62 0,00 32,79 Kristal Kola 0,88 -1,12 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,21 0,37 -5,63 Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 2,23 100,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 -1,67 4,42 Kütahya Porselen 4,77 0,85 4,84 Lider Faktoring 2,03 -0,98 -9,78 Link Bilgisayar 10,03 -0,69 20,55 Logo Yazılım 43,30 3,10 59,54 Lokman Hekim Sağlık 3,75 -0,27 -16,67 Lüks Kadife 4,01 -0,50 -17,32 Makina Takım 1,27 1,60 -17,53 Mardin Çimento 2,66 0,38 -4,21 Marka Yatırım Holding 0,63 -3,08 1,61 Marmaris Altınyunus 18,13 -0,98 3,25 Marshall 26,00 0,62 3,09 Martı GMYO 0,60 -1,64 -7,69 Martı Otel 0,61 -3,17 5,17 Mavi Giyim 38,58 0,21 19,74 Mazhar Zorlu Holding 5,83 -4,74 53,02 Mega Polietilen 1,58 -1,25 -22,55 Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 10,20 -2,39 70,28 Merko Gıda 0,64 -1,54 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79 Metemtur Otelcilik 1,17 2,63 11,43 Metro Holding 1,00 -0,99 31,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,00 4,24 Migros Ticaret 13,44 1,36 -9,80 Milpa 1,43 -0,69 0,05 Mistral GMYO 1,10 0,92 -28,10 MLP Sağlık 11,96 -3,24 11,78 MMC San. ve Tic. Yat. 1,06 0,95 -3,64 Mondi Tire Kutsan 1,48 1,37 -20,43 Net Holding 1,65 0,00 -15,82 Netaş Telekom. 6,87 -0,87 6,35 Niğbaş Niğde Beton 8,76 1,86 119,00 Nuh Çimento 6,11 0,16 -11,83 Nurol GMYO 2,40 -4,76 14,29 Odaş Elektrik 1,39 0,00 -1,28 Olmuksan-IP 3,22 1,26 -4,45 Orge Enerji Elektrik 3,39 0,00 8,65 Orma Orman Mahsulleri 1,25 4,17 4,17 Osmanlı Menkul 1,25 2,46 -27,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41 Otokar 113,90 1,79 32,61 Oyak Yat. Ort. 1,11 -4,31 -29,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,19 2,59 16,67 Özak GMYO 2,18 -0,91 3,32 Özbal Çelik Boru 1,27 4,96 -7,97 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 3,00 0,33 23,07 Panora GMYO 4,14 0,00 12,60 Park Elek.Madencilik 2,43 2,97 0,83 Parsan 14,64 1,95 67,12 Pegasus 39,86 3,91 73,91 Peker GMYO 4,22 -4,52 -48,69 Penguen Gıda 1,47 2,80 36,11 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,08 -0,33 -0,45 Petkim 3,92 -0,25 -0,44 Petrokent Turizm 77,00 -1,97 12,08 Pınar Et ve Un 5,86 3,72 32,08 Pınar Su 1,27 1,60 1,60 Pınar Süt 6,90 0,29 10,99 Plastikkart 2,98 -2,30 10,37 Polisan Holding 2,24 -0,44 -25,70 Politeknik Metal 57,50 0,09 63,97 Prizma Press Matbaacılık 2,05 0,49 32,26 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -0,25 -41,32 QNB Finansbank 6,73 -1,32 -25,31 Ral Yatırım Holding 4,55 -0,87 147,28 Ray Sigorta 2,24 3,70 61,15 Reysaş GMYO 0,75 0,00 8,70 Reysaş Lojistik 0,70 -2,78 -5,41 Rhea Girişim 0,81 2,53 22,73 Rodrigo Tekstil 2,52 -1,56 32,63 Royal Halı 0,84 0,00 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,31 2,34 -24,71 Sabancı Holding 8,26 -1,55 14,20 Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -1,20 6,44 Salix Yatırım Holding 4,57 4,10 18,70 Sanel Mühendislik 3,58 0,28 64,22 Sanifoam Sünger 1,74 1,16 39,20 Sanko Pazarlama 2,16 1,41 -2,02 Saray Matbaacılık 1,04 -0,95 4,00 Sarkuysan 3,30 0,30 5,00 Sasa Polyester 6,59 -0,15 14,69 Say Reklamcılık 0,97 0,00 3,19 Sekuro Plastik 2,52 0,00 -14,86 Selçuk Ecza Deposu 4,90 0,41 80,25 Selçuk Gıda 1,76 0,57 32,33 Senkron Güvenlik 5,67 4,04 467,00 Serve Film Prodüksiyon 2,71 -2,87 38,97 Servet GMYO 4,54 4,85 -3,40 Seyitler Kimya 4,84 -20,00 25,71 Silverline Endüstri 1,11 0,91 -17,16 Sinpaş GMYO 0,63 8,62 70,27 Smartiks Yazılım 2,76 -1,08 Soda Sanayii 6,43 -1,98 -4,96 Sodaş Sodyum Sanayii 6,87 -2,97 23,82 Söktaş 1,39 -1,42 9,45 Sönmez Filament 3,76 -0,79 20,51 Sönmez Pamuklu 3,51 -1,96 12,50 Sumaş Suni Tahta 6,87 -1,72 -1,86 Şeker Fin. Kir. 3,67 -1,87 30,14 Şekerbank 0,95 -1,04 -13,64 Şişe Cam 5,14 1,58 -6,24 Şok Marketler 9,34 3,20 -13,12 T. Halk Bankası 5,61 3,89 -20,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,75 -1,43 -30,88 T.S.K.B. 0,74 1,37 -8,64 T.Tuborg 7,60 1,74 -4,21 Taç Tarım Ürünleri 4,38 -1,57 -13,44 Tat Gıda 4,31 0,00 12,83 TAV Havalimanları 25,52 0,87 16,05 Taze Kuru Gıda 5,45 -2,33 -19,85 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12 Tekfen Holding 26,72 1,44 36,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,41 19,90 -18,86 Temapol Polimer Plastik 2,83 -0,70 -7,52 TGS Dış Ticaret 3,89 -1,52 65,53 Tofaş Oto. Fab. 19,49 3,67 25,65 Torunlar GMYO 1,94 0,52 28,48 Trabzon Liman 9,18 -0,22 9,42 Trabzonspor Sportif 1,00 2,04 -27,33 Trakya Cam 3,05 1,67 5,58 Trend GMYO 1,22 -0,81 -3,94 TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41 Tuğçelik 2,04 0,49 -4,23 Tukaş 5,85 0,00 252,41 Turcas Petrol 1,33 0,76 -5,67 Turkcell 12,76 -1,09 4,85 Tümosan Motor ve Traktör 3,96 2,33 -12,00 Tüpraş 114,40 0,88 9,65 Türk Hava Yolları 12,77 -0,93 -20,73 Türk Prysmian Kablo 1,74 -0,57 0,89 Türk Telekom 4,96 2,69 27,18 Türk Traktör 30,98 1,31 -11,23 Türker Proje Gayrimenkul 24,50 -2,23 -23,77 Ufuk Yatırım 1,11 -0,89 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 2,22 21,05 Ulusoy Elektrik 20,76 0,00 30,08 Ulusoy Un Sanayi 2,29 -0,43 10,10 Umpaş Holding 0,37 -2,63 -32,73 Uşak Seramik 1,02 -0,97 -8,11 Utopya Turizm 3,17 -0,31 -22,68 Uzertaş Boya 1,08 -5,26 80,00 Ülker Bisküvi 19,78 -0,30 34,83 Ünye Çimento 2,48 0,00 -28,53 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -0,68 -17,98 Vakıf GMYO 1,69 1,81 -15,08 Vakıf Yat. Ort. 1,28 -1,54 -15,79 Vakıflar Bankası 4,13 1,72 5,90 Vakko Tekstil 2,85 1,06 9,26 Vanet Gıda 1,62 -0,61 24,62 Verusa Holding 18,14 0,00 9,28 Verusaturk Girisim 3,16 -0,63 -4,53 Vestel 11,40 -1,04 105,41 Vestel Beyaz Eşya 18,10 5,48 85,31 Viking Kağıt 1,32 20,00 20,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -0,69 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 0,83 51,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 0,00 -7,17 Yataş 4,63 0,43 3,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -2,20 -5,32 Yeni Gimat GMYO 8,12 0,00 13,08 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,84 -1,11 2,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.420,00 3,02 10,05 Yonga Mobilya 8,70 -0,91 31,82 Yünsa 4,35 2,35 4,20 Zorlu Enerji 1,16 -0,85 -5,69

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)